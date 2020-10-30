Уклонение от налогов и избежание ответственности. Самые популярные теневые схемы в Украине

Согласно расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, уровень теневой экономики в Украине в последние годы снизился с 40 до 28%, но по сравнению с развитыми странами он все равно очень высокий. Показательно, что доля теневой экономики уменьшилась в те годы, когда было существенно сокращено перераспределение через государственные финансы (2015–2017), отмечает издание ZN.ua.

Это естественно, учитывая, что тенизация является закономерным ответом экономики на чрезмерное (особенно, если сравнить с качеством государственных услуг) налоговое давление. Наличие все еще большого теневого сектора, с одной стороны, не позволяет уменьшить номинальную налоговую нагрузку, а с другой — искажает условия конкуренции. И первое, и второе, в свою очередь, содействуют тенизации. Поэтому для устойчивого экономического развития страны очень важно минимизировать схемы уклонения от уплаты налогов.

В Украине большинство налоговых поступлений теряются с помощью масштабных инструменты уклонения от уплаты налогов и агрессивного налогового планирования, массово применяемого крупными и сверхкрупными предприятиями, которые доминируют в отечественной экономике и вместе с тем, благодаря своим неформальным связям, имеют широкие возможности для того, что избежать уплаты налогов. Об этом свидетельствуют анализ ключевых схем избежания налогообложения и расчеты объемов убытков для государства от этих схем, выполненные экспертами аналитических центров.

Самые распространенные схемы:

1. Избежание налогообложения по экспортно-импортным операциям в частности с помощью офшорных схем.

Под «избежанием налогообложения» мы понимаем использование налогоплательщиками всех разрешенных законом средств уменьшения налогового бремени, то есть легальную минимизацию налоговых обязательств, в частности агрессивное налоговое планирование, налоговую оптимизацию, злоупотребление правом или использование недобросовестных практик, манипулирование статусами резидентности и т.п.

Расчет объемов схемы и недопоступлений в бюджет из-за нее проведен на основе данных Global Financial Integrity и статистики НБУ о round tripping инвестировании (направление резидентами за границу средств, которые потом возвращаются в страну в виде прямых иностранных инвестиций).

Начиная с 2016 года на фоне восстановления экономики продолжается увеличение потенциальной базы избежания налогообложения, — в прошлом году перемещение прибылей за границу в низконалоговые юрисдикции достигло годовых объемов в диапазоне 130–220 млрд грн, вследствие чего в бюджет недопоступило налогов в размере от 23 млрд до 40 млрд грн в год (в предыдущем году — от 22 млрд до 36 млрд грн).

Следует отметить, что в 2020 году созданы возможности для кардинальной ломки исторического доминирования «офшорных конструкций» в экономике. В последние годы Украина активизировала сотрудничество с ОЭСР: в 2017-м присоединилась к Плану противодействия размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), в феврале 2019-го ратифицировала Многостороннюю конвенцию о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI), а 16 января с.г. был принят закон Украины №466-IX, имплементирующий в национальное нормативное поле меры по Плану действий BEPS.

Итак, все условия для минимизации схемы созданы, проблема только в слабой способности контролирующих органов пользоваться этими инструментами.

Для успешной минимизации офшорных схем необходимо: продолжить и завершить реформу ГНС, сконцентрировать международный инструментарий защиты национальной налоговой базы от транснациональных схем избежания уплаты налогов (ТЦО, План BEPS, MLI, КІК, CRS) в отдельном мощном подразделении налоговой службы с надлежащей численностью и соответствующим уровнем подготовки персонала; активизировать международное сотрудничество по вопросам защиты национальной налоговой базы от транснациональных схем избежания уплаты налогов; уменьшить дискреционные возможности еще недореформированной налоговой службы — принять законопроект №4065.

2. Уклонение от уплаты налогов с помощью нарушения таможенных правил, контрабанды и коррупции на границе.

