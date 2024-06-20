Корупція в ДБР? Полковник “Ботекс” та його казкові надбання

Розслідування журналістів видання hromadske показує, що Державне бюро розслідувань, яке займається злочинами, скоєними державними посадовцями, свою ефективність у розкритті таких злочинів у самій ДБР не демонструє.



Regent Hill — один із найдорожчих житлових комплексів Києва. Він розташований на Печерських пагорбах. Оренда житла тут сягає 600 тисяч гривень на місяць. Купівля — 250 мільйонів гривень.

Зранку в понеділок із підземного паркінгу цього ЖК виїжджає Toyota Camry на номерах прикриття і прямує… у ДБР. Ворота для автівки підіймають заздалегідь, зустрічати виходить охорона. Усі ці почесті, за даними hromadske, — для першого заступника директора Державного бюро розслідувань і керівника Головного слідчого управління Олександра Удовиченка.

Олександр вміє дивувати. За свої 35 років він встиг побути прокурором у прокуратурі Автономної республіки Крим (2016 рік), заступником прокурора Криму (2017 рік), а з приходу у ДБР у 2018 році вже виріс до статусу другої людини в органі та звання полковника ДБР. Так зване нове обличчя. Але зі старими звичками.

Toyota Camry виїжджає із ЖК і прямує в ДБР

Ніякого майна за 5 років у ДБР

«Швидко, нах*й, закривайте це діло бл*дське. Я зашлю йому (Андрію Богдану, тогочасному голові ОП — ред.) постанову. Потім скажу, що це Роман усе розв’язав. І ще Беня буде винен Романові», — це фрагмент записів від 2019 року, більш відомих як «плівки Труби».

На них нібито Олександр Удовиченко говорить про справу щодо заарештованих у Миколаєві нафтопродуктів. Удовиченко, який тоді був головою патронатної служби ДБР, нібито пропонує тодішньому директорові бюро Роману Трубі розібратися із цією справою, адже вона пов’язана з компаніями Ігоря Коломойського.

Плівки Труби опублікували анонімно. Автори публікацій стверджували, що Олександр Удовиченко є довіреною особою Труби — «його гаманцем і контактером, через якого розв’язуються делікатні питання».

Плівки Труби hromadske

За понад 5 років кар’єри на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не лише не придбав нерухомість у ЖК Regent Hill, а взагалі не придбав ніякого житла у столиці. Згідно з останньою декларацією посадовця, він просто винаймає квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік станції метро «Васильківська». Це елітний ЖК Park Avenue VIP — не центр, але все на рівні.

ЖК Park Avenue VIP

На Удовиченка офіційно записана тільки земельна ділянка неподалік села Рославичі Київської області. Але не в дорогому котеджному містечку, яке фігурувало в інших антикорупційних розслідуваннях, а на безлюдному схилі, де немає ані нерухомості, ані інфраструктури.

Земельна ділянка в селі Рославичі hromadske

Немає в Олександра Удовиченка й автівок. Тоді як його службова Camry опинилася в ЖК Regent Hill? Щоб це пояснити, нам довелося заглибитися в перипетії особистого життя Олександра Удовиченка.

Найдорожчий ЖК Києва

У своїй останній декларації Удовиченко вказав , що живе разом із Христиною Удовиченко (у дівоцтві Копач). Жінка родом з Одеси, як і сам Олександр. Все життя Христина займається косметологією.

Раніше пара була у шлюбі. 10 років тому в них народилася донька Поліна. Згодом подружжя розлучилося, а тепер знову зійшлося вже на умовах цивільного партнерства.

У телефонах інших користувачів саме Христина Удовиченко підписана як власниця елітної квартири на Печерську.

Офіційно жінка не має нерухомості у столиці. На відміну від її близької родички, Ірини Копач, яка, найімовірніше, є тіткою жінки й, до речі, також фахівчинею з косметології, але в Одесі.

У жовтні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення, косметологиня з Одеси раптом купує трикімнатну квартиру на 125 квадратних метрів в одному з найелітніших ЖК столиці.

Зараз така квартира коштує від 37 мільйонів грн — тобто від 900 тисяч доларів. Але оскільки це елітна нерухомість і ціни на неї є досить стабільними й прив’язані до долара, то й у 2022 році її ціна становила від 900 тисяч доларів.

ЖК Regent Hill hromadske

Цікаве лише починається, адже Ірині Копач пощастило і з ціною. Квартиру тут їй вдалося купити за 1 мільйон 900 тисяч гривень — саме така сума вказана у договорі купівлі-продажу нерухомості. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових.

А у квітні 2024 року на Ірину Копач оформлюють ще й окремий паркінг у цьому самому ЖК за 100 тисяч гривень.

Корупційні зв’язки?

ЖК Regent Hill будували як для себе, по-багатому. Журналісти прикинулися орендаторами елітної нерухомості й показали, який вигляд усе має зсередини.

