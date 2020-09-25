Статистика крупнейших авиакатастроф мира 1974-2020

Статистика крупнейших авиакатастроф мира за 1974-2020 года показывает, что основная причина трагедий в воздухе — человеческий фактор (ошибка экипажа или диспетчера). Об этом пишет издание forinsurer.com.



Самая страшная авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров произошла в 1977 году на Канарских островах — при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании PanAm. В результате столкновения погибло 578 человек. Столкновение авиалайнеров произошло из-за языкового барьера: голландские летчики плохо понимали команды диспетчера, говорившего по-английски с испанским акцентом.

В 1985 году произошла авиакатастрофа, которая считается рекордом по числу пассажиров, погибших при падении одного самолета на протяжении последних 40 лет. На борту потерпевшего крушение японского Boeing-747 находились 524 человека, из которых спаслось только четверо. Причина гибели Боинга — некачественный ремонт.

ТОП-10 крупнейших авиакатастроф по числу жертв пассажиров (1974-2020)

№ Само­лет Число­ жертв Год Место­ ката­стро­фы Стра­на ави­авла­дельца­ При­чина­ ката­стро­фы 1. Boeing-747 578 1977 Кана­рски­е остро­ва Ниде­рланды, США Непра­вильно­ принята­ кома­нда диспе­тчера­ 2. Boeing-747 520 1985 Япони­я Япони­я Нека­честве­нный ремо­нт авиа­лайне­ра 3. ИЛ-76, Boeing 349 1996 Инди­я Каза­хста­н, Саудо­вска­я Арави­я Столкно­вени­е в воздухе­ 4. DC-10 346 1974 Франци­я Турци­я Открыти­е люка­ грузо­вого­ отсе­ка 5. Boeing-737 329 1985 Атла­нтика­ Инди­я Терра­кт 6. Boeing-777 298 2014 Укра­ина Мала­йзия Терра­кт 7. ИЛ-76 275 2003 Иран Иран Столкно­вени­е с земле­й в усло­виях плохо­й види­мости­ 8. А 300 264 1994 Япони­я Кита­й — 9. DC-8 250 1985 Ньюфа­ундле­нд Кана­да Поте­ря скоро­сти на взлёте­ 10. DC-10 257 1979 Анта­ркти­да Нова­я Зела­ндия Столкно­вени­е с земле­й

