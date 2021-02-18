Утечки, утечки, утечки… Кто торгует данными украинцев

Сложно сказать, действительно ли на хакерском форуме продается настоящая база данных клиентов Приватбанка. Но точно известно, что подобные скандалы в Украине вспыхивают достаточно часто. В апреле 2018 г. полиция задержала лиц, продававших персональные данные украинских граждан. Речь шла о краденых базах данных клиентов «Нової пошти» и Приватбанка, а также базах налоговых и таможенных органов. Например, база 500 тыс. клиентов «Нової пошти» с ФИО, телефонами и паспортами продавалась за 1500 грн. (по «Новій пошті» позднее информация не подтвердилась). Еще раньше — в сентябре 2017-го — хакеры взломали серверы Приватбанка и то ли вывезли, то ли переслали личные данные клиентов в Россию.