Як Тайвань воює з дезінформацією щодо Covid-19

Дезінформація про те, як уряд протидіє спалаху хвороби, ризикує підірвати роботу системи охорони здоров’я.

Про це пише Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень (Digital Forensic Research Lab) в матеріалі «Taiwan’s battle against COVID-19 disinformation» переклад якого опублікувало видання ТЕКСТИ.org.ua.

Відтоді, як у січні розпочався спалах Covid-19 у Тайвані, навколо становища з поширенням хвороби та діями уряду виникла хвиля дезінформації.

У соцмережах та приватних повідомленнях поширювалися заяви про те, що уряд Тайваню начебто приховує кількість хворих на коронавірус у країні. Кількість випадків, про яку заявляють дезінформатори, відрізняться від правдивих даних за день на сотні й тисячі. За даними статистики Тайванського центру контролю за хворобами (далі ЦКХ), станом на 22 червня 2020 року було 446 підтверджених випадків і сім смертей.

Головні наративи дезінформації, які циркулюють у Тайвані

Дезінформація в Тайвані стосовно спалаху коронавірусу зазвичай спрямована проти урядових дій із запобігання хворобі: заявляють, що коронавірус вийшов з-під контролю, чи що посадовці системи охорони здоров’я приховують кількість випадків.

Приклад подібної дезінформації

В інших постах стверджували, що на стадіоні Taipei Dome поховані незчисленні тіла, або що уряд кремує трупи заражених громадян, щоб не повідомляти про високу смертність, пов’язану з Covid-19.

Ще один пост зображував якесь місто в полум’ї поряд із текстом, що вірус вийшов з-під контролю в місті Тайнань на півдні Тайваню.

Taiwan FactCheck Center, місцева неприбуткова фактчекінгова організація, згодом продемонструвала, що місто в тому пості виявилося стоп-кадром із південнокорейського фільму 2016 року про зомбі «Поїзд до Пусану».

Ця ж організація спростувала й усі наведені вище приклади.

FactCheck Center Тайваню показав, що цей стоп-кадр із містом у вогні — з художнього фільму-трилеру

Дезінформація про те, що танк переповнений трупами настільки, що зіслизнув із вантажівки

Влада Тайваню втручається

Тайвань — не новачок у боротьбі з різними формами дезінформації. Проте серйозність проблеми дезінформації щодо Covid-19 змусила Бюро розслідувань Міністерства юстиції (БРМЮ) виступити з публічною заявою.

29 лютого БРМЮ виступило з прес-релізом: дослідження виявило, що більшість дезінформації щодо коронавірусу в Тайвані походить із китайських соцмереж — передусім Weibo та Di Bar — які згодом поширюють на Фейсбуку через фейкові акаунти.

Бюро заявило, що хвиля дезінформації, схоже, почалася через невдоволення забороною Тайваню на експорт медичних масок.

БРМЮ додало, що китайські користувачі редагували скріншоти офіційних повідомлень уряду Тайваню, вставляючи дезінформацію, намагаючись дискредитувати урядові повідомлення та підірвати довіру до них.

Тайвань прийняв 25 лютого Спеціальний акт — один із ряду подібних законодавчих актів у світі, спрямованих на боротьбу з дезінформацією щодо коронавірусу. У Тайвані за поширення чуток або дезінформації, яка може виявитися шкідливою для громадськості, можуть отримати тюремний термін до трьох років та штраф в еквіваленті 99 тисяч американських доларів.

Чоловік із Нью-Тайпей був заарештований 29 лютого за пост із фальшивими твердженнями про те, що хвороба вийшла з-під контролю, військові контролюють Тайпей, а влада країни спалює трупи пацієнтів на вулицях.

Пост, за який було заарештовано чоловіка

Одна дупа на кожного

Місцева влада й неурядові організації також докладають зусиль для виправлення інформації, що циркулює серед громадськості.

Центральний командний центр з питань епідемії принаймні раз на день проводить брифінги для інформування громадськості щодо поточної ситуації з Covid-19 у Тайвані.

Було створено понад 100 цифрових мап із інформацією в реальному часі щодо аптек, де є медичні маски, та кількості масок, які залишаються.

Інша стратегія уряду Тайваню з протидії дезінформації — «насмішки з чуток«, як це назвав міністр без портфелю Одрі Танг в інтерв’ю та презентаціях.

