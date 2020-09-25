Статистика крупнейших авиакатастроф мира 1974-2020
Статистика крупнейших авиакатастроф мира за 1974-2020 года показывает, что основная причина трагедий в воздухе — человеческий фактор (ошибка экипажа или диспетчера). Об этом пишет издание forinsurer.com.
Самая страшная авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров произошла в 1977 году на Канарских островах — при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании PanAm. В результате столкновения погибло 578 человек. Столкновение авиалайнеров произошло из-за языкового барьера: голландские летчики плохо понимали команды диспетчера, говорившего по-английски с испанским акцентом.
В 1985 году произошла авиакатастрофа, которая считается рекордом по числу пассажиров, погибших при падении одного самолета на протяжении последних 40 лет. На борту потерпевшего крушение японского Boeing-747 находились 524 человека, из которых спаслось только четверо. Причина гибели Боинга — некачественный ремонт.
ТОП-10 крупнейших авиакатастроф по числу жертв пассажиров (1974-2020)
|№
|Самолет
|Число жертв
|Год
|Место катастрофы
|Страна авиавладельца
|Причина катастрофы
|1.
|Boeing-747
|578
|1977
|Канарские острова
|Нидерланды, США
|Неправильно принята команда диспетчера
|2.
|Boeing-747
|520
|1985
|Япония
|Япония
|Некачественный ремонт авиалайнера
|3.
|ИЛ-76, Boeing
|349
|1996
|Индия
|Казахстан, Саудовская Аравия
|Столкновение в воздухе
|4.
|DC-10
|346
|1974
|Франция
|Турция
|Открытие люка грузового отсека
|5.
|Boeing-737
|329
|1985
|Атлантика
|Индия
|Терракт
|6.
|Boeing-777
|298
|2014
|Украина
|Малайзия
|Терракт
|7.
|ИЛ-76
|275
|2003
|Иран
|Иран
|Столкновение с землей в условиях плохой видимости
|8.
|А 300
|264
|1994
|Япония
|Китай
|—
|9.
|DC-8
|250
|1985
|Ньюфаундленд
|Канада
|Потеря скорости на взлёте
|10.
|DC-10
|257
|1979
|Антарктида
|Новая Зеландия
|Столкновение с землей
Крупнейшие авиакатастрофы в мире 1974-2020 годах
|Год
|Место авиакатастрофы
|Самолет
|Страна авиавладельца
|Причина катастрофы
|Число жертв
|2020
|Индия
|Boeing 737-800
|Индия
|Потерпел крушение, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы
|18
|2020
|Пакистан
|Airbus SE A320
|Пакистан
|Разбился при заходе на посадку в жилом районе
|97
|2020
|Иран
|Boeing 737
|Украина
|Самолет загорелся в небе и разбился под Тегераном
|176
|2019
|Казахстан
|Fokker-100
|Казахстан
|Самолет упал во время взлета
|15
|2019
|Россия
|SSJ-100
|Россия
|Совершил жесткую посадку в аэропорту и загорелся
|41
|2019
|Эфиопия
|Boeing 737
|Эфиопия
|Потерпел крушение после взлета в районе города Бишофту (Дэбрэ-Зэйт)
|157
|2019
|Иран
|Boeing 707
|Иран
|Грузовой самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и врезался в городские постройки в окрестностях Тегерана
|16
|2018
|Индонезия
|Boeing 737 Max
|Индонезия
|Разбился от удара об воду у западного побережья острова Ява
|185
|2018
|Украина
|McDonnell Douglas MD-83
|Украина
|Во время посадки в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
|жертв нет
|2018
|Куба
|Boeing 737
|Куба
|Разбился после взлета
|104
|2018
|Сирия
|Ан-26
|Россия
|Военный транспортный самолет упал при заходе на посадку
|39
|2018
|Россия
|Ан-148
|Россия
|Пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово
|71
|2017
|Киргизия
|Boeing-747
|Турция
|Из-за тумана потерпел крушение при заходе на посаду, упав на жилые дома под Бишкеком
|37
|2017
|США
|Cessna 210
|США
|Самолет исчез с радаров во время перелета из Аризоны в Колорадо
|4
|2016
|Россия
|Ту-154
|Россия
|Исчез из радаров над Чёрным море во время вылета из Сочи в Сирию
|92
|2016
|Индонезия
|Hercules C130
|Индонезия
|самолет Военно-воздушных сил разбился о скалу
|13
|2016
|Колумбия
|Avro RJ-85
|Боливия
|Упал недалеко от аэропорта города Медельин из-за нехватки топлива. На борту были футболисты и работники бразильского клуба «Шапекоэнсе»
