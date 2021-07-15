“Гра”, про яку нікому не можна розповідати: 59-літній педагог більше двох років розбещував дітей

Наприкінці серпня 2020-го працівниця Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини звернулась у поліцію із заявою про те, що директор закладу Віктор Проценко розбещував трьох дівчаток віком 5-7 років.

Медсестра будинку дитини Любов розповіла, що директор під час денної прогулянки підійшов до двох дівчаток і забрав до свого кабінету, пише «Судовий репортер».

«До обіду він їх привів, діти їли подарований їм “чупа-чупс”. Перед нічним сном під час купання в однієї з дівчаток я помітила гіперемію (почервоніння – ред.) зовнішніх статевих органів і сказала, що не можна чіпати ручками. Дитина на це відповіла, що це директор її там чіпав», – розповіла журналістам медсестра.

Працівниць закладу підтримали волонтери, які організовували мітинги та били на сполох у соцмережах.

«Ми поїхали до будинку малютки, до нас вийшли кілька співробітників, пізніше виходили ще люди і підтвердили інформацію про розбещення. Співробітники були залякані, але все одно відповідали на питання. Мова йде не про одну дитину, а про систематичне насильство і розбещення дітей на території будинку дитини», – пригадує активістка Тетяна Чорноба.

Громадські діячі організували акцію, вимагаючи від поліції активних дій, зокрема усунення директора від посади. Вони ж наполягали надати дітям захисників і добилися цього після кількох зустрічей з новопризначеним керівництвом.

Попереднє медичне обстеженням дівчаток не виявило ніякого сексуального насильства. Самі діти нічого не розповідали. Лише говорили, що заходили до кабінету директора, де дивилися мультфільми та гралися.

Тоді призначили судово-медичну експертизу для виявлення тілесних ушкоджень, характерних для зґвалтування або фізичного насилля. А також психолого-психіатричну експертизу.

Директор дитбудинку всі звинувачення назвав «маренням і брехнею».

«Ніколи навіть припустити не міг, що опинюся в центрі брудного скандалу, від якого відмиватися доведеться все життя. Я, лікар-педіатр з багаторічним досвідом, сьогодні повинен доводити, що так, я люблю дітей! Але не так, як сьогодні про це кричать ті, хто звинувачує мене. Внутрішній конфлікт в колективі прорвався чиїмись брудними припущеннями, які стали приводом для скандалу, роздутого громадськими діячами і соцмережами», – написав він у соцмережах.

Одеська обласна державна адміністрація розпочала службове розслідування. На час його проведення директора відсторонили від виконання службових обов’язків.

Слідчі вважають, що 59-літній педагог більше двох років розбещував дітей

Директор дитбудинку довго не отримував підозру. У поліції пояснювали, що чекають на висновки експертів, а зібраних доказів поки недостатньо.

«Спливли ще деякі подробиці, наприклад про те що директор вивозив дітей на риболовлю. Фото звідти є і на його сторінці. Ще не підтверджена інформація і люди бояться говорити особисто, але ходять чутки в Ізмаїлі, що він возив дітей не один і що у нього є високопоставлені спільники-педофіли, мовляв через це справа не буде розслідуватися, бо можуть спливти й інші фігуранти», – розповіла активістка Зоя Мельник.

Волонтери шукали й інших постраждалих, опублікували пост у соцмережах із закликом звернутись із заявою до правоохоронців.

«Мені з Америки написали, що усиновили дитину з цього дитбудинку. Написали, що хлопчик теж розповідав про насильство. Але вони не хочуть нікуди звертатися, так як син вже заспокоївся і забув. Ми шукали інших жертв. Але це знову допитувати дітей. Я б на місці батьків, будь моя дитина так усиновлена, теж би не дала б через роки знов через це проходити», – розповіла активістка Дарина Гайдукевич.

19 грудня 2020-го Проценку повідомили про підозру. Слідчі вважають, що 59-літній педагог більше двох років розбещував дітей.

За версією правоохоронців, підозрюваний запрошував дівчаток до свого кабінету начебто, щоб подивитися мультики, поїсти солодощів та погратися. А насправді задовольняв свої сексуальні потреби, демонструючи свій статевий орган, торкаючись дітей.

Щоб приховати злочин, просив дітей нікому не розповідати про їхні “ігри”. Казав, що це їхня таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

Чоловікові інкримінують сексуальне насильство і розбещення неповнолітніх (ч. 4 ст. 153, ч. 2 статті 156 ККУ). За такі злочини йому загрожує від 5 до 10 років.

Наприкінці грудня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 55 днів і правом внесення застави у розмірі 168 160 грн.

«На початку засідання Проценко виглядав дуже непогано, бодренько ходив і розмовляв, однак після винесення суддею рішення йому раптово стало погано, і він попросив швидку. Лікар зробив огляд, він відправився до лікарні», – розповіла активістка Тетяна Чорноба.

