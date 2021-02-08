Закон об оружии в Украине: отстреливаться можно будет только дома?

В Украине в очередной раз пытаются легализовать огнестрельное оружие. Узнаем, что на этот раз предлагают обществу и созрело ли оно

За 29 лет независимости в Украине наконец-то может появиться профильный закон о гражданском огнестрельном оружии, пишет УКРИНФОРМ. До сих пор все, что касается приобретения, хранения или использования оружия, регулирует исключительно МВД — инструкцией №622, которая не менялась с 1998 года.

…В Верховной Раде сейчас циркулируют два законопроекта — основной (№4335) и альтернативный (№4335-1). Какой из документов получит шанс пройти первое чтение? «С одной стороны есть вызовы, но с другой есть и риски. Ко второму чтению будем дорабатывать, но сейчас в парламенте идет дискуссия », — заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

«Не бывает плохого оружия. Не бывает хорошего оружия. Любое оружие в руках злодея — это плохо. Любое оружие в руках порядочного человека не несет угрозы никому — кроме злодеев», — говорил знаменитый голливудский актер, президент Национальной стрелковой ассоциации США Чарлтон Хестон (1923-2008). Однако в Украине, похоже, с этим утверждением еще согласны не все.

23% — именно столько украинцев, по данным социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» в начале февраля, поддерживают право на частное владение огнестрельным оружием. То есть, количество граждан, которые «за», несколько возросло: с 13% в 2014 году — до 20-23% в 2018-2021 годах. Но тех, кто против — 75% — в три с половиной раза больше.

В самом деле, спорят вокруг этого вопроса уже далеко не первый год. И каждый раз риторика одна и та же: общество не готово. Но так ли это, неужели за почти три десятка лет ничего не изменилось? Что об этом говорит социология, какие звучат аргументы «за» и «против»? Наконец, что конкретно предусматривают законопроекты, отличаются ли между собой чем-то принципиальным, как учитывают общественное мнение?

ЗАКОНОПРОЕКТЫ: КТО, ЧТО, КАК. А ЕЩЕ — ЧЕМ МЕЖДУ СОБОЙ ОТЛИЧАЮТСЯ?

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта. Первый (основной) №4335, инициирован Игорем Фрисом, Александром Бакумовым и Александром Федиенко (все — фракция «Слуга народа»). Именно этот документ рекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Второй (альтернативный) №4335-1 авторства Андрея Шараскина (известного как «Богема» — участника АТО, одного из «киборгов»), фракция «Голос». На комитете его отклонили, однако, по регламенту, в сессионный зал на голосование попадут оба.

Детально анализировать каждый не станем (в совокупности оба документа — это больше 100 страниц). Однако для общего понимания — коротко о главном, в чем отличие — попробуем объяснить. Начнем с первого.

В законопроекте №4335 предлагают ввести Единый государственный реестр гражданского оружия и передать его в управление МВД. По аналогии с удостоверением водителя, вводится удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения (выдавать его сроком на 5 лет, после чего придется снова продлевать разрешение). Право на пользование оружием гражданские лица могут получить, если нет медицинских противопоказаний, судимости, а также, если не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей. Какое оружие смогут купить украинцы в случае принятия закона? Весь «гражданский» огнестрел планируют классифицировать на пять видов: А — автоматическое огнестрельное оружие (автоматы, пулеметы), В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (в народе — «травмат»), С — короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты, кроме (!) револьверов), D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (винтовки, карабины, ружья), Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие. Физические лица не смогут покупать только оружие категории А. Что касается других видов, то право на владение оружием категории D получат лица, достигшие 18-летнего возраста, категории В — 21-летнего (те, кто не привлекался два и более раз к административной ответственности по статье 191 Административного кодекса — в ней говорится о нарушении правил хранения, ношения, перевозки оружия). Такие же правила для тех, кто захочет купить оружие категории Е, только сделать это можно будет с 25-летнего возраста. Для короткоствольного огнестрела — категория С — правила наиболее строги. Во-первых, его владельцу, должен быть от 28 лет, во-вторых, он должен не менее пяти лет законно владеть другими видами огнестрельного оружия. Оружие можно будет хранить только дома и использовать при необходимости самообороны. Выносить его за пределы квартиры или частного дома запрещено. Исключение — охота в предназначенных для этого угодьях и занятия стрельбой.