|75
|2016
|ОАЭ
|Boeing-737
|ОАЭ
|Загорелся при посадке в аэропорту
|нет
|2016
|Россия
|Ил-76
|Россия
|Разбился во время тушения лесных пожаров в Иркутской области
|10
|2016
|Египет
|Airbus A320
|Египет
|Разбился возле греческого острова Карпатос
|66
|2016
|Афганистан
|Ан-12
|Азербайджан
|Столкновение при взлете с препятствием
|7
|2016
|Россия
|Boeing-737
|ОАЭ
|Плохие погодные условия. Разбился при посадке в аэропорту
|62
|2016
|Непал
|пассажирский
|Непал
|Совершил жесткую аварийную посадку в районе Каликот в Чилкхае
|2
|2016
|Непал
|Viking 9N-AHH Twin Otter
|Непал
|Пассажирский самолет пропал с радаров на западе Непала
|21
|2015
|Индия
|Bombardier DASH8 Q400
|Индия
|Столкновение воздушного судна с дикими животными, съезд с полосы и тотальное повреждение
|нет
|2015
|Судан
|Ан-12
|Судан
|Грузовой самолет потерпел крушение после взлета в 800 м от аэропорта Джуба
|39
|2015
|Египет
|Airbus A321
|Россия
|Исчез с экранов радаров и разбился. Упал с эшелона (причины устанавливаются)
|224
|2015
|Индонезия
|ATR 42-30
|Индонезия
|Разбился при столкновении с горой
|54
|2015
|Индонезия
|Hercules C-130
|Индонезия
|Техническая неисправность. Упал после взлета
|116
|2015
|Франция
|Airbus A320
|Германия
|Резкая потеря высоты. Потерпел крушение в Альпах на Юге Франции
|150
|2014
|Индонезия
|Airbus A320-200
|Индонезия
|Исчез с экранов радара. крушение из-за плохих погодных условий
|162
|2014
|Россия
|Dassault Falcon 50
|Франция
|Потерпел крушение при взлете в аэропорту Внуково. На борту был глава французского нефтегазового концерна Total Кристоф де Маржери
|4
|2014
|Алжир
|грузовой Ан-12
|Украина
|Потерпел крушение в 10 милях от аэродрома
|7
|2014
|Иран
|IrAn-140
|Иран
|Разбился при взлете из-за отказа двигателя
|39
|2014
|Нигер (Сахара)
|McDonnell Douglas MD-83
|Алжир
|Потерпел крушение в пустыне Сахара
|116
|2014
|Тайвань
|ATR-72
|Тайвань
|Потерпел крушение и загорелся во время аварийной посадки
|51
|2014
|Украина
|Boeing 777
|Малайзия
|Сбит террористами ракетой «земля-воздух» на высоте 10 тыс. км в Донецкой области из ЗРК «Бук-М1»
|298
|2014
|Украина
|Ил-76
|Украина
|Военно-транспортный самолет с украинскими военными сбит террористами из ПЗРК над аэропортом Луганска
|49
|2014
|Украина
|Ми-8
|Украина
|Сбит террористами под Славянском. Вертолет доставлял военных для ротации
|14
|2014
|Лаос
|Ан-74
|Лаос
|При заходе на посадку в Пхонсаване опустился ниже безопасной высоты, задел стойками шасси деревья, опрокинулся, разбился и сгорел
|16
|2014
|Индийский океан
|Boeing 777-200
|Малайзия
|Совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин пропал с радаров авиадиспетчеров
|239
|2014
|Громбалия (Набель)
|Ан-26
|Ливия
|Военно-транспортный самолет, направлявшийся в аэропорт в пригороде Туниса, потерпел крушение
|11
|2014
|Непал
|RA-183
|Непал
|Вылетел из аэропорта Покхара в Джумлу в плохую погоду и через 15 минут исчез с радаров
|18
|2014
|Алжир
|С-130 Hercules
|Алжир
|Военно-транспортный самолет потерпел крушение в горной местности около населенного пункта Умм-эль-Баваки
|119
|2013
|Россия
|Ан-12
|Россия
|Разбился при заходе на посадку на аэродром Восточный
|9
|2013
|Россия
|Boeing 737-500
|Россия
|При заходе на второй круг с набором высоты до 700 метров у разбившегося под Казанью самолета произошла потеря скорости полета с последующим переводом его в пикирование
|50
|2013
|Украина
|Ан-24
|Украина
|Раскололся при заходе на посадку
|5
|2013
|Казахстан
|CRJ-200
|Казахстан
|Не долетел до аэропорта
|21
|2012
|Россия
|Ту-204-100
|Россия
|Выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение аэродрома, пересёк глубокий кювет и разрушился, разломившись на три крупные части
|5
|2012
|Казахстан
|Ан-72
|Казахстан
|Рухнул на подлете к аэропорту. Неисправность оборудования и ошибки экипажа
|27
|2012
|Непал
|Dornier
|Непал
|Упал и загорелся недалеко от аэропорта
|19
|2012
|Россия
|Ан-28
|Россия
