Законопроект о военных преступниках — для чего он нужен

На седьмом году российско-украинской войны у следователей, прокуроров и судей нет надлежащих правовых инструментов для преследования виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Украинские и международные правозащитники просят парламент принять во втором чтении законопроект о военных преступниках №2689 в таком виде, как того требует международное гуманитарное право.

Газета «День» рассказывает, что это за законопроект, какие его положения не понравились некоторым народным депутатам и почему он важен.

«Первые несколько дней я провел в подвале общежития Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля. Боевики наскоро превратили его в тюрьму. Тогда никак не мог избавиться от мысли, что я просто сошел с ума», — признается 55-летний врач-ветеринар Александр Грищенко, который в июне 2014 года в Луганске ухаживал за офисным аквариумом. Александру тогда не укладывалось в голове, как можно схватить человека, который не совершил никаких противозаконных действий, бездоказательно обвинить его и пытать.

Мужчина подробно рассказывает ужасы, которые пережил он сам и другие пленные в тюрьме под управлением полевого командира Александра Беднова (Бэтмена). Врач-ветеринар был фотографом-любителем, и в его фотоаппарате при задержании, когда он шел на работу, боевики нашли фотографии с акций протеста луганского Евромайдана. Это стало поводом для обвинений в шпионаже.

Александр Грищенко настаивает: военные преступления и преступления против человечества не нечто абстрактное, это реальные преступления над реальными людьми.

«Я видел, как человека чрезвычайно жестоко пытали и убивали за одну неосторожно брошенную фразу о том, что он поддерживает единую Украину. Его замучили насмерть у нас на глазах. Я видел, как женщин выводили якобы на допросы, но все прекрасно знали, что их насиловали. Я видел, как несовершеннолетнюю девушку неоднократно вывозили на групповое изнасилование на позиции боевиков. Были случаи, когда мужчин срочно госпитализировали в городскую больницу, где им удаляли внутренние органы из-за их повреждения», — у мужчины захватывает дыхание и дальше ему трудно пересказывать увиденное.

Седьмой год подряд украинское законодательство не адаптировано к вызовам войны. Все очень серьезные преступления международного права, а именно военные преступления и преступления против человечества, которые происходят в Украине, оно квалифицирует как общеуголовные. В то время как, по международному гуманитарному и уголовному праву, они значительно тяжелее, а ответственность за них должна быть серьезнее, чем за обычные преступления.

«Россия уже семь лет совершает военные преступления, преступления против человечества — умышленные убийства, насильственные исчезновения, пытки, бесчеловечное обращение, принудительную депортацию, перемещения своих граждан в Крым, незаконный призыв граждан Украины в свои вооруженные силы, живые щиты. А в Уголовном кодексе есть только несовершенная статья 438 («Нарушение законов и обычаев войны»), которая имеет бланкетный характер», — сетует заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, эту статью сложно применять в украинских реалиях, ведь она отсылает следователей и судей к международным договорам, которых по меньшей мере 30. Их украинские правоохранители не могут использовать в своей работе, если их нормы четко не отражены в Уголовном кодексе, убеждена председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

«Несмотря на то, что международное право — это императив и является частью национального законодательства, пока оно не отражено в Уголовном кодексе, у украинских следователей не будет инструментов для надлежащего эффективного применения», — прокомментировала она.

Правозащитница рассказывает, что время от времени встречает в СМИ новости о задержании участников незаконных вооруженных формирований. Она вспоминает одно из таких сообщений, в котором указывалось, что мужчина насиловал на блокпостах женщин, впрочем, обвиняют его не в сексуальном насилии в пределах вооруженного конфликта, а в участии в незаконном вооруженном формировании.

«В будущем это дело могут вообще закрыть по амнистии, если начнутся сдвиги в Минском процессе и боевик выйдет на свободу», — считает правозащитница. Кроме того, хотя Украина на международном уровне и признала наличие преступления против человечества как отдельного преступления против международного права, но до сих пор не предусмотрела его в своем Уголовном кодексе.

За весь период российско-украинской войны национальные суды приняли только два приговора по ст. 438. Еще примерно 20 обвинительных приговоров Офис генерального прокурора направил в суды. Мамедов отмечает, что Россия совершает гораздо больше международных преступлений, чем об этом свидетельствует официальная статистика Украины.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ

Чтобы устранить недостатки в законодательстве, народные депутаты совместно с учеными, правозащитниками «Правозащитного повестки дня», юристами-международниками разработали законопроект №2689. Документ предлагает новый раздел в Уголовном кодексе, который вводит в украинское законодательство основные преступления по международному праву — преступления против человечества, преступления агрессии, геноцида — и конкретизирует состав военного преступления.

Документ предусматривает более 50 видов военных преступлений и преступлений против человечества, которые четко структурированы по объектам посягательства.