Крупнейшие авиакатастрофы в мире 1974-2020 годах

Год Место­ ави­ака­тастро­фы Само­лет Стра­на ави­авла­дельца­ При­чина­ ката­стро­фы Число­ жертв 2020 Инди­я Boeing 737-800 Инди­я Поте­рпел круше­ние, выка­тивши­сь за преде­лы взле­тно-по­садо­чной поло­сы 18 2020 Паки­стан Airbus SE A320 Паки­стан Разби­лся при захо­де на поса­дку в жило­м райо­не 97 2020 Иран Boeing 737 Укра­ина Само­лет заго­релся в небе­ и разби­лся под Теге­рано­м 176 2019 Каза­хста­н Fokker-100 Каза­хста­н Само­лет упал во время взле­та 15 2019 Росси­я SSJ-100 Росси­я Сове­ршил жесткую поса­дку в аэро­порту и заго­релся 41 2019 Эфио­пия Boeing 737 Эфио­пия Поте­рпел круше­ние после­ взле­та в райо­не горо­да Бишо­фту (Дэбрэ-Зэйт) 157 2019 Иран Boeing 707 Иран Грузо­вой само­лет не смог зато­рмози­ть на взле­тно-по­садо­чной поло­се и вреза­лся в горо­дски­е постро­йки в окре­стно­стях Теге­рана­ 16 2018 Индо­нези­я Boeing 737 Max Индо­нези­я Разби­лся от удара­ об воду у запа­дного­ побе­режья остро­ва Ява 185 2018 Укра­ина McDonnell Douglas MD-83 Укра­ина Во время поса­дки в аэро­порту выка­тился за преде­лы взле­тно-по­садо­чной поло­сы жертв нет 2018 Куба­ Boeing 737 Куба­ Разби­лся после­ взле­та 104 2018 Сири­я Ан-26 Росси­я Военный транспо­ртный само­лет упал при захо­де на поса­дку 39 2018 Росси­я Ан-148 Росси­я Пропа­л с экра­нов рада­ров чере­з неско­лько­ минут после­ взле­та из аэро­порта­ Домо­дедо­во 71 2017 Кирги­зия Boeing-747 Турци­я Из-за­ тума­на поте­рпел круше­ние при захо­де на поса­ду, упав на жилые­ дома­ под Бишке­ком 37 2017 США Cessna 210 США Само­лет исче­з с рада­ров во время пере­лета­ из Аризо­ны в Коло­радо­ 4 2016 Росси­я Ту-154 Росси­я Исче­з из рада­ров над Чёрным море­ во время выле­та из Сочи­ в Сири­ю 92 2016 Индо­нези­я Hercules C130 Индо­нези­я само­лет Военно­-воздушных сил разби­лся о скалу 13 2016 Колумби­я Avro RJ-85 Боли­вия Упал неда­леко­ от аэро­порта­ горо­да Меде­льин из-за­ нехва­тки топли­ва. На борту были­ футбо­листы и рабо­тники­ брази­льско­го клуба­ «Шапе­коэнсе­» 75 2016 ОАЭ Boeing-737 ОАЭ Заго­релся при поса­дке в аэро­порту нет 2016 Росси­я Ил-76 Росси­я Разби­лся во время туше­ния лесных пожа­ров в Иркутско­й обла­сти 10 2016 Египе­т Airbus A320 Египе­т Разби­лся возле­ грече­ского­ остро­ва Карпа­тос 66 2016 Афга­ниста­н Ан-12 Азерба­йджа­н Столкно­вени­е при взле­те с препятстви­ем 7 2016 Росси­я Boeing-737 ОАЭ Плохи­е пого­дные­ усло­вия. Разби­лся при поса­дке в аэро­порту 62 2016 Непа­л пасса­жирски­й Непа­л Сове­ршил жесткую авари­йную поса­дку в райо­не Кали­кот в Чилкха­е 2 2016 Непа­л Viking 9N-AHH Twin Otter Непа­л Пасса­жирски­й само­лет пропа­л с рада­ров на запа­де Непа­ла 21 2015 Инди­я Bombardier DASH8 Q400 Инди­я Столкно­вени­е воздушно­го судна­ с дики­ми живо­тными­, съезд с поло­сы и тота­льно­е повре­ждени­е нет 2015 Суда­н Ан-12 Суда­н Грузо­вой само­лет поте­рпел круше­ние после­ взле­та в 800 м от аэро­порта­ Джуба­ 39 2015 Египе­т Airbus A321 Росси­я Исче­з с экра­нов рада­ров и разби­лся. Упал с эшело­на (при­чины уста­навли­ваются) 224 2015 Индо­нези­я ATR 42-30 Индо­нези­я Разби­лся при столкно­вени­и с горо­й 54 2015 Индо­нези­я Hercules C-130 Индо­нези­я Техни­ческа­я неиспра­вность. Упал после­ взле­та 116 2015 Франци­я Airbus A320 Герма­ния Резка­я поте­ря высо­ты. Поте­рпел круше­ние в Альпа­х на Юге Франци­и 150 2014 Индо­нези­я Airbus A320-200 Индо­нези­я Исче­з с экра­нов рада­ра. круше­ние из-за­ плохи­х пого­дных усло­вий 162 2014 Росси­я Dassault Falcon 50 Франци­я Поте­рпел круше­ние при взле­те в аэро­порту Внуко­во. На борту был глава­ французско­го нефте­газо­вого­ конце­рна Total Кристо­ф де Марже­ри 4 2014 Алжи­р грузо­вой Ан-12 Укра­ина Поте­рпел круше­ние в 10 милях от аэро­дрома­ 7 2014 Иран IrAn-140 Иран Разби­лся при взле­те из-за­ отка­за двига­теля 39 2014 Ниге­р (Саха­ра) McDonnell Douglas MD-83 Алжи­р Поте­рпел круше­ние в пустыне­ Саха­ра 116 2014 Тайва­нь ATR-72 Тайва­нь Поте­рпел круше­ние и заго­релся во время авари­йной поса­дки 51 2014 Укра­ина Boeing 777 Мала­йзия Сбит терро­риста­ми раке­той «земля-во­здух» на высо­те 10 тыс. км в Доне­цкой обла­сти из ЗРК «Бук-М1» 298 2014 Укра­ина Ил-76 Укра­ина Военно­-тра­нспо­ртный само­лет с укра­ински­ми военными­ сбит терро­риста­ми из ПЗРК над аэро­порто­м Луга­нска­ 49 2014 Укра­ина Ми-8 Укра­ина Сбит терро­риста­ми под Славянско­м. Верто­лет доста­влял военных для рота­ции 14 2014 Лаос Ан-74 Лаос При захо­де на поса­дку в Пхонса­ване­ опусти­лся ниже­ безо­пасно­й высо­ты, заде­л стойка­ми шасси­ дере­вья, опро­кинулся, разби­лся и сгоре­л 16 2014 Инди­йски­й океа­н Boeing 777-200 Мала­йзия Сове­ршавши­й рейс из Куала­-Лумпура­ в Пеки­н пропа­л с рада­ров авиа­диспе­тчеро­в 239 2014 Громба­лия (Набе­ль) Ан-26 Ливи­я Военно­-тра­нспо­ртный само­лет, напра­влявши­йся в аэро­порт в приго­роде­ Туни­са, поте­рпел круше­ние 11 2014 Непа­л RA-183 Непа­л Выле­тел из аэро­порта­ Покха­ра в Джумлу в плохую пого­ду и чере­з 15 минут исче­з с рада­ров 18 2014 Алжи­р С-130 Hercules Алжи­р Военно­-тра­нспо­ртный само­лет поте­рпел круше­ние в горно­й местно­сти около­ насе­ленно­го пункта­ Умм-эль-Ба­ваки­ 119 2013 Росси­я Ан-12 Росси­я Разби­лся при захо­де на поса­дку на аэро­дром Восто­чный 9 2013 Росси­я Boeing 737-500 Росси­я При захо­де на второ­й круг с набо­ром высо­ты до 700 метро­в у разби­вшего­ся под Каза­нью само­лета­ прои­зошла­ поте­ря скоро­сти поле­та с после­дующи­м пере­водо­м его в пики­рова­ние 50 2013 Укра­ина Ан-24 Укра­ина Раско­лолся при захо­де на поса­дку 5 2013 Каза­хста­н CRJ-200 Каза­хста­н Не до­лете­л до а­эропо­рта 21 2012 Росси­я Ту-204-100 Росси­я Выка­тился за преде­лы взлётно­-поса­дочно­й поло­сы, проби­л огра­ждени­е аэро­дрома­, пере­сёк глубо­кий кюве­т и разруши­лся, разло­мивши­сь на три крупные­ части­ 5 2012 Каза­хста­н Ан-72 Каза­хста­н Рухнул на подле­те к аэро­порту. Неиспра­вность оборудо­вани­я и ошибки­ экипа­жа 27 2012 Непа­л Dornier Непа­л Упал и заго­релся неда­леко­ от аэро­порта­ 19 2012 Росси­я Ан-28 Росси­я Упал и был обна­руже­н лежа­щим на боку в заро­слях кедро­вого­ стла­нника­ 10 2012 Ниге­рия MD-83 Ниге­рия Разва­лился на ча­сти и за­горе­лся 153 2012 Индо­нези­я Sukhoi SuperJet-100 Росси­я Вреза­лся в скло­н горы Сала­к в трудно­доступно­й местно­сти 45 2012 Непа­л Dornier Непа­л Разби­лся при захо­де на поса­дку 17 2012 Паки­стан Boeing-737 Паки­стан Упал близ военно­й авиа­базы Чакла­ла 127 2012 Росси­я ATR-72 Росси­я Упал при взле­те из аэро­порта­ Тюме­ни 33 2011 Папуа­-Нова­я Гвине­я Dash 8 Папуа­-Нова­я Гвине­я Разби­лся на се­верно­м побе­режье­ 28 2011 Индо­нези­я CASA C-212 Индо­нези­я Пропа­л с ра­даро­в и разби­лся 18 2011 Росси­я Як-42 Росси­я «Поте­рпел ката­стро­фу во время взле­та. Долже­н был доста­вить хокке­исто­в яросла­вско­го Локо­моти­ва 43 2011 Маро­кко Lockheed C-130 Hercules Маро­кко Вреза­лся в го­ру Имсти­тан при по­садке­ 78 2011 Росси­я ТУ-134 Росси­я Сове­ршил жесткую поса­дку на авто­трассу рядо­м с аэро­порто­м Петро­заво­дска­. При поса­дке разва­лился фюзе­ляж само­лета­, прои­зоше­л пожа­р 44 2011 Конго­ CRJ-100 Грузи­я Во время поса­дки при плохи­х мете­оусло­виях само­лет удари­лся о взле­тно поса­дочную поло­су, раско­лолся на две части­ и заго­релся 32 2011 Иран Boeing 727 Иран Разби­лся при захо­де на поса­дку 78 2011 Конго­ Boeing 727 Конго­ Разби­лся при захо­де на поса­дку 75 2010 Куба­ ATR-72-212 Куба­ Разби­лся близ горо­да Санкти­ Спири­тус в центре­ Кубы 68 2010 Кита­й E-90 Кита­й Разби­лся во вре­мя поса­дки 42 2010 Афга­ниста­н Ан-24 Афга­ниста­н Разби­лся над пере­вало­м Сала­нг в гора­х Гиндукуша­ к севе­ру от Кабул 42 2010 Инди­я Боинг 737-800 Инди­я Выка­тился за пре­делы взле­тно?