|Упал и был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника
|10
|2012
|Нигерия
|MD-83
|Нигерия
|Развалился на части и загорелся
|153
|2012
|Индонезия
|Sukhoi SuperJet-100
|Россия
|Врезался в склон горы Салак в труднодоступной местности
|45
|2012
|Непал
|Dornier
|Непал
|Разбился при заходе на посадку
|17
|2012
|Пакистан
|Boeing-737
|Пакистан
|Упал близ военной авиабазы Чаклала
|127
|2012
|Россия
|ATR-72
|Россия
|Упал при взлете из аэропорта Тюмени
|33
|2011
|Папуа-Новая Гвинея
|Dash 8
|Папуа-Новая Гвинея
|Разбился на северном побережье
|28
|2011
|Индонезия
|CASA C-212
|Индонезия
|Пропал с радаров и разбился
|18
|2011
|Россия
|Як-42
|Россия
|«Потерпел катастрофу во время взлета. Должен был доставить хоккеистов ярославского Локомотива
|43
|2011
|Марокко
|Lockheed C-130 Hercules
|Марокко
|Врезался в гору Имститан при посадке
|78
|2011
|Россия
|ТУ-134
|Россия
|Совершил жесткую посадку на автотрассу рядом с аэропортом Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар
|44
|2011
|Конго
|CRJ-100
|Грузия
|Во время посадки при плохих метеоусловиях самолет ударился о взлетно посадочную полосу, раскололся на две части и загорелся
|32
|2011
|Иран
|Boeing 727
|Иран
|Разбился при заходе на посадку
|78
|2011
|Конго
|Boeing 727
|Конго
|Разбился при заходе на посадку
|75
|2010
|Куба
|ATR-72-212
|Куба
|Разбился близ города Санкти Спиритус в центре Кубы
|68
|2010
|Китай
|E-90
|Китай
|Разбился во время посадки
|42
|2010
|Афганистан
|Ан-24
|Афганистан
|Разбился над перевалом Саланг в горах Гиндукуша к северу от Кабул
|42
|2010
|Индия
|Боинг 737-800
|Индия
|Выкатился за пределы взлетно?посадочной полосы. Пробив ограждение, самолет разломился на две части, покатился по поросшему лесом склону и загорелся
|158
|2010
|Пакистан
|A321
|Пакистан
|В условиях низкой облачности и дождя врезался в холмистую гряду Маргалла севернее Исламабада. Ошибка экипажа
|152
|2010
|Ливия
|A330
|Ливия
|Разбился при заходе на посадку
|103
|2010
|Россия
|ТУ-154M
|Польша
|Разбился при заходе на посадку
|96
|2010
|Ливия
|Boeing 737
|Эфиопия
|Ошибка экипажа, набор высоты. Потерпел крушение над Средиземным морем.
|90
|2009
|Иран
|Ту-154
|Иран
|Разбился в 200 км от Тегерана
|168
|2009
|Коморские острова
|А-310
|Йемен
|Упал в Индийский океан
|153
|2009
|Атлантика
|А-330
|Франция
|Взрыв двигателя. Упал в Атлантический океан
|228
|2009
|Индонезия
|С-130 Hercules
|Индонезия
|Самолет упал на жилые дома после взлета
|97
|2008
|Испания
|MD-82
|Испания
|После взлета упал на землю и загорелся
|154
|2008
|Россия
|Boeing-737-500
|Россия
|При посадке в аэропорту ушел на второй круг, после чего рухнул в пригороде
|88
|2007
|Бразилия
|А-320
|Бразилия
|Взрыв на взлетной полосе
|199
|2007
|Камерун
|Boeing 737
|Кения
|Потеря управления
|114
|2007
|Индонезия
|Boeing 737
|Индонезия
|Столкновение с землей
|102
|2007
|Таиланд
|MD-82
|Таиланд
|При посадке в сильный дождь упал в аэропорту
|87
|2006
|Украина
|ТУ-154М
|Россия
|Потеря управления, упал в штопоре
|170
|2006
|Бразилия
|Boeing 373
|Бразилия
|Разбился при посадке
|155
|2006
|Россия
|А-320
|Россия
|Авария произошла во время приземления на посадочной полосе
|113
|2006
|Россия
|A-310
|Россия
|При посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сбил бетонное ограждение аэродрома и врезался в гараж
|124
|2005
|Индонезия
|Boeing 737
|Индонезія
|Падение самолета на жилой квартал после взлёта
|147
|2005
|Афины
|Boeing 737
|Кипр
|Столкновение с горой
|121
|2004
|Египет
|Boeing-737
|Египет
|Падение в Красное море, столкновение с водой
|148
|2003
|Иран
|ИЛ-76
|Иран
|Столкновение с землей в условиях плохой видимости
|275
|2003
|Бенин
|Boeing-727
|Бенин
|Катастрофа из-за перегруза лайнера
|138
|2003
|Судан
|Boeing-737
|Судан
|Упал на взлётную полосу и загорелся
|116
|2003
|Алжир
|Boeing-737
|Алжир
|Возгорание одного из двигателей при взлёте
|103
|2002
|Тайвань
|Boeing-747
|Китай
|Упал в море
|225
|2002
