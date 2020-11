Теракт в Вене. Спецслужбы Австрии знали о «спящих» боевиках ИГ, но не смогли предупредить расстрел прохожих

Вечером 2 ноября исламисты начали беспорядочно стрелять в прохожих в самом сердце Вены — первом (по нумерации и исторической значимости) районе. Их жертвами стали четверо прохожих, десятки людей получили тяжелые ранения, один из террористов убит на месте.

Спецоперация с участием элитных подразделений полиции и армии продолжалась всю ночь и весь день после атаки, но ее итоги не ясны до сих пор — о соучастниках преступления нет официальной информации. Австрийская контрразведка знала о «спящих» боевиках «Исламского государства» и регулярно пересчитывала их по головам, а попавшая под обстрел синагога на аллее Зайтенштеттенгассе уже несколько раз до этого становилась целью антисемитских атак. И даже при повышенной осведомленности позабывшая о терроризме Австрия вновь приспускает флаги в память о жертвах террора, отмечает «Новая газета«.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 2, 2020