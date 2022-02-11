Спасутся ли украинцы от пьяной «элиты» на дорогах

Эпопея с дорожными приключениями пьяного нардепа Александра Трухина (которая продолжилась вчера смертельным ДТП в котором по всей видимости участвовал миллиардер Ярославский), вынудила парламент прибегнуть к жестким законодательным мерам.

Депутаты зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагают в обязательном порядке проверять на алкоголь и наркотики всех водителей, которые стали участниками ДТП. И отказаться от такой проверки, по задумке законодателей, будет невозможно. Впрочем, инициатива «слуг» больше похожа на показательную пиар-кампанию (ведь нужно же продемонстрировать «принципиальность» в кейсе Трухина), чем на реальную борьбу с пьянством за рулем. Что не так с законопроектом — разбирались в издании «Апостроф«.

Обязательно, но не очень

Согласно последним данным патрульной полиции Украины, в прошлом году с января по ноябрь в стране произошло 4570 «пьяных» ДТП, в которых погибло 104 человека и еще более 1000 человек были травмированы. Что и говорить – масштабы проблемы серьезные.

Правда, даже сейчас, если случается ДТП с погибшими или пострадавшими, то участники происшествия обязаны пройти осмотр на алкоголь и наркотики.

Но, во-первых, силой пройти такой осмотр водителя все же не заставишь. А, во-вторых, обязательная проверка не регламентирована Криминально-процессуальным кодексом, а только приказом МВД и постановлением Кабмина.

«Проверка существует, но если водитель отказывается, полицейский не имеет права принудительно его доставить на проверку. Только через решение суда», — поясняет «Апострофу» один из авторов законопроекта нардеп Анатолий Гунько.

И очевидно, что пока будет получено решение суда, пройдет немало времени. Соответственно, всякий смысл в проверке потеряется.

«Обязать пройти осмотр на состояние опьянения могут попробовать только по решению суда. Но все мы понимаем, что алкоголь в организме держится не долго. Если ждать обращения в суд, открывать уголовное производство, определять следователя, готовить ходатайство, дополнения, чтобы судья рассмотрел дело, принял решение, то проходит очень много времени. И целесообразность обращения в суд с таким ходатайством уже теряется», — поясняет «Апострофу» адвокат Богдан Глядик.

Так, например, произошло в декабре прошлого года в Бахмаче Черниговской области, где местный депутат насмерть сбил велосипедиста, но наотрез отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь и наркотики. Взять анализы у депутата удалось только по решению суда… на следующий день!

За отказ от прохождения проверки, согласно статье 130 КУоАП, есть ответственность, и достаточно серьезная: 17 тысяч гривен штрафа и лишение прав на один год. Если третий раз за год отказаться от освидетельствования, то можно нарваться на конфискацию авто, штраф в 51 тысячу гривен и лишиться прав на 10 лет.

Впрочем, несмотря на жесткие санкции, свой резон отказываться от проверки на алкоголь и наркотики у нарушителей все же есть. За ДТП с пострадавшими, которые получили телесные повреждения средней тяжести, согласно статье 286 Уголовного Кодекса, можно получить всего лишь штраф. В крайнем случае три года ограничения свободы. Но если будет доказано, что это же ДТП было совершено водителем под действием алкоголя или наркотиков, то это уже три года реальной тюрьмы и лишение прав на 5 лет.

Фото: УНИАН

Не осмотр, а освидетельствование

Группа нардепов от «Слуги народа» решила изменить ситуацию. Законопроектом предлагается внести изменения в КУоАП, но самое главное в криминально-процессуальный кодекс и сделать обязательным не просто осмотр, а медицинское освидетельствование водителя на алкогольное и наркотическое опьянение в случае ДТП хотя бы с одним пострадавшим.

Разница в том, что согласно статье 241 Уголовно-процессуального кодекса, медицинское освидетельствование, в отличие от осмотра, может проводиться принудительно, но для этого необходимо получить постановление прокурора.

При этом, проводить освидетельствование смогут медики в любом пункте экстренной медицинской помощи, а не как сейчас только врачи-наркологи. Логика в том, что далеко не в каждом украинском селе есть врач-нарколог, а ДТП с пострадавшими может произойти в любом уголке страны.

Законодательная инициатива, на первый взгляд, выглядит правильной. Но при более пристальном изучении становится очевидно, что новый закон мало что изменит в контексте безопасности на дорогах.

«Трухины» все равно никуда не поедут

Прежде всего, никуда не вычеркивается то обстоятельство, что подозреваемого в пьянстве за рулем сложно силой заставить дыхнуть в трубочку, сдать на анализ кровь или мочу. Да, в законе будет прописано обязательное освидетельствование, но как это «обязательно» перенести с бумаги в реальную жизнь?

«На сегодняшний день практически нереально заставить человека пройти осмотр на состояние опьянения принудительно. Это невозможно сделать. Именно поэтому есть норма статьи 130 КУоАП», — уверяет Богдан Глядик.

Впрочем, авторы законопроекта уверяют, что если их инициатива станет законом, то заставлять водителей проходить освидетельствование копам придется принудительно.

«У полицейского есть обязанность. Закон говорит: это обязательно нужно. Если человек отказывается, ну для этого у нас есть и КОРД и другие силовые методы. Если полицейский, который прибыл на место этого не обеспечит… Это его обязанность. Это уже вопросы к полиции, это же силовой орган. Я думаю, что у нас в полиции служат такие парни, которые смогут заставить, если закон дает им такое право», — отмечает Гунько.

Фото: Апостроф / Роман Петушков

Но главный изъян законопроекта даже не в этом. Обязательному осмотру, согласно тексту законопроекта, подлежат «лица, которые управляют транспортным средством». И это логично, ведь пассажир может быть сколько угодно пьяным, главное, чтобы трезв был водитель.

Но если возвращаться к кейсу Трухина, то правоохранители так до сих пор точно и не установили, кто управлял депутатским авто: сам народный избранник или его трезвый товарищ. И далеко не секрет, что пьяные водители в случаях, когда начинает пахнуть жареным, практикуют экстренную рокировку с трезвыми пассажирами.

«Это происходит очень часто. Если останавливается авто по подозрению в том, что у водителя могут быть признаки опьянения, сразу начинаются «движения» в салоне. Если не включить вовремя камеру или нет свидетелей, то доказать, что за рулем находился именно водитель с признаками опьянения – очень проблематично», — говорит «Апострофу» один из патрульных копов на условиях анонимности.

Поэтому даже если бы обязательное освидетельствование на алкоголь и наркотики действовало на уровне закона в момент, когда Трухин попал в ДТП, то на «свидание» с наркологом нардеп вряд ли бы поехал, так как утверждал, что он не находился за рулем.

«Например, в ситуации с Трухиным проблема ведь в том, что не могут установить, кто именно находился за рулем. Для таких ситуаций, когда непонятно кого собственно направлять на освидетельствование, законопроект ничего не изменит», — пояснил «Апострофу» автоюрист Вадим Володарский.

Автор: Артур Гор; АПОСТРОФ