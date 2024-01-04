Хто наживається на війні та горі українців: постачальницька мафія Гринкевича

Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування.

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

Як сказано в повідомленні ДБР, кілька місяців тому Бюро відкрило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб МОУ.

Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Судячи з усього, йдеться про той самий факт, який вже описаний у звіті Рахункової палати. Якраз 2 місяці тому.

Півтора мільярда прострочки на куртках, і це тільки початок

Вперше компанії Гринкевича потрапили в поле уваги автора 2 місяці тому, завдяки звіту Рахункової палати. В ньому вказувалось, що три компанії, пов’язані так чи інакше з цим бізнесменом, не виконали тендерів десь на 1,5 млрд грн.

Так, ТОВ “БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ”, у якого зареєстрований перелік видів діяльності звісно не передбачає спеціалізацію щодо виробництва (пошиття) речового майна, не дотримав терміну постачання по 5 договорах на 425 087,28 тис. грн. Через них військові не отримали вчасно байові сорочки, штани утеплені, костюм літній польовий.

Ця компанія належить сину затриманого ДБР – Роману Гринкевичу, який отримав відзнаку від Володимира Зеленського як волонтер.

Аналогічно, зірвала угоди ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД”.

Цією ТОВ не дотримано терміну постачання речового майна (до 31.05.2023) на 493 495,78 тис. грн на аналогічну групу товарів.

Вже поверхневий пошук у google показує, що ця компанія не тільки пов’язана з попередньою, а вже працювала з МО. І вже тоді Міноборони мало з нею проблеми.

Наприкінці 2021 року Миколаївський центр журналістських розслідувань писав, що “Сітіград” залучили як фірму-прокладку у будівництві штабу нового військового містечка на полігоні “Широкий лан”, який є найбільшим на півдні України.

Сам тендер на понад 44 млн грн виграло житомирське ТОВ “Будівельний альянс монтажпроект”. Однією з умов було незалучення до робіт жодних субпідрядних організацій. Але це підприємство найняло “Сітіград”, а воно своєю чергою – фірму з Одеси “Економ енерджі інжиніринг”, яка фактично виконала ці роботи, але так і не отримала всієї оплати.

Третій постачальник МО з цієї ж родини, який невчасно поставив речове постачання і був підсвічений Рахунковою палатою – це ТОВ “ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ”. Вона не поставила вчасно речового забезпечення на 585 447,74 тис. грн.

ТОВ “ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ” лише на торгах на Прозорро на ІІ півріччя 2023 року отримала підряди на харчування армії на 1,3 мільярда гривень.

Компанія має 2 мільйони статутного фонду. Її очільником значиться Тимків Володимир Іванович. Серед кінцевих бенефіціарів ще в травні значились Швед Ольга Ігорівна, яка є 100 % бенефіціаром “ВТ Девелопмент”, та Світлана Гринкевич. Це донька та дружина затриманого Гринкевича.

До речі, ВТ Девелопмент” зайшла на ринок харчування армії у 2023 році. Її контракти до квітня становили 1,7 мільярда. І компанія постачала харчування на Одещину.

Крім того, на Світлану Гринкевич оформлено благодійний фонд Hope.UA.

Якщо ви підете на сторінку фонду, то ви там побачите багато красивих фото з дітками і пакування подаркунків. А ще фото Гринкевича з головою Львівської ОДА Козицьким.

Тим часом, якщо піти в реєстр судових рішень, там буде геть не така красива картинка.

Земельні ділянки за рахунок одноразового посуду для армії

Виявляється, ще з початку 2023 вказана група компаній та її сателіти намагаються зняти арешт зі свого майна. Але вже у провадженні Нацполу.

Із судової ухвали Печерського суду можна дізнатись більше подробиць цієї справи.

Виявляється, провадження триває з червня 2022 року.

В ньому ідеться про схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України, із використанням компаній: ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА “МІСТО БУД”, ТОВ “БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ”, ТОВ “ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ”, ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД”.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА “МІСТО БУД”, уклали договори з Міністерством оборони України на поставку товарів для потреб Збройних сил України, а саме: бронежилети, бронешоломи та одноразовий посуд на загальну суму більш ніж 500 млн грн.

На виконання цих договорів, товариством 11.05.2022 отримано 17,96 млн грн. (за одноразовий посуд для ЗСУ) та 09.06.2022 – 490,17 млн грн. (попередня оплата за речове майно для ЗСУ – бронежилети та бронешоломи). Зазначені кошти переказані Державною казначейською службою України на розрахунковий рахунок товариства.

10 червня товариством “ПЕРСПЕКТИВА “МІСТО БУД” переказано на свої ж розрахункові рахунки грошові кошти в розмірі 220 млн грн та 150 млн грн.

Після чого 63,8 млн грн були переведені ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД” за будівельні матеріали.

78,88 млн грн були цією ж компанією переказані за будівельні матеріали ТОВ “БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ”.

0,3 млн грн, на думку слідчого пішли на розрахунковий рахунок ТОВ “ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ”.

Ще частина грошей пішли по приватних рахунках фігурантів провадження.

Крім того, 35,10 млн грн було переказано ТОВ “СВІСС КРОНО” за купівлю земельної ділянки та 78,8 – за купівлю будівлі поруч.

