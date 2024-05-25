Тепер будуть штрафи за ухилення від мобілізації: спочатку рахунки, потім – нерухомість

Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації передбачає доволі відчутні для гаманців українців штрафи. А в разі несплати штрафу накладається арешт на кошти на карткових банківських рахунках. Проте можуть позбавити порушників правил військового обліку також і майна.

Детально про стягнення штрафів і можливі наслідки несплати — у матеріалі видання Фокус.

В Україні вступив в дію Закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (проєкт №10379 від 25.12.2023). Тепер штрафи за порушення правил військового обліку складають не 510 чи 850 гривень, як раніше, а кілька тисяч.

Адже порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 3,4 до 5,1 тис грн., повторне протягом року порушення – 5,1-8,5 тис грн. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу від 5,1 до 8,5 тис грн., а якщо порушує посадова особа (державні органи влади, місцеві органи, підприємства або громадські об’єднання), то від 17 до 25,5 тис грн. Хто має право виписати штраф і як буде відбуватись його примусове стягнення, з’ясовував Фокус.

Хто і як має штрафувати тих, хто ухиляється від мобілізації

Якщо після вручення повістки військовозобов’язана особа не з’явилась до ТЦК та не повідомила про причину неявки, то представники ТЦК та СП мають право скласти постанову про адміністративне порушення, іншими словами, виписати особі штраф. “Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Ці штрафи зможуть призначати і заочно, без складання протоколу”, — розповіла Анна Даніель, адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро “Анни Даніель”.

Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії “Riyako&partners”, заступник голови військового комітету Асоціації правників України, пояснила: механізми виконання будь-яких чи то рішень суду, чи то постанов в рамках Кодексу Україна про адміністративні правопорушення, передбачені законом України “Про виконавче провадження”. Проте йдеться, що саме для притягнення до відповідальності порушників порядку військового обліку судового рішення непотрібно, адже штраф виписує керівник ТЦК та СП.

В разі боргу за постановою про штраф рахунки будуть арештовані до моменту погашення боргу Фото: З відкритих джерел

“Якщо ми будемо говорити, що це буде постанова начальника ТЦК про притягнення особи до відповідальності, наприклад, щодо штрафу на 50 тисяч гривень, така постанова в подальшому буде передаватися до відділу державної виконавчої служби і державний виконавець в межах виконання цієї постанови начальника ТЦК, буде накладати арешт на карткові рахунки в межах цієї суми, а також списувати ці суми, якщо в добровільному порядку вони не будуть погашені самим боржником. Окремих механізмів для стягнення заборгованості, окрім вказаного закону про виконавче провадження, не передбачено“, — розповідає Катерина Аніщенко.

Без картки: чи усі рахунки блокуватимуть в разі несплати штрафу

Юристи пояснюють: спочатку виконавча служба не займається несплаченим штрафом, але згодом інформація про борг передається до виконавчої служби, і тоді вже виконавець має право накласти арешт (заблокувати) карткові рахунки боржника.

“Після відкриття виконавчого провадження боржнику надається десятиденний термін на добровільне виконання рішення. Якщо протягом 10 днів після отримання постанови про виконавче провадження він не робить жодних добровільних дій щодо виконання рішення, державний виконавець має право виконати його в примусовому порядку“, — розповідає Катерина Аніщенко.

Вона зауважила: накладення арешту на рахунки боржника буде відбуватися в рамках виконавчого провадження. Адже виконавець має здійснити всі заходи для того, щоб виконати рішення суду чи постанову начальника ТЦК.

Неявка за повісткою тягне за собою штраф, який в разі несплати призведе до арешту карткових рахунків боржника Фото: today

“Для цього виявляються всі карткові рахунки, накладається арешт на кошти в межах цієї суми (суми боргу за штрафом, — Фокус). В подальшому, якщо не було добровільного погашення, ці кошти будуть примусово стягнені з рахунку боржника. Якщо коштів на рахунку немає, то арешт буде до того часу, поки боржник не погасить борг за виписаним штрафом“, — пояснила Катерина Аніщенко.

Отже, якщо військовозобов’язана особа була притягнута до адмінвідповідальності, але не сплатила штраф, то її вносять до Єдиного реєстру боржників.

“Спершу накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Це означає, що штраф накладено за порушення обліку. Якщо військовозобов’язаний сплатив штраф, але не оновив свої військово-облікові дані, то він буде перебувати у розшуку.

Якщо порушник не сплачує ні перший штраф, ні другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то вже підпадає під кримінальну відповідальність за порушення “Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, — зазначає Анна Даніель. За її словами, блокування банківських рахунків відбувається у зв’язку з наявністю заборгованості по виконавчому провадженню.

Важливо, що для призначення штрафу непотрібне рішення суду – лише постанова керівника ТЦК та СП

“Нерідко людина дізнається про наявність заборгованості саме внаслідок блокування рахунку і, якщо не погоджується з сумою заборгованості, може її оскаржити в судовому порядку. В цьому випадку важливим є дотримання строків оскарження. Арешт може бути накладений на рахунок будь-якого типу – картковий, депозитний, поточний тощо. Щодо списання коштів з арештованого рахунку, то це залежить лише від дій виконавця – він формує до банку додаткову вимогу про списання тієї суми, яка значиться у виконавчому провадженні”, — пояснила адвокат.

Для тих, хто довго не сплачує штраф через постанову ТЦК про порушення, є й гарна новина: на рахунки дружини, дітей чи батьків особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, арешт накладений не буде. Йдеться лише про арешт коштів на рахунках самого боржника, причому, виконавець може арештувати усі відкриті в банках країни рахунки цієї особи.

Втратити нерухомість: коли і як виконавча служба продає майно боржників

Якщо на рахунках боржника коштів так і не з’явилось, щоб виконавча служба стягнула борг, то стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. “Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем“, — каже Анна Даніель.

Має право виконавча служба і на продаж майна, яке належить боржнику, для погашення примусово його боргу за несплачений штраф. Загалом це має відбуватись на аукціонах СЕТАМ, юристи кажуть, що процедура вже відпрацьована, адже через такі аукціони вже давно тривають продажі майна боржників за аліментами та іншими видами боргів.

Має право виконавча служба і на продаж майна, яке належить боржнику, для погашення примусово його боргу за несплачений штраф Фото: ТСН

“Арешт майна можливий тільки в тому разі, якщо він відмовився сплачувати штраф. Тоді після рішення суду про примусове стягнення штрафу виконавча служба має право арештувати та продати на торгах (СЕТАМ) у рахунок боргу частину майна. На аукціоні CETAM активно реалізується рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та цінних паперів), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації”, — зазначила у коментарі Фокусу Анна Даніель.

Автор: Наталія Богута

Джерело: ФОКУС