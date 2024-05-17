Корупція відчиняє двері. Чиновники з уряду, оборонпрому, київської мерії таємно володіють майном в Дубаї

Серед власників елітної нерухомості в Дубаї, найбільшому місті ОАЕ – чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та КМДА.

У рамках міжнародного проєкту Dubai Unlocked журналісти «Схем» отримали доступ до даних про власників об’єктів нерухомості у Дубаї та знайшли серед них чинних українських посадовців, які мають майно в Еміратах, але не інформують про це українське суспільство, як того вимагає антикорупційне законодавство.

Це, зокрема, директор департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету міністрів України Віталій Коблош, керівник бюро підприємства науково-виробничого комплексу «Іскра» Віктор Перепелиця та виконувач обовʼязків очільника автотранспортного підприємства КМДА Дмитро Рахматуллін.

Dubai Unlocked – це міжнародний проєкт, в основі якого витік інформації із Земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних підприємств, отриманий Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS). Ці дані згодом передали норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який і координував роботу з понад 70 медіа з усього світу. Серед них – проєкт Радіо Свобода «Схеми».

Дубай – місто біля моря з ультрасучасними хмарочосами та крамницями модних брендів. Та не лише це привабило українських посадовців, переконаний Том Кітінґ, експерт з протидії відмиванню коштів.

«Історично Об’єднані Арабські Емірати є місцем, де ваші гроші в безпеці, і запитань ставлять мало. Тому якщо ви – людина, яка має гроші і хоче вивести їх з-під пильної уваги у своїй країні, то Об’єднані Арабські Емірати історично слугують чудовим місцем для цього», – Кітінґ, директор-засновник британського Центру фінансів та безпеки при Королівському інституті об’єднаних сил, сказав у коментарі «Схемам».

Дубайський секрет урядовця-борця з корупцією

Wyndham Dubai Marina – готель в Обʼєднаних Арабських Еміратах. З його вікон – краєвид на район, який місцеві називають перлиною Дубаю. Особливо приваблює цей хмарочос – російських туристів. В одному з чисельних відеооглядів на готель, які росіяни публікують в соцмережах, йдеться про те, що російська мова у Wyndham Dubai Marina – «немов друга офіційна».

Саме в цьому готелі заховав свій секрет високопосадовець Кабінету міністрів України Віталій Коблош: у 2018 році його дружина Наталія придбала у Wyndham Dubai Marina один із найбільших номерів.

В тогорічній декларації урядовця про це – ані слова. Як і в наступних.

Два роки по тому, у 2020-му, Коблош увійшов до групи з оцінки корупційних ризиків Кабінету міністрів України. Втім, і ця роль вартового корупції в уряді не вмотивувала його зрештою задекларувати закордонне майно дружини.

«Схеми» знайшли інформацію про квартиру дружини Коблоша серед даних про власників нерухомості у дубайському витоку. Дані свідчать – дружині Коблоша цей готельний номер обійшовся у понад $331 000.

В Кабінеті міністрів Віталій Коблош вже майже десять років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. Його завдання – підготовка урядових постанов, зокрема, з питань освіти та охорони здоровʼя.

Він – непублічний. Втім, його можна побачити на рідкісних відео з урочистих подій, де він виступає від імені керівника уряду.

В жовтні 2021-го, за пʼять місяців до російського повномасштабного вторгнення в Україну, представляти уряд Коблош поїхав аж до Дубаю. Там тоді проходила всесвітня виставка «Експо».

Частина української делегації зупинилася саме у Wyndham Dubai Marina. Серед них – Віталій Коблош.

Дві ночі він жив в готелі, куди інвестувала третину мільйона доларів його дружина.

На запитання «Схем» урядовець заявив: про закордонну нерухомість дружини нічого не знає. «Перший раз про це чую, це щось незрозуміле для мене», – сказав Коблош.

Стосовно того, чи це збіг, що і його дружина, і Мінекономіки з-поміж усіх готелів обрали саме «Віндхем Дубай Маріна», урядовець коментувати також не став.

«Це питання до Мінекономіки – вони організували. Я ж не можу знати, чому так, що і до чого», – сказав Коблош.

Подружжя Коблошів працює на держустанови понад 15 років. Наталія Коблош – завідувачка відділу жіночої консультації Інституту педіатрії у Києві.

У рік купівлі дубайської нерухомості Коблоші задекларували дохід, що становить лише 15% вартості цього майна. Запитання «Схем» про походження $331 000 для оплати дубайської нерухомості Коблош назвав провокацією.

За недекларування майна вартістю понад $331 000 (згідно з курсом на кінець минулого року – це 12,5 мільйонів гривень) Коблошу може загрожувати кримінальна відповідальність, вважає юрист.

«У разі цих $331 000 очевидно, що це сума, яка передбачає до 2 років позбавлення волі. Недостатньо просто сказати: «Я не знав», потрібно щонайменше буде надавати письмове пояснення», – сказав Вадим Валько, юрист «Центру протидії корупції».

Трудова біографія Коблоша на сайті Кабміну починається у 2014 році, після Революції гідності. Чим займався до того – високопосадовець не зазначає.

«Схеми» занурилися у минуле урядовця та виявили, що він працював на проросійських політиків.

