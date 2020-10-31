Решение КСУ по декларированию: топ-6 уголовных дел, которые могут закрыть

Конституционный суд 27 октября признал неконституционной ответственность за недостоверное декларирование. В НАБУ сообщили, что по состоянию на эту дату в их работе находилось 110 уголовных производств по факту недостоверных сведений в электронной декларации. Из-за решения КСУ они должны быть закрыты.

В издании «Слово и дело» выделило топ-6 самых резонансных дел, которые вероятно закроют.

Дело генпрокурора Венедиктовой

Весной этого года Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможном недостоверном декларировании генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Открыть НАБУ дело обязал суд. Заявление подал активист Сергей Стерненко: по его словам, Венедиктова не указала в декларации часы за 10 тысяч евро и членство в обществе с ограниченной ответственностью с признаками доходности.

Дело мэра Одессы Труханова

В апреле этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Геннадию Труханову в недостоверном декларировании за 2017 год.

По данным следствия, Труханов не внес в декларацию имущество и доходы, которые принадлежат его жене. Речь, в частности, о квартире в Одессе, парковочных местах, автомобиле и корпоративных правах. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет почти 16,3 млн грн.

В июне антикоррупционные органы завершили расследование, а в августе направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. В последний раз суд отложил рассмотрения дела до 18 ноября.

Дело экс-нардепа Полякова

Бывшего депутата от «Народного фронта» Максима Полякова обвинили в декларировании недостоверной информации за 2016-2017 годы. По данным правоохранителей, Поляков с конца 2016 года жил в собственной квартире в Киеве (и при этом получал компенсацию за аренду жилья в отеле), но в декларации жилье не отобразил. Стоимость квартиры составляет 10,91 млн грн.

Кроме того, в декларации за 2017 год Поляков не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

Дело экс-гендиректора «Укроборонпрома» Букина

В ноябре прошлого года бывшему генеральному директору государственного концерна «Укроборонпром» Павлу Букину сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

В 2016 году Букин не внес в декларацию доходы, две квартиры в Киеве, автомобили Range Rover (стоимостью около 10 млн грн). Все это имущество принадлежало его гражданской жене.

Дело экс-начальника полиции Одесской области Головина

Бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина подозревали в недостоверном декларировании за 2017 год на сумму более 2 млн грн.

По данным следствия, Головин «забыл» внести в декларацию право пользования квартирой в Киеве (площадью более 100 квадратов) и сведения о праве собственности супруги на ценные бумаги стоимостью около 1 млн грн.

Дело экс-нардепа Белоцерковца

Бывший народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Белоцерковец задекларировал недостоверную информацию в 2016-2017 годах. Он не внес в декларацию объекты недвижимости в Киеве стоимостью 3,8 млн грн. Они были в собственности супруги Белоцерковца и его ребенка.

15 октября прошлого года Антикоррупционное бюро сообщило Белоцерковцу о подозрении. Позже САП направила дело в суд. В июне прокурор САП зачитал в Антикоррупционном суде обвинительный акт.

Напомним, полный текст решения Конституционного суда можно посмотреть здесь.

Источник: «Слово и дело»