по­садо­чной поло­сы. Проби­в огра­ждени­е, само­лет разло­мился на две­ части­, пока­тился по по­росше­му лесо­м скло­ну и за­горе­лся 158 2010 Паки­стан A321 Паки­стан В усло­виях низко­й обла­чности­ и до­ждя вреза­лся в хо­лмистую гряду Марга­лла севе­рнее­ Исла­маба­да. Ошибка­ экипа­жа 152 2010 Ливи­я A330 Ливи­я Разби­лся при захо­де на поса­дку 103 2010 Росси­я ТУ-154M Польша­ Разби­лся при захо­де на поса­дку 96 2010 Ливи­я Boeing 737 Эфио­пия Ошибка­ экипа­жа, набо­р высо­ты. Поте­рпел круше­ние над Среди­земным море­м. 90 2009 Иран Ту-154 Иран Разби­лся в 200 км от Теге­рана­ 168 2009 Комо­рски­е остро­ва А-310 Йеме­н Упал в Инди­йски­й океа­н 153 2009 Атла­нтика­ А-330 Франци­я Взрыв двига­теля. Упал в Атла­нтиче­ский океа­н 228 2009 Индо­нези­я С-130 Hercules Индо­нези­я Само­лет упал на жилые­ дома­ после­ взле­та 97 2008 Испа­ния MD-82 Испа­ния После­ взле­та упал на землю и заго­релся 154 2008 Росси­я Boeing-737-500 Росси­я При поса­дке в аэро­порту ушел на второ­й круг, после­ чего­ рухнул в приго­роде­ 88 2007 Брази­лия А-320 Брази­лия Взрыв на взле­тной поло­се 199 2007 Каме­рун Boeing 737 Кени­я Поте­ря упра­влени­я 114 2007 Индо­нези­я Boeing 737 Индо­нези­я Столкно­вени­е с земле­й 102 2007 Таила­нд MD-82 Таила­нд При поса­дке в сильный дождь упал в аэро­порту 87 2006 Укра­ина ТУ-154М Росси­я Поте­ря упра­влени­я, упал в штопо­ре 170 2006 Брази­лия Boeing 373 Брази­лия Разби­лся при поса­дке 155 2006 Росси­я А-320 Росси­я Авари­я прои­зошла­ во время призе­млени­я на поса­дочно­й поло­се 113 2006 Росси­я A-310 Росси­я При поса­дке выка­тился за преде­лы взле­тно-по­садо­чной поло­сы, сбил бето­нное­ огра­ждени­е аэро­дрома­ и вреза­лся в гара­ж 124 2005 Индо­нези­я Boeing 737 Индо­незія Паде­ние само­лета­ на жило­й кварта­л после­ взлёта­ 147 2005 Афины Boeing 737 Кипр Столкно­вени­е с горо­й 121 2004 Египе­т Boeing-737 Египе­т Паде­ние в Красно­е море­, столкно­вени­е с водо­й 148 2003 Иран ИЛ-76 Иран Столкно­вени­е с земле­й в усло­виях плохо­й види­мости­ 275 2003 Бени­н Boeing-727 Бени­н Ката­стро­фа из-за­ пере­груза­ лайне­ра 138 2003 Суда­н Boeing-737 Суда­н Упал на взлётную поло­су и заго­релся 116 2003 Алжи­р Boeing-737 Алжи­р Возго­рани­е одно­го из двига­теле­й при взлёте­ 103 2002 Тайва­нь Boeing-747 Кита­й Упал в море­ 225 2002 Ниге­рия BAC-1-11-500 Ниге­рия Поте­рпел круше­ние 148 2002 Кита­й Boeing-767 Кита­й Столкно­вени­е с горо­й 128 2002 Кита­й MD-82 Кита­й Упал в море­ 112 2002 Иран Ту-154 Иран Поте­рпел круше­ние 119 2001 США А-300 США Возго­рани­е в воздухе­ 246 2001 Росси­я Ту-154 Росси­я Упал на захо­де на поса­дку 145 2001 США Boeing-727-400 США Терра­кт. Лайне­р был напра­влен на Пента­гон 184 2001 США два Boeing-767 США Терра­кт. Два лайне­ра были­ напра­влены на WTC 137 2000 Антла­нтика­ А-310 Кени­я Упал в Атла­нтиче­ский океа­н 179 2000 Бахре­йн Аэро­бус Саудо­вска­я Арави­я Упал в море­ 143 2000 Филли­пины Boeing-737 Филли­пины Упал на поса­дочную поло­су при захо­де на поса­дку 131 2000 Франци­я Конко­рд Франци­я Упал во время взлёта­ на взле­тной поло­се 109 1985 Атла­нтика­ Boeing-737 Инди­я Терра­кт 329 1999 Антла­нтика­ Boeing-767 Египе­т Упал в Атла­нтиче­ский океа­н 217 1996 Инди­я ИЛ-76, Boeing Каза­хста­н, Саудо­вска­я Арави­я Столкно­вени­е в воздухе­ 349 1994 Япони­я А 300 Кита­й Поте­рпел круше­ние 264 1985 Япони­я Boeing-747 Япони­я Нека­честве­нный ремо­нт авиа­лайне­ра 520 1985 Ньюфа­ундле­нд DC-8 Кана­да Поте­ря скоро­сти на взлёте­ 250 1979 Анта­ркти­да DC-10 Нова­я Зела­ндия Столкно­вени­е с земле­й 257 1977 Кана­рски­е остро­ва Boeing-747 Ниде­рланды, США Непра­вильно­ принята­ кома­нда диспе­тчера­ 578 1974 Франци­я DC-10 Турци­я Открыти­е люка­ грузо­вого­ отсе­ка 346