В альтернативном проекте закона — 4335-1 — несколько положений совпадают с вышеупомянутым (распределение по категориям, удостоверение, техпаспорт, право на получение и т.д.). Перечислим принципиальные отличия.

Если проектом 4335 предусмотрено, что Единый государственный реестр гражданского оружия будет вести МВД, то в 4335-1 эти функции хотят передать в управление Минюсту с определением других субъектов Реестра (МВД и Нацполиция, в частности), но с ограниченными полномочиями (чтобы минимизировать коррупционные риски, отняв монополию у МВД. — Авт). В альтернативном проекте предусмотрено общее (совместное) право собственности на оружие (то есть супруги смогут пользоваться одним пистолетом на двоих. — Авт), в основном проекте этого нет. Вместо запрета выносить оружие из дома, вводится понятие «зоны, свободные от оружия», которые будут действовать в помещениях и на территории как государственных, коммунальных, так и частных предприятий, учреждений и организаций. То есть, места входа в такие зоны, и/или границы ее территории будут обозначены соответствующими информационными знаками, а также — обеспечены вооруженной охраной и охраняемым местом (ящиками) для временного хранения оружия. Наконец, 4335 меняет Дисциплинарный устав ВСУ, создает основания для награждения «короткостволкой» любого. Даже при отсутствии оснований. А вот в 4335-1 говорится о том, что награждением «Огнестрельное оружие» может быть отмечено только лицо, которое служит в соответствующем ведомстве, и только за выдающиеся заслуги.

Подчеркиваю: ключевое отличие в том, что, основной проект запрещает передвижение с короткостволом, то есть, соответственно, и запрещает использование его для самозащиты где-то за пределами дома, что на самом деле выглядит не совсем логично.

«Наибольшее количество инцидентов, где человеку нужно оружие для самозащиты, случается на улице, а в дома преступники проникают гораздо реже», — отмечает председатель Украинской ассоциации владельцев оружия, один из соавторов законопроекта 4335-1 Георгий Учайкин.

Игорь Фрис

Иного мнения по этому поводу соавтор основного проекта Игорь Фрис: «Да, наш законопроект запрещает ношение короткоствола. По моему убеждению, мы должны двигаться step by step. Сначала дать право, посмотреть, насколько люди готовы к этому, не возросло ли количество преступлений, связанных с использованием этого оружия. То есть на два года сделать некую паузу, чтобы общество смогло войти в эти правоотношения».

5 МЛН НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТВОЛОВ: КАКОЙ ОН, РЫНОК ОРУЖИЯ В УКРАИНЕ?

Уже сейчас в Украине абсолютно легально можно приобрести по достижении определенного возраста, например, охотничье гладкоствольное ружье — с 21 года, нарезное оружие (карабин, винтовку и ружье) — с 25 лет. Также украинцы имеют право владеть травматическим оружием.

По информации МВД Украины, на сегодня граждане легально владеют огнестрельным оружием в общей сложности около 1,3 миллионов единиц.

Но самую большую проблему создает именно нелегальное оружие, которого в Украине, по данным швейцарской исследовательской организации Small Arms Survey, от 3 до 5 миллионов единиц. Откуда его столько взялось?

Георгий Учайкин

Председатель УАВО Георгий Учайкин говорит, что рынок нелегального оружия в Украине существовал всегда, но начало боевых действий на Востоке существенно его пополнило. Купить нелегальное оружие в Украине сейчас не трудно. «Если у вас есть цель приобрести наркотические вещества, то найдете на любом заборе адрес в интернете. Вы думаете, что с оружием сложнее? Существуют сайты с доступом через Tor и Darknet (анонимная и неконтролируемая часть интернета. — Авт.). Вообще нет проблем, были бы желание и деньги. Отечественное оружие дешевле, но умудряются завозить и новейшие образцы пистолетов из-за границы для «богатых клиентов», — подчеркивает эксперт. И тут же добавляет, что даже принятие соответствующего закона не сможет существенно изменить ситуацию: «Все равно будет черный рынок, он есть в Америке, есть в Германии… Наша задача — уменьшить соотношение. Неправильно, когда у нас 1,5-2 миллиона зарегистрированных стволов, и 5 миллионов незарегистрированных».