На сайті вказано, що будівля виконана у стилі ренесанс. Мармур, золото, дуб, чорний граніт та онікс, перські килими, антикваріат XVIII–XIX століть і справжній бивень слона.

Журналісти hromadske роздивляються інтер’єри у ЖК Regent Hill

Головні питання: хто і чому продав квартиру й гараж у центрі столиці за настільки заниженою вартістю звичайній косметологині з Одеси, яка за збігом є родичкою жінки заступника директора ДБР?

Будівництво ЖК Regent Hill розпочалося у 2013 році. Тодішній начальник головного управління архітектури КМДА Сергій Целовальник називав це будівництво незаконним, але забудовника називати побоявся.

І не дивно, адже ЖК зводила родина тодішнього народного депутата від «Батьківщини» Олександра Дубового. Усе в найкращих традиціях попередників — рейдерство, найманці та жодної реакції на невдоволення місцевих жителів.

У 2014 році, після Революції гідності, Дубовий не пройшов до Верховної Ради, але це не завадило йому зберегти і вплив, і зв’язки. Так, наприклад, в іншому будинку Дубових на Печерську, оренда якого коштувала понад мільйон гривень на місяць, за часів Віктора Януковича жив олігарх Сергій Курченко, відомий оборудками на ринку палива й нафтогазовидобування.

У 2014 журналісти пов’язували Дубового з розкраданнями на закупівлях для «Укроборонпрому», а через три роки, у 2017-му, Дубовий виходив з адміністрації президента із тодішнім головою оборонного комітету Верховної Ради Сергієм Пашинським. Чоловіків, за даними наших джерел, пов’язує багаторічна дружба й партнерство.

Ці кейси після створення ДБР могли й мали б розслідуватися співробітниками бюро, але таких справ там немає. Діяльність Дубового та його партнерів зацікавила тільки НАБУ. У 2020 році йому вручили підозру в заволодінні мільйонами Одеської міськради внаслідок купівлі за завищеною вартістю заводу «Краян».

І поки Олександр Дубовий світився в корупційній хроніці, його дружина Світлана Дубова розбиралася з нерухомістю. Із самого початку вона була інвесторкою будівництва ЖК Regent Hill.

Квартиру, де нині мешкає полковник ДБР Олександр Удовиченко з родиною, у 2018 році вона передала практично собі ж. Точніше, ТОВ «Гранд Рент», засновницею якого вона стала. Саме у цієї компанії в жовтні 2022-го косметологиня з Одеси Ірина Копач купує квартиру в Regent Hill за заниженою у 18 разів вартістю.

Як квартира у ЖК Regent Hill опинилась у власності Ірини Копач hromadske

Усе це — сухі факти. Якщо додати їм трохи контексту, виходить, що родина заступника директора ДБР купила квартиру за заниженою вартістю в родини екснардепа, якого підозрюють у корупції у великих масштабах.

Збоку це має вигляд «подарунка» Дубових Удовиченку. У найкращому для Удовиченка випадку це можна схарактеризувати як приховування великих податків шляхом зниження реальної вартості майна.

Досі сумніваєтеся, що Олександр Удовиченко пов’язаний із родиною Дубових? Остаточно розвіємо ці сумніви: перед тим як квартиру купила його, по суті, родичка, сам Олександр Удовиченко жив там безоплатно. Цей факт він визнав у своїй декларації за 2021 рік, вказавши , що квартиру йому для проживання надала особисто дружина екснардепа Світлана Дубова.

Mercedes і ще одна квартира замість вишеньки на торті

На черзі — ще один об’єкт нерухомості, оформлений на ту саму Ірину Копач. У липні 2021 року, коли Олександр Удовиченко очолив Головне слідче управління ДБР, жінка придбала ще одну квартиру на Печерську. Цього разу в елітному ЖК Greenville. Площа — 100 м².

Фактично родина Удовиченків купила житло за 6 мільйонів 335 тисяч гривень напряму в забудовника. Зараз квартири такого метражу в ЖК Greenville продають за 9 млн гривень. Тоді ж, у 2021 році, у тітки коханої Олександра Удовиченка з’явився новий Mersedes Benz за майже 4 мільйони гривень.

ЖК Greenville

Нині місячна зарплата Олександра Удовиченка у ДБР становить 150 тисяч гривень на місяць. І її, звісно ж, не вистачило б на покупку елітних квартир та ще й оренду однієї зверху.

hromadske намагалося зв’язатися і з самим Олександром Удовиченком, і з його коханою Христиною, і з її родичкою Іриною, аби зрозуміти, за які кошти родина купила елітну нерухомість. А втім, говорити із нами ніхто з учасників цієї історії не захотів.

Тому залишається лише нагадати, що Державне бюро розслідувань займається злочинами, скоєними державними посадовцями. Тож хотілось би побачити ефективність роботи ДБР саме в цьому напрямі.

Джерело: hromadske