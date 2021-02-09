Статистика України щодо Covid-19 викликає сумніви. Що з нею не так

За останні кілька тижнів Україна реєструє достатньо низьку кількість нових випадків Covid-19 — набагато менше, ніж рекордні цифри офіційної статистики наприкінці листопада.

Хоча, зважаючи на зниження рівня захворюваності, дехто гадає, що пандемія в Україні йде на спад, незалежні експерти пов’язують зменшення випадків з неправильною інтерпретацією статистики, зазначає BBC.

Вони попереджають, що кількість госпіталізацій, яка залишається на високому рівні, є набагато надійнішим показником. У поєднанні з нечіткими перспективами України щодо вакцинації та небажанням суворо дотримуватися обмежень з боку суспільства. Сумнівна інформація щодо стану пандемії створює додаткові складнощі для системи охорони здоров’я країни, якій і без того нелегко.

30% українців перехворіли? Сімейний лікар Тарас Жиравецький погоджується, що статистика в Україні за кількістю нових випадків не відповідає реальності, тому ми і бачимо всього кілька тисяч нових хворих за день. «Варто множити цю цифру на п’ять, тоді отримаємо реальну кількість хворих, як і в тих країнах, де робиться багато тестів», — переконаний він. Дуже часто тест робить один член родини, а хворіють усі. Або й навіть родина хворіє у легкій формі без жодного тесту. Численні підтвердження таких випадків має ВВС News Україна. Попри новорічно-різдвяні святкування, з 25 грудня не відбулося різкого збільшення госпіталізацій. Якщо в грудні доходило до 3 тисяч госпіталізацій в день, то зараз 2 тисячі. «Мої колеги зі стаціонарів кажуть, що поступово кількість вільних місць збільшується», — додає лікар. За словами Тараса Жиравецького, розповсюдження вірусу сповільнюється, тому що, за його спостереженнями, перехворіли приблизно 30% населення. Масового тестування на антитіла в Україні не проводять, тому цю цифру формально підтвердити складно. Раніше вчені припускали, що для «колективного імунітету» мають перехворіти та одночасно мати антитіла 60-70% людей в популяції. Водночас лікар переконаний, через те, що кількість госпіталізацій різко не зменшилася — до 100 чи 200 випадків — розуміємо, що ситуація зараз середньої важкості, це ще не кінець пандемії.

Що кажуть офіційні дані?

Україна повідомляла про найвищу кількість нових випадків Covid-19 наприкінці листопада, коли кілька днів поспіль реєстрували понад 16 тисяч випадків зараження.

Однак відтоді офіційні показники знижуються, впавши в окремі дні січня до 2,4 тисячі випадків.

Кількість виявлених випадків почала знижуватися задовго до локдауну, який тривав з 8 по 24 січня, через що дехто стверджував, що такі суворі заходи непотрібні, зважаючи на видиме покращення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 25 січня назвав нову статистику «оптимістичною» і заявив, що це вказує на покращення ситуації.

Що з тестуванням?

Україна тривалий час не може налагодити ефективну систему тестування — наразі в країні найнижча кількість тестів на 1 мільйон людей у Європі.

Від початку пандемії українці, які мали симптоми хвороби, не завжди йшли робити тест — через довготривале очікування в державних лабораторіях або через високу вартість у приватних.

Наприклад, якщо у всієї родини спостерігаються симптоми схожі на коронавірусну хворобу, в більшості випадків тест робить лише одна людина, пишуть ЗМІ.

У таких випадках, попереджають експерти, офіційна кількість нових випадків є в кращому випадку ненадійною, оскільки включає лише тих, хто отримав позитивний результат.

ФОТО,REUTERS

Наразі результати тестів можна отримати за кілька днів навіть у державних лабораторіях, але кількість людей, які бажають їх робити, дуже низька, повідомляв BIHUS.info 13 січня. Видання стверджує, що Україна занурилася у «тотальний суспільний самообман» — порочне коло, коли хворі вирішують не робити тест, часто через пораду свого сімейного лікаря, що призводить до того, що їхній випадок не входить у статистику.

Таким чином, офіційні дані демонструють покращення, через що люди почуваються більш розслаблено, а це часто призводить до підвищення кількості випадків, пояснює видання.

Степанов визнавав, що кількість людей, які звертаються зокрема за тестуванням досить серйозно зменшилася і лабораторні центри в кількох областях працюють лише на 25-30 відсотків своєї потужності.

Крім того, в деяких регіонах люди звертаються до лікаря лише тоді, коли їхній стан стає важчим, казав міністр.

Чому збільшується кількість тих, хто одужав?

Ще одна цифра, яку деякі помилково вважають ознакою того, що пандемія йде на спад, — це кількість тих, хто одужав від Covid-19.

В останніх зведеннях міністерства охорони здоров’я ці кількість іноді вдвічі перевищує кількість нових випадків.

Але як стверджують фахівці Київської школи економіки, це не означає, що рівень захворюваності знижується.

Вони зауважують, що за останній тиждень госпіталізують більше осіб, ніж виписують. «Це означає, що рівень захворюваності зростає», — розповіли представники КШЕ на брифінгу 4 лютого.

Особливо тривожна ситуація спостерігається на заході країни — в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій області, кажуть фахівці.

АВТОР ФОТО,REUTERS

Питання також викликає що саме можна вважати одужанням.

Активістка Леся Литвинова, яка допомагає з постачанням кисню для хворих на коронавірус, скаржилася, що в деяких випадках лікарні виписують пацієнтів, яким ще потрібна киснева підтримка, щойно вони отримують негативний результат на Covid-19.

Такі пацієнти змушені покладатися на волонтерів як Литвинова, яка продовжує збирати кошти на портативні кисневі концентратори, які можна використовувати вдома.

Що далі?

Поки багато європейських сусідів покладають великі сподівання на вакцини проти Covid-19, Україна досі не розпочала масову вакцинацію, поки що лише очікуючи на перші поставки в середині лютого.

Згідно із соціологічними опитуваннями, близько половини українців не готові вакцинуватися, навіть безкоштовно. Тим часом переповнені лижні курорти та підпільні ресторани, які таємно приймали гостей під час локдауну, свідчать про те, що багато людей досить розслаблено ставляться до будь-яких обмежень, які мають на меті стримати поширення коронавірусу.

Щодо останньої статистики, яка нібито йде на спад, експерти КШЕ попереджають, що люди «починають вірити в ілюзію на основі неправильної інтерпретації статистичних даних».