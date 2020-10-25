Как простой огранщик создал в СССР «бриллиантовую мафию»

В середине 1960-х смоленская фабрика «Кристалл» стала крупнейшим в Европе предприятием по производству бриллиантов и главным источником криминального потока драгоценных камней. Преступные нити тянулись на самый верх партийной и советской элиты. Объем хищений исчислялся миллионами рублей.
Первый мафиозный съезд
В декабре 1978 года в 40 километрах от Смоленска в зоне отдыха «Красный бор» поднимали бокалы за здоровье простого огранщика фабрики «Кристалл» Ивана Козакова, которого близкие друзья уважительно называли «Дядя Ваня». Именно он сумел построить для них коммунистический рай в отдельно взятом городе.
«Люди будущего» собрались на первый негласный съезд похитителей бриллиантов. Присутствовали делегаты гомельского, винницкого и армянского филиалов. Между тостами обсуждали главную тему: обеспечение регулярных поставок камней на черные рынки. В духе партийных традиций приняли постановление: избавиться от посредников и напрямую выходить на отечественных и иностранных покупателей. Существующие механизмы массовых хищений работали, как швейцарские хронометры, но процесс нужно «совершенствовать, углублять и расширять».
В заключительном слове главарь призвал делегатов съезда к взаимному доверию и уважению. Потребовал ударными темпами значительно увеличить изготовление «левых» бриллиантов. «Мы должны стать не просто передовиками нашего выдающегося производства, а «стахановцами». Казаков специально подбирал пафосные слова из телевизора, поскольку действительно считал себя персоной, не менее значимой, чем генеральный секретарь.
Хлебное место
22-летний деревенский парень с восемью классами образования устроился на фабрику «Кристалл» почти сразу после ее открытия в 1964-м. Осмотревшись, он заметил, что коллеги потихоньку выносят камушки с предприятия, несмотря на жесточайший режим контроля. Перед тем, как попасть в цех, каждый сотрудник раздевался догола, проходил через спецпропускник и переодевался в рабочую одежду. Вечером обратную процедуру дополняло обязательное для всех полоскание рта. Но поскольку система при всей внешней строгости была формальной, то у некоторых огранщиков появился соблазн разбогатеть.
Ранее судимый Казаков имел на иждивении трех малолетних детей. Даже огромной по тем временам зарплаты в 300 рублей не хватало. Рисковать по мелочам не хотелось: выгоды мизер, а страха – целый вагон. Плюс высокая вероятность потери «хлебного места» работы. Если воровать, то по-крупному. И такая схема была им разработана.
Свой метод он назвал «выращиванием алмазов». Исходное сырье огранщики получали по весу. Во время обработки камней образовывались технологические отходы в виде маленьких крупиц и сколов, которые никак не учитывались. Оставалось их только накопить, чтобы потом подсунуть вместо перспективного алмаза. По документам все выходило гладко. Оставалось набрать команду и обеспечить «крышу», которой стал начальник цеха А. Борисенко, привлеченный перспективой быстро и безопасно «озолотиться».
Дело пошло. Вскоре преступная группа разрослась до нескольких десятков человек. Ворованные камушки требовали реализации, за которую взялся трижды судимый Николай Казаков – родной брат главного героя. Вначале он предлагал их торговцам на рынке, а в 1972-м случайно вышел на оптовых покупателей из Армении. Они приехали на юбилейные торжества по случаю вручения коллективу фабрики памятного знака ЦК КПСС. Заинтересованные стороны быстро договорились, и смоленские алмазы пошли в подпольный ереванский цех, а бриллианты оттуда — в Иран. Следствию удалось доказать, что за годы «плодотворного» сотрудничества с «Кристалла» было похищено свыше 10 тыс. камней. Можно только представить, о какой сумме в рублях и валюте идет речь.
Стратегические предприятия подобного рода находилась под плотным оперативным прикрытием КГБ и МВД. Его обеспечивали прикрепленные кураторы из кадровых сотрудников силовых ведомств, а также нештатные агенты из числа рабочих и служащих. Сигналы о хищениях ограненных и не ограненных камней начали поступать практически сразу после начала работы фабрики. В основном речь шла о мелких «несунах», которых периодически отлавливали. И только в 1970-х выяснилось, что бриллианты уходят с фабрики сотнями и даже тысячами.
В 1976-м советское правительство специальным указом приравняло алмазы и бриллианты к валюте. Это фактически означало, что за незаконные операции в крупных размерах полагался расстрел. Дельцы начали искать новые способы конспирации. Технолог Эдуард Куртенков предложил выносить камни в лекарствах. Кто будет проверять бутылочки с корвалолом или упаковки с валидолом? На этом они позже и погорели, а пока жили, как в сказке, ни зная отказа, ни в чем.
