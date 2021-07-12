«Слуги» під кайфом

За останній час у «наркотичні» скандали потрапило троє народних депутатів від партії «Слуга народу»: Ігор Васильковський, Євгеній Брагар та Олександр Юрченко.

Видання «Тиждень«, розповідає деталі цих справ.

У ніч на 28 червня патрульні зупинили через порушення ПДР автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував народний депутат від «Слуги народу» Ігор Васильковський. Поліцейські запідозрили нардепа в керуванні транспортним засобом у стані спʼяніння. Так, в мережі оприлюднили протокол, згідно з яким у депутата була порушена координація рухів, зіниці не реагували на світло, а сам він був агресивним. Від проходження огляду в медичній установі Васильковський відмовився.

У підсумку на нардепа були складені адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП, які будуть передані в суд. Поліцейські вилучили водійське посвідчення нардепа до рішення суду.

Ввечері 28 червня Васильковський розмістив у фейсбуці результат медичного огляду щодо наявності в нього ознак алкогольного чи іншого спʼяніння. Висновок медики зробили негативний. Але видання «Думська» звернуло увагу, що народний депутат пройшов перевірку через 12 годин після складання адміністративного протоколу.

Згодом Васильковський вибачився за свою поведінку та заявив, що звинувачення стосовно керування автомобілем у стані спʼяніння не є обґрунтованими. «Напевно, через мою емоційну реакцію правоохоронці зробили такий висновок». — написав Васильковський.

Поки ж нардеп пройшов ще одне, «ретельне», обстеження на алкоголь і наркотики. «Результати тесту будуть через два тижні», — повідомив він 29 червня.

3 липня у Дарницькому районі Києва патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був народный депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар, відомий своєю пропозицією «продавати породистих собак для сплати комунальних платежів».

Зупинили нардепа через непідсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар знаходиться в наркотичному сп’янінні, і запропонувала йому пройти медичне обстеження.

За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який «відразу сказав», що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої будуть відомі через 7 днів.Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат був негативним.

«Патрульні не представилися і почали відразу грубіянити. Кілька разів з вимкненою боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я нібито перебуваю в стані наркотичного сп’яніння», — стверджує Брагар.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що поліцейські, які брали участь у конфлікті з нардепом, вже відсторонені та проводитися службове розслідування.

8 липня у Львові на площі Міцкевича нардеп Олександр Юрченко, якого у вересні 2020 року виключили з фракції «Слуга народу», на автомобілі Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія. Відео інциденту оприлюднив народний депутат Гео Лерос.

«Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві», – повідомив Гео Лерос.

25-річний львів’янин Всеволод Боровець, власник Volkswagen, розповів, що після зіткнення депутат на своєму автомобілі намагався втекти, але не зміг, бо дорога була заблокована іншими машинами, які стояли у корку. Всеволод Боровець почав знімати те, що відбувається, на телефон. Політик у відповідь вирвав йому з рук телефон.

«Він двічі вдарив мій автомобіль. Перший раз із правого боку, коли виїжджав заднім ходом зі стоянки біля готелю «Жорж»; а потім намагався втекти й посунув моє авто другий раз. Але був корок і він не зміг далеко від’їхати. Коли я почав знімати на смартфон, він намагався силою відібрати його у мене. Він поводився неадекватно й агресивно, декілька разів вдарив та штовхнув мене. Казав, що я буду мати проблеми», — розповів Боровець.

Потерпілий також зазначив, що координація рухів Юрченка була порушена. Окрім того, за словами постраждалого, у нардепа були «ненормальні зіниці».

На місце події прибули патрульні. Обох учасників ДТП скерували на перевірку на стан наркотичного сп’яніння. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, пошкодження автомобілів незначні. Патрульні склали на водія Ford Mustang адміністративний протокол.

Вранці 9 липня Гео Лерос оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.

Зауважимо, 15 вересня 2020 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило докази хабарництва нардепа Юрченка. У НАБУ стверджують, що депутат попросив 13 тис. доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому – ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету. 17 вересня НАБУ оголосило йому підозру. 21 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Юрченка під варту на два місяці з можливістю внесення застави. 25 вересня заставу у 31 656 гривень за Юрченка внесли.

Автор: АЛЛА ПУШКАРЧУК; ТИЖДЕНЬ