|Нигерия
|BAC-1-11-500
|Нигерия
|Потерпел крушение
|148
|2002
|Китай
|Boeing-767
|Китай
|Столкновение с горой
|128
|2002
|Китай
|MD-82
|Китай
|Упал в море
|112
|2002
|Иран
|Ту-154
|Иран
|Потерпел крушение
|119
|2001
|США
|А-300
|США
|Возгорание в воздухе
|246
|2001
|Россия
|Ту-154
|Россия
|Упал на заходе на посадку
|145
|2001
|США
|Boeing-727-400
|США
|Терракт. Лайнер был направлен на Пентагон
|184
|2001
|США
|два Boeing-767
|США
|Терракт. Два лайнера были направлены на WTC
|137
|2000
|Антлантика
|А-310
|Кения
|Упал в Атлантический океан
|179
|2000
|Бахрейн
|Аэробус
|Саудовская Аравия
|Упал в море
|143
|2000
|Филлипины
|Boeing-737
|Филлипины
|Упал на посадочную полосу при заходе на посадку
|131
|2000
|Франция
|Конкорд
|Франция
|Упал во время взлёта на взлетной полосе
|109
|1985
|Атлантика
|Boeing-737
|Индия
|Терракт
|329
|1999
|Антлантика
|Boeing-767
|Египет
|Упал в Атлантический океан
|217
|1996
|Индия
|ИЛ-76, Boeing
|Казахстан, Саудовская Аравия
|Столкновение в воздухе
|349
|1994
|Япония
|А 300
|Китай
|Потерпел крушение
|264
|1985
|Япония
|Boeing-747
|Япония
|Некачественный ремонт авиалайнера
|520
|1985
|Ньюфаундленд
|DC-8
|Канада
|Потеря скорости на взлёте
|250
|1979
|Антарктида
|DC-10
|Новая Зеландия
|Столкновение с землей
|257
|1977
|Канарские острова
|Boeing-747
|Нидерланды, США
|Неправильно принята команда диспетчера
|578
|1974
|Франция
|DC-10
|Турция
|Открытие люка грузового отсека
|346
Авиакатастрофы 2015 года
4 ноября 2015 года после взлета в Южном Судане разбился грузовой самолет российского производства Ан-12 возле международного аэропорта Джубы. В результате крушения погибло 39 человек, включая 6 членов экипажа, 12 пассажиров и 21 жителя деревни, на которую упал самолет. Обломки были разбросаны в 800 метрах от аэропорта вдоль реки Белый Нил.
……………………………
31 октября 2015 года лайнер Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавший рейсом 9268 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск, после чего исчез с экранов радаров. В результате авиакатастрофы погибло 224 человека. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
……………………………
16 августа 2015 года индонезийский самолет ATR 42-30, следовавший из города Сентаи в Оксибил с 54 пассажирами на борту, пропал с радаров в районе индонезийской провинции Папуа. На борту находились 49 пассажиров, в том числе пятеро детей, а также 5 членов экипажа. Самолет принадлежит компании Trigana Air Service.
……………………………
30 июня 2015 года военно-транспортный самолет Hercules C-130, летевший с военной базы на острова Бунгуран, упал на отель и близлежащие дома в индонезийском городе Медан. Самолет, эксплуатация которого началась в 1964 году, разбился через две минуты после взлета в Медане, пролетев около пяти километров. На борту были военнослужащие и их семьи. По последним данным, погибли 116 человек. Из них 101 пассажир, 12 членов экипажа и трое человек, находившихся в момент падения самолета на земле.
……………………………
24 марта 2015 года самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. По последним данным, на борту находились 150 человека — 144 пассажира и 6 членов экипажа. Лайнер А320, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф рейсом 4U9525, потерпел крушение в районе крайне труднодоступного горного массива Труа-Эвевше в Альпах Верхнего Прованса близ местечка Динь-ле-Бен.
Авиакатастрофы 2014 года
28 декабря 2014 года пассажирский самолет Airbus A320-216 (регистрационный номер PK-AXC) авиакомпании Indonesia AirAsia, следовавший рейсом QZ8501 из Сурабаи (Индонезия) в Сингапур, пропал с радаров, находясь над Яванским морем в районе между островами Калимантан (Борнео) и Белитунг (Индонезия). На борту находились 155 пассажиров (в том числе 17 детей) и 7 членов экипажа. К 31 декабря спасатели обнаружили в водах пролива Каримата 7 тел погибших и обломки потерпевшего катастрофу авиалайнера. Поисковые работы продолжаются.
