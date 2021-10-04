В Украине растет рынок поддельных сертификатов о вакцинации: личные данные, деньги, анонимность

В Украине рынок поддельных сертификатов о вакцинации превратился в целую индустрию: по факту их подделки открыто больше 30 уголовных производств. Масштабный черный рынок породила возможность свободно ездить в страны Евросоюза с фальшивыми ковид-паспортами – ранее ЕС признал украинские цифровые документы о получении прививок.

В Черкасской области сотрудники киберполиции разоблачили схему изготовления поддельных международных ковид-сертификатов. Фейковые паспорта о вакцинации выдавала семейный врач вместе со своей знакомой – посредницей. Цена вопроса – порядка 200 долларов.

В Ивано-Франковской области СБУ раскрыла уже другую схему. Там фальшивые паспорта вакцинации в помещении туристического агентства продавали не только украинцам, но и гражданам России и Молдовы. Как сообщили в СБУ, мошенники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и заверяли поддельными печатями. «Заказ» отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные. Преступный бизнес они начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1600 гривен, а еженедельный доход – более 30 тысяч гривен.

Можно найти массу предложений как в фейсбуке, так и в телеграм-каналах. Для заказа сертификата нужны паспортные данные, индивидуальный налоговый номер для внесения документа в электронную базу и желаемая дата прививки. Некоторые сервисы предлагают даже вакцину на выбор.

Корреспондент Настоящего Времени нашла один из таких чатов в телеграме. Здесь международные ковид-сертификаты предлагают с подписью реальных врачей и внесением в электронную базу, доступ к которой есть только у медиков. Таким образом за четыре дня клиенту обещают изготовить не только бумажный вариант, но и цифровой паспорт вакцинации. Стоит это 100 долларов. В группе можно найти множество восторженных отзывов клиентов.

На одной из подобных площадок журналист украинской службы Радио Свобода Евгений Солонина, имея уже реальный паспорт вакцинации, в качестве эксперимента попробовал купить еще фейковый ковид-сертификат. И действительно, внешне он ничем не отличается от легального. Для того чтобы не нарушать украинский закон, поддельный документ Евгений оформил на данные несуществующего человека. Ему удалось получить сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer. В документе указана одна из очень известных украинских клиник, а также врач этой клиники. Журналисты проверили и убедились, что он работает там официально, но не должен выдавать ковид-сертификаты, так как сам – педиатр.

Спрос на поддельные ковид-сертификаты эксперты в первую очередь объясняют антивакцинаторскими настроениями в Украине. Опрос, проведенный фондом «Демократическая инициатива» совместно с Центром политической социологии, показал, что 56% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса.

За подделку медицинских документов в Украине грозит до шести лет лишения свободы. По факту подделки ковид-сертификатов сейчас открыто больше 30 уголовных производств, в Минздраве анонсируют подготовку законопроекта об усилении за это ответственности.

В министерстве также требуют отстранять от работы главврачей медучреждений на время следствия, где были замечены махинации. В случае повторного нарушения Минздрав угрожает прекратить финансирование этой больницы.

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