За что агрофюрер сажает несогласных. Самые жесткие приговоры 2022 года по политическим делам в Беларуси

Более 40 человек были осуждены в 2022 году в Беларуси на сроки выше 10 лет колонии за преступления «по политическим мотивам». О некоторых делах почти нет информации, суды проходят в закрытом режиме, а среди обвинений — теракты, сговор для захвата власти, разжигание вражды и измена государству. «Медиазона-Беларусь» подводит «судебные» итоги: вспоминаем самые суровые приговоры года.

Дело Автуховича — от 6 лет за спрятанный ноутбук, до 25 — за теракт и заговор

В октябре судья Максим Филатов в Гродно вынес приговор по делу «группы Автуховича», обвиняемыми проходили 12 человек.

Николая Автуховича осудили на 25 лет колонии. По версии обвинения, Автухович запасся оружием, часть которого приобрел в Украине, обустроил несколько «схронов», повредил машины двух силовиков (одну сжег, другую взорвал), а также поджёг строящийся дом одного из них.

Автуховичу предъявили обвинение по 10 статьям, в том числе в заговоре с целью захвата власти, измене государству, призывах причинять вред нацбезопасности, создании преступной организации, разжигании вражды и теракте.

Вместе с ним осудили семью друзей, у которых гостил Автухович — Сергея, Любовь и Павла Резановичей. Священника Сергея Резановича обвинили в хранении оружия, сборе данных силовиков и участии в преступной группе. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. По версии следствия, его жена Любовь помогала собирать информацию о силовиках. Приговор — 15 лет колонии. Их сын Павел получил 19 лет колонии за использование базы МВД при подготовке терактов.

Еще одного знакомого Николая Автуховича, Павла Саву, обвинили в создании преступной группы и совершении теракта. Его приговорили к 19 годам колонии.

Владимира Гундаря, знакомого Автуховича, обвинили в том, что он участвовал в создании преступной группы и помогал Автуховичу искать оружие в Украине. Гундарь получил 18 лет колонии.

Пенсионерка Галина Дербыш, по версии следствия, помогла Автуховичу спланировать подрыв машины омоновца. Ее приговорили к 20 годам колонии.

Виктор Снегур, еще один давний знакомый Автуховича, по версии следствия, организовал «незаконные коридоры для перевозки из Украины боеприпасов и взрывчатых веществ». Его приговорили к 19 годам колонии.

Ольгу Майорову, которая, по версии обвинения, вела телеграм-канал Автуховича, приговорили к 20 годам лишения свободы.

Ирина Горячкина, которая якобы помогла Автуховичу спрятать ноутбук, получила 6 лет и 1 месяц колонии.

Ирина Мельхер, подруга Резановичей, предложила Автуховичу совершить теракт против нескольких милиционеров, назвав ему их имена, а также участвовала в протестном «хороводе» в Бресте. Ее осудили на 17 лет лишения свободы. Ее сыну Антону Мельхеру тоже вменяют участие в протестном «хороводе» в Бресте, он получил 2,5 года колонии.

Вячеслав Малейчук — 22 года колонии за подготовку взрывов

30 мая Минский облсуд приговорил жителя Пинска Вячеслава Малейчука к 22 годам лишения свободы. Его обвинили в подготовке актов терроризма: по материалам дела он заложил самодельные взрывные устройства в Борисовском районе и Минске в 2021 году. По версии обвинения, указания о том, как действовать, он получал от BYPOL.

Суд признал его виновным в покушении на акт терроризма, сопряженном с убийством человека, приготовлению к его совершению повторно, незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ, незаконных действиях в отношении горючих веществ. Прокуратура использует формулировку «сопряженного с убийством человека», однако больше никакой информации об убийстве нет.

Светлогорские «рельсовые партизаны» — 66 лет колонии на троих

27 декабря Гомельский облсуд вынес приговор по первому делу «рельсовых партизан» в отношении трех жителей Солигорска. Дмитрия Равича приговорили к 22 годам колонии усиленного режима, Дениса Дикуна к 23 годам, а Олега Молчанова — к 21 году колонии.

Их обвиняли в участии в экстремистском формировании, акте терроризма, совершенном организованной группой, повлекшем тяжкие последствия, создающим угрозу гибели людей, повреждении путей сообщения, измене государству.

По версии следствия, ночью с 28 февраля на 1 марта они, предварительно получив задание от BYPOL, подожгли релейный шкаф с оборудованием на железной дороге, являющийся средством сигнализации.

