Як мухлюють адвокати

Два роки тому в Києві був затриманий адвокат. Клієнти звинуватили його в спробі шахрайського заволодіння їх коштами.

Йшлося про керівника Law Business Association Дениса Федоркіна. У профілі в Instagram він приписує собі 13 років досвіду і більш як 500 виграних справ, пише видання “Судовий репортер”.

У 2016 році на маловідомому сайті weloveua.com вийшло інтервʼю з Федоркіним у кількох частинах із заголовками: «Каждый адвокат иногда идет против совести», Команда Дениса Федоркина: «Невиновный действительно платит дважды». Тоді він розповідав, що Law Business Association спеціалізуватиметься на обслуговуванні бізнесу і оподаткуванні.

У 2019 році подружжя програмістів підписало з Федоркіним договори про надання правової допомоги. А ще адвокат начебто позичив у клієнтів гроші на свій бізнес-проєкт — всього 4 мільйони гривень — і не повернув.

Далі більше. Програмісти отримали виклик до слідчого для допиту в кримінальному провадженні за фактом того, що вони самі начебто шахрайські заволоділи 20 мільйонами гривень. Заявницею по справі виступала деяка Анастасія Т. 1998 р.н. Від цієї ж громадянки до Святошинського суду Києва було подано цивільний позов про стягнення боргу.

Водночас деякий громадянин П., діючи за підробленими довіреностями, узяв участь у створенні ТОВ «Печерськскай-Плаза». До статутного фонду без відома подружжя внесли дві їхні квартири в Києві.

Подружжя звернулося за правовою допомогою до Федоркіна. Адвокат їм нібито «вказував на свої великі можливості щодо вирішення будь-яких питань, а також наявність впливу на працівників Святошинськго УП ГУНП у м.Києві», говорив, що може вирішити усі ці проблеми «через свої звʼязки у державних і правоохоронних органах». Вартість таких послуг, як стверджують потерпілі, оцінив у 30-50% вартості їх майна.

28 жовтня 2021-го після передачі «курʼєру» 400 тисяч доларів Федоркіна затримали.

Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області тоді нарікав, що обшуки в адвоката Федоркіна проводились без ухвали суду і з порушеннями. Наголошувалося, що ні в житлі, ні в офісі, ні в машині адвоката грошей не виявлено.

«Копіювальну техніку з офісу, блокноти із записами, намагались вилучити адвокатське досьє, після роз’яснення недопустимості — повернули… Вперше за історію Комітету на обшук було доставлено заявника у справі, за участю якого намагались вилучити адвокатське досьє», — йшлося в заяві організації.

У листопаді 2021-го Господарський суд Києва витребував у ТОВ «Печерськскай-Плаза» передані до статутного фонду квартири, визнавши незаконною їх передачу.

Зʼясувалося, що квартирами розпорядилась особа, яка мала довіреності, оформлені за підробленими паспортами потерпілих.

Із дисциплінарної скарги відомо, що при огляді мобільного телефону Федоркіна в програмі «Заметки» виявлено записи. А саме, що закриття кримінального провадження, цивільної справи в суді і письмове підтвердження від Анастасії Т. про відсутність претензій та повернення права власності на нерухомість коштуватиме клієнтам переоформлення однієї квартири і двох паркінгів та 70 тисяч доларів США. Якщо ж вони хочуть повернути собі все майно і не віддавати квартиру — то 600 тисяч доларів. Зрештою, він нібито погодився на 400 тисяч, які довірив отримати посереднику.

Адвокат тоді вийшов з-під варти під заставу в 8 мільйонів гривень. У грудні 2021 на нього подали скаргу в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області.

Федоркін підтвердив, що мав договір про надання правової допомоги. За 2,5 роки ніяких претензій по цьому договору не виникало і клієнти начебто були задоволені.

Загалом же надання пояснень з приводу кримінального провадження він уважав передчасним і таким, що може трактуватися як розголошення відомостей досудового розслідування. Та водночас стверджував, що проти нього вчинено провокацію і слідчі дії проводилися із порушенням процесуального закону.

28 грудня 2021-го КДКА Київської області відмовила у порушенні дисциплінарної справи стосовно Федоркіна.

А потім втрутилася війна.

26 лютого 2022-го, на другий день повномасштабного вторгнення, прокурор Київської міської прокуратури кримінальну справу проти Федоркіна просто закрив.

«Підставами для прийняття вказаного рішення став початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ведення бойових дій на території Києва та Київської області, та як наслідок — неможливість проведення подальшого досудового розслідування та отримання доказів для доведення винуватості особи підозрюваного в суді», — йшлося у документі.

Подібним чином тоді закривали пачками справи, де були підозрювані. Тому що слідчі боялися, що в них закінчаться строки досудового слідства.

27 червня 2022-го Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури таки порушила справу проти адвоката Федоркіна за ознаками порушення правил адвокатської етики.