Перед вручення підозри, наприкінці листопада минулого року саме цих трьох дівчаток, які визнані потерпілими, удочерили.

«Дівчинка з особливостями була. І тут за місяць різко відвезли до Америки. Одна з жінок, яка забрала дитину, рік цього домагалася. Вона була налаштована. А інших двох швидко забрали», – поділилася активістка Гайдукевич.

У травні Одеський апеляційний суд перевірив апеляційну скаргу представника трьох постраждалих дітей – виховательки дитбудинку – на ухвалу слідчого судді від 10 лютого. Тоді в рамках досудового слідства за клопотанням захисту обвинуваченого була призначена комплексна психолого-психіатрична експертизи із залученням експерта-психіатра. Проведення експертизи доручили фахівцю Інституту імені Бокаріуса..

Представниця дітей просила скасувати це рішення. Проте, як пояснили в апеляційному суді, призначення експертизи оскарженню не підлягає. Після цього вихователь ще раз спробувала оскаржити ухвалу , але знов отримала відмову.

Дії виховательки активістка Дарина Гайдукевич пояснила тим, що діти перевірку вже проходили.

«Навіщо їх ще раз мучити. Вони уже провели в зеленій кімнаті два дні. Проценко попросив привести дітей на суд. Мовляв, так ми побачимо, як вони його люблять і побіжать обіймати. Але звичайно вони побіжать. Вони не розуміють ще, що з ними сталося. Вони може бути вважають, що так і треба», – вважає вона.

Проте адвокатка обвинуваченого Людмила Чемоширянова каже, що ухвала не виконана, а сама експертиза не проводилась. «Ухвала не виконана. Експертиза була призначена на стадії досудового розслідування слідчим суддею за нашим клопотанням», – зазначила адвокатка.

За її словами, її клієнт не згоден зі звинуваченням. «Ми будемо працювати над тим питанням, щоб довести його невинуватість. Не всі свідки були допитані слідчим. Теоретично їх можна допитати зараз, але складніше», – пояснила Чемоширянова.

Чому суд першої інстанції повертав обвинувальний акт

Обвинувальний акт надійшов до Ізмаїльського міськрайонного суду ще в лютому 2021 року.

20 травня суд повернув його прокурору з таких причин:

неправильно вказано відомості про адресу місця проживання малолітніх потерпілих, оскільки жодна з направлених судових повісток, не була їм вручена;

в обвинувальному акті неправильно зазначено прізвище потерпілої;

чітко не вказано кваліфікуючі ознаки, за якими обвинувачується особа, зокрема не зазначені дати, час, місце, вид, спосіб, наслідки та інші дані.

Наприкінці червня прокуратура і представники потерпілих оскаржили рішення суду.

Апеляція погодилась із думкою прокурора, що Ізмаїльський суд не зробив усе можливе для виклику потерпілих, хоча були надані адреси та інші дані щодо місця перебування дітей, які були усиновлені та вибули із дитбудинку.

Водночас апеляційний суд зазначив, що коли потерпілі не з’являються на судові засіданні, хоча повідомлялися за раніше встановленою адресою, то таку поведінку слід сприймати як небажання брати участь у розгляді справи. Це не перешкоджає судовому засіданню, тим більш, якщо представник потерпілого присутній.

Щодо неправильного прізвища дитини, то під час апеляційного розгляду свідоцтво про народження перевірили і виявилося, анкетні дані були коректні.

Очікується, що в подальшому постраждалі будуть допитані в судових засіданнях. Зокрема, на цьому буде наполягати і захист директора дитбудинку.

Як вважають у прокуратурі, проблем зі встановлення місцезнаходження дітей не буде. «Є процедура, нам потрібно у законному порядку встановити, хто усиновлювач. Будемо подавати повторне клопотання, коли справа надійде до суду», – розповіла речниця прокуратури регіону Ірина Коваленко.

Справа незабаром знову опиниться в Ізмаїльському міськрайонному суді, але слухати її буде інша колегія суддів.

«Все, що було не в рамках закону, переглянули і виправили. Якоїсь необ’єктивності на даний момент не бачу. Причин клопотати про розгляд в іншому суді не бачу», – розповіла адвокатка одної з дівчаток Любов Корецька.

Проте активісти – іншої думки. «Суд несправедливо працює. У всього міста таке враження. Прокуратура намагається щось зробити. Але у місті незадоволені роботою судді», – сказала Дарина Гайдукевич.

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В Ізмаїльському будинку дитини станом на 2020 рік перебувало близько 100 дітей віком від народження до 7 років.

Усього в Одеській області у червні 2021 року, за даними прокуратури, відкрито 23 кримінальних провадження про розбещення дітей, з них – у 20 випадках вручено підозру, 8 обвинувальних актів направлено до суду.

Автор: Юлія Химерик; «Судовий репортер»