«По сути, это должен быть полноценный каталог для того, чтобы человек, открывающий Уголовный кодекс, мог понимать, что именно является военным преступлением. Так как сейчас этого понимания нет. Чтобы это понять, нужнго отдельно открывать Женевские конвенции и другие международные договоры и с помощью анализа выяснять, какое поведение является военным преступлением, а какое нет», — объясняет соавтор законопроекта и представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Среди важных нововведений законопроекта — на международные преступления не распространяется срок давности. Если в общеуголовных правонарушениях есть срок давности, то в международных его быть не должно. Следователям нельзя будет закрыть производство, пока они не найдут подозреваемого человека, который в конце концов предстанет перед судом.

Кроме того, проект закона вводит ответственность командиров, которые не противодействовали совершению военного преступления, геноцида и преступления против человечества. Документ вводит, среди прочего, в уголовное законодательство Украины преступление агрессии, когда на страну нападает другое государство.

Этот законопроект не спонтанное решение, а следствие длительного процесса, к которому Украина давно созревала, говорит один из его авторов, доцент кафедры уголовного права и криминологии КНУ им. Тараса Шевченко Константин ЗАДОЯ. Он обращает внимание, что к написанию документа присоединились украинские и международные эксперты.

«Законопроект — это следствие коллективных усилий многих юристов. Его прозрачно доносили до общества, неоднократно обсуждали и учли замечания органов государственной власти, украинских университетов, если они не противоречили целям и задачам проекта закона. Это — профессиональный документ для того, чтобы его приняли и дали возможность украинским следователям и судьям использовать его «, — сказал Задоя.

Помощница председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Виктория МОЗГОВАЯ отмечает манипуляции вокруг законопроекта о военных преступниках, который якобы повредит украинским военным.

«Этот законопроект никоим образом не нарушает прав украинских военнослужащих. Он поможет тем людям, которых пытали и преследовали на Донбассе и в Крыму, отстоять свои права. А сейчас наши правоохранительные органы и суды не могут ничего поделать с таким типом преступлений и наказать виновных», — сказала она.

«Детализация составов преступлений и четкое регламентирование в Уголовном кодексе необходимы для обеспечения принципа неотвратимости наказания и привлечения к ответственности лиц, виновных в международных преступлениях. Я выражаю искреннюю надежду, что наш парламент в ближайшее время примет законопроект №2689 об имплементации нормы международного гуманитарного и уголовного права. Его очень ждут Прокуратура Автономной Республики Крым, прокуратуры Донецкой и Луганской областей», — добавил Гюндуз Мамедов.

Верховная Рада проголосовала за проект закона в первом чтении. Сейчас, по словам председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, ко второму чтению от депутатов поступило 123 поправки. Дискуссии депутатов идут вокруг универсальной юрисдикции, ответственности командиров за подчиненных и вокруг переходных положений, предусматривающих уголовную ответственность за совершенные преступления в прошлом. Александра Матвийчук отмечает, что эти поправки «выхолащивают содержание законопроекта».

Отменить неотвратимость наказания за военные преступления и преступления против человечества, совершенные в прошлом, предложили в трех правках депутаты фракции «Європейська солідарність» Ирина Геращенко, Мария Ионова, Михаил Забродский и депутат фракции ОПЗЖ Григорий Мамка.

Во время обсуждения документа в первом чтении Михаил Забродский с трибуны парламента выступил против законопроекта, назвав его «инструментом тотального давления и уголовного преследования всех украинских силовиков». Его возмутила норма об обратном действии закона во времени и об ответственности командиров, которые знали или могли знать о совершенных подчиненными международных преступлениях. С ним категорически не согласен Матвийчук.

«Народные депутаты, которые вносят эту правку, предлагают тотальную амнистию для боевиков за международные преступления, совершенные в Украине начиная с 2014 года», — отмечает она и объясняет, что наказание виновных в международных преступлениях не только необходимо самим украинцам для преодоления безнаказанности, а также международным обязательствам Украины.

С украинской правозащитницей соглашается Вирджиния АМАТО, региональный координатор Коалиции при Международном уголовном суде, которая работала над экспертизой законопроекту №2689.

«Украина взяла на себя обязательства в ООН и перед своими европейскими партнерами, уважать права жертв и добиваться справедливости для пострадавших. Пришло время, когда парламент должен срочно принять этот законопроект», — отметила она. В то же время Амато указывает на Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, согласно которому Украина должна стать членом Международного уголовного суда, ратифицировав Римский статут.

Украина до сих пор этого не сделала. Парламентская фракция «Слуга народу» проигнорировала вопрос о планах по ратификации Римского статута. Как известно, по результатам социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, почти 59% граждан поддерживают членство Украины в этом суде.

«В прошлом году Украина пошла на членство в антикриминальную сеть европейского сообщества, которая борется против геноцидов в мире. Впрочем, наблюдатели констатировали, что в Украине нет соответствующего законодательства, и приняли решение, что ее нельзя принять в антигеноцидную сеть», — напомнила она.

Управляющий партнер британской правозащитной организации Global Rights Compliance Мартин СКОТТ объясняет, что неотвратимость наказания — основной принцип в уголовном международном праве и Украине не нужно его бояться.

Он отверг тезис, что командиры будут ответственны за преступления своих подчиненных. Ответственность для них будет наступать лишь в том случае, если они не организовали системы контроля для того, чтобы их подчиненные не совершали международных преступлений.

«Такие опасения не должны препятствовать принятию законопроекта. Учет поправок об уголовной ответственности за преступления в прошлом выхолостит закон», — говорит он и предостерегает, что если этой нормы не будет в Уголовном кодексе, то Международный уголовный суд самостоятельно будет расследовать это военное преступление.

«Если же народные депутаты оставят эту норму, то такие дела будут расследовать украинские следователи и они будут рассматриваться в украинских судах. Без этих положений в Уголовном кодексе украинские судьи не будут видеть преступления. В таком случае ваше государство потеряет юрисдикцию над этими делами. Поэтому Украине нужно взять полную ответственность за преследование этих преступлений на своей территории», — призывает Мартин Скотт.

Эксперт также предостерегает от затягивания принятия этого законопроекта, поскольку это в конечном итоге приведет к безнаказанности.

«В Украине во время этого вооруженного конфликта погибло более 13 тыс. человек. Огромное количество ваших граждан пострадало от разных военных преступлений. Международный уголовный суд — это маленькое учреждение с ограниченными ресурсами. Он не сможет справиться с таким огромным количеством дел из Украины, что фактически будет означать безнаказанность для международных преступников», — добавляет он.

АМНИСТИЯ

Один из вопросов, регулирующих новый раздел в Уголовном кодексе, — амнистия. Она, как настаивают авторы законопроекта, невозможна для тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечества, поэтому законопроект запрещает ее.

«Вопрос амнистии все равно предстанет перед Украиной в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Как бы ни понимали стороны Минских договоренностей сферу применения амнистии, она не может быть распространена на международные преступления, поскольку неприемлема с точки зрения международного права. Об этом свидетельствует практика многих стран и практика международных судебных учреждений», — объясняет Константин Задоя.

Он обращает внимание, что документ четко определяет, какие деяния являются военными преступлениями, а какие преступлениями против человечества, и это сделает последующий процесс амнистии прозрачным и четким.

«Когда к амнистии дойдет дело, тогда не будет возникать вопросов, является ли то или иное действие международным преступлением. Этот закон устранит основания для споров и принятия неоднозначных решений», — добавляет Задоя.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

Законопроект предлагает ввести в украинское законодательство принцип универсальной юрисдикции, когда украинские правоохранители будут обязаны преследовать на своей территории тех, кто совершил серьезные международные преступления за рубежом.

Это положение не предлагает следователям преследовать иностранцев за любые уголовные преступления, а только за самые серьезные, подчеркивает доктор юридических наук, генеральный секретарь объединения «Парламентарии за глобальные действия» Дэвид Донат Каттин.

«Например, если в Германию приезжает сириец, который тесно связан с преступлениями режима Башара Асада, то такого человека сразу начинают преследовать. В Германии, согласно их законодательству, такие преступники не могут избежать ответственности. То же самое нужно сделать в Украине. В Украине законодательство позволяет органам прокуратуры преследовать таких преступников, впрочем, сейчас они не обязаны это делать», — объясняет эксперт.

Тем временем, Александра Матвийчук настаивает: законопроект №2689 касается не только преступлений прошлого, но и предотвратит будущие.

«Люди, которые совершают международные преступления, убеждены, что они останутся безнаказанными, надеясь на амнистию. Принятие законопроекта, который подтвердит императив международного права, что международные преступники не могут быть амнистированы, подаст сигнал на оккупированные территории и территорию Российской Федерации, что нельзя будет спрятаться за абстрактным Путиным. Уголовная ответственность будет индивидуальной. Принятие этого документа будет отправлять сигнал всем тем, кто сейчас в «изоляции» и других незаконных местах несвободы на востоке Украины, где пытают граждан Украины», — отметила правозащитница. В то же время она выразила мнение, что принять этот закон мешает равнодушие.

«Пострадавшие от военных преступлений невидимые в украинском обществе. Это не «евробляхеры», которые выйдут и перекроют улицы, чтобы быть заметными и чтобы их требования услышали. Люди, которые вышли из плена, пытаются по кусочкам собрать себя и восстановить свою личность, потому что плен — это не только физическое, но и психологическое уничтожение. Я опросила более сотни пленных, говорила с людьми, которых насиловали, забивали в деревянные ящики, которым отрезали конечности, вынимали глаз ложкой — эти люди стремятся восстановить не только разрушенное здоровье, разбитую семейную жизнь, видение будущего, чувство дома, но и восстановить веру в то, что справедливость существует. Впрочем, основной ответ от народных депутатов, которую мы постоянно слышим, — что этот законопроект не ко времени», — говорит правозащитница.

«Этот законопроект на самом деле о правосудии, справедливости, лучших международных стандартах. Его принятие еще раз подтвердит, что цивилизационно Украина — правовое государство, для которой верховенство права и неотвратимость наказания за международные преступления не пустые слова, а принципы и ценности», — убежден Антон Кориневич.

В Комитете по вопросам правоохранительной деятельности надеются, что Верховная Рада таки примет законопроект в декабре, что позволит украинским следователям с начала года должным образом расследовать международные преступления, совершенные на территории временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской.