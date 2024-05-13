Cрочник — об армии Лукашенка: унижали, оскорбляли и заставляли есть соль
Полтора года (или год, если есть высшее образование) белорусские срочники почти полностью изолированы от мира, живут в казармах и… сталкиваются с оскорблениями, унижениями, а иногда и избиениями.
Честно о том, что происходит сегодня в белорусской армии, изданию Еврорадио рассказал Денис (имя изменено).
“Ну, если умрёшь — значит, завтра тебя и похороним”
На выпускном из университета вместе с дипломом Денису вручили повестку. И уже осенью отправили в армию. Наш герой попал в небольшую часть: там было не больше 50 срочников и примерно столько же офицеров и контрактников.
— Я ехал туда спокойным, зная, что я взрослый человек, который может за себя постоять. Но то, что я увидел там с первых же часов, меня выносило. Например, там абсолютно все ругаются матом. Даже когда к новобранцам подошёл знакомиться командир части, взрослый мужик лет 50, он ругнулся раз двадцать. Некоторые слова этого матерно-армейского сленга я услышал впервые в жизни.
Денис говорит, что мнением парней никто не интересовался ни по какому вопросу. Например, всех сразу заставили сделать прививку от коронавируса, отказаться было нельзя.
— Дело в том, что у меня была уже прививка от коронавируса, я пытался объяснить это армейскому фельдшеру, но было бесполезно.
— А если я умру от ещё одной прививки? — вспоминает Денис свой вопрос фельдшеру.
— Ну, если умрёшь — значит, завтра тебя и похороним, — ответила фельдшер в звании прапорщика.
По словам Дениса, он быстро понял, что лучше уже точно не будет.
О дедовщине
После завершения курса молодого бойца (КМБ) и присяги Дениса перевели в казарму к срочникам с прошлых призывов.
— Ещё на КМБ сержант, который учил нас армейским основам, говорил, что после того, как мы попадём “на этаж”, все изменится. Он намекал на какие-то правила, которые нужно будет выполнять всем новеньким. Я не придавал этому значения, думал: “Ну ладно, правила и правила, как-нибудь справлюсь”.
Оказалось, что всё не так просто. “Правила” — это устные запреты того, чего нельзя делать новобранцам и какое наказание их ждёт в случае ошибок.
По словам Дениса, иерархия “на этаже” выглядела следующим образом: в первый период новобранцы (“слоны”) выполняли всю чёрную работу, за отказы или ошибки их наказывали “черпаки” (срочники, отслужившие более полугода), а сверху за всем следили “деды” (те, кто в армии больше года) — они считались неприкасаемыми и не делали вообще ничего. “Слонам” запрещалось общаться с “дедами”, коммуникация проходила через “черпаков”.
Источник: Еврорадио