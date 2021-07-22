Нападение работников СБУ на пограничный наряд — позор который нельзя игнорировать

Инцидент с нападением сотрудников Службы безопасности на украинских пограничников в Сумской области, который произошел в ночь на 18 июля, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий недели.

Во время следствия установлено, что в ночь на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясное Сумского района, отмечает агентство Укринформ.

«К ним в 01:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Нападающими оказались сотрудники СБУ. Работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий — проходит как свидетель.

Неподалеку в кукурузном поле были обнаружены два автомата пограничников, а два магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы «Славгород» отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда.

Коротко о новых деталях, а именно: суд отпустил под круглосуточный домашний двух подозреваемых СБУшников, которым Государственное бюро расследований ранее сообщило о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Но кажется, что этого мало. Потому что — ключевое: что после такого инцидента просто обязаны сделать органы Государственной пограничной службы и СБУ, какие меры должны быть приняты как к пограничникам, которые сдали оружие, так и к тем, которые им завладел?

Волонтер, заместителя председателя Совета резервистов, Мирослав Гай в комментарии Укринформу заявил: «Это демонстрация совершенно ненадлежащей боевой подготовки пограничников, которых обезоружила группа лиц в нетрезвом виде».

Поэтому, отмечает он, пограничники должны получить выговоры, понести наказание за потерю оружия, а командиры отряда, где так подготовлены военные, должны быть понижены. «Группе отдыхающих СБУшников нужно выразить «устную благодарность» за надлежащую боевую подготовку и выявление недостатков в боевой подготовке пограничных войск, но выписать выговоры за неумение действовать скрытно и тихо», — продолжает волонтер. И добавляет, что если уж пограничники сами отдали им табельное оружие, то «не стоило его выбрасывать в лесу, а оформить должным образом, как найденное».

ГБР задержало двух сотрудников СБУ / Фото: ГБР

Наконец, человека, который решил написать об инциденте на официальных страницах Пограничной службы, Мирослав Гай предлагает уволить. «А командирам обоих ведомств стоит поработать над исправлением недостатков в собственных подразделениях. Потому что в Украине война, вообще-то», — подчеркнул он.

«В законах Украины и других нормативных документах, регламентирующих применение оружия, достаточно правовых норм, которые нужно применить и к работникам СБУ, завладевшим оружием, и к пограничникам, это оружие потерявшим», — комментирует военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Влад Волошин.

По его словам, после этого инцидента руководство всех силовых структур должно усилить меры по выполнению требований «оружейного» законодательства и, в первую очередь, обратить внимание на вопросы потери оружия и незаконного завладения им. «Особое внимание уделить моментам несения службы с оружием — караул, охрана, конвои и т.д.», — добавил господин Волошин.

«Есть версия, что якобы СБУшники, которые это сделали, были изрядно навеселе и, главное, были знакомы с теми пограничниками. Это похоже на правду. Почему? А потому, что объясняет сам факт отъема оружия у наряда, который, несмотря на требование устава не применил оружие на поражение, имея факт нападения на наряд», — рассказывает военный эксперт Анатолий Кравчук.

Что касается выводов… Наряд пограничников, говорит эксперт, должен быть строго наказан — вплоть до увольнения и возбуждения уголовного производства о грубом нарушении требований к должностным лицам во время несения боевого дежурства в связи с тем, что это произошло на границе со страной-агрессором. «К СБУшникам меры должны быть не менее строгими. Единственное — что они, скорее всего, не были при исполнении служебных обязанностей. Однако, их вызывающие действия грубо дискредитируют всю службу, а потому требуют тщательного и беспристрастного расследования с очень строгими выводами. Потому что они дискредитировали всю службу в целом, нанеся ей существенные имиджевые потери», — считает господин Кравчук.

В свою очередь генерал-майор, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун уверяет, что сотрудники спецслужбы нередко считают себя выше закона. «Мол, у меня в кармане «корочка», я такой весь из себя офицер, а потому могу качать права…», — говорит он.