А потому — принятие закона — это повод снова настойчиво предлагать людям или сдать оружие, или поставить его на учет. «Человек может принести, например, пистолет, который отдадут на баллистическую экспертизу. Тем временем — ему надо пройти соответствующие курсы и получить лицензию. Если все в порядке, то он становится законным владельцем оружия. Мы выиграем дважды: первое, мы возвращаем человека в легальное поле, второе — мы четко привязываем конкретный ствол к конкретной персоне, которая отныне будет отвечать за каждый выстрел из него», — резюмировал Георгий Учайкин.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

«В целом общество еще не готово. По крайней мере, об этом говорят социологические опросы, проведенные в течение последних семи лет», — комментирует Укринформу замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Богдан Петренко / Фото: Апостроф

Впрочем, опрос свидетельствует: воспринимается такая перспектива, скорее, не как возможность иметь оружие самому, а как возможность для других иметь оружие, которое может быть применено против тебя. «Этакий «синдром жертвы» у украинцев», — добавляет эксперт.

Сторонники либерализации говорят, что преступники и так имеют оружие, так почему его не дать их потенциальным жертвам, чтобы уравнять шансы? «Мы все бываем в поиске простых решений для сложных проблем, но сама по себе либерализация оборота оружия не устраняет преступность как таковую. Криминальный элемент после принятия закона просто переориентируется. Одни станут «специализироваться» на тех, у кого точно не будет оружия (например, у детей, или у пожилых людей). Другие — будут действовать жестко, зная, что у жертвы может быть огнестрел. К тому же цена одной единицы оружия составляет сейчас примерно полторы средних зарплаты (пистолеты ТТ и Макарова обойдутся на черном рынке в 400-600 долл., или 11-17 тыс. грн). И это — без всяких разрешений. Не все украинцы смогут это позволить себе», — считает Петренко.

Либерализация рынка оружия не приведет и к существенному росту числа преступлений, о чем говорят противники его принятия. «С одной стороны, да, ответственность легальных владельцев оружия — это миф. Около 40-50% вооруженных преступлений до войны совершались с использованием легального оружия. Но с другой — те, кто хотел иметь оружие, уже его имеет», — утверждает эксперт.

«Единственное, что рискованно — это то, что оружие может всплывать в бытовых конфликтах или у детей, если его хранение не будет ответственным», — добавил Богдан Петренко.

Дмитрий Синченко

Политолог Дмитрий Синченко считает, что легализация оружия автоматически снижает уровень преступности. Это демонстрирует опыт соседних государств. К примеру, в Молдове оружие уже давно легализовано. «Эта страна по всем параметрам очень похожа на нас. На них легализация оружия положительно повлияло. Украина тоже — уже давно должна легализовать этот рынок», — говорит он.

«Плохие парни» имеют оружие и так. А когда мы говорим о легализации оружия, то, по словам господина Синченко, говорим прежде всего о тех людей, которые, не желая нарушать закон, хотят просто легально приобрести оружие для самообороны.

«Увеличить опасность в обществе от легализации оружия — невозможно. Легализация — сдерживающий фактор для преступников в которых оружие уже есть», — убеждает Синченко.

Подобным образом высказался и член Украинской ассоциации владельцев оружия Вениамин Тимошенко: «Стреляет человек, а не оружие. Оружие — хороший аргумент для превенции (предупреждения) преступлений. Если преступник будет понимать, что его ждет гарантированный отпор, это его может остановить».

Автор: Мирослав Лискович. Киев; УКРИНФОРМ

P.S. Все это весьма логично и правильно. Только есть вещи, которые почему-то никак не забываются… Например, когда летом прошлого года в Украине вводили рынок газа, то общество убеждали, что в результате конкуренции цены на топливо снизятся. А на самом деле, как поступили наши монополисты? Да, мы понимаем — где газ, а где оружие. Но внедрять этот закон бужет тот же государственный аппарат, с теми же традициями и инстинктами. Поэтому необходимо следить. Ну, и самозащищаться, конечно, тоже.