Рассмотрены наиболее распространенные схемы уклонения от уплаты налогов при ввозе импортных товаров, в частности:

— искаженное декларирование — манипулирование данными таможенной декларации, декларации таможенной стоимости, документами, подтверждающими страну происхождения товара, и другими разрешительными и сопроводительными документами;

— «черная» контрабанда — незаконное перемещение товаров через таможенную границу вне таможенного контроля (по лесам и полям, рекам, туннелям, дронами или самолетами и т.п.);

— злоупотребление льготами, предоставленными международными договорами и законодательством Украины, — маскировка ввоза промышленных партий товаров на таможенную территорию Украины под почтовые и курьерские отправления, личный импорт или провоз личных вещей;

— прерванный транзит, когда товар ввозят на территорию Украины (или вывозят с нее) по таможенным режимам, не предусматривающим уплату таможенных платежей (транзит; временный ввоз или вывоз; таможенный склад; переработка на таможенной территории или за пределами таможенной территории), после чего он исчезает или подлежит фиктивному вывозу.

Схемы реализации завезенных товаров также разные: через крупные рынки, где товар реализуют «под крышей» и в части случаев — даже никак не оформленные физические лица; через многочисленные интернет-магазины, не имеющие физического адреса; в офлайн-магазинах с помощью «упрощенцев» второй и третьей групп; любым другим способом, «обелив» товары с помощью документов от фирм-«однодневок», и т.п.

Расчет этих схем сделан на основе Import gap — суммы расхождений в статистических данных стран-экспортеров по импорту в Украину, которая базируется на сравнении данных Всемирного банка по экспорту в Украину из 50 юрисдикций, на которые в целом приходится свыше 94% официального украинского импорта, и таможенной статистики по импорту Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины.

Ежегодные объемы потенциальной контрабанды и нарушения таможенных правил — в диапазоне 226–320 млрд грн, с соответствующими потерями бюджета от 68 до 96 млрд грн.

Для минимизации этих схем необходимо, в частности, реформировать Государственную таможенную службу, что предполагает набор сотрудников на открытых конкурсах, выплату им достойных заработных плат, автоматизацию процессов, персональную ответственность сотрудников, налаживание обмена таможенной информацией со всеми странами-соседями и торговыми партнерами Украины, внедрение комплексной национальной электронной модели контроля перемещения товаров через государственную границу наподобие системы единого окна ЕС One Stop Shop.

3. Зарплаты в «конвертах».

Работников могут нанимать на работу полностью неофициально или на минимальную зарплату, выплачивая остальную неофициально (в «конверте»).

Расчеты схемы осуществлены на основе анализа распределения зарплат, что в рыночной экономике происходит согласно закону Парето. Этим методом определено, что около миллиона предприятий получают доплаты в «конвертах». Консервативный подсчет свидетельствует, что официально зарегистрированные работники получают ориентировочно от 50 млрд до 55 млрд грн наличными, при этом условные потери бюджета и Пенсионного фонда составляют 25–27 млрд грн.

Масштабы уклонения от уплаты налогов и сборов с помощью «черного кэша», сгенерированного предприятием и выплаченного неоформленным работникам «вчерную», невозможно оценить на основе статистики и математических расчетов, но можно воспользоваться данными социологических опросов и информацией Государственного центра занятости.

Согласно выводам опроса «Незадекларированный труд в Украине» (Ukrainian Undeclared Work Survey), предполагающего прямой метод исследования рынка труда и выявление незадекларированной занятости, а также согласно данным Государственного центра занятости, ориентировочное количество неоформленных работников — в пределах 20% от всего занятого населения.

Такая ситуация сложилась вследствие того, что Украина слабо конкурентна по уровню налогов на труд, — страна лидирует (среди государств, схожих по уровню экономического развития) по размерам налогов и обязательных взносов, которые компании платят из фонда оплаты труда, а также имеет архаическое трудовое законодательство.

Поэтому, подытоживая все виды схем, получаем потери бюджета и Пенсионного фонда от разных видов злоупотреблений на сумму от 24 млрд до 94 млрд грн в год. Похожие цифры были и в предыдущем году.

