Выдержки из доклада британского парламента о вмешательстве Кремля: «Россия ведет себя так, будто ей нечего терять»

Великобритания явно является целью российских кампаний по дезинформации и операций политического влияния, и, следовательно, должна быть готова им противостоять. <Британские> ведомства подчеркнули, что они видят свою роль в помощи разведслужбам наряду c другими организациями – в рамках более широкого реагирования властей. Но они не считают себя ответственными за активную защиту демократических процессов в Великобритании от враждебного иностранного вмешательства… На удивление, сложно установить, кто за что несет ответственность. В целом, вопрос защиты демократических процессов и дискурса Великобритании оказался чем-то вроде «горячей картошки».

По нашему мнению, оперативная роль в этом должна в первую очередь принадлежать МИ-5. Политическая же роль должна принадлежать Управлению по безопасности и борьбе с терроризмом (OSCT) – прежде всего потому, что оно уже десять лет противодействует террористической угрозе и тесно сотрудничает с МИ-5. Тут можно использовать еще одно преимущество – налаженные связи с компаниями, владеющими соцсетями, которых поощряли к сотрудничеству в борьбе с использованием террористами соцсетей. Этот опыт может быть использован и в случае угрозы со стороны враждебного государства. На самом деле, нам не ясно, почему правительство до сих пор этого не сделало.

Утверждение о том, что Россия стремилась повлиять на Референдум 2016 года о членстве Великобритании в ЕС, получило широкое распространение в обществе. Влияние любых таких попыток было бы трудно – если не невозможно – оценить, да мы и не стремились это сделать. Тем не менее, важно установить, предприняло ли враждебное государство преднамеренные действия, чтобы повлиять на демократический процесс в Великобритании, независимо от того, оказалась эта попытка успешной или нет.

Исследования открытых источников указывают на преобладание пробрекзитовских или антиевропейских материалов на RT и Sputnik, а также на использование «ботов» и «троллей» в качестве доказательства российских попыток повлиять на процесс. Мы стремились установить, использовали ли секретная службы эти исследования. В ответ на наш запрос о письменных свидетельствах, направленных в начале расследования, MИ5 первоначально предоставила всего шесть строк… Это ответ был примечателен с точки зрения того, как он был составлен и что была дана ссылка на исследования из открытых источников.

Краткость ответа также для нас, опять же, была показательна. Она свидетельствовала о чрезвычайной осторожности разведывательных служб и органов безопасности – вплоть до сомнения, могут ли они играть какую-либо роль в демократических процессах в Великобритании, и особенно в таких спорных, как референдум о членстве в ЕС. Мы повторяем, что это отношение нелогично; речь идет о защите процесса и механизма от вмешательства враждебного государства, которыми должны заниматься наши органы разведки и безопасности.

Хотя российская элита в последние годы наладила связи с рядом стран, похоже, Великобритания рассматривается как особенно благоприятное направление для русских олигархов и их денег. Широко признано, что привлекательность Лондона таилась в британской визовой схеме для инвесторов, внедренной в 1994 году. За ней следуют простые и несложные правила ведения бизнеса.

К тому же местный рынок капитала и жилья предлагает хорошие инвестиционные возможности. Верховенство закона в Великобритании и ее cудебная система также рассматривались как преимущество. Великобритания приветствовала русские деньги, задавая очень мало — если задавала их вообще — вопросов о происхождении этого крупного богатства». Кажется, что правительство Великобритании в то время верило (скорее, надеялось, чем ожидало), что развитие связей с крупными российскими компаниями будет способствовать внедрению в них деловой этики и прозрачности, а также cозданию коммерческой среды, базирующейся на законе.

Британская система предоставила идеальные механизмы, с помощью которых незаконные финансы могут быть отмыты через то, что упоминается как лондонский «ландромат». Деньги также были вложены в поиск покровителей в британском истеблишменте и расширение через него влияния: пиар-фирмы, благотворительные организации, политические институты, научные и культурные учреждения охотно принимали российские деньги, содействия тем самым процессу «отмывания репутации». Короче говоря, влияние России в Великобритании «новое общепринятое». Есть много россиян с очень близкими связями с Путиным, которые хорошо интегрированы в бизнес и социальную среду Великобритании и приняты в общество благодаря их богатству. Это уровень интеграции — особенно в «Лондонграде» — означает, что любые меры, предпринимаемые сейчас правительством, уже не превентивные, а скорее ограничивающие уже нанесенный ущерб.