……………………………
10 октября 2014 года на востоке Республики Тува пропал вертолет Ми-8 (регистрационный номер RA-24614) авиакомпании «Тувинские авиалинии» («Тыва-Авиа»), выполнявший полет из н. п. Соруг в Кызыл. На борту находились 14 человек. По состоянию на 5 января 2015 г., поиски воздушного судна результатов не дали.
……………………………
30 августа 2014 года в Алжире потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-12 компании «Украина-Аэроальянс» с украинским экипажем, который осуществлял перевозку нефтяного оборудования по маршруту Таман Рассет (Алжир) — Малабо (Экваториальная Гвинея). Самолет потерпел крушение в 10 милях от аэродрома. 7 членов экипажа самолета были найдены на месте крушения. Спасательные команды не обнаружили никого в живых.
……………………………
10 августа 2014 года в 5 километрах от аэропорта Мехрабад в Тегеране (Иран) из-за отказа двигателя при взлете разбился пассажирский самолет IrAn-140 (регистрационный номер EP-GPA) иранского производства, принадлежавший авиакомпании Sepahan Air и следовавший рейсом 5915 Тегеран-Тебес. Из находившихся на борту 40 пассажиров и 8 членов экипажа погибли 39. Несколько человек на земле получили ранения.
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24 июля 2014 года разбился пассажирский самолет McDonnell Douglas MD-83 (регистрационный номер EC-LTV), арендованный алжирской авиакомпанией Air Algerie у испанской Swiftair, выполнял полет по маршруту Уагадугу (Буркина-Фасо) — Алжир рейсом AH5017. Связь с бортом была потеряна спустя 50 минут после вылета, позднее в тот же день обломки лайнера были обнаружены в пустыне на севере Мали /область Кидаль/. Погибли все находившиеся на борту 110 пассажиров и 6 членов экипажа. Причина катастрофы не установлена, ведется расследование.
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23 июля 2014 года пассажирский самолет ATR 72-500 (регистрационный номер B-22810) тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, выполнявший рейс 222 по маршруту Гаосюн — Магун (Тайвань), при повторном заходе на посадку в условиях штормовой погоды врезался в жилые дома. Из находившихся на борту 54 пассажиров и 4 членов экипажа погиб 51 человек.
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17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью в районе Тореза боевиками «ДНР» из зенитно-ракетного комплекса «Бук-М» был сбит пассажирский самолет Boeing-777-200ER (регистрационный номер 9M-MRD) авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур. Погибло 298 человек, включая 283 пассажира (в т.ч. 85 детей) и 15 членов экипажа. Ведется расследование причин произошедшего. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в XXI веке и вошла в десятку крупнейших за всю историю авиации. Прокуратура Нидерландов установила, что Boeing-777 рейса МН1 был сбит из установки «Бук», которая была привезена из России в Украину незадолго до трагедии. Также специалисты уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось либо российскими специалистами, либо боевиками под руководством этих специалистов.
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14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска боевиками непризнанной «ЛНР» был сбиз из ПЗРК украинский военно-транспортный самолёт Ил-76, выполнявшего задание по замене личного состава, доставке боеприпасов и бронетехники для группировки ВСУ, осуществлявшей оборону аэропорта Луганска от террористов. Самолёт упал около села Красного, в 2 км от взлётно-посадочной полосы. На борту находились 49 человек. В результате катастрофы все погибли.
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31 мая 2014 года вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-22423) авиакомпании «СПАРК авиа» упал в оз. Мунозеро (Мурманская область). Из находившихся на борту 18 человек погибли 16, в том числе заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов и гендиректор компании «Апатит» Алексей Григорьев.
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17 мая 2014 года пассажирский самолет Ан-74ТК-300 (регистрационный номер RDPL-34020) правительства Лаоса, перевозивший министра обороны этой страны, мэра лаосской столицы Вьентьяна и ряд других высокопоставленных чиновников из аэропорта Ваттай (Вьентьян) в провинцию Сиангкхуанг, при заходе на посадку в Пхонсаване опустился ниже безопасной высоты, задел стойками шасси деревья, опрокинулся, разбился и сгорел. Погибли 16 человек, выжила только одна женщина.
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8 марта 2014 года пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров в районе Южно-Китайского моря. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. 24 марта 2014 г. авиакомпания объявила, что самолет, вероятно, упал в южной части Индийского океана, а все находившиеся на борту люди погибли. Причина катастрофы не установлена, поисковые операции в районе исчезновения воздушного судна продолжаются по настоящее время.
