Украинские тюремные реалии. «Я в страшном сне не могла представить, что такое сделают с моим сыном»

Уже не первый год Бердянская исправительная колония №77 оказывается в центре внимания правозащитников. В этот раз в Днепр привезли на лечение избитого осужденного, еще двое рассказали о систематических издевательствах и истязаниях.

«Били так, чтобы не оставалось синяков: по пяткам, затылку. Пострадавшие рассказали, что ни в коем случае не готовы возвращаться туда и даже думают о суициде, если их вернут в Бердянскую колонию. Сказали, что больше такого не выдержат», — заметила адвокат ОО «Правозахисна Група «СІЧ» Марина Киптила. Правозащитники рассказали, что двое осужденных прибыли в Днепр для участия в судебных заседаниях, а еще один — нуждался в медпомощи вследствие истязаний, отмечает ZN.ua. Юристам удалось добиться, чтобы одного из них перевели в другую колонию, а судьба двух других решается, ведь возвращение в колонию будет означать для них еще большие истязания.

«Моего сына суд приговорил к двум годам лишения свободы, а оказалось — истязаний, — делится мать одного из осужденных Инна Рахмистровская. — Он провел в Бердянской колонии всего 29 дней, и когда я его увидела, то не поверила своим глазам: он до сих пор не может ходить, у него трещина в берцовой кости, выбиты зубы, многочисленные гематомы, сотрясение мозга, косит глаз. У него взгляд загнанного зверя! Я в страшном сне не могла представить, что такое сделают с моим сыном».

За месяц, по словам матери, сын потерял около 20 кг, жаловался на вымогание денег и то, что бьют всех новоприбывших: «Он сказал по телефону, что надо перевести 500 гривен. Я ответила — не раньше, чем через неделю. А на следующий день мне позвонили и сказали, что он сильно избит. Когда я его увидела, то вообще не узнала! Я не понимаю: кого из такой тюрьмы получит общество — моральных уродов, психически больных людей?».

О систематических избиениях осужденных в Бердянской исправительной колонии правозащитные организации заявляют не впервые, но все их жалобы и ходатайства остаются без внимания.

«Почти ежедневно я слышу одни и те же жалобы и слезы от матерей. Что мы только не делали: ездили на мониторинги в Бердянскую колонию, проводили встречи с омбудсменом, в комитетах ВР, акции протеста — но реакции от государства никакой. Это узаконенная мясорубка. И куда нам еще кричать, чтобы нас услышали?», — рассказал глава ОО «Альянс украинского единства» правозащитник Олег Цвилый.

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В Бердянской колонии содержат за нетяжкие и средней тяжести преступления людей, впервые попавших за решетку. По словам правозащитников, там их ломают физически и морально, а уголовные дела, открытые по факту истязаний, не расследуются.

«Именно в этой колонии в прошлом году был зверски избит и изнасилован 24-летний участник боевых действий, накануне награжденный государственным орденом «За мужество». Он попал в колонию по достаточно сомнительным обвинениям. Судьбу человека просто сломали. И, несмотря на большой общественный резонанс, никто из виновных так и не ответил за преступление, а в колонии до сих пор продолжаются истязания», — прокомментировал директор ОО «Правозахисна Група «СІЧ» Дмитрий Рева.

Правозащитники призывают пострадавших не молчать и обращаться за юридической помощью, ведь перевод в другую колонию — не решит проблемы. Именно свидетельства пострадавших и документирование фактов пыток могут сдвинуть проблему с мертвой точки. По фактам истязаний правозащитники подали жалобы в ГБР относительно нарушений по ст.127 УК (Пытки) и ст.365 (Превышение власти или служебных полномочий). Если виновных установят, им угрожает от трех до восьми лет лишения свободы.

Журналисты ZN.UA обратились в генпрокуратуру с просьбой прокомментировать факты, изложенные в статье. Ответ начальника Департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации Офиса генерального прокурора Романа Романчука приводим ниже.

«Для проверки изложенных фактов Офис генерального прокурора уже 20.11.2020 начал уголовное производство в отношении должностных лиц Бердянской исправительной колонии № 77 по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа и истязаний осужденных (ст.ст. 365, 127). Ведение следствия поручено органам ГБР.

Сейчас продолжаются допросы свидетелей, экспертизы, другие следственные действия. Вместе с тем характерной проблемой успешного расследования таких преступлений являются препятствия в получении достоверных доказательств. Нередко осужденные, опасаясь негативных последствий для себя со стороны других заключенных и администрации мест несвободы, не сотрудничают со следователями, не подтверждают информацию, предоставленную правозащитниками. В то же время прокуроры делают все возможное для того, чтобы орган досудебного расследования всесторонне и качественно проверил все обнародованные факты.

За последние два года эту колонию неоднократно посещали прокуроры всех уровней: от Бердянской местной прокуратуры до Офиса генерального прокурора. Привлекали медиков, других специалистов, проводили осмотр осужденных. Для устранения других выявленных нарушений внесено свыше 40 письменных указаний. Вместе с тем факты массовых истязаний не подтвердились, все обнародованные правозащитниками и в СМИ факты тщательно проверяются следственными подразделениями ГБР.

В 2019 году были начаты два уголовных производства по фактам удовлетворения половой страсти неестественным путем, истязаний и доведения одного из осужденных до попытки самоубийства. Кроме того расследуются факты избиения осужденных, отбывающих наказание в БИК №77, неоказания надлежащей медпомощи, нарушения трудовых прав, требования денежных средств от родственников осужденных. Досудебное расследование осуществляет ТУ ГБР в г. Мелитополь.

Уже в этом году Бердянской местной прокуратурой внесены 16 документов реагирования, результатом которых стало привлечение к ответственности 16 должностных лиц исправительного заведения.

Органы прокуратуры прилагают много усилий для обеспечения прав граждан в местах несвободы. В этом вопросе мы взаимодействуем с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, общественными и правозащитными организациями, средствами массовой информации. Вследствие выявленных нарушений в 2020 году внесены свыше шести тысяч документов реагирования, по результатам рассмотрения которых более 4,3 тысяч должностных лиц привлечены к ответственности, освобождены около 30 человек, незаконно содержавшихся в местах лишения свободы.

Кроме того, между генеральным прокурором и омбудсменом подписан Меморандум о сотрудничестве по выявлению и предупреждению нарушений прав человека в местах несвободы, в том числе и со стороны представителей правоохранительных органов. Речь идет также о нарушении условий содержания, задержании, истязаниях, неоказании медпомощи. В рамках выполнения Меморандума мы планируем общие мониторинговые визиты по выявлению фактов и реагированию на них».

Автор: Ольга Волынская; ZN.ua