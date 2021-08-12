Як судять лікарку за спробу продати новонароджену дитину

Два роки тому в Хмельницькому намагалися продати немовля. За версією слідства, співучасників було троє — біологічна мати, жінка, яка хотіла купити дитину і заступниця головного лікаря закладу, де проходили пологи. Галина (ім’я героїні змінено з етичних міркувань) два роки лікувалася від безпліддя у «Репродуктивній клініці Олени Вавринчук», зазначає видання Судовий репортер.

Влітку 2019 року вона познайомилася із молодою дівчиною Тетяною (ім’я героїні), яка перебувала у кризовому центрі «Дім Мама» у місті Вінниці з цілком протилежною проблемою. Тетяна була вагітна, але вже мала одну маленьку дитину і ще одну ростити не бажала, а планувала віддати на виховання іншій людині, чи в іншу сім’ю, та вишукувала для цього можливості.

Лікарка Вавринчук, розуміючи, що пацієнтка внаслідок особливостей свого організму не зможе народити дитину, начебто запропонувала жінкам домовитися. Медик пообіцяла допомогти документально оформити передачу дитини, розуміючи необізнаність жінок у питаннях усиновлення.

НАРОДЖУВАЛА ПІД ЧУЖИМ ІМ’ЯМ

Галина оплатила породіллі обстеження у приватній клініці, готель у центрі міста на півтора місяці, а також покрила витрати на пологи.

Жінка народжувала у відділенні КП «Хмельницький міський перинатальний центр». Олена Вавринчук за сумісництвом була заступником головного лікаря цього закладу.

Поступивши у лікарню, Тетяна під час реєстрації видала себе за Галину, а остання назвала себе сестрою породіллі. У цей же час лікар Вавринчук начебто умисно дала усну вказівку акушерці, яка не була обізнана у злочинному плані, записати анкетні дані породіллі до історії вагітності та пологів без перевірки документів. Жінка народила дівчинку, але передача дитини не відбулася, оскільки співучасники були викриті правоохоронцями.

ПРО ПРОДАЖ ДИТИНИ ЗАЯВИЛА БАБУСЯ

На адресу відділку поліції надійшло повідомлення від громадянки, що під час телефонної розмови вона дізналась, що її донька народила дитину, дівчинку, в одному із пологових будинків міста Хмельницького, та має намір її продати іншій жінці за 10 тисяч гривень.

Перевірка підтвердила цю інформацію. Правоохоронці виявили жительку Кіровоградської області міста Бобринець, яка народила дитину в Хмельницькому перинатальному центрі та знайшла потенційних клієнтів для передачі немовляти за грошову винагороду. Слідчі отримали доступ до телефонних з’єднань фігуранток, провели обшуки і вилучили медичну документацію, організували біологічні експертизи.

Жінка, яка планувала “купити” дитину під час допиту розповіла, що за зміну прізвища в медичних документах та подальший супровід вагітності заступниця головного лікаря КП «Хмельницький міський перинатальний центр» у серпні 2019-го вимагала і отримала від неї 2300 доларів. Суд давав дозвіл на обшук в квартирі, де проживає лікарка Вавринчук, в її службовому кабінеті і приватній клініці, але про вилучення чи арешт яких-небудь коштів нічого не відомо.

Близько пів року знадобилося слідчим, щоб офіційно повідомити усім трьом жінкам про підозру. Основна і найбільш тяжка стаття обвинувачення — торгівля людьми, коли угода стосується малолітньої дитини (ч.3 ст.149 ККУ). За такий злочин передбачено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ПАЦІЄНТКИ ПІШЛИ НА УГОДУ

У листопаді 2020 біологічна мати, а ще за два тижні і “покупець”отримали вироки за угодами про визнання винуватості.

У цих рішеннях ціна дитини не фігурувала. Натомість говорилося, що жінка, яка мала взяти дитину, оплачувала 8400 гривень за перебування вагітної в готелі та інші витрати у зв’язку з пологами. Біологічна мати сприяла розкриттю злочину і погодилися на викриття інших учасників. Бралося до уваги, що в неї на утриманні є малолітня дитина.

Щодо іншої жінки також враховано щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, співпрацю зі стороною обвинувачення, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин.

До суду було надано письмову згоду законного представника потерпілої на укладення угоди про визнання винуватості.

Потерпілою у справі вважається малолітня дівчинка, яку вже вдочерила інша сім’я.

«Я НЕ ТОРГУВАЛА ЛЮДЬМИ!»

Лікарка Вавринчук провину категорично не визнає і її судитимуть у загальному порядку — із дослідженням доказів і допитами свідків. Причому у відкритому судовому засіданні.

За майже рік часу, відколи справа надійшла до Хмельницького міськрайонного суду, лише 5 серпня 2021 року прокурор зачитав обвинувальний акт і просить викликати 20 свідків.

Олену Вавринчук, як і двох інших уже засуджених жінок, звинувачують у торгівлі людьми (ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 149 ККУ) і складані службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України). Підсудній загрожує від 8 до 15 років в’язниці.

На запитання суду, чи визнає себе винною, жінка відповіла: «Я не торгувала людьми!». При цьому додала, що готова свідчити після допиту свідків та вивчення письмових доказів.

Важливим документом, за який нині ухопився захист Вавринчук, є дублікат медичного свідоцтва про народження дівчинки. Його 20 листопада 2019 року видав безпосередній шеф Вавринчук — головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан.

«Олена Михайлівна не причетна до видачі будь-якого документа на підтвердження народження цієї дитини. Згідно з чинним законодавством, дублікат свідоцтва видається у конкретно передбачених випадках. Тому, якщо рухатися по клопотанню, єдину особу, яку треба відсторонити від посади, – це директор комунального закладу пан Ропотан, який незаконно видав дублікат» , – говорив у суді захисник лікарки.

Натомість слідчі вважають, що керівник медустанови нічого не знав про махінації дитиною.

Чи то жартома, чи серйозно, але в судовій залі вже звучали міркування, чи варто давати хід заяві про злочин стосовно головлікаря перинатального центру.

Наразі адвокати зійшлися на тому, що пана Ропотана обов’язково треба заслухати у суді як свідка. Також захист хоче бачити за трибуною для допиту двох жінок, які отримали вироки за угодами.

Інший напрямок, по якому працює захист, – це потерпіла особа. Офіційно нею визнано малолітню дитину. Однак з часу її народження у неї з’явилися нові батьки, котрі її вдочерили. Тому адвокати Вавринчук кажуть: невідомо, хто де-факто і де-юре є нині потерпілою стороною.

«У матеріалах провадження відсутні будь-які докази про зміну імені, прізвища та по-батькові дитини. Чи можемо за таких обставин слухати справу у відкритому засіданні, нехай вирішує суд», – сказав захисник Андрій Сітніков.

У коментарі «Судовому репортеру» прокурор розповів, що раніше суд скерував запити до Служби у справах дітей Хмельницької міської ради, яка нині є законним представником дівчинки у суді. З тих відповідей, що надійшли, випливає: дитину справді вдочерили. Проте нові батьки не бажають брати участі у кримінальному процесі.

Найближчого засідання, 15 вересня суд планує розпочати допит свідків обвинувачення. Попередньо планується, що прокуратура викликатиме медичних працівників перинатального центру.

Автор: Віталій Тараненко; «Судовий репортер»