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21 февраля 2014 года транспортный самолет Ан-26 (регистрационный номер 5A-DOW) ливийской компании Libyan Air Cargo, выполнявший санитарный рейс в аэропорт Тунис-Карфаген, разбился в районе г. Громбалия (33 км от аэропорта назначения), предположительно, из-за неполадок с двигателями. Погибли 11 человек — шесть членов экипажа, трое медиков и два пациента.
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16 февраля 2014 года пассажирский самолет de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter /регистрационный номер 9N-ABB/ авиакомпании Nepal Airlines, следовавший внутренним рейсом 183 по маршруту Катманду — Покхара — Джумла, в сложных погодных условиях врезался в склон холма в джунглях близ с. Дикура. На борту рейса RA-183 находились 18 человек — 14 взрослых пассажиров, один ребенок и три члена экипажа. Позже в горах были обнаружены обломки самолета, выживших не было.
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11 февраля 2014 года в районе горного массива Джебель-Фортас в провинции Ум-эль-Буаги /Алжир/ потерпел крушение военно- транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules (регистрационный номер 7T-WHM) алжирских ВВС, следовавший по маршруту Таманрассет-Уаргла-Константина. На борту находились 78 человек — военные и члены их семей. Спастись удалось только одному пассажиру, который получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.
Авиакатастрофы 2013 года
26 декабря 2013 года около 21:45 по местному времени в пригороде Иркутска в районе станции Батарейная ВСЖД при заходе на посадку на аэродром Восточный потерпел крушение самолет Ан-12, принадлежащий научно-производственной корпорации «Иркут», следовавший по маршруту Иркутск-Новосибирск. Целью полета была доставка авиадеталей.
На расстоянии 1 км до взлетно-посадочной полосы воздушное судно исчезло с экранов радаров. При падении самолет крыльями задел склады воинской части.
На борту самолета было 9 человек, в том числе 6 членов экипажа и 3 авиационных техника.
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17 ноября 2013 года в аэропорту Казани потерпел катастрофу самолет Boeing-737 авиакомпании «Татарстан». При крушении погибли 50 человек: шестеро членов экипажа и 44 пассажира, среди которых сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов и двое детей – девочки 11 и 15 лет.
При заходе на второй круг с набором высоты до 700 метров у разбившегося под Казанью самолета произошла потеря скорости полета с последующим переводом его в пикирование. Boeing столкнулся с землей, воткнувшись в грунт практически вертикально на скорости 450 километров в час.
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13 февраля 2013 года самолет украинской авиакомпании «Южные авиалинии» раскололся пополам в результате аварийной посадки в аэропорту Донецка. На борту Ан-24 находились 52 человека, пятеро из них погибли. За медицинской помощью обратились 26 пассажиров, девять из них были госпитализированы. 29 января самолет CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Кокчетав — Алма-Ата, потерпел крушение, не долетев пяти километров до аэропорта Алма-Аты. На борту самолета находились пять членов экипажа и 16 пассажиров. Никто не выжил.
Авиакатастрофы 2012 года
29 декабря 2012 года с самолётом Ту-204-100 авиакомпании Red Wings Airlines, выполнявшим перегоночный рейс (без пассажиров) № 9268 по маршруту Пардубице — Москва 29 декабря 2012 года произошла авиакатастрофа в аэропорту «Внуково». При посадке на ВПП-19 аэродрома, примерно в 16:36 по московскому времени, самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение аэродрома, пересёк глубокий кювет между ограждением аэродрома и проходящим вдоль него Киевским шоссе (федеральная автодорога М3 «Украина») и разрушился, разломившись на три крупные части.
На борту лайнера находился только экипаж, состоявший из 8 человек. Четверо из них погибли на месте, в том числе командир воздушного судна, еще один умер в больнице и четверо пострадали.
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25 декабря 2012 года на подлете к аэропорту Чимкента потерпел крушение ведомственный самолет Пограничной службы КНБ Казахстана, выполнявший рейс Астана — Чимкент. Все находившиеся на борту 27 человек, в том числе семь членов экипажа, погибли. Причинами крушения самолета стали неисправность оборудования и ошибки экипажа.
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27 сентября 2012 года самолет Dornier авиакомпании Sita Air, на борту которого находились 12 пассажиров и семь членов экипажа, упал и загорелся недалеко от аэропорта столицы Непала Катманду. Все 19 человек, находившихся на борту самолета Sita Air, погибли. Среди них 12 иностранных туристов — семь китайцев и пять британцев. Самолет направлялся в город Лукла, перевалочный пункт туристов и альпинистов, следующих в окрестности горы Эверест.