Огни Москвы
Куртенков решил отойти от «дяди Вани» и начать собственный бизнес. Судьба ему улыбнулась. В Смоленск за «левыми» бриллиантами приехал ранее судимый житель Каунаса Г. Александров по кличке «Цыган». Их свели между собой, и поток драгоценных камней пошел в Москву, в которой у нового компаньона существовала налаженная сеть сбыта. Одной из ее составных частей была валютная жрица любви «Шура» (А. Кристенсен), состоявшая в фиктивном браке с гражданином Финляндии, что позволяло девушке беспрепятственно посещать валютные бары и гостиницы в поисках богатых клиентов.
Страна активно готовилась к Олимпиаде-80 и ЦК КПСС поручил КГБ И МВД очистить столицу от криминальных элементов, в число которых также входили жрицы любви, тунеядцы и спекулянты. Спецоперацию «Огни Москвы» лично курировал Ю. Андропов. Однажды в широко раскинутые сети попала вышеупомянутая девица, «снявшая» богатого английского бизнесмена. Она имела неосторожность выронить на стол великолепный голубой бриллиант, спрятанный в упаковке анальгина. «Денежным мешком» оказался сотрудник госбезопасности.
Кристенсен не стала отпираться и сообщила, что камень приобрела у крупного теневого дельца Михаила Мусаидова, который, как потом выяснилось, был самой важной частью цепочки хищения-сбыта драгоценностей. Во время обыска в его квартире неожиданно зазвонил телефон. На другом конце провода оказался Куртенков, потребовавший окончательного расчета за последнюю партию и назначивший место встречи. Зафиксированный номер оказался московским. Смоленского технолога и каунасского сбытчика задержали. Оба указали на «дядю Ваню», как организатора теневого бизнеса.
Его арест был «делом техники», но неожиданно для всех следственные действия приостановили по команде с «самого верха». В поле зрения оперативников КГБ попал некий Борис Буряце – актер цыганского театра «Ромэн», состоявший в интимных отношениях с Галиной Брежневой, которая была не только дочерью генсека, но и женой первого замминистра МВД. Как оказалась, она «неровно дышит» к драгоценным камням, часть которых перепродавала своим близким подругам Л. Зыкиной, З. Федоровой, С. Щелоковой. Эту страсть сполна удовлетворял ее любовник, приобретая редкий товар на черном рынке.
Бриллиантовая паутина
В первых числах ноября 1979-го Ю. Андропов запросил аудиенцию у Л. Брежнева, чтобы получить его окончательное и бесповоротное одобрение на проведение крупномасштабной спецоперации «Бриллиантовая паутина». После доклада Леонид Ильич поморщился и вызвал главного советского идеолога М. Суслова. Все понимали, что генеральный опасается за дочь. Если будет выявлена ее причастность к мафии, то скандал примет международных характер. После долгих обсуждений приняли компромиссное решение – поручить курировать ход операции Семену Цвигуну, человеку кристальной честности, герою войны, самому близкому и преданному другу Брежнева. Он застрелится в 1982-м.
Комитет госбезопасности получил карт-бланш и привлек к реализации смоленского дела сотни сотрудников из разных территориальных управлений. Одновременные аресты, помимо России, прошли на территории Беларуси, Украины, Армении, в странах Прибалтики. Казаков безуспешно попытался затеряться в курортном Кисловодске, но был оперативно выявлен и помещен в изолятор Лефортово.
Ежедневно следователи проводили десятки обысков, но никаких вещественных доказательств преступной деятельности фигурантов дела не находили. Дядя Ваня упорно молчал, призывая к этому же своих подельников. Когда стало окончательно понятно, что его вина полностью доказана, то ради смягчения приговора добровольно выдал пять тайников, в которых помимо сотен бриллиантов находились золотые слитки и царские червонцы. Сдал часть похищенных ценностей и Э. Куртенков. Он хранил их в могиле отца.
Следствие по делу длилось более двух лет. Братьев Казаковых, Куртенкова и Борисенко по приговору суда расстреляли. Десятки соучастников криминального бизнеса получили большие сроки — от 8 до 15 лет. Бориса Буряце отправили в колонию, в которой он скоропостижно скончался. Общий ущерб государству оценили в 13 млн. советских рублей. Примерно столько тогда стоил лайнер Ту-154.
Источник: freesmi.by