Скаржник із дозволу слідчого подав письмові пояснення і фотографії листування із Федоркіним у чаті в Telegram, які не міг представити раніше.

Із матеріалів скарги було зрозуміло, що саме Федоркін інформував клієнтів про поданий до них цивільний позов. Скинув скриншот із сайту «Судова влада» і пропонував зустрітися чи зідзвонитися та поговорити про це: «У меня есть некоторые идеи… Ситуювина пока не выходит из под контроля».

При затриманні у Федоркіна вилучили мобільний телефон, в якому знайдено докази, що він, імовірно, особисто причетний до невідомої позивачки Анастасії Т. За кілька місяців до того в месенджері Signal третя особа надіслала Федоркіну копії паспорта та ідентифікаційного номера громадянки, від імені якої готувався позов.

У програмі Signal, спілкуючись із третьою особою, Федоркін пропонував повідомити, що «Богдан А., генеральний прокурор Венедіктова І. та міністр юстиції — його друзі». А ще начебто говорив клієнтам, що заявниками проти них виступають особи, можливо, повʼязані із кримінальним світом.

Аналізуючи ці обставини, КДКА, хай і тільки з другого разу, але дійшла висновку, що Федоркін діяв не в інтересах своїх підзахисних. Навпаки, він скористався інформацією про їхнє нерухоме майно і копіями особистих документів їм на шкоду. Надалі це призвело до фіктивного позову в суд і фейкової заяви про злочин, видачі підроблених довіреностей і позбавлення права власності на майно.

Сам Федоркін на засідання дисциплінарної палати в КДКА Київської області не прибув і на запрошення не відповідав.

Попри обмеження воєнного часу, йому вдалося виїхати за кордон. За даними Державної прикордонної служби України, Федоркін 13.07.2022 о 20 год. 5 хв. перетнув у пункті пропуску Краківець державний кордон України з Республікою Польща.

23 січня 2023 року рішенням КДКА Київської області Федоркіна позбавили права зайняття адвокатською діяльністю за порушення правил адвокатської етики.

На початку травня 2023-го за скаргою потерпілої постанову прокурора про закриття кримінального провадження стосовно Федоркіна скасували.

Замкерівника Київської міської прокуратури визнав, що слідство було неповним, а рішення про закриття справи — передчасним.

А далі події розвивалися вражаюче стрімко.

Через два тижні після того, як кримінальне провадження відновили, підозри повідомили також старшому слідчому слідчого Святошинського управління поліції міста Києва Олександру П. і адвокату Віталію Ш.

За версією слідства, вони були спільниками Федоркіна і підозрювалися у пособництві в замаху на шахрайське заволодіння чужим майном.

Адвокат Ш., як написано у підозрі, виконував окремі доручення Федоркіна за грошову винагороду. У месенджері Telegram видно, що саме він надіслав Федоркіну неправдиву заяву від імені Анастасії Т., в якій програмісти звинувачувалися у неповерненні 20 мільйонів гривень, якими шахрайські заволоділи під виглядом договору позики. Він же нібито за вказівками Федоркіна і підготував позов від імені Анастасії Т. про стягнення коштів до Святошинського суду Києва.

Слідчий отримав заяву від імені Анастасії Т. пізніше і, ймовірно, саме від Федоркіна. Він зареєстрував за заявою кримінальне провадження і також підозрюється у підробленні офіційного документа — протоколу допиту Анастасії Т.

Припускається, що дівчина поріг поліції не переступала і слідчий її показання просто вигадав і сам же підписав. А потім викликав на допит подружжя програмістів, присутнім на якому в ролі адвоката був і Федоркін. Під час цього допиту слідчий і адвокат начебто спільно створювали у подружжя враження, що їм реально загрожує кримінальна відповідальність, щоб підштовхнути до передачі коштів.

Розслідування щодо співучасників — слідчого поліції і адвоката — швидко закінчили і направили обвинувальний акт до Печерського райсуду Києва. У другій половині грудня цього року там планується підготовче засідання.

Матеріали стосовно Федоркіна виділили і оголосили його в розшук. Суд дав дозвіл затримати підозрюваного.

На початку жовтня в Київському апеляційному суді слухалась скарга на заочно обраний Федоркіну запобіжний захід. Його представляв новий адвокат Олександр Скотар, залучений у серпні цього року. Захисник говорив, що ні повістки, ні повідомлення про підозру не вручалися його клієнтові у встановлений законом спосіб. Сам Федоркін, за словами його адвоката, має міцні соціальні звʼязки, батьків і з липня 2022 року постійно проживає за однією адресою у Королівстві Іспанія, перебуває у шлюбі та має малолітню дитину.

Однак суд відмовився розглядати скаргу на рішення про запобіжний захід через пропуск строку на апеляційне оскарження без поважних причин.

Наразі невідомо, чекає Федоркіна заочний суд або ж українські правоохоронці намагатимуться якось доставити його в Україну. Сам він коментарів із приводу ситуації, що склалася, на наш запит поки що не дав.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»