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11 сентября 2012 года рейсовый самолет Ан 28, принадлежащий ФГУП «Камчатское авиапредприятие», пропал со связи в районе поселка Палан. На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск Камчатский — Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в десяти километрах от Паланы. При крушении самолета погибли десять человек.
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3 июня 2012 года лайнер MD 83 нигерийской авиакомпании Dana Air, совершавший рейс из столицы страны Абуджи в Лагос, упал на густонаселенный жилой квартал севернее аэропорта Лагоса, развалился на части и загорелся. При падении самолет протаранил двухэтажное жилое здание, в котором проживали не менее 40 человек. На борту лайнера находились 153 человека, в том числе шесть членов экипажа.
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9 мая 2012 года в Индонезии потерпел крушение самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). В ходе демонстрационного полета SSJ 100 врезался в склон горы Салак на высоте 1,6 километра в труднодоступной местности. На борту самолета, которым управлял российский экипаж, находились 45 человек, в том числе восемь россиян. Все они погибли. В ходе продолжительной поисково спасательной операции удалось сначала обнаружить, а затем эвакуировать и идентифицировать останки всех жертв катастрофы.
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14 мая 2012 года на северо-западе Непала самолет марки Dornier авиакомпании Agni Air, выполнявший рейс из города Покхара, разбился при заходе на посадку в аэропорту города Джомсом. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 18 пассажиров. В результате авиакатастрофы погибли 17 человек.
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20 апреля 2012 года в Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Bhoja Airline, совершавший рейс из пакистанского города Карачи. Самолет упал близ военной авиабазы Чаклала, расположенной недалеко от столицы Пакистана Исламабада. Все 127 человек, находившиеся на борту, погибли.
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2 апреля 2012 года самолет ATR 72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 33 человека.
Авиакатастрофы 2011 года
13 октября 2011 года на северном побережье Папуа Новой Гвинеи разбился самолет Dash 8 авиакомпании Airlines PNG. Жертвами крушения стали 28 человек, четверо выжили. Среди выживших два пилота граждане Австралии и Новой Зеландии.
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29 сентября 2011 года самолет индонезийской авиакомпании PT Nusantara Buana Air потерпел крушение на острове Суматра. Пассажирский самолет CASA C 212, совершавший рейс из столицы провинции Северная Суматра города Медан в соседнюю провинцию Ачех, подал сигнал бедствия, который был принят небольшим самолетом авиакомпании Susi Air. Через несколько минут самолет пропал с радаров. О крушении пассажирского самолета властям сообщили жители одной из индонезийских деревень. Жертвами катастрофы стали 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших четверо детей.
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7 сентября 2011 года самолет Як 42 авиакомпании «Як Сервис» разбился при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. На борту самолета находилась хоккейная команда «Локомотив» (Ярославль), которая летела на матч в Минск. Всего в самолете было 45 человек 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили только двое хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов скончался в институте хирургии им. Вишневского в Москве.
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26 июля 2011 года военно транспортный самолет Lockheed C 130 Hercules врезался в гору Имститан при посадке недалеко от города Гулимин, находящегося в 700 километрах к югу от столицы Марокко города Рабат. Самолет принадлежал Королевским ВВС Марокко и направлялся на военный аэродром в Гулимине. В результате крушения погибли 78 человек, в том числе 12 гражданских лиц. Трое получили тяжелые ранения.
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8 июля 2011 года самолет Boeing 727 авиакомпании Hewa Bora потерпел крушение в международном аэропорту города Кисангани в Демократической республике Конго. На борту находились 178 человек, из них 127 погибли. Лайнер потерпел крушение при посадке в плохих погодных условиях, пилот пытался посадить самолет, но не попал на взлетно-посадочную полосу.
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21 июня 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту 134 авиакомпании «РусЭйр» в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли. Восемь пострадавших, были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них ребенок и девушка позже скончались в больницах.
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4 апреля 2011 года самолет CRJ 100 миссии ООН, принадлежавший грузинской авиакомпании Аirzena, разбился в аэропорту Киншасы (Демократическая Республика Конго). Во время посадки при плохих метеоусловиях самолет ударился о взлетно посадочную полосу, раскололся на две части и загорелся. Из 33 человек, находившихся на борту самолета, 32 погибли, один выжил.
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9 января 2011 года самолет Boeing 727 компании IranAir разбился на северо западе Ирана в районе города Урмия (Urumiyeh) в провинции Западный Азербайджан в 700 км от Тегерана. Во время инцидента на борту самолета находились 105 человек, включая 94 пассажира и 11 членов экипажа. Погибли 78 человек, 27 человек получили ранения и были госпитализированы.
Авиакатастрофы 2010 года
4 ноября 2010 года самолет ATR 72 212 кубинской авиакомпании Aerocaribbean, выполнявший рейс Сантьяго де Куба Гавана, разбился близ города Санкти Спиритус в центре Кубы. На борту находились 61 пассажир и семь членов экипажа, в том числе 40 кубинцев и 28 иностранных граждан. Выживших в авиакатастрофе нет.