Приклад — панічне скуповування туалетного паперу на початку лютого. Це сталося через дезінформацію про те, що начебто туалетний папір робиться з того самого матеріалу, що й медичні маски, та що попит на медичні маски призведе до зникнення туалетного паперу.

У відповідь Су Чжень-Чан, прем’єр Тайваню, запостив мем із зображенням, як він крутить сідницями, та текстом: «У нас тільки по одній дупі» — так він натякав на безглуздість скуповування туалетного паперу. Там-таки була інфографіка, яка показувала, що медичні маски й туалетний папір роблять із різних матеріалів, що імпортуються з різних країн. За кілька днів паніка вщухла, а джерелом дезінформації виявився перекупник туалетного паперу.

Зображення прем’єра Су Чжень-Чана з підписом «у нас тільки по одній дупі» та насмішками щодо скупників туалетного паперу й поясненням щодо дезінформації

Однак дезінформаційна епідемія навколо медичної епідемії — далека від завершення.

БРМЮ ще 29 лютого в прес-релізі повідомила про обговорення серед інтернет-користувачів з Китаю щодо того, що, попри одну мову в Тайвані та Китаї, різна термінологія та ієрогліфи дозволяють тайванцям легше ідентифікувати дезінформацію, яка походить із Китаю.

Китайці намагалися взяти на озброєння терміни, якими користується тайванський фактчекінговий центр.

Пума Шен, доцент вищої школи кримінології Національного університету в Тайпеї й один із чільних тайванських дослідників дезінформації, 4 травня заявив, що попередня хвиля дезінформації була тільки «тестуванням» з боку китайських інтернет-користувачів. Він вважає, що в разі поширення захворювання в Тайвані буде й більша дезінформаційна атака з боку Китаю.

Цільова аудиторія такої дезінформації, на думку Шена, включає не лише тайванців, але й тих китайців, які обходять «Великий китайський фаєрволл» (блокування закордонного інтернету, назване так за аналогією з Великою китайською стіною).

Після аналізу Шена та прес-релізів БРМЮ справді продовжує з’являтися дезінформація, замаскована під урядові повідомлення.

Так, на початку травня через мобільні додатки було поширено фейкове повідомлення нібито від Тайванської державної корпорації, що забезпечує людей водою. Воно було «нагадуванням» (написаним спрощеними, прийнятими в Китаї, ієрогліфами — тоді як Тайвань використовує традиційні), що у воду в кранах тепер додано більше хлору, та що перед уживанням ця вода має відстоятися впродовж двох годин.

Фейкове повідомлення про збільшення кількості хлору в воді з кранів — нібито від державної Тайванської Водної Корпорації

Ще одна дезінформація надходила у вигляді імейлу нібито від Центру контролю за хворобами. Буцімто якийсь пацієнт із Covid-19 надав ЦКХ список людей, з якими він перебував у фізичному контакті в останні два тижні — і отримувач листа серед них.

Цей імейл — також написаний спрощеними ієрогліфами, прийнятими в Китаї, був «останнім попередженням» (згадується анекдот про «останнє китайське попередження» — ред.) про те, що отримувач листа зобов’язаний здати тест на Covid-19, і під листом стояв підпис генерального директора ЦКХ Чу Джин-хо.

Фейковий імейл із останнім попередженням, надісланий спрощеними китайськими ієрогліфами від імені тайванської влади

Кампанія з дезінформації щодо Covid-19, яка триває в Китаї, спрямована загалом на сіяння сумнівів щодо дій тайванського уряду, спрямованих на подолання епідемії. А це загалом має на меті підірвати демократичні інституції й урядову систему острівної держави, яка віддавна перебуває в поганих відносинах із КНР.

Поступово фейки стають складнішими та витонченішими.

БРМЮ посилило раніше створений тимчасовий підрозділ із протидії дезінформації — тепер він став Офісом розслідувань з питань кібербезпеки. «Незалежно від того, чи це сфабриковані твердження, які приписуються голові Командного центру з протидії епідемії, чи це чутки про брак туалетного паперу або онлайн-дезінформація, створена зовнішніми силами — все це заважає нашим зусиллям, спрямованим на стримання епідемії», — заявила Цай Інвень, президентка Тайваню, на презентації Офісу.

«Ми також бачили дезінформацію, спрямовану на посилення поділів під час виборів, що може дійти до загрози стабільності нашій демократичній системі, — продовжила президентка Цай Інвень. — Це — нетрадиційна інформаційна війна. Уряд повинен серйозно та потужно протистояти їй».