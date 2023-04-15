Суддя з Дніпра, який торгував рішеннями: «Мне гривна нужна, change сделать»

Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві колишнього суддю Бабушкінського райсуду Дніпра Андрія Леонова.

Про це пише «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 березня.

У провадженні судді Леонова була справа за обвинуваченням особи у рейдерському захопленні майна фермерського господарства «Дар» за підробленими документами.

Навесні 2018-го помічник голови ФГ «Дар» зустрівся із суддею Леоновим, з яким мав товариські стосунки. Представник господарства повідомив, що керівник ФГ «Дар» хоче для свого підприємства статус потерпілого, щоб їм дозволили їм брати участь у судових засіданнях і водночас звільнили обвинуваченого з-під варти. Виявилося, що обвинувачений не є справжнім винуватцем рейдерства і його просто використали для подальшої перереєстрації майна на іншу особу. У разі звільнення з-під варти, сподівались, що чоловік дасть правдиві свідчення і вкаже на тих, хто справді причетний до цього всього.

Суддя начебто пообіцяв визнати ФГ «Дар» потерпілим за 15 тисяч доларів США. Водночас пояснив, що змінити обвинуваченому запобіжний захід наразі не вийде, але ще за 15 тисяч доларів він може завершити судовий розгляд у прискореному порядку і ухвалить обвинувальний вирок із покаранням, неповʼязаним із позбавленням волі.

Ленонов, як вбачається із записів НСРД, відмовлявся зменшувати розмір хабара, оскільки самостійно дізнався про великі прибутки засновників фермерського господарства.

Суддя: Ну, их папа два ляма долларов чистой прибыли просто ежегодно ложил в карман. Ежегодно, повторяю, в течении многих лет. Я понимаю, что им там…

Свідок: Тяжело расставаться?

Суддя: Нет, что они, ну что-то, что-то где-то девают, что-то как бы там. Но, у них, в принципе, все хорошо. Т.е., ну, урожай они собрали в прошлом году. Собрали? Собрали. Положили в карман? Положили…

15 травня 2018 року в машині обвинуваченого відбулася передача першої частини винагороди. За матеріалами справи, Леонов, замітаючи сліди, сказав предаставнику ФГ «Дар» обміняти 15 тисяч доларів на гривні.

Свідок: Ты паркануться хочешь?

Суддя: Да, мне гривна нужна, change сделать.

Чоловіки підʼїхали до пункту обміну і свідок передав пачку доларових купюр у віконце, однак співробітниця сказала, що ця сума перевищує ліміт коштів, які можуть бути обміняні на одну особу і запропонувала їм із суддею обміняти на кожного по 150 тисяч гривень. Так вдалося обміняти 11 500 доларів США, тобто по 149 500 грн на особу.

Суддя покинув пункт обміну валют, несучи пакет із грошима. Їдучи машиною, Леонов перемовлявся з представником господарства про подальший розгляд справи. Потім поїздка раптово перервалася, Леонов вийшов із машини і сказав супутнику віддати решту 3500 доларів (необміняну частину хабара). На записі розмови чутно його слова: «Так, собирай, докидивай это». Віддаючи гроші, свідок уточнив: «Я все отдал, чтоб не присвоил чужого. Так, 15 отдал, все». У відповідь суддя підтвердив: «Так, это есть, да». Після цього Леонов передав пакет із грошима в інший автомобіль, за кермом якого була помічниця судді.

У матеріалах кримінального провадження є листування між суддею та його помічницею, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Напередодні Леонов попередив її: «Ты мне завтра с утра будешь нужна».

За кілька днів після вручення хабара відбулася така розмова.

Суддя: Слышишь, ты мне вот скажи, а ты от первого транша себе доляху оторвал?»

Свідок: Нет! Ты меня закружил так, что я сам запутался.

…

Свідок: Послезавтра мы что делаем?

