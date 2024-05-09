Спецоперація із викриття топчиновника із судової влади. Репортаж з зали суду

У Вищому антикорупційному суді 7 травня закінчилося підготовче засідання у справі за обвинувачення колишнього голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Прокурор оголосив обвинувальний акт і учасники зробили вступні промови.

Спецоперація із викриття топчиновника із судової влади почалася 1 березня 2023 року, зазначає видання «Судовий репортер». Громадянин Олексій Гончар, який спілкувався із Сальніковим із 2015-го прийшов у НАБУ і повідомив, що кілька днів тому давній знайомий підбурив його до передачі хабара суддям Верховного суду. Сальнікова призначили на посаду голови ДСА у квітні 2022-го, тобто за рік до цих подій.

«Вихвалявся службовим становищем»

Передісторія була така, що ТОВ «Форватер плюс» судилося за ліцензію із Державною службою геології і надр. Рішення першої інстанції було на користь компанії, однак апеляційний суд його скасував і ухвалив протилежне. Тепер слово було за Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду. Представники «Форватер плюс» нібито дізналися про приятельські стосунки Гончара з головою ДСА Сальніковим і попросили дізнатися через нього, як налаштовані судді щодо цієї справи. І Сальніков замість відповісти, що відношення до цього не має і нічого запитувати не буде, начебто взяв на себе певні зобовʼязання.

«Використовуючи свій авторитет як фахівця в області права та керівника державного органу в системі правосуддя, тобто голови ДСА, вихваляючись своїм службовим становищем та наявністю впливових звʼязків в органах судової влади, користуючись необізнаністю Гончара з процедурою та порядком розгляду судових справ, шляхом усного умовляння та переконання спонукав останнього до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду», — так згодом буде написано в обвинувальному акті.

27 лютого 2023-го в ресторані «Прага» Сальніков нібито запропонував Гончару вплинути на суддів Верховного суду і за 5 тисяч доларів справу повернуть в апеляцію.

5 березня 2023 року Гончар передав чиновнику гроші — всього 7500 доларів, що нібито включало винагороду для суддів і 2,5 тисячі як плату за послуги самого Сальнікова.

Затримувати голову ДСА не поспішали. Детективи хотіли поспостерігати, чи понесе Сальніков гроші суддям, чи висуватиме нові вимоги. А вже в травні країну шокував скандал із самим головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, якого звинуватили у хабарі в майже 2 мільйони доларів. Після цього НАБУ не вдалося задокументувати, що Сальніков відносив гроші комусь із суддів Верховного суду. Зрештою, 26 липня 2023-го до нього прийшли з обшуком. Грошей з хабара не знайшли. Припускають, що Сальніков або встиг їх потратити, або ж почистив усе після скандалу з головою Верховного суду Князєвим.

Сальнікову призначили досить поміркований запобіжний захід — заставу в 805 тисяч гривень, без тримання під вартою. Підозрюваний сам вніс ці кошти

8 серпня 2023-го Вища рада правосуддя відсторонила Сальнікова від посади без збереження зарплати. 15 вересня 2023 НАБУ оголосило про завершення досудового розслідування і матеріали відкрили захисту для ознайомлення.

7 грудня 2023 року ВРП звільнила Сальнікова з посади. В лютому 2024-го обвинувальний акт передали до Вищого антикорупційного суду. Справу розглядатиме колегія суддів, в якій головує Віра Михайленко, яка також є головою цього суду.

Експосадовець живе в боргах

Із минулого літа суд вже двічі зменшував Сальнікову запобіжний захід, у тому числі, зваживши на його скрутне матеріальне становище, бо його відсторонили від роботи і він втратив джерело доходу. На сьогодні застава складає 575 тисяч гривень. Але в підготовчому засіданні захисники просили її зменшити до близько 215 тис, щоб обвинуваченому було на що жити. Суду передали довідку з Приватбанку, що станом на 19 березня 2024-го в Сальнікова є заборгованість — мінус 25 тисяч гривень.

— Ви просто не працюєте чи маєте статус безробітного? — уточнила суддя.

— Я зараз займаюся пошуком роботи. Я одночасно беру участь у декількох судах — справа щодо поновлення і ця зараз… Тому мені дуже важко. Я використовував кредитні кошти Приватбанку і далі запозичення, я взяв у борг.

— На обліку в центрі зайнятості стоїте?

— Ні, не стою. Я поцікавився, яка там ситуація — вони сказали, що виплачують два місяці по 7 тисяч гривень… Важко, але я зараз займаюсь самостійно пошуком роботи.

Згодом, відповідаючи на запитання суду, обвинувачений також додав, що шукає житло, бо в Києві зареєстрований у гуртожитку і насправді мешкає тимчасово в друзів, відмовляючись називати адресу.

У Касаційному адміністративному суді Сальніков оскаржує рішення Вищої ради правосуддя про звільнення його з голови ДСА, щоб поновитися на посаді. Адвокат Євген Озюменко пояснив, що до вирішення цього питання захисники порадили Сальнікову не працевлаштовуватися. 13 травня там очікується останнє судове засідання і поява рішення.

