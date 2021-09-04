Старт и фальстарт налоговой амнистии

С 1 сентября украинцы имеют право добровольно подать одноразовую специальную декларацию с указанием активов, принадлежащих им, которые были приобретены за счет доходов, из которых до 1 января 2021 года не были оплачены налоги и сборы. При этом в добровольной декларации не нужно указывать информацию об источниках приобретения активов. Налоговая амнистия, принятая законопроектом №5153, – это освобождение от ответственности за неуплату налогов в обмен на добровольное декларирование.

То есть если все время ваша зарплата была «белая», то есть полностью официальная и вы при этом не получали деньги «в конверте», то вам нечего декларировать. Однако если часть дохода вы все же получали «в конверте» или купили товар, недвижимость, машину или технику за не обложенные налогом доходы, то налоговая амнистия для вас, пишет газета День.

Люди, которые не подали декларацию, будут считаться не имеющими имущества или активов, из которых не уплатили налогов. А если все же имеют, то в будущем они могут столкнуться с трудностями использовать эти деньги на покупку дома, автомобиля или даже путевки на море.

«Воспользуешься такой помощью государства, сможешь использовать свои деньги и избежать в будущем ответственности. Не воспользуешься, потом будешь объяснять, откуда у тебя деньги, если государство введет какие-то дополнительные нормы», – заявил глава профильного комитета Данил Гетманцев.

Налог на доходы физических лиц в Украине – 18% плюс 1,5% военного сбора. Это то, что платили украинцы, жившие по-белому. Для тех, кто избегал уплаты налогов, предлагают такие ставки в рамках единовременной налоговой амнистии 5% на валютные ценности и активы, размещенные на счетах в банках в Украине и 9%, если эти активы за рубежом.

При этом ставка существенно уменьшается – до 2,5%, – если задекларированные доходы вложить в государственные облигации Украины в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Этот сбор можно уплатить одним платежом в течение месяца после объявления или разбить на 3 платежа в течение 3 лет. Но в таком случае ставка выше.

Нужно декларировать необложенные налогом активы, которые приобрели до 2021 года, в частности: валютные ценности; недвижимость; движимое имущество, в том числе объекты искусства; доли в юридических лицах; ценные бумаги; права на получение прибыли при отсутствии корпоративных прав; другое (банковские металлы и все, что приносит или может приносить доход).

Нельзя будет в качестве активов задекларировать наличные средства; активы, приобретенные преступным или коррупционным путем; активы, размещенные или имеющие происхождение из страны-агрессора; активы, находщиеся под санкциями Украины.

Специальная декларация будет подаваться гражданами исключительно в электронном виде.

Поэтому наличие или необходимость получения ключа цифровой подписи становится первоочередной задачей для физического лица, которое будет иметь намерение воспользоваться амнистией.

После подачи специальной декларации, обязательства по уплате «амнистийного» сбора подлежат погашению в течение 30 календарных дней.

Также заявитель может принять решение об уплате специального сбора, разделив платеж на три равные части.

Тогда первую часть необходимо оплатить в течение 30 календарных дней с даты подачи спецдекларации; вторую часть – до 1 ноября 2023; третью часть – до 1 ноября 2024 года.

Государство будет гарантировать освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства и невозможность открытия уголовных производств и совершения следственных действий с активами, указанными в спецдекларации или в отношении такого лица.

Также государство обязуется не использовать информацию, содержащуюся в спецдекларации, для целей расследования и проверок, не использовать ее в качестве доказательств в уголовных производствах в отношении декларанта и не разглашать сведения, содержащиеся в специальных декларациях и приложенных к ним документах.

Чтобы получить указанные государственные гарантии, обязательным условием будет уплата декларантом в полном объеме суммы сбора по результатам представленной спецдекларации.

Если средства не поступят в бюджет или поступят не в полном объеме, то декларация будет считаться не поданной, а государственные гарантии не будут распространяться на такое лицо и его активы.