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24 августа 2010 года в городе Ичунь в провинции Хэйлунцзян на северо востоке Китая во время посадки разбился пассажирский самолет авиакомпании Henan Airlines. На борту находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Погибли 42 человека.
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28 июля 2010 года самолет А321 частной авиакомпании Airblue, следовавший из Карачи в столицу Пакистана Исламабад, упал в холмистой местности севернее пункта назначения. После получения разрешения на посадку, «Аэробус» в условиях низкой облачности и дождя врезался в холмистую гряду Маргалла севернее Исламабада. На его борту находились 152 человека, в том числе 6 членов экипажа. Погибли все.
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22 мая 2010 года самолет Боинг 737 800 индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дубая (ОАЭ) в Мангалор (индийский штат Карнатака), разбился на юге Индии при заходе на посадку. Лайнер приземлился, но не смог остановиться и на большой скорости выкатился за пределы взлетно посадочной полосы. Пробив ограждение, самолет разломился на две части, покатился по поросшему лесом склону и загорелся. На борту находились 166 человек, в том числе шестеро членов экипажа. По данным индийского министерства гражданской авиации, погибли 158 человек, восемь пассажиров спаслись.
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17 мая 2010 года пассажирский самолет Ан 24 афганской авиакомпании «Памир Эйруэйз» с 38 пассажирами на борту и пятью членами экипажа разбился над перевалом Саланг в горах Гиндукуша к северу от Кабула. Самолет совершал полет из северной афганской провинции Кундуз в Кабул. В состав экипажа входили таджикские летчики.
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12 мая 2010 года в аэропорту ливийской столицы Триполи разбился самолет А 330, принадлежавший ливийской авиакомпании Al Afriqiyah. Самолет прибыл из южноафриканского города Йоханнесбург и разбился при заходе на посадку. Всего на борту разбившегося самолета, по данным авиакомпании, находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. Единственным выжившим в катастрофе пассажиром оказался восьмилетний мальчик.
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10 апреля 2010 года президентский борт лидера Польши Ту 154, летевший из Варшавы в Смоленск, упал при посадке в 300-400 метрах от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Северный в Смоленской области. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Погибли все, кто находился в самолете.
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25 января 2010 года пассажирский самолет Боинг 737 800 эфиопской государственной авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Бейрута (Ливан) и летевший в Аддис Абебу (Эфиопия), потерпел крушение над Средиземным морем. На борту лайнера находились 90 человек вместе с экипажем. Погодные условия не благоприятствовали полету: была гроза, шел сильный дождь.
Авиакатастрофы 2009 года
15 июля 2009 годав Иране потерпел катастрофу самолет Ту 154, совершавший рейс из Тегерана в Ереван. Авиалайнер принадлежал авиакомпании Caspian Airlines. На борту самолета были 153 человека плюс члены экипажа, среди пассажиров были в основном граждане Армении, а также Ирана и Грузии. Все 168 человек погибли.
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30 июня 2009 года у Коморских островов потерпел катастрофу лайнер А310 авиакомпании Yemenia. Самолет совершал рейс из Парижа с промежуточными остановками в пяти городах, последним из которых стала столица Йемена Сана. На борту разбившегося самолета находились 142 пассажира и 11 членов экипажа. Единственным выжившим пассажиром оказалась 12 — летняя девочка (по другим данным ей 13 или 14 лет), у нее многочисленные ушибы, обожжены колени и сломана ключица. В катастрофе у нее погибла мать. Девочка была спасена из океана спустя 12 часов после авиакатастрофы.
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1 июня 2009 года произошла авиакатастрофа пассажирского аэробуса A330 компании Air France над Атлантическим океаном. Самолет вылетел из международного аэропорта Рио де Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер шел над Атлантикой. На борту находились 228 человек, выжил один ребенок.
За 4 минуты до исчезновения самолета с него поступили 24 автоматических сообщения о неисправностях. Обломки самолета были обнаружены в 900 километрах от архипелага Фернанду ди Норонья и в 69,5 километра от того места, где аэробус послал последний электронный сигнал о неисправности на борту.
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20 мая 2009 года близ города Мадиун в индонезийской провинции Восточная Ява потерпел катастрофу транспортный самолет ВВС Индонезии С 130 «Геркулес», направлявшийся из Джакарты в восточную часть острова. Самолет рухнул на несколько домов. На борту самолета находились 110 человек 11 членов экипажа и 99 пассажиров. Из пассажиров выжили 15 человек — они получили ранения разной степени тяжести. В катастрофе погибли 97 человек, включая жителей деревни, на которую упал самолет.Tweet