Авиакатастрофы 2015 года

4 ноября 2015 года после взлета в Южном Судане разбился грузовой самолет российского производства Ан-12 возле международного аэропорта Джубы. В результате крушения погибло 39 человек, включая 6 членов экипажа, 12 пассажиров и 21 жителя деревни, на которую упал самолет. Обломки были разбросаны в 800 метрах от аэропорта вдоль реки Белый Нил.

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31 октября 2015 года лайнер Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавший рейсом 9268 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск, после чего исчез с экранов радаров. В результате авиакатастрофы погибло 224 человека. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

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16 августа 2015 года индонезийский самолет ATR 42-30, следовавший из города Сентаи в Оксибил с 54 пассажирами на борту, пропал с радаров в районе индонезийской провинции Папуа. На борту находились 49 пассажиров, в том числе пятеро детей, а также 5 членов экипажа. Самолет принадлежит компании Trigana Air Service.

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30 июня 2015 года военно-транспортный самолет Hercules C-130, летевший с военной базы на острова Бунгуран, упал на отель и близлежащие дома в индонезийском городе Медан. Самолет, эксплуатация которого началась в 1964 году, разбился через две минуты после взлета в Медане, пролетев около пяти километров. На борту были военнослужащие и их семьи. По последним данным, погибли 116 человек. Из них 101 пассажир, 12 членов экипажа и трое человек, находившихся в момент падения самолета на земле.

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24 марта 2015 года самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. По последним данным, на борту находились 150 человека — 144 пассажира и 6 членов экипажа. Лайнер А320, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф рейсом 4U9525, потерпел крушение в районе крайне труднодоступного горного массива Труа-Эвевше в Альпах Верхнего Прованса близ местечка Динь-ле-Бен.

Авиакатастрофы 2014 года

28 декабря 2014 года пассажирский самолет Airbus A320-216 (регистрационный номер PK-AXC) авиакомпании Indonesia AirAsia, следовавший рейсом QZ8501 из Сурабаи (Индонезия) в Сингапур, пропал с радаров, находясь над Яванским морем в районе между островами Калимантан (Борнео) и Белитунг (Индонезия). На борту находились 155 пассажиров (в том числе 17 детей) и 7 членов экипажа. К 31 декабря спасатели обнаружили в водах пролива Каримата 7 тел погибших и обломки потерпевшего катастрофу авиалайнера. Поисковые работы продолжаются.

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10 октября 2014 года на востоке Республики Тува пропал вертолет Ми-8 (регистрационный номер RA-24614) авиакомпании «Тувинские авиалинии» («Тыва-Авиа»), выполнявший полет из н. п. Соруг в Кызыл. На борту находились 14 человек. По состоянию на 5 января 2015 г., поиски воздушного судна результатов не дали.

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30 августа 2014 года в Алжире потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-12 компании «Украина-Аэроальянс» с украинским экипажем, который осуществлял перевозку нефтяного оборудования по маршруту Таман Рассет (Алжир) — Малабо (Экваториальная Гвинея). Самолет потерпел крушение в 10 милях от аэродрома. 7 членов экипажа самолета были найдены на месте крушения. Спасательные команды не обнаружили никого в живых.

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10 августа 2014 года в 5 километрах от аэропорта Мехрабад в Тегеране (Иран) из-за отказа двигателя при взлете разбился пассажирский самолет IrAn-140 (регистрационный номер EP-GPA) иранского производства, принадлежавший авиакомпании Sepahan Air и следовавший рейсом 5915 Тегеран-Тебес. Из находившихся на борту 40 пассажиров и 8 членов экипажа погибли 39. Несколько человек на земле получили ранения.

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24 июля 2014 года разбился пассажирский самолет McDonnell Douglas MD-83 (регистрационный номер EC-LTV), арендованный алжирской авиакомпанией Air Algerie у испанской Swiftair, выполнял полет по маршруту Уагадугу (Буркина-Фасо) — Алжир рейсом AH5017. Связь с бортом была потеряна спустя 50 минут после вылета, позднее в тот же день обломки лайнера были обнаружены в пустыне на севере Мали /область Кидаль/. Погибли все находившиеся на борту 110 пассажиров и 6 членов экипажа. Причина катастрофы не установлена, ведется расследование.

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23 июля 2014 года пассажирский самолет ATR 72-500 (регистрационный номер B-22810) тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, выполнявший рейс 222 по маршруту Гаосюн — Магун (Тайвань), при повторном заходе на посадку в условиях штормовой погоды врезался в жилые дома. Из находившихся на борту 54 пассажиров и 4 членов экипажа погиб 51 человек.

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17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью в районе Тореза боевиками «ДНР» из зенитно-ракетного комплекса «Бук-М» был сбит пассажирский самолет Boeing-777-200ER (регистрационный номер 9M-MRD) авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур. Погибло 298 человек, включая 283 пассажира (в т.ч. 85 детей) и 15 членов экипажа. Ведется расследование причин произошедшего. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в XXI веке и вошла в десятку крупнейших за всю историю авиации. Прокуратура Нидерландов установила, что Boeing-777 рейса МН1 был сбит из установки «Бук», которая была привезена из России в Украину незадолго до трагедии. Также специалисты уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось либо российскими специалистами, либо боевиками под руководством этих специалистов.

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14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска боевиками непризнанной «ЛНР» был сбиз из ПЗРК украинский военно-транспортный самолёт Ил-76, выполнявшего задание по замене личного состава, доставке боеприпасов и бронетехники для группировки ВСУ, осуществлявшей оборону аэропорта Луганска от террористов. Самолёт упал около села Красного, в 2 км от взлётно-посадочной полосы. На борту находились 49 человек. В результате катастрофы все погибли.

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31 мая 2014 года вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-22423) авиакомпании «СПАРК авиа» упал в оз. Мунозеро (Мурманская область). Из находившихся на борту 18 человек погибли 16, в том числе заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов и гендиректор компании «Апатит» Алексей Григорьев.

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17 мая 2014 года пассажирский самолет Ан-74ТК-300 (регистрационный номер RDPL-34020) правительства Лаоса, перевозивший министра обороны этой страны, мэра лаосской столицы Вьентьяна и ряд других высокопоставленных чиновников из аэропорта Ваттай (Вьентьян) в провинцию Сиангкхуанг, при заходе на посадку в Пхонсаване опустился ниже безопасной высоты, задел стойками шасси деревья, опрокинулся, разбился и сгорел. Погибли 16 человек, выжила только одна женщина.

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8 марта 2014 года пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров в районе Южно-Китайского моря. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. 24 марта 2014 г. авиакомпания объявила, что самолет, вероятно, упал в южной части Индийского океана, а все находившиеся на борту люди погибли. Причина катастрофы не установлена, поисковые операции в районе исчезновения воздушного судна продолжаются по настоящее время.

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21 февраля 2014 года транспортный самолет Ан-26 (регистрационный номер 5A-DOW) ливийской компании Libyan Air Cargo, выполнявший санитарный рейс в аэропорт Тунис-Карфаген, разбился в районе г. Громбалия (33 км от аэропорта назначения), предположительно, из-за неполадок с двигателями. Погибли 11 человек — шесть членов экипажа, трое медиков и два пациента.

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16 февраля 2014 года пассажирский самолет de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter /регистрационный номер 9N-ABB/ авиакомпании Nepal Airlines, следовавший внутренним рейсом 183 по маршруту Катманду — Покхара — Джумла, в сложных погодных условиях врезался в склон холма в джунглях близ с. Дикура. На борту рейса RA-183 находились 18 человек — 14 взрослых пассажиров, один ребенок и три члена экипажа. Позже в горах были обнаружены обломки самолета, выживших не было.

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11 февраля 2014 года в районе горного массива Джебель-Фортас в провинции Ум-эль-Буаги /Алжир/ потерпел крушение военно- транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules (регистрационный номер 7T-WHM) алжирских ВВС, следовавший по маршруту Таманрассет-Уаргла-Константина. На борту находились 78 человек — военные и члены их семей. Спастись удалось только одному пассажиру, который получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

Авиакатастрофы 2013 года

26 декабря 2013 года около 21:45 по местному времени в пригороде Иркутска в районе станции Батарейная ВСЖД при заходе на посадку на аэродром Восточный потерпел крушение самолет Ан-12, принадлежащий научно-производственной корпорации «Иркут», следовавший по маршруту Иркутск-Новосибирск. Целью полета была доставка авиадеталей.

На расстоянии 1 км до взлетно-посадочной полосы воздушное судно исчезло с экранов радаров. При падении самолет крыльями задел склады воинской части.

На борту самолета было 9 человек, в том числе 6 членов экипажа и 3 авиационных техника.

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17 ноября 2013 года в аэропорту Казани потерпел катастрофу самолет Boeing-737 авиакомпании «Татарстан». При крушении погибли 50 человек: шестеро членов экипажа и 44 пассажира, среди которых сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов и двое детей – девочки 11 и 15 лет.

При заходе на второй круг с набором высоты до 700 метров у разбившегося под Казанью самолета произошла потеря скорости полета с последующим переводом его в пикирование. Boeing столкнулся с землей, воткнувшись в грунт практически вертикально на скорости 450 километров в час.

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13 февраля 2013 года самолет украинской авиакомпании «Южные авиалинии» раскололся пополам в результате аварийной посадки в аэропорту Донецка. На борту Ан-24 находились 52 человека, пятеро из них погибли. За медицинской помощью обратились 26 пассажиров, девять из них были госпитализированы. 29 января самолет CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Кокчетав — Алма-Ата, потерпел крушение, не долетев пяти километров до аэропорта Алма-Аты. На борту самолета находились пять членов экипажа и 16 пассажиров. Никто не выжил.

Авиакатастрофы 2012 года

29 декабря 2012 года с самолётом Ту-204-100 авиакомпании Red Wings Airlines, выполнявшим перегоночный рейс (без пассажиров) № 9268 по маршруту Пардубице — Москва 29 декабря 2012 года произошла авиакатастрофа в аэропорту «Внуково». При посадке на ВПП-19 аэродрома, примерно в 16:36 по московскому времени, самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение аэродрома, пересёк глубокий кювет между ограждением аэродрома и проходящим вдоль него Киевским шоссе (федеральная автодорога М3 «Украина») и разрушился, разломившись на три крупные части.

На борту лайнера находился только экипаж, состоявший из 8 человек. Четверо из них погибли на месте, в том числе командир воздушного судна, еще один умер в больнице и четверо пострадали.

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25 декабря 2012 года на подлете к аэропорту Чимкента потерпел крушение ведомственный самолет Пограничной службы КНБ Казахстана, выполнявший рейс Астана — Чимкент. Все