Старший менеджер практики консультирования частных клиентов и структурирования частного капитала PwC в Украине Юлия Кадибаш говорит, что налоговая амнистия не гарантирует, что все вместе станут добросовестными налогоплательщиками, и опыт других стран показывает, что налоговые амнистии не всегда успешны. Налоговую амнистию в Украине будет сдерживать низкий уровень доверия к правоохранительным и налоговым органам, поэтому многие граждане могут не решиться воспользоваться механизмом налоговой амнистии, говорит она.

«Все, с кем приходилось общаться на эту тему, отмечали, что доверие к запланированной амнистии может быть только в случае предоставления государством безусловных гарантий и освобождения от финансовой, административной и уголовной ответственности за все предыдущие правонарушения, связанные с налоговыми правоотношениями и сферой валютного контроля, а также предоставление гарантии конфиденциальности информации, которая будет раскрыта в рамках амнистии капиталов», – отмечает эксперт.

На самом деле практика налоговых амнистий имеет положительные и отрицательные примеры. Международный опыт показывает, что успешность результатов налоговых амнистий зависит от доверия граждан к власти и гарантий безопасности от государства. Успешные амнистии проходили одновременно с реформированием налоговой системы и усилением контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства. Напомним, граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве. Лишь 9% жителей имеют доверие к руководству страны, это самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд. Это намного ниже среднего показателя для бывших советских государств (48%), а также среднего показателя в мире (56%) в 2018 году.

Самый неудачный пример – налоговая амнистия в Грузии 2005 года. Ею воспользовались всего восемь человек. В результате налоговой амнистии в бюджет Грузии поступило $ 35 тыс. Из запланированных $ 4 млн. Причиной неудачи стало недоверие граждан к государству. При этом ставка сбора составляла всего 1%.

В 1987 году правительство Аргентины в ультимативной форме обязало всех крупных предпринимателей задекларировать свои доходы. При этом легализованные средства обязательно должны были быть инвестированы в определенные правительством сектора экономики. Этот опыт считается неуспешным, поскольку привел к значительному оттоку капитала из страны.

Среди положительных примеров – Италия, Бельгия, Казахстан и Аргентина, но с амнистией 2017 года, которая считается одной из самых успешных. Сумма задекларированных доходов составила $ 117 млрд, а бюджет получил $ 9,5 млрд. Страна присоединилась к международным инициатив по борьбе с уклонением от уплаты налогов, чем дала понять налогоплательщикам, что вскоре будет получена информация об их зарубежных активах и придется заплатить больше.

Благодаря налоговой амнистии в Италии в 2009 году бюджет страны получил 4 млрд евро. Мотивацией же стали, как и в случае с Аргентиной, расширение партнерских отношений с другими странами в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Италия заключила со Швейцарией двустороннее соглашение о налоговом сотрудничестве и обмене налоговой информацией. Уровень секретности активов итальянцев в Швейцарии существенно снизился, а вероятность их разоблачения возросла.

В Бельгии закон об амнистии капитала 2004 года предусматривал, что в течение года бельгийцы смогут легализовать средства, полученные частными лицами от инвестиций за пределами страны. При этом граждане могли или просто задекларировать эти средства, не возвращая их в Европу (в этом случае они должны уплатить налог по ставке 9%), или инвестировать их в Европейском союзе не менее чем на три года (налог – 6%). За это они получали от налоговиков расписку о невозбуждении уголовных дел за уклонение от налогообложения.

В Казахстане в 2001 году во время амнистии капитала было легализовано $ 480 млн. По условиям кампании задекларированные доходы полностью освобождались от уплаты налогов и необходимости объяснять их происхождение. Для повышения доверия к государству со стороны граждан были ликвидированы декларации за период с 1995 по 2000 год. Во время очередной налоговой амнистии в 2005-2007 годах, когда граждане Казахстана могли задекларировать имущество, было выведено из тени $ 6,7 млрд.

Автор: Алла ДУБРОВЫК-РОХОВА, «День»