Суддя: А! Мы признаем потерпевшими, вот свидетеля потерпевшими.

Свідок: Все.

Суддя: Вот первый вопрос мы закрыли.

Леонов справді визнав фермерське господарство потерпілим, після чого співробітники УСБУ та НАБУ ввійшли в його кабінет і знайшли там гроші. Леонов стверджував, що їх підкинули і висунув власну версію подій.

Екссуддя розповів, що заявника знав із 2001 року і поступово їх стосунки переросли в дружні та спільні бізнесові. Йому відомо, що цей чоловік мав дружні і товариські стосунки також зі співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, які нібито допомагали йому вести бізнес і вирішували його проблеми з державними органами.

З перших же судових засідань щодо ФГ «Дар почалися сутички з так званими «активістами», які погрожували фізичною розправою потерпілому і при цьому не виконували розпоряджень головуючого в залі суду, вчиняли ґвалт, проявляли неповагу до суду. У звʼязку з цим судові засідання проводились у закрито, а обвинуваченому змінено запобіжний захід на тримання під вартою.

Колишній суддя стверджував, що заявник сам пропонував йому віддячити — то за допомогу в поверненні боргу від засновників ФГ «Дар», то за дії в інтересах цих же засновників, а також просив позичити йому гроші. Леонов нібито категорично відмовився брати гроші, але позичив співрозмовнику 40 тисяч гривень. Наприкінці березня 2018-го заявник нібито повідомив, що засновники ФГ «Дар» замовили його вбивство за те, що він не йде із ними на контакт. Леонов говорив, що не звертався з цього приводу до правоохоронців, оскільки раніше на його подібні заяви і звернення ніхто не відреагував, тому він просто почав ностити пістолет для самозахисту.

Леонов заперечував отримання хабара. Натомість розповідав, що заявник мав борги перед кримінальним авторитетом. Одного дня вони сиділи в кафе і до столика підійшов чоловік і вдарив його спірозмовник по потилиці, кажучи, що треба вчасно повертати борги, після чого забрав пакет із грошима. Співрозмовник пояснив судді, що це приходив підручний бандит кримінального авторитета, якому він винен 80 тисяч доларів і цей хлопець час від часу забирає борг. Одного дня суддя начебто просто так поїхав із заявником до пункту обміну валют, де той у його присутності обмінював долари на гривню, щоб віддати борг «Німцю». Усю суму не вдалося обміняти і касирка повернула пачку доларів. Заявник нібито попросив обвинуваченого потримати ту пачку грошей, жестом показуючи, що в нього розстебнулись і спадають штани.

Оскільки у співрозмовника спадали штани і він притримував їх руками, то, як стверджував Леонов, йому довелося самому нести пакет із грошима до автомобіля. Коли вони сіли в машину, свідок нібито лише повернув обвинуваченому 10 тисяч гривень із тих 40 тисяч, які позичав раніше.

Обвинувачений намагався переконати суд, що правоохоронці інсценували злочин і влаштували провокацію.

Але записи НСРД свідчили про інше. В обвинуваченого не викликали будь-якого подиву чи запитань репліки щодо сум грошей та рішень, за які вони сплачуються. Також очевидно, що ініціатива хабара виходила від Леонова, оскільки саме він визначав суму, час і умови. Передача грошей мусила відбуватися до моменту прийняття судових рішень, за ухвалення яких суддя одержує винагороду.

Під час однієї із зустрічей свідок запитав «На каком этапе ми должны вторую часть эту обеспечить…?». Леонов відповів: «Ну, под этот самый, под занавес». Співрозмовник уточнив: «Вторую часть вот эту вот, которую они просят понизить чуть-чуть, мы когда ёё?». Суддя повторив: «Ну, перед приговором».

Леонова засудили до 11 років позбавлення волі із забороною обіймати посаду судді на 3 роки та з конфіскацією усього майна.

До моменту набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суддею він був більше 15 років.