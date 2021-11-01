«Операция Геркулес», WADA и допинг-скандал с Национальным антидопинговым центром Украины

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило украинских спортивных функционеров в том, что они годами закрывали глаза на нарушения стандартов процедуры тестирования.

На официальном сайте WADA опубликовано заявление об отчете отдела независимой разведки и расследований по так называемой «Операции Геркулес». Проведенное WADA расследование выявило серьезные и систематические нарушения антидопингового регламента в Украине на протяжении почти целого десятилетия.

Речь идет о тестировании на допинг в Украине: в материалах «Операции Геркулес» утверждается, что украинское антидопинговое агентство заранее информировало спортсменов о том, что будет проводиться допинг-контроль. Согласно данным расследования, НАДЦУ собирал образцы заранее в последние 9 лет — с 2012 года. Также в отчете есть упоминание о том, что руководство Федерации легкой атлетики систематически утаивало наличие применения допинга спортсменами.

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Как пояснило WADA, идет прежде всего об игнорировании считающегося фундаментальным принципа тестирования. Он заключается в том, что проверки должны быть неожиданными для спортсменов.

У WADA есть основания предполагать, что НАДЦУ заблаговременно предупреждал украинских атлетов, контактируя непосредственно с ними или с тренерами, о том, что в ближайшее время их ждет тестирование.

Эта практика, регулярно применялась в преддверии «важных международных соревнований», причем иногда предупреждение получала целая команда, специализирующаяся в той или иной дисциплине.

Кроме этого, Всемирное антидопинговое агентство выявило отдельный и очень свежий случай грубейшего нарушения регламента иным способом. По его версии, в 2021 году НАДЦУ «сознательно» сфальсифицировал отправленные в WADA документы. Это были бланки взятых украинской структурой шести проб. Они были промаркированы как «внесоревновательные», в то время как в реальности были «соревновательными».

Гюнтер Юнгер, глава департамента WADA, отвечающего за расследования, не сомневается, что фальсификация преследовала еще одну цель. Существует минимальное число внесоревновательных тестов, которые должен пройти спортсмен, чтобы иметь возможность выступить на значимом состязании. Он полагает, что, предоставляя в WADA, по сути, фальшивые документы, украинская сторона хотела восполнить дефицит таких тестов перед Олимпиадой, которая состоялась летом в Токио.

На ней сборная Украины завоевала одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Есть ли реакция Украины?

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на это заявление. По словам министра Вадима Гутцайта, руководители НАДЦУ отправлены в отставку отмечает издание Фокус.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», — заявил Вадим Гутцайт.

В дополнении к заявлению министра молодежи и спорта говорится о том, что в ходе расследования не было окончательно установлено, что НАДЦУ покрывало системное использование допинга в Федерации легкой атлетики Украины.

«Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции «Геркулес», в рамках которой было проведено расследование обвинений в существовании в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с преждевременным предупреждением. По информации ВАДА, операция «Геркулес» не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга в ФЛАУ, однако были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом», — говорится в заявлении Министерства.

Помимо испорченной репутации, под угрозу поставлено участие украинских спортсменов в зимней Олимпиаде, есть и риск применения санкций и потери уже завоеванных наград. Какие последствия «Операция Геркулес» может навлечь на украинский спорт и как вообще могла возникнуть такая ситуация? Об этом Фокус спросил у министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

«Никому не позволим нарушать правила», — министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook