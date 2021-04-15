Ковідне шахрайство: як в Україні продають фейкові довідки про коронавірус

У розпал пандемії COVID-19 в Україні процвітає онлайн-торгівля фальшивими результатами тестів на коронавірус. Кореспондент видання DW з’ясував, наскільки легко купити підробку та що загрожує продавцям і їхнім клієнтам.

Онлайн-торгівля підробленими медичними довідками в Україні не є чимось новим. На запити на кшталт «купити медичну довідку» пошуковик видає безліч сайтів, які пропонують фальшиві сертифікати на будь-який випадок — від висновків психіатра та звільнення від занять фізкультурою в школі до довідок про вагітність. Від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в асортименті шахраїв з’явилися і результати тестів на коронавірус.

«Вам негативний чи позитивний результат?»

Свої послуги шахраї рекламують як щось цілком нормальне — навіть публікують відгуки вдячних клієнтів. Аби з’ясувати, як виглядають підроблені довідки про тестування на коронавірус, заповнюємо форму зворотного зв’язку на одному із таких сайтів — на вигадане ім’я. Вже за хвилину нам передзвонюють.

«Я телефоную з приводу Вашої заявочки, яку Ви залишили у нас на сайті — результати тестування ПЛР (методом полімеразної ланцюгової реакції. — Ред.) на COVID-19, — ввічливо каже продавець підробок. — Вам негативний чи позитивний результат?». Для чого саме купують довідки з позитивним результатом — невідомо. Найбільш очевидна можливість — для роботодавців чи навчального закладу, щоб звільнитися від роботи чи навчання на час «хвороби». Ми вибираємо негативний тест — він необхідний, зокрема, для виїзду за кордон.

В інтернеті можна знайти численні пропозиції фейкових довідок про результат тесту на COVID-19

«Буде зазначено номер дослідження, досліджуваний матеріал, «не виявлено РНК вірусу» та «Not detected, negativ» англійською, — пояснює продавець і пропонує обрати дату «тестування». Питаємо, чи не виникало проблем із визнанням підробок. «Серйозні фірми подавали, — запевняє чоловік. — Позитивний результат, негативний — немає різниці».

Пацієнта в списку немає

Підроблений результат тесту на коронавірус доставляють наступного дня. За посилку розраховуємося у поштовому відділенні. За фальшивий результат на бланку однієї з київських лабораторій сплачуємо майже 600 гривень. Справжні тести ПЛР — дорожчі. Ціни на них починаються приблизно від 800 гривень.

Час тестування, зазначений на підробленій довідці — 10:55. Отримали ж ми її того ж дня о 10:20 — така собі машина часу. Телефонуємо у лабораторію, яка нібито робила тест. Там запевняють, що даних про видачу документа та тестування особи з таким ім’ям у базі даних медичного центру немає, і просять надіслати скан сертифікату. Відправляємо фотографію у месенджері. Відповідь лаконічна: «Даний результат є фейковим».

Підробки довідок про COVID б’ють по іміджу України

За словами комерційного директора лабораторії «Сінево» Миколи Скавронського, підроблений сертифікат про результат ПЛР-тесту, який ми придбали в інтернеті, практично не відрізняється від справжнього. «Всередині країни, я думаю, його абсолютно спокійно приймуть усі. У деяких країнах, де не так жорстко ставляться до контролю, він теж цілком може пройти, — пояснює експерт. — Але якщо ми говоримо, приміром, про подорож до Єгипту, де є вимога QR-коду, то, звісно, він не пройде, тому що на ньому відсутній QR-код».

Микола Скавронський з лабораторії, яка робить тести на коронавірус

За оцінками Миколи Скавронського, в Україні щодня фальсифікують від декількох сотень до тисячі довідок про тестування на коронавірус. При цьому продавці фальшивок дискредитують не лише лабораторії, бланки яких вони підробляють, але й країну загалом, адже купують підробки часто саме для подорожей за кордон.

«Інші країни можуть просто відмовитися визнавати справжні результати українських лабораторій, і це означатиме додаткові витрати для українських подорожувальників, — пояснює експерт. — Вони будуть змушені робити нові тести за кордоном». А це, залежно від країни призначення, почасти набагато дорожче, ніж в Україні. За прогнозами Скавронського, згодом шахраї можуть почати підробляти також довідки про щеплення від коронавірусу, якщо будуть запроваджені паспорти вакцинації.

Купівля фейкової довідки — теж злочин

У поліції DW запевнили, що активно борються з фальшивками. За даними пресофіцерки Національної поліції Мар’яни Реви, за фактами підроблення ковідних довідок станом на кінець березня було зареєстровано 23 кримінальних провадження. «Для підроблювачів передбачена відповідальність від штрафу до 17 тисяч гривень до п’яти років позбавлення волі, — каже речниця поліції. — Для людини, яка використовує підроблену довідку, також передбачена кримінальна відповідальність — від штрафу 850 гривень до двох років обмеження волі».

Боротися з онлайн-торгівлею фальшивими довідками найважче, кажуть у поліції

Фальшивки продають не лише в інтернеті. За словами Мар’яни Реви, нещодавно правоохоронці викрили турагенцію, яка в пакет послуг включила негативний результат тесту на коронавірус. Утім, саме з онлайн-торгівлею підробленими довідками боротися найважче. «Коли блокується один сайт або канал у соцмережі Telegram, то на його місці одразу можуть виникнути два-три нових», — пояснює речниця поліції.

Тим часом представники лабораторій, з якими спілкувалися журналісти DW, кажуть, що унеможливити підроблення довідок про результат тесту на коронавірус можуть QR-коди, які при скануванні ведуть до особистого онлайн-кабінету пацієнта з підтвердженням проходження аналізу. Таку технологію за власною ініціативою вже використовують багато медичних закладів в Україні. А комплексно розв’язати проблему дозволило б створення єдиної бази даних, куди б усі лабораторії передавали результати тестів.

Автор: Микола Бердник; DW