Прокурор Олег Макар до цих аргументів ставиться скептично, кажучи, що обвинувачений може мати приховані статки.

— Користувався транспортним засобом, який не був зареєстрований на нього, вчинив дорожно-транспортну пригоду на ще одному транспортному засобі, що був зареєстрований не на нього, — доволі таки престижний, марки Lexus…

— 2017 рік, — уточнила адвокат щодо ДТП, слухаючи виступ прокурора.

— … Проживав у квартирі, яка не була оформлена на нього, і потім надав договір оренди… Це свідчить про приховані фінансові ресурси, що може дозволити йому переховуватися від суду, — продовжив пояснювати прокурор.

Зрештою, заставу судді не зменшили.

«Я нікого не підбурював!»

Суддя зацитувала Сальнікову статті Кримінального кодексу і запитала, чи розуміє він обвинувачення.

— Мені незрозуміло. Громадянин РФ на мене написав заяву. Він кілька разів змінював свої показання. По-друге, в якому злочині? Підбурювання і шахрайство — є речі, які просто неможливі… В чому мене звинувачують?! Що я взяв кошти?! Так я буду ці кошти повертати. І заволодів шахрайським шляхом… Мені незрозуміло, як ці дві статті, в яких мене обвинувачують, як вони між собою корелюються, — відповідав Сальніков.

— Ми будемо це зʼясовувати, — намагалась заспокоїти обвинуваченого суддя Михайленко.

— Незрозуміло, що я саме зробив!

— Будь ласка, я запитую обвинуваченого. Не суфлюйте йому, — звернулась суддя до одного з адвокатів, який начебто пробував нашептати щось клієнтові. — Зроблю вам попередження і видалю із залу суду.

— Шановний суд, я й слова не сказав, — виправдувався захисник.

— Я хочу, щоб ви пояснили щодо статті більш тяжкої — сказав Сальніков.

— Прокурор стверджував, що ви підбурювали… — почала говорити суддя.

— Кого саме?

— Гончара і суддів Верховного суду.

— Я нікого не підбурював. Мені незрозуміло взагалі на підставі яких даних це підбурювання…

— Олексію Олександровичу, у суду зараз немає жодних даних, на підставі яких це обвинувачення висунуто. Ми будемо збиратися тут, щоб це зʼясовувати. Навіть ви як сторона захисту зараз більш обізнані, ніж суд. Кваліфікація вам зрозуміла? Вас обвинувачують у шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Зрештою, Сальніков погоджується, що обвинувачення він розуміє.

— Чи визнаєте ви себе винуватим?

— Я не визнаю себе винуватим. Я хочу показати, як фабрикувалась ця справа, хто були зацікавлені особи. Я бажаю давати показання в кінці, коли заслухаємо всіх свідків і побачимо реальну картину.

Всього до суду передадуть 6 томів доказів. Це матеріали НСРД, судова справа ТОВ «Форватер Плюс», особова справа Сальнікова та ін. Телефон ексголови ДСА будуть пропонувати дослідити як речовий доказ. Планується допитати 10 свідків — голову Верховного суду Князєва, голову Касаційного адмінсуду Махайла Смоковича, суддів Касаційного адмінсуду, які розглядали справу ТОВ «Форватер Плюс», заступника голови ДСА Максима Пампуру, представників ТОВ «Форватер Плюс».

Суд почне розгляд із дослідження документів і речових доказів, а потім допитуватиме свідків.

Захист буде намагатися представити альтернативну версію подій. В екс-посадовця троє адвокатів — Іван Костюк, Роксолана Лукінчук і Євген Озюменко

— Начебто представники «Форватер Плюс», чиї анкетні невідомі стороні захисту, звернулися до Гончара. Проте їм було достеменно відомо, що Гончар має товариські стосунки з Сальніковим. Що це за особи?! Суть їх звернення до Гончара, що вони хотіли?! Чому вирішили, що саме Сальніков у силу своїх повноважень і посади може знати про хід цієї справи у Верховному суді і саме він може допомогти?! З самого початку хтось намагався провокувати Сальнікова, а те, що він відмовився, це ми доведемо при розгляді справи по суті, — сказав у вступній промові адвокат Озюменко.

Сторона захисту зібрала докази, які мають дискредитувати Гончара як свідка, показати, що він давав неправдиві і непослідовні свідчення.

— Допит Гончара, якщо мені не зраджує памʼять, відбувався 6 чи 7 разів. Останній допит відбувся після того, як пану Сальнікову повідомили про підозру. Зі спливом пів року ключовий свідок вирішив дати фактично інші показання і змінити версію подій, яку говорив на початку, — повідомив адвокат Костюк.

В обвинувальному акті написано, що під час зустрічі Сальніков запевнив Гончара, що він особисто спілкується з керівником апарату Верховного суду, а вона — в свою чергу, з суддями, які розглядають цю справу. Захист вважає, що коли керівник апарату суду була дійовою особою, то можна ставити питання про неправильну кваліфікацію — хто мав отримати гроші: судді, чи можливо керівник апарату суду.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»