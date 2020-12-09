Как наказывают бизнес за нарушения карантина

«Уеду из страны при первой же возможности!» – такой комментарий в соцсети оставил северодонецкий предприниматель после того, как на его кофейню составили протокол за нарушение карантинных требований. По мнению бизнесмена, проверяющие превысили свои полномочия.

Впрочем, большинство вещей, за которые штрафуют бизнесменов, и правда есть в законе, даже если в реальности вы не видели таких принадлежностей у продавцов, отмечает издание . За что могут оштрафовать? Как этого избежать, и что о таких делах говорит судебная практика?

Предприниматель Валерий Воротынцев владеет сетью кофеен в Северодонецке. Рассказывает, что к проверкам за период карантина уже привык. И ранее никогда проблем не возникало. Однако недавно в одной из его кофеен была комплексная проверка Госпродпотребслужбы и полицейских. Изначально они указали на 4 нарушения – отсутствие защитных очков у продавца, специального контейнера для утилизации средств индивидуальной защиты, отсутствие термометра в кофейне, а также маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра между посетителями. По каждому пункту, говорит Валерий, у него были объяснения. Например, маркировка в кофейне была. Просто не такая, какой ее хотел видеть сотрудник Госпродпотребслужбы.

«Мне вообще непонятно, что это было. Сотрудник не ориентировался в материале, не ориентировался в законодательстве. Была не уверена в себе. Вычитывала все на месте. Мне кажется, что когда человек работает и получает за это деньги из бюджета, он должен разобраться в вопросе, прежде чем штрафовать за это другого человека», – говорит Валерий Воротынцев.

Сейчас Валерий Воротынцев готовится отстаивать свою позицию в суде.

Могут ли штрафовать и за что? В какие документы смотреть?

Штрафуют предпринимателей за нарушение карантинных требований по статье №44-3 Кодекса об админправонарушениях. А перечень требований, неисполнение которых может привести к штрафу, прописан в постановлении Кабмина №641. По словам юристов – это основные документы, на которые нужно обращать внимание предпринимателям для работы в период пандемии.

Часто проверяющие органы указывают еще и на постановление главного санитарного врача Украины №32. Но это постановление носит рекомендательный характер. Однако юристы советуют предпринимателям все же выполнять и эти рекомендации. Во-первых, это действительно может помочь в борьбе с пандемией. Во-вторых, сэкономит время и деньги предпринимателей.

«Это позволит избежать проблем с правоохранительными органами. Да, в суде потом вы скорее всего докажете, что не нарушали ничего. Но это будет тратить ваши время и деньги. Лучше это время потратить на развитие бизнеса», – говорит руководящий партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»​ Михиал Ильяшев.

До реальных штрафов дело доходит редко

Если же была проверка, и был составлен протокол, то решение по штрафу будет принимать суд. Юристы советуют внимательно читать протокол, и дописывать свои пояснения или возражения. Сейчас судебная практика такова, что чаще всего суд выносит решения – не штрафовать предпринимателей.

«Я проанализировала сайт судебной власти. С ноября и по нынешнее время – 172 рассмотрения дел с подобными правонарушениями. Я не знаю, с чем это связано, но суды в основном, выносят просто предупреждения. Как за малозначимые нарушения, так как вред не причинен. Поэтому сейчас вот такая практика складывается», – говорит юрист мариупольской общественной организации «Берегиня» Ирина Бирюкова.

Также избежать штрафов предпринимателям помогают сами проверяющие органы, которые делают ошибки в протоколах. Если четко не прописана суть правонарушения, либо неверно указан субъект, то протокол могут вернуть на доработку. Это занимает большое количество времени. А на привлечение к ответственности дается 3 месяца.

В самом законодательстве есть спорные моменты, которые нужно прописать более детально, говорит руководящий партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михиал Ильяшев. Например, время работы заведений, и что делать с посетителями, которые «засиделись». Так как правоохранители и предприниматели прописанные нормы трактуют по-разному. Но в остальном все должно полагаться на здравый смысл. По словам юриста, практика показывает, что многие конфликтные ситуации связаны не с желанием кому-то сделать плохо, а с незнанием или непониманием сути постановлений – как правоохранителями, так и предпринимателями.

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