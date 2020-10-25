Как простой огранщик создал в СССР «бриллиантовую мафию»

В 1981-м некто Иван Казаков в обмен на собственную жизнь предлагал во всех подробностях описать, как ему простому огранщику алмазов удалось создать преступную сеть, которой могла бы позавидовать даже сицилийская Коза Ностра. Ему отказали. Подобный бестселлер оказался никому не нужен. Доморощенный мафиози должен был исчезнуть, как можно быстрее.

До сих пор бывшие сотрудники КГБ и МВД, вплотную занимавшиеся «бриллиантовым делом», стараются избегать контактов с прессой, а многотомный архив хранится под грифом «Сов.секретно». Некоторые участники и свидетели ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, пишет издание freesmi.by.