У 2005-2006 роках він був штатним помічником депутата від «Партії регіонів» Володимира Сівковича. Сьогодні Сівковича підозрюють у держзраді.

Майже 20 років тому тоді ще депутат Сівкович, якому допомагав помічник Коблош, очолював підкомітет Верховної Ради з нацбезпеки, був членом групи міжпарламентських зв’язків з Росією.

Під час Революції гідності Коблош працював головним консультантом відділу реформування соцсфери Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.

Відтоді, як Коблош працював на прокремлівських політиків, його справи пішли вгору.

Він очолив департамент в уряді та почав жити на широку ногу: користується квартирами на Печерську та декларує сотні тисяч доларів заощаджень.

А готельний номер родини у Дубаї може приносити додатковий дохід, який Коблош також мав би вносити в декларації.

Інвест-компанії Еміратів згадують номери у Wyndham Dubai Marina як приклад вдалого вкладення, яке може приносити дохід з оренди до 10% на рік.

Квартира родини посадовця оборонпрому

У 2014 році дружина посадовця українського оборонного підприємства Віктора Перепелиці Ірина придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 в Дубаї.

Останні 20 років Перепелиця незмінно працює на заводі «Іскра». Зараз – як керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення.

Завод виробляє техніку у царині радіолокації та радіоелектронної боротьби. Підприємство входить у державний «Укроборонпром».

Дружина посадовця оборонного підприємства апартаменти у Дубаї купила 20 лютого 2014 року. Тоді на Майдані вирували криваві розстріли учасників Революції гідності.

Відповідно до витоку даних, які отримали «Схеми», дубайська нерухомість коштувала Ірині Перепелиці $430 000.

Посадовець оборонного підприємства подає декларації з 2016 року, але про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри не згадує.

В «Укроборонпромі» повідомили, що керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення «Іскри» Перепелиця з жовтня минулого року не є субʼєктом декларування через зміни в законі.

Попри це, Перепелиця чомусь все одно подав декларації за всі роки воєнного стану на початку 2024 року, після відновлення обовʼязкового декларування. У жодній з них дубайське майно родини не вказав.

Відповідно до витоку транзакцій, апартаменти з 2018 року ще й здаються в оренду та приносять прибуток. Відтоді сума доходу склала понад $154 000, які Перепелиця також не задекларував.

«Нерухомість моєї дружини? Я про неї нічого не знаю», – сказав Перепелиця у відповідь на запитання «Схем».

Від дубайської квартири відхрестилася і її власниця, дружина керівника бюро оборонного підприємства. Донька ж запевнила, що купила майно за загальною довіреністю від матері – без відома батьків.

«Мами не було тут. Я її купила без її відома. Так, я просто записала на маму, адже в мене вже була повна довіреність на неї», – сказала Ольга Перепелиця, донька керівника бюро підприємства науково-виробничого комплексу «Іскра».

Ольга Перепелиця запевнила «Схеми», що має докази того, що придбала ці дубайську нерухомість саме вона. Втім, надавати їх вона відмовилась.

Пізніше Перепелиця припустив, що донька могла придбати квартиру за гроші арабського шейха, з яким тоді зустрічалась, але записати майно на матір. На запитання «Схем», чому не відобразив покупку родини в декларації, Перепелиця відповів:

«Ну, тому що я про це нічого не знаю».

2 000 квадратних метрів київського комунальника

Поруч з островом Джебель Алі на узбережжі Дубаю у 2009 році придбав нерухомість Дмитро Рахматуллін. Нині він виконує обовʼязки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії, яке неформально називають «гараж КМДА».

Із 2018 року і донедавна він керував інспекцією з паркування у Києві. На різних посадах в столиці Рахматуллін – з 2015 року. У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 квартир у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2,255 квадратних метрів – це як два басейни олімпійського стандарту.

Втім, від 2009 року будівлю так і не звели. Відповідно до даних транзакцій, які потрапили до журналістів проєкту Dubai Unlocked, ці віртуальні квартири Рахматулліна вартували $14,5 мільйонів.

У рік вкладення коштів у незбудовані квартири Рахматуллін перебував у неназваному закордонному відрядженні, яке тривало з 2006-го до 2015 року, згідно з його публічною біографією.

У відповідь на запит «Схем» Рахматуллін сказав, що у той період працював в арабо-африканському регіоні на приватні компанії як керівник.

В жодній з декларацій за останні три роки, які цьогоріч подав Рахматуллін, немає згадок про його дубайські активи: ані в розділі «обʼєкти незавершеного будівництва», ані в розділі «цінні папери», ані в розділі «фінансові зобов’язання перед декларантом».

На кінець минулого року сума купівлі цих квартир сягає пів мільярда гривень.

Рахматуллін у відповіді редакції не став детально пояснювати, що трапилось з його інвестиціями в дубайську нерухомість. Лише зазначив, що він не володіє шістнадцятьма квартирами у Дубаї та у нього відсутні об’єкти незавершеного будівництва чи інвестиції, що підлягають декларуванню.

Автор: Сергій Андрушко, Кирило Овсяний

Джерело: проєкт Радіо Свобода «Схеми»