Доступ до даних по ділянці наразі заблоковано постановою Печерського суду.

Цікаво, що провадження щодо цього ж контракту є в СБУ. І там в ухвалі суду фігурує кількість шоломів та бронежилетів. І вона якимсь чином дивовижно збігається з кількістю волонтерської допомоги від фонду Гринкевичів. З сайту якого чомусь зникла новина про це.

Слідчий вказує, що у липні 2022 року ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА “МІСТО БУД” (код ЄДРПОУ 41654425) переказано іншим підприємствам грошові кошти в розмірі близько 90 млн грн з призначенням платежу “за будівельні матеріали та механізми”.

Крім того, є можливі факти завищення вартості на суму близько 4,56 млн грн, під час закупівлі одноразового посуду для ЗСУ ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА “МІСТО БУД” за рахунок коштів Міністерства оборони України.

Слідчі підозоювали, що в подальшому гроші були виведені в готівку і тому просили спершу про обшуки, а потім і арешт майна.

Втім рішенням одіозного судді Сергія Вовка арешт з майна компаній Гринкевичів був знятий.

Крім того, в реєстрі можна знайти ще одну ухвалу за позовом Міноборони, де воно просить стягнути з ТОВ “Будівельний Альянс Монтажпроект” 80 мільйонів за невиконані будівельні роботи в одній з військових частин.

Це вже не кажучи про інші виграні будівництва, скандалів навколо яких вистачило на цілу статтю. Наприклад, молодий Гринкевич, який балотувався від “Слуг”, отримав відзнаку від голови ОДА за реконструкцію музею. А потім виявилось, що в приміщенні неможливо підняти температуру. Але музей для мамонтів – нащо їм вже те тепло…

Дилема Міноборони та ідеальне ІПСО

З цієї історії можна наразі говорити про велику дилему Міноборони – чи укладати надалі договори з подібними компаніями. Власне кажучи, наявність просто провадження не є достатньою підставою – такого конкуренти і опоненти можуть понаписувати швидко. Але прострочка постачання на рік, здається, все ж достатня підстава, щоб не підписувати угоду з таким постачальником. Щоб потім міністр фінансів не питав, куди зникають гроші з бюджету.

Є ще одна засторога з цього кейсу. Оскільки у провадженні також фігурує і благодійний фонд Гринкевичів, який займався проєктами відбудови.

В ЗМІ повідомлялось, що делегація фонду відвідала Люблін, Братиславу, Відень, Брно та Прагу, де зустрілася з представниками українських посольств, місцевої влади та організацій, які надають гуманітарну допомогу українцям. Вони всюди презентували проєкт соціального житла для вимушених переселенців Sich – житлові комплекси малоповерхової забудови з усією необхідною інфраструктурою та робочими місцями.

Прекрасна буде історія, якщо виявиться, що європейцям привели фігурантів кримінального провадження державні мужі. Бо крім фото з Козицьким у Гринкевича ще є фото з очільником мінцифри Михайлом Федоровим.

Та і взагалі спосіб життя молодих Гринкевичів створює ідеальне ІПСО для росіян, щоб дискредитувати нас в Європі та сварити між собою.

“Взимку 2023 року Світлана Гринкевич разом з донькою стає співвласницею піщаного кар’єру в передмісті Львова. Кожній відходить по третині ПАТ “Кар’єроуправління” в с. Зелів, що володіє чинним дозволом Львівської ОДА на добування піску на території в десятки гектарів. Враховуючи, що за аналогічний спецдозвіл на площу в 5 гектарів на нещодавньому аукціоні сплатили 20 млн грн, придбаний Гринкевичами в рази більший кар’єр обійдеться в десятки мільйонів гривень”, – йдеться в розслідуванні щодо родини.







У березні 2023 року Світлана Гринкевич купує мотельний комплекс “Катерина”, зведений на об’їзній трасі поблизу стадіону “Арена-Львів”.

Також автори розслідування вказують, що родина обросла елітною нерухомістю в Києві та Козині.

27 серпня в другий рік повномаштабного вторгнення Ольга Гринкевич запостила себе в золотому вагоні Укрзалізниці, яким возять VIP-гостей. Потім схаменулась і потерла допис, але фото лишились в публікаціюї TabloID. Також Гринкевич викладала класичні інстаграмні фото з дня народження та відпочинку на Сардинії.

Журналіст Євген Плінський з’ясував, що син затриманого Роман Гринкевич засвітився в розслідуванні Михайла Ткача про “Втомлених війною відвідувачів столичного клубу Boho”. На своїй новій автівці BMW вартістю близько 150 000$.

Крім того, Плінський пише, що у Романа Гринкевича є наречена Соня Морозюк.

Нещодавно рекламу її виставки “Мазня” можна було побачити на ТРЦ Гулівер. Свою картину 20-річна художниця теж подарувала президенту. Крім того, дівчина має колаборацію з Русланом Багінським та компанією-виробником сумок.

У цей час компанії родини не поставили Міноборони товарів на сотні мільйонів доларів.

Автор: Тетяна Ніколаєнко

Джерело: Цензор. НЕТ