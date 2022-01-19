Краденые шедевры

Сегодня кражи предметов искусства занимают четвертое место по прибыльности после торговли наркотиками, оружием и отмывания денег. Этот вид преступности относится к самым “традиционным”.

Один из известных инцидентов произошел еще в 1473 году, когда триптих нидерландца Ганса Мемлинга “Страшный суд” был захвачен пиратами при его доставке морем для семьи Медичи во Флоренцию. Картина бесследно исчезла, но впоследствии один из похитителей преподнес ее в дар собору Девы Марии в Гданьске, где полотно находится и поныне. Разумеется, эта история только добавила картине известности и, соответственно, цены. И на сегодня известно немало случаев, когда кража произведения искусства в дальнейшем повлияла на его стоимость. Похищение шедевра нередко превращалось в детектив с невероятно занимательным сюжетом.

Загадка “Моны Лизы”

Пожалуй, самый известный случай, когда музейные воры заставили говорить о произведении искусства весь мир, связан с “Портретом госпожи Лизы дель Джокондо” кисти Леонардо да Винчи. Да, это та самая культовая “Мона Лиза”, одна из наиболее знаменитых картин в истории человечества. Когда-то о ней слышали только самые искушенные знатоки, это был лишь небольшой портрет, затерявшийся среди других полотен великого мастера.

21 августа 1911 года “Мона Лиза” загадочно исчезла из Большой галереи Лувра, где выставлялась вместе с другими работами Леонардо да Винчи. Газеты преподнесли это ограбление как настоящую детективную историю: около семи утра неизвестный преступник аккуратно вынул картину из рамы, завернул ее в белое покрывало и спокойно ушел.

Кражу обнаружили лишь к вечеру — благодаря художнику, который пришел в музей, чтобы сделать копию шедевра. Не увидев “Джоконду” на обычном месте, он решил, что полотно взяли работники музея. Когда наконец стало понятно, что картина украдена, грабителя давно и след простыл.

Это дерзкое преступление вызвало настоящий шок. На следующий день здание Лувра закрыли, полицейские тщательно обыскали каждый уголок, но безуспешно — “Мона Лиза” пропала. СМИ обвиняли руководство музея в неспособности обезопасить шедевры искусства, журнал “Иллюстрасьон” назвал это похищение национальным бедствием и предложил солидную сумму за любую информацию по делу.

Первые полосы крупных европейских изданий выходили с репродукциями “Моны Лизы”, полиция распечатала шесть с половиной тысяч листовок с ее изображением для распространения на улицах Парижа. Кражу из Лувра обсуждали во всем мире, о ней говорили везде, с каждым днем улыбка Джоконды становилась все загадочней. Даже далекие от искусства люди с одного взгляда узнавали этот портрет из тысячи других. А уж сколько самых невероятных версий выдвигалось, кого только не подозревали в организации “похищения века” — от германского кайзера Вильгельма II до американского миллионера Генри Моргана, не говоря уже о криминальных группировках того времени!

В 1913 году похититель, итальянец Винченцо Перруджио, выполнявший в Лувре малярные работы, попытался продать картину торговцу антиквариатом. Мужчина совершил преступление случайно: увидев, что в зале никого нет, просто снял “Мону Лизу”, избавился от рамы и вынес полотно из музея. Грабитель утверждал потом, что хотел вернуть шедевр в Италию как компенсацию за мародерство Наполеона.

Картину передали в Лувр, Винченцо отсидел небольшой срок, а “Мона Лиза” больше никогда не пропадала и стала бесценным шедевром.

Все-таки они возвращаются

Неудивительно, что “криминальная реклама” только повышала оценочную стоимость украденных и возвращенных произведений искусства. А расследование преступлений, во многом благодаря СМИ, делало каждое из похищенных полотен еще более известным, добавляя им неуловимый флер загадочности. К тому же такие случаи заканчивались практически без потерь для мировой культуры.

В 1985 году в парижском музее Мармоттан-Моне было совершено одно из самых дерзких ограблений в мире. Целью его стали произведения импрессионистов. Неизвестные преступники вошли в музей как посетители, купив билеты, а затем просто вынесли культовую картину Клода Моне 1872 года “Впечатление. Восходящее солнце”, а также работы Берты Моризо и Пьера Огюста Ренуара. Невольные свидетели под угрозой оружия наблюдали за ходом ограбления. Стоимость девяти украденных работ оценивалась в 20 миллионов долларов, хотя многие считали работу Моне бесценной. В 1990 году похищенные полотна были обнаружены на вилле на Корсике, а семеро преступников арестованы.

Более 20 лет картина Густава Климта “Портрет женщины” числилась пропавшей. Полотно считалось единственной двойной работой художника, когда видимое произведение является вторым слоем, и привлекало повышенное внимание исследователей.

В 1997 году картина бесследно исчезла перед подготовкой к выставке, причем при загадочных обстоятельствах.

Слухи о том, что картина Климта появлялась в разных местах, ходили периодически вплоть до 2019 года, но всякий раз они не находили своего подтверждения. До тех пор, пока садовник, работавший в галерее Риччи-Одди, расчищая стену от плюща, не наткнулся на потайной люк. Открыв его, мужчина обнаружил “Портрет женщины”, который почти идеально сохранился. Преступников найти так и не удалось, дело было закрыто за истечением срока давности, а стоимость картины повысилась до 66 миллионов долларов.

Преступные энтузиасты

Среди преступников в сфере искусства попадаются и настоящие энтузиасты своего дела. В 2003 году из художественной галереи Уитворт в Манчестере были похищены полотна Поля Гогена, Пабло Пикассо и Винсента Ван Гога, общая стоимость которых оценивалась в 5,5 миллиона долларов. Вскоре все три украденные картины, уложенные в картонный тубус, были обнаружены в общественном туалете неподалеку от места преступления с пояснением: дескать, шедевры были украдены, чтобы показать бреши в системе безопасности музея. Личности воров так и не были установлены, а почти неповрежденные картины вновь были выставлены в зале. Нужно ли говорить, что их стоимость сразу же взлетела в несколько раз…

В 2015 году в Мадриде было украдено пять картин британского художника Фрэнсиса Бэкона, которые хранились в доме его друга Хосе Капело. Общая стоимость произведений оценивалась в 33,3 миллиона долларов. В 2017 году удалось вернуть три полотна. Организаторов кражи задержали в мае 2016 года, но позднее выпустили под залог, а цена этих произведений искусства очень выросла.

Автор: Алекс Алиев; rusrek.com