Пограничную зону, продолжает Ягун, они любят использовать как хотят — устраивают там «королевские» охоты, разного рода «отдыхи» и т.п: «Их просто надо поставить на место. Такое поведение — недопустимо. Сотрудник спецслужб должен понимать свой статус, а также, в первую очередь, должен сделать все, чтобы его не могли идентифицировали как сотрудника спецслужбы. Это априори всегда так было, и только при этом условии он считается профессионалом. Но когда первое, что он делает — это «светит» удостоверением и начинает что-то доказывать…»

Действия пограничников, по словам генерал-майора, не то, что непрофессиональные, они … «Не знаю, кто их готовил, какие инструктажи проводил, в частности, по вопросам использования оружия в случае опасности, но выпускать таких людей на выполнение задач по охране госграницы — неправильно. Я к тому, что есть устав, который позволяет применять оружие. И пока кого-то не ранят или не застрелят — на границе порядка не стоит ожидать. Да, звучит очень жестоко, но другого пути нет», — утверждает г-н Ягун. И подчеркивает: «Посмотрите, что творится на границе с Беларусью — в Ровенской и Житомирской областях, где идет нелегальная добыча янтаря. Там фактически образовались свои республики, туда даже полиция не может заехать — все без контроля. Поэтому, если один раз поставишь на место, как говорится, мордой в грязь, тогда все станет на свои места. А эта толерантность…»

Пусть бы эти «бравые» СБУшники, говорит Ягун, попытались что-то подобное выкинуть с израильскими пограничниками, которые сначала стреляют, а потом — выясняют.

«Теперь о руководстве. Во-первых, не надо поднимать шум, а решать этот вопрос таким образом, чтобы эту информацию не мог использовать враг. Не может быть в информационном поле такого, что две силовые структуры между собой воюют или что-то не поделили», — подчеркивает бывший заместитель председателя СБУ.

В конце концов, эксперт задал еще один вопрос: как сотрудники СБУ вообще туда попали? «Получается, что кто-то из пограничной службы позволил им пройти границу, позволил находиться в этой зоне. Поэтому, в частности, и об этом надо спрашивать у руководства СБУ, которая позволяет подобные вещи своим сотрудникам. Об этом надо спрашивать у руководства Госпогранслужбы на местах: кто позволяет находиться в пограничной зоне людям, которых там не должно быть», — отметил Виктор Ягун.

Наконец, он вспомнил о реформе СБУ: «Надеюсь, что в ближайшее время соответствующий закон будет принят, и после этого подобных инцидентов больше не будет, ну, или их станет значительно меньше. А что касается пограничной службы… Думаю, сейчас правильно подняли вопрос о ее пребывании в системе МВД. Впрочем, увидим».

Военный эксперт Михаил Жирохов соглашается со всеми предыдущими выводами, однако считает, что проблема гораздо глубже. «И прежде всего эта проблема — в головах. К чему я веду? У нас до сих пор есть такая ситуация, когда какой-то прокурор или «матерый» СБУшник имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы защитить себя. А те пограничники, которые не применяли оружие, хотя по уставу имели право это сделать, они просто не были уверены в том, что государство их защитит. Только посмотрите, как развиваются события: еще буквально вчера речь шла о трех нападавших, а уже сегодня — о двух. Почему? А потому, что третий — это начальник отдела, у которого, предполагаю, какие-то знакомства или другие неофициальные моменты, которые позволили вывести его из-под удара. Поэтому пограничники, которым, судя по фото, где 23-25 ​​лет, решили, что лучше не сопротивляться, не рисковать и — не использовать оружие, даже если это будет выстрел в воздух. Потому, что они понимали, что их, в конце концов, когда дело дойдет до суда, могут еще и виновными сделать. Мол, это не СБУшники на них напали, а они — на СБУшников. Понимаете о чем я?»

Эксперт отмечает, что в любом случае не пытается кого-то оправдать, просто… «Это комплексная проблема. Мы же прекрасно знаем, в каком состоянии находится реформированная украинская судебная система, как решения выносятся. А если мы говорим о людях в погонах, то они совсем не защищены. Поэтому… Должен быть показательный судебный процесс, на котором не стрелочники, а конкретные нарушители, с конкретными фамилиями получат реальные сроки. В таком случае пограничник, сотрудник СБУ, солдат ВСУ — будут знать, что за их спинами государство», — подчеркнул эксперт.

Автор: Мирослав Лискович. Киев; УКРИНФОРМ