Для минимизации этих схем необходимо: либерализовать архаическое трудовое законодательство, согласовать его с современными реалиями; снизить нагрузку на фонд оплаты труда до целевого показателя в 20% совокупно, компенсируя недопоступления в бюджет путем сокращения неэффективных расходов бюджета и модификации налогов на землю и имущество (увеличивая их долю в ВВП), решить проблему связи между официальным оформлением и потерей субсидии, что является негативным стимулом для оформления значительного количества работников.

Другими, менее масштабными по объемам, но все равно весомыми схемами являются следующие:

— Уклонение от уплаты НДС, которое было существенно (в несколько раз) снижено после внедрения системы электронного администрирования (СЭА) НДС, но до сих пор приводит к потерям для бюджета в сумме от 20 млрд до 30 млрд грн в год. В 2020 году налоговая служба значительно улучшила показатели по поступлению НДС, но оценить эффективность работы ГНС в этом году и динамику по прекращению «скруток» можно будет только по итогам текущего налогового года.

— Конвертационные центры, обеспечивающие наличностью неформальную экономику (перевод безналичных денежных средств в наличные), зарплата в «конвертах», проведение хозяйственных операций вне учета вызывают потери для бюджета на сумму от 15 млрд до 25 млрд грн в год (в предыдущем году — от 12 млрд до 18 млрд грн в год).

— Контрафакт — фальсифицированные товары или новый продукт, созданный на основе оригинала с нарушением интеллектуальных прав, — наносит потери бюджету на сумму около 11,5–16 млрд грн в год (рост на 20% относительно предыдущего года). Одним из главных факторов негативной динамики является увеличение объемов контрафакта и нелегальной торговли табачными изделиями.

— Теневая аренда сельскохозяйственных земель, когда значительную часть арендных договоров не регистрируют надлежащим образом, соответственно, с доходов арендодателей не платятся налоги. Согласно данным Госгеокадастра, ГНС, Всемирного банка, потенциально в теневом обороте находятся 10–13 млн га сельхозземель, что вызывает недопоступления в госбюджет на сумму от 8 млрд до 27 млрд грн в год.

— Уклонение от уплаты налогов с помощью упрощенной системы налогообложения (УСН):

а) юридические лица не оформляют работников, а сотрудничают с ФЛП третьей группы единого налога (ЕН) по гражданско-правовым договорам (ГПД). Условные потери бюджета можно оценить в суму от 4 млрд до 10 млрд грн в год, количество нарушителей при этом — в пределах 10% от общего количества ФЛП третьей группы. Чтобы минимизировать эти схемы, важно снизить нагрузку на фонд оплаты труда и либерализовать трудовое законодательство;

б) ФЛП первой и второй групп УСН реализуют товары и услуги, занижая свою выручку. С помощью методики расчета количества нарушителей были получены ориентировочные оценки недопоступлений в бюджет в размере 6,3–7,6 млрд грн в год. Для минимизации этих схем важно ввести регистраторы расчетных операций (РРО) на рискованные категории плательщиков, определенные дополнительно через торговые площади и товарный ассортимент (вместо фискализации второй и третьей групп), а также принять комплекс мер, чтобы поощрить покупателя получать фискальный чек;

в) псевдоплощадки и псевдофраншизы, что, в сущности, является комбинацией схем а) и б). Крупные сети оформляют сотрудников как ФЛП второй или третьей группы и реализуют товары с помощью этих ФЛП, уклоняясь таким образом от уплаты всех необходимых налогов. Чтобы минимизировать эти схемы, необходимо принять комплекс мер, описанный в предыдущих пунктах, а также рассмотреть возможность разработки четких критериев, которые бы позволили отличать настоящие торговые онлайн-площадки от псевдоплощадок.

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Итак, как видим, схемы минимизации налогов никуда не исчезают, даже понемногу подрастают. Действительно, в 2020 году был принят ряд мер по их минимизации: приняты мощные деофшоризационные законы, открыт рынок сельхозземель, начата эффективная борьба со схемами усилиями налоговой службы и т.п. Но последствия этих мер можно будет оценить уже по итогам 2020 года.

Автор: Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы; ZN.ua