Дело ОГСБ — от 13 до 20 лет за покушение на Азаренка, взрывы и поджог

По делу «Отрядов гражданской самообороны» проходили пятеро обвиняемых. Одного из них, Дмитрия Сосновского, обвинили в покушении на пропагандиста Азаренка и создании экстремистского формирования (речь идет о телеграм-канале «Гидра»). Его осудили на 20 лет лишения свободы.

Вадима Гулевича и Алексея Глотова обвинили в том, что они проникли на территорию военного объекта в Вилейском районе (43 радиостанции войсковой части 49390 Минобороны РФ) и совершили два взрыва. Для проникновения обвиняемые использовали информацию, собранную Алексеем Глотовым и Кириллом Ашурком. В итоге Глотову суд назначил 20 лет колонии, Гулевичу — 18 лет, а Ашурку — 13 лет.

Наталью Матвееву, еще одну участницу ОГСБ, обвинили в том, что она намеревалась поджечь служебную технику на территории Березинского лесхоза. Суд приговорил ее к 14 годам колонии.

«Революционное действие» — от 5 до 17 лет за создание экстремистского формирования и поджог налоговой

Мингорсуд 6 сентября приговорил фигурантов дела «Революционного действия» к срокам от 5 до 17 лет колонии. Александру Францкевичу суд назначил 17 лет колонии, Акихиро Гаевскому-Ханада — 16, Марфе Рабковой — 15, Алексею Головко — 12, Павлу Шпетному, Никите Дранцу, Александру Козлянко, Андрею Чепюку — по 6, Андрею Марачу и Даниилу Чулю — по 5 лет колонии.

Фигурантов обвиняли по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации и создание экстремистского формирования.

Следствие утверждает, что c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии 31-летнего анархиста Александра Францкевича и 26-летней правозащитницы Марфы Рабковой объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». Эти объединения, по версии следствия, вошли в состав «международной преступной организации».

По данным следствия, Францкевич и Рабкова были организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова».

После суда над фигурантами дела «Революционного действия» были задержаны адвокаты осужденных.

16 лет колонии за поджог двух пунктов BelToll

Суд Борисовского района приговорил 34-летнего местного жителя Илью Трубина к 16 годам колонии по обвинению в поджогах двух контрольных пунктов системы сбора платы за проезд BelToll. Трубина обвиняли по трем статьям УК: акт терроризма и повторный теракт, незаконные действия в отношении оружия, а также незаконные действия с горючими веществами.

По версии обвинения, 1 декабря 2020 года и 29 января 2021 года Трубин поджег два пункта BelToll, чем причинил ущерб на более чем 450 000 рублей.

По информации dissident.by, в прошлом Трубин работал сотрудником КГБ.

От 2 до 16 лет за чучело Лукашенко и предмет, «похожий на взрывное устройство»

В августе 2022 года суд Бобруйска и Бобруйского района вынес приговор пятерым жителям Бобруйска. Константина Ермаловича суд приговорил к 16 годам лишения свободы, Виталия Минкевича — к 15, Игорю Козлову назначено 14 лет колонии, Надежде Полькиной — 2 года. Наталье Кед суд назначил 2 года домашней химии.

Судья Наталья Агладкова признала Козлова, Ермоловича, Минкевича виновными в создании террористической организации или участии в ней, акте терроризма, угрозе акта терроризма и оскорблении Лукашенко. Наталью Кед и Надежду Полькину признали виновными только в оскорблении Лукашенко.

Всех фигурантов обвинили в поджоге чучела Лукашенко в марте 2021 года, а Козлова, Ермоловича и Минкевича также в действиях «террористического характера» летом и осенью 2021 года. Тогда УВД Могилевского облисполкома заявило, что возле железнодорожной станции нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Подобные предметы нашли сотрудники железной дороги возле станций Титовка, Бабино и продавцы«Табакарки» в Бобруйске.

16 лет «рельсовому партизану», которому стреляли по коленям

Суд в закрытом режиме приговорил «рельсового партизана» Виталя Мельника к 16 годам колонии. Мельнику вменяли акт терроризма, умышленное приведение в непригодное состояние железнодорожных путей с целью акта терроризма, оскорбление Лукашенко, незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия.

По версии Генпрокуратуры, в марте он поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов. При задержании ему выстрелили в обе ноги, как считают в МВД, «обоснованно, из-за реальной угрозы вооруженного сопротивления».

