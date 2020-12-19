«Санокуэндзикэн» — самое крупное и странное ограбление банка в Японии

10 декабря 1968 года в Токио произошло самое крупное и одновременно странное ограбление банка в истории Японии. Здесь его называют «санокуэндзикэн» — «ограбление на 300 миллионов иен». В переводе на нынешние деньги это 6 миллионов долларов.

Преступление было совершенно с такой наглостью, что это даже выглядит комично, а совершивший его до сих пор не найден, отмечает .

Ограбление

В тот день четыре сотрудника банка «Нихон Синтаку Гинко» перевозили 294 миллиона иен в багажнике служебного автомобиля. Деньги предназначались рабочим одного из заводов «Тошибы» — это была предрождественская премия. Однако когда машина поравнялась с токийской тюрьмой Футю, ее остановил молодой сотрудник полиции. Он был на служебном мотоцикле и выглядел довольно убедительно. Мужчина заявил, что дом менеджера их банка был взорван, и есть подозрения, что автомобиль с наличкой тоже заминирован.

Он подлез под машину, чтобы «проверить» ее, и из-под нее тут же повалил густой дым. Полицейский закричал: «Бегите, бомба сейчас взорвется!», и сотрудники побежали к зданию тюрьмы. Когда они отбежали на достаточное расстояние, мужчина в полицейской форме спокойно сел в их автомобиль и уехал. Причиной дыма была сигнальная шашка, которую он сам же прикрепил ко дну машины.

Безнадежное дело

Японское общество было ужасно возмущено. Не столько величиной суммы украденного, сколько наглостью ограбления. Преступник скорее всего был знаком с «внутренней кухней» «Нихон Синтаку Гинко»: менеджеру действительно приходили анонимные угрозы о взрыве. Или же он сам их и присылал — а значит, готовил ограбление уже давно? Его мотоцикл оказался вовсе не полицейским, он был угнан и перекрашен в белый цвет — но этого было достаточно, чтобы убедить напуганных сотрудников.

На месте происшествия удалось найти 120 улик, но большая их часть, казалось, была раскидана намеренно, чтобы запутать следствие. Ни до, ни после японские следователи не прилагали таких усилий, чтобы найти преступника. Было задействовано 170 тысяч полицейских, которые допросили 110 тысяч подозреваемых и распространили по стране 780 тысяч фотороботов. Но все это не привело ни к каким результатам. Он просто исчез и сделал это мастерски. Скорее всего, сначала он где-то спрятал украденную машину, перенес деньги в следующую и уехал на ней, бросив старую. А через какое-то время он повторил это как минимум еще раз, меняя машины, чтобы не быть узнанным.

Подозреваемые

Главным подозреваемым в этом деле был 19-летний сын полицейского мотоциклиста из Токио. Он не только подходил под описание и не имел алиби, но и вскоре после ограбления умер странным образом. Кто-то отравил его цианистым калием. Деньги найти так и не удалось.

Спустя 7 лет, в 1975 году, друг этого предполагаемого грабителя был арестован по другому делу. С собой у него была крупная сумма денег, происхождение которой он не смог объяснить. Так что он тоже стал подозреваемым, но доказать его участие не удалось. В том же году у преступления истек срок давности, и его расследование прекратилось.

За дело принялись журналисты, начавшие собственное расследование. В 1998 году японский журнал Shukan Hoseki опубликовал статью, в которой утверждалось, что его сотрудникам удалось раскрыть преступление. Журналисты заявили, что они нашли предполагаемого грабителя: им оказался 55-летний Юджи Огата. Якобы он погорел на том, что имел при себе меченую банкноту в 500 иен. Ее он пожертвовал 10-летнему мальчику «на благо» в тот же день, когда произошло ограбление.

Сам Огата признал, что ему и его сообщникам удалось провести деньги через блокпосты полиции, используя легкий грузовик, перевозивший стекла. Вскоре после этого они сбежали на другой край страны и там понемногу начали пользоваться деньгами. Однако достоверность этой истории под вопросом. Собственная жена Огаты назвала его «болваном», который любит придумывать байки. К тому же, некоторые члены его семьи вспомнили, что уже после того, как было совершено ограбление, Огата занимал у них деньги. Не очень-то похоже на удачливого грабителя.

В декабре 1975 года официальное расследование по этому делу прекратилось. А в 1988 срок его давности окончательно истек: даже если бы вор пришел с повинной и привел доказательства своей вины, его бы не посадили. Однако никто так и не признался в содеянном. Деньги так и не были найдены.

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