Як намагаються відбілити суддю-вбивцю Тандира. У справу про смертельну ДТП екссудді зайшов адвокат із «конфліктом інтересів»

Святошинський районний суд міста Києва 23 серпня вчергове продовжив тримання під вартою колишнього судді Олексія Тандира ще на два місяці.

Нагадаємо, що 25 травня 2023 року опівночі на Берестейському проспекті у Києві суддя Тандир збив на блокпосту 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який розставляв на дорозі пластикові загородження за пару хвилин до комендантської години. Хлопець загинув на місці. Тандира ж одразу затримали і в машині знайшли недопиту пляшку віскі.

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Тандир на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Сьогодні обвинувачений утримується під вартою без визначення застави. Тандир працював суддею Макарівського районного суду Київської області з 2010 року, із 2021-го і на момент ДТП був також головою цього суду.

У загиблого Бондаренка залишилась дружина і троє дітей. У підготовчому засіданні рідні загиблого заявили цивільний позов на суму 38 мільйонів гривень.

Закон передбачає для Тандира покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Адвокат із судді стягував гроші

Останніх пів року суд мав би допитувати свідків. Більшість із них військовослужбовці та поліціянти і дають показання про організацію роботи блокпосту в закритому засіданні. Наразі допитано менше половини свідків. Тому що розгляд справи фактично заблокований неявками захисників.

Півтора тижні тому стало відомо, що обвинувачений залишився без основних адвокатів — Олег Юрченко та Ірина Бовнегра, які представляли його в судових засіданнях, припинили договори про надання правової допомоги. У засіданні 23 серпня стало відомо, що Тандира покидає і третій адвокат Кузик, який працював поза межами залу суду.

У судове засідання 23 серпня прибув новий адвокат Сергій Максюк, якому свідоцтво видала Рада адвокатів Київської області у 2018 році.

Максюк на запитання судді уточнив, що Тандир має угоду з адвокатським обʼєднанням із Дніпра. Оскільки суд проходить у Києві, то адвокатське обʼєднання уповноважило Максюка вести справу. «Якщо сторони виконають взяті на себе зобовʼязання, у тому числі, щодо оплати моїх послуг, я буду надалі брати участь, представляти, захищати…», — пояснив Максюк.

Тандир і його адвокат у перерві в судовому засіданні відмовилися відповідати, як називається те саме адвокатське обʼєднання, яке надає послуги колишньому судді. При цьому сам Тандир сказав, що угоду підписувала його сімʼя, тому він, начебто не в курсі.

Одразу стало відомо, що новий адвокат має заяву про відвід судді Івана Бандури. Максюк представляв чоловіка, якому Бандура, за рішенням суду з 2017 року боргував 50 тисяч доларів.

— Як суддя може розглядати справу, якщо адвокат мій із нього стягує гроші?! Причому достатньо круглу суму. Прямий конфлікт інтересів. Навіть не потенційний. Чому так відбулось, я не розумію, — дивувався обвинувачений.

Тандир запевняв, для нього це новина, він, мовляв, тільки-но про все дізнався.

Суддя при цьому вимагав пояснити, як це стосується даної кримінальної справи.

— Я брав участь у справі, де особа аналогічно з вашим прізвищем імʼям і по батькові є боржником. Є конфлікт інтересів, — пояснював адвокат Максюк.

— Між ким? — уточнив суддя.

— Між мною та вами, ваша честь.

— Це ж знущання над правосуддям! Якщо є певні конфлікти, то навіщо адвокат заходить у справу?! — вигукнув представник потерпілих Віталій Сердюк.

У підсумку суддя Бандура не став розглядати заяву про відвід. У попередніх засіданнях захист недноразово подавав заяви про відвід і суддя почав розцінювати їх як зловживання правом. Ця заява відрізнялася від попередніх, але її спіткала така ж доля.

Тандир обурювався, що розгляд відводу зайняв би 20 хвилин, менше аніж суперечки довкола цього питання. Він повідомив, що недавно йому трапилося рішення Верховного суду, яким через нерозглянутий відвід було скасовано вирок. У своїй справі Тандир каже, що вже має три нерозглянуті відводи.

Більше половини засідань зірвано

23 серпня потерпілих представляв керівник обʼєднання Aver Lex Віталій Сердюк, який вже давно особисто не бував на засіданнях у справі Тандира. Цього разу Сердюк пояснив, що його молодший колега захворів. Він долучив заяву про перешкоджання правосуддю стороною захисту і говорив про системність недобросовісних дій Тандира і недоброчесну стратегію.

— Більше половини засідань зірвано Тандиром і його захистом, щоб створити штучні підстави для зміни запобіжного заходу в апеляційному суді. Наразі нами отримано інформацію про відшукання з використанням старих звʼязків Тандира можливості впливу на апеляційний суд для звільнення з-під варти і втечі з країни, — повідомив Сердюк.

Новий адвокат клопотав про час на ознайомлення зі справою і також просив відкласти вирішення запобіжного заходу, адже наступного тижня до закінчення строку тримання під вартою ще планується одне судове засідання. Суд давав захисту 20 хвилин на ознайомлення із клопотанням по запобіжному заходу. Але в клопотанні прокурор посилається на висновки експертів, допити свідків та інші судові ухвали, які новому захиснику невідомі.

Прокурор Михайло Доманіцький був категорично проти відкладення, вбачаючи чергову спробу затягування, щоб у майбутньому посилатися на тривалість тримання під вартою як порушення прав обвинуваченого і аргумент для зміни запобіжного заходу.

Головуючий суддя пояснив, що задовольнив клопотання захисту про ознайомлення з матеріалами справи, однак запобіжний захід має бути вирішено сьогодні.

Тандир хотів висловити зауваження. Суддя наказував йому сісти, але він не погоджувався.

— Жодне право моє не забезпечується! То не дають ознайомитися захисникам зі справою!.. Я не буду сідати! Ви надали нам документи ознайомитися? — говорив Тандир, підвищуючи голос.

— А ви просили? Для вас є копія, — відповів прокурор.

— Мені не надо нічого просити!

— Тандир! Ви оголосили, що вступили з новим захисником, ми зробили технічну перерву і ви скористалися такою можливістю. Сідайте! — говорив головуючий.

— Ви не вислуховуєте навіть мою думку. Я не буду сідати!

— Ви колишній суддя, ви ведете себе як… хуліган! — сказав прокурор.

— Я до вас не звертаюсь. Сядьте, прокурор, не ваше зараз слово! — кричав Тандир.

— Тандир, сідайте! — наказував головуючий.

— Видаліть мене з залу за порушення! Я не сяду, тому що Кодекс мені гарантує висловити мої зауваження!

Представник потерпілих вкотре підтримав тримання Тандира під вартою без альтернативи у вигляді застави.

— Ризики перешкоджання і уникнення правосуддя тільки зростають. Сьогодні ми подали заяву про перешкоджання і тиск на суд. Вбачається організований Тандиром безпрецедентний тиск на головуючого. Тиск проявляється у зверненні з неправдивими заявами про вчинення злочину, в створенні штучної конструкції по залученні саме того адвоката, який колись когось у процесах представляв…

Для того, щоб зірвати, щоб спробувати вплинути на думку судді, здійснити тиск. Після накладення арешту на банківські рахунки Тандира, за нашою інформацією, здійснювалося перерахування коштів, які мали піти на відшкодування потерпілим. Ми бачимо завідомо недоброчесну стратегію Тандира, за наслідком якої зірвано більше половини засідань.

Внаслідок такої поведінки немає можливості допитати свідків, дослідити матеріали справи. Ми отримуємо інформацію, що це все робиться, щоб на апеляційній інстанції, використовуючи власні звʼязки, вплинути на думку суддів і змінити запобіжний захід. Для того, щоб у подальшому залишити країну. Це робиться, тому що Тандир як фахівець у галузі права бачить матеріали і дуже добре розуміє, що вина його доведена повністю.

Але Тандир із цим не згоден.

— У тому-то й справа, що я розбираюсь харашо, і в тому-то й справа, що нема там доказів моєї винуватості (…) Для кого написана оця книжка (показує на Кримінальний процесуальний кодекс — ред.)?! Це фікція просто. Це на сьогоднішній день нічого не варто. Я це вам кажу як бувший суддя (…) Я не розумію, чому щодо інших суддів менш суворі запобіжні заходи є дієвими і виконують свою роль. А в питаннях щодо Тандира такі запобіжні заходи не зможуть досягти дієвості. Тандир — самий впливовий, получається, чи самий небезпечний?! Якщо я винуватий, я відбуду покарання. 10 років — харашо, я відбуду. Це ж судове рішення. Я маю повагу до судового рішення. А якщо виявиться, що я невинуватий?! То чим виправдати моє тримання під вартою?!

Колишній суддя обіцяє активно захищатися.

— Жодного доказу винуватості не досліджено. Окрім того, що я був за кермом. Так я цього не спростовую — я був за кермом. Рік прокурор подає одне і те саме клопотання. Не звертає увагу, що ніхто не памʼятає, як там та дорога перекрита. Ви знаєте, що військовослужбовці не підтвердили перекриття дороги в такий випадок, як на слідчому експерименті були ваші колеги?! Сказали, що такого ніколи не було і ми такого не знаємо, — розповідав Тандир.

— Всі військовослужбовці і свідки підтвердили стан вашого спʼяніння! — заперечив йому Сердюк.

Ставлення потерпілих, як каже їх представник, сформоване виключно поведінкою самого Тандира, який від початку зневажав закон, права потерпілих і суспільства знати правду. Це, зокрема, проявилося у тому, що суддя, нібито, намагався сфальсифікувати біоматеріали, які здавав на експертизу стану спʼяніння. Тепер же Тандир, наче, зумисно підшукав собі адвоката з відповідним портфоліо, щоб заявити відвід судді.

Борг судді Бандури

Історія з боргом судді Бандури не повʼязана з ДТП, за яким судять Тандира. Та виглядає, що вона була використана саме з метою підірвати довіру до головуючого у справі.

У серпні 2017-го Бабушкінський районний суд Дніпра заочним рішенням стягнув із Бандури 1,36 млн грн, що було еквівалетно 49 тисячам доларів на день подачу позову.

За матеріалами справи, Бандура в 2010-му позичив під розписку 50 тисяч доларів у деякого жителя Дніпра Олександра Бондарчука.

Але у деклараціях 2015-2017 років суддя цю позику не вказував. Під час кваліфікаційного оцінювання у 2018-му Нацагенство з питань запобігання корупції попросили перевірити Бандуру.

У рішенні НАЗК наводяться пояснення судді Бандури, що у 2017 році про присуджений борг він нічого не знав, тому і не декларував його. За власною версією судді, позичала 50 тисяч доларів інша особа (деякий Денис Черненченко, відомий як арбітражний керуючий низки підприємств — ред.), а суддя у 2014-му лише поручився за повернення 1 тисячі доларів із цієї суми. Але в рішенні суду все навпаки — 50 тисяч доларів позичив саме Бандура, а за тисячу доларів поручився Черненченко. Про це ж ідеться і у розписці, яку Бандура, начебто, власноруч склав у присутносі свідка.

Суддя повідомив, що дізнався, про обовʼязок виплатити борг тільки влітку 2018-го і подав заяву про перегляд судового рішення. Але при поштовому пересиланні документів квитанцію про сплату судового збору було втрачено. Тому заяву про перегляд судового рішення було залишено без розгляду і згодом повернуто.

Ознак конфлікту інтересів чи незаконного збагачення НАЗК у діях Бандури не знайшло і суддя просто згодом подав виправлену декларацію.

У 2018 році державний виконавець Святошинського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва відкрив виконавче провадження. Із судді почали стягувати кошти. Станом на вересень 2022 року залишався непогашеним борг у 740 тисяч гривень.

У 2023-му земельну ділянку судді, арештовану в рамках цього виконавчого провадження, виставляли на торги. Йшлося про 15 соток у селі Колонщина Макарівського району Київської області.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»