15 лет колонии за проколотые шины и сгоревший автомобиль

30 июня суд приговорил гомельчанина, гражданина России Андрея Поднебенного к 15 годам колонии. Судили гомельчанина по трем статьям: руководство экстремистским формированием, покушение на уничтожение чужого имущества общеопасным способом и акты терроризма.

Как утверждало следствие, в ноябре 2021 года он проник в транспортное депо, и проколол шины 39 троллейбусов, а также руководил экстремистским телеграм-каналом. Помимо этого, по версии обвинения, Поднебенный облил горючей жидкостью автомобиль, принадлежащий силовика, и поджег его.

15 лет колонии «рельсовому партизану» за «теракт», которого не случилось

Витебский облсуд 16 сентября приговорил 50-летнего экс-сотрудника «Беларускай чыгункi» Сергея Коновалова к 15 годам колонии по обвинению в подготовке теракта.

Коновалова признали виновным в разжигании вражды, приготовлении к теракту и умышленном приведении путей сообщения в негодность.

Суд по делу был закрытым, потому подробности обвинения неизвестны, ранее в МВД сообщали, что он планировал вывести из строя системы, отвечающие за безопасность движения.

Дело «Буслы ляцяць» — от 8,5 до 15 лет за повреждение машины и камни в окно

Минский городской суд приговорил шестерых обвиняемых по делу объединения «Буслы ляцяць» к лишению свободы на сроки от 8,5 до 15 лет. Обвиняемых Андрея Будая и Алексея Гамезу приговорили к 15 и 14,5 годам колонии соответственно. Алексея Иванисова приговорили к 14 годам колонии, а Александра Муравьева и Александра Сидоренко — к 12 и 8 годам колонии соответственно. Николая Библиса осудили на 8,5 лет колонии.

Согласно обвинению, участники группы облили краской и пробили шины автомобиля судьи Минской области, повредили колеса машины, принадлежащей сотруднику «СБ. Беларусь сегодня», бросили камни в окно квартиры сотрудника минской прокуратуры и провластной общественной активистки, повредили систему видеонаблюдения во Фрунзенском районе.

Денис Ивашин — 13 лет и 1 месяц колонии за «госизмену»

Гродненский облсуд 14 сентября приговорил журналиста Дениса Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера и измене государству. Суд по делу против журналиста был закрытым, подробности процесса неизвестны.

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования.

12 лет колонии за бутылки с зажигательной смесью

Суд в Барановичах 23 июня приговорил местного жителя Дмитрия Нешту к 12 годам колонии по обвинению в «акте терроризма». Его осудили за незаконные действия в отношении предметов с горючими веществами, а также за акт терроризма.

По версии следствия, Нешта 26 сентября 2020 года изготовил в гараже три «коктейля Молотова», поджег их и бросил на территорию автомобильной стоянки возле войсковой части 7404.

11 лет экс-следователю, помогавшему силовикам в переобучении

Минский горсуд 26 декабря приговорил экс-следователя Евгения Юшкевича к 11 годам колонии. Его признали виновным в грубом нарушении порядка, массовых беспорядках и разжигании вражды.

Юшкевич несколько лет работал в Следственном комитете. Летом 2020, уже работая в IT, он стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

11 лет за «слив» личных данных

8 февраля суд в Минске приговорил двух бывших сотрудников компании «Белтелеком», Алексея Бычковского и Артема Пархамовича, к 11 годам колонии за «слив» в соцсети личных данных более чем 200 силовиков, судей и журналистов, «которые потом подверглись буллингу».

Их судили по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых пособничество в разжигании социальной вражды, неправомерное завладение компьютерной информацией.

11 лет колонии за костер на рельсах

Минский районный суд 17 октября приговорил жителя Столбцов Сергея Глебку к 11 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в терроризме и умышленном приведении железнодорожных путей в негодность за разожженный на рельсах костер.

В материалах дела указано, что в марте Сергей Глебка разжег костер непосредственно перед проездом пассажирского поезда, бригада которого не успела своевременно затормозить, поэтому поезд проехал прямо над огнем. Машинист следующего поезда, провозившего уголь, успел остановить состав, получив предупреждение от диспетчерской службы железной дороги.

Согласно обвинению, действия Глебки создали «реальную угрозу наступления тяжелых последствий», в том числе гибели или травмирования людей. Причиной для разжигания костра, по версии следствия, стало «влияние деструктивных телеграм-каналов».

11 лет колонии за то, что «выразил готовность» совершить диверсию на железной дороге

Могилевский областной суд 12 октября приговорил жителя Осиповичей Алексея Шишковца к 11 годам колонии по статьям о терроризме и об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании или конфликте. Подробностей по делу Шишковца известно мало.

Пресс-служба МВД писала о том, что в начале 2022 года Шишковец вошел в состав BYPOL, «авторизовался в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Беларуси» и руководил дворовым чатом.

«Выразил активную готовность содействовать акциям прямого действия на объектах железной дороги в районе города Осиповичи, с целью проведения диверсий и недопущения продвижения эшелонов с военной техникой», — рассказывал начальник могилевского областного управления ГУБОПиК Михаил Сухачев.

От 2,5 до 11 лет колонии по делу о «госперевороте»

Минский облсуд 5 сентября вынес приговоры пятерым обвиняемым по делу о госперевороте.

Юриста Юрия Зенковича суд приговорил к 11 годам колонии. Его судили судили по статьям о заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти и разжигании вражды и розни.

Главу БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту осудили на 10 лет лишения свободы. Обоим вменяли заговор с целью захвата власти.

Еще двоим обвиняемым — дальнобойщику Денису Кравчуку и бухгалтеру Ольге Голубович суд назначил по 2,5 года колонии за грубое нарушение порядка.

По версии следствия, фигуранты при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

10 лет колонии за надписи на стенах и листовки

Миноблсуд приговорил жителя Солигорска Олега Гаврилова к 10 годам лишения свободы. Вместе с ним судили его знакомых Александра и Татьяну Бирулю, их приговорили к 6 годам колонии, а также Сергея Пасюка, ему присудили 5,5 лет лишения свободы.

Солигорчан обвинили в клевете в адрес Александра Лукашенко, порче имущества, разжигании вражды, действиях против нацбезопасности и содействии экстремистской деятельности.

По версии обвинения, Гаврилов в январе 2021 года купил и предоставил Александру и Татьяне Бируле аэрозольные баллончики с краской. На стене одного из домов они нанесли надпись, в которой «обвинили в особо тяжком преступлении» Александра Лукашенко.

С августа по декабрь Гаврилов вместе с приятелем Сергеем Пасюком распространяли в Солигорске листовки и другую печатную продукцию с «призывами к захвату власти, насильственной смене конституционного строя и других преступлений против нацбезопасности». Сам текст листовок, по мнению обвинения, был направлен на «разжигание вражды».

10 лет колонии за видеоролики

30 сентября Брестский областной суд приговорил к 10 годам колонии Дениса Сальмановича, которого назвал «главным визуальным редактором» роликов «Супраціва». Его обвинили по пяти статьям УК — создание террористической организации или участие в ней, создание экстремистского формирования или участие в нем, грубое нарушение порядка, разжигание вражды, призывы против нацбезопасности.

В «покаянном» видео, опубликованном силовиками, Сальманович сказал, что задержан из-за того, что «состоял в деструктивных телеграм-каналах», «сотрудничал с «Буслы ляцяць»» и участвовал в акциях протеста в 2020 году.

10 лет за поджог машины главы комитета судэкспертиз

Суд Центрального района Минска приговорил 23-летнего Антона Лысова к 10 годам лишения свободы по делу о повреждении чужого имущества. Вместе с ним судили 19-летнего Захара Таразевича, его приговорили к 7,5 годам колонии.

Их признали виновными в поджоге автомобиля главы комитета судэкспертиз Алексея Волкова.

10 лет за попытку поджечь дачу

В марте Минский облсуд приговорил 39-летнего минчанина Александра Зайцева к 10 годам колонии по обвинению в покушении на теракт за попытку поджога дачи председателя Верховного суда Валентина Сукало.

Минчанина задержали 22 августа 2021 года возле дачи Сукало при попытке поджога. В обвинении указано, что Зайцев «не смог довести свой умысел до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов своевременно пресекли противоправные действия, чем обеспечили общественную безопасность».

Суд над минчанином проходил в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны.

10 лет колонии за сливы разговоров Баскова и Эйсмонт

Минский горсуд приговорил к 10 годам колонии бывшего подполковника КГБ Алексея Храловича по обвинению в измене государству .

31 марта 2021 года на гостелеканале ОНТ вышел фильм «Манкурты» о спецоперации по поиску предателя внутри КГБ и разоблачению «форм и методов работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности». Один из героев фильма — задержанный подполковник КГБ Алексей Хралович.

В фильме утверждалось, что он передал записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенком и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграм-каналу Nexta. Эти «прослушки», говорили авторы фильма, были изготовлены специально, чтобы раскрыть Храловича.

Автор: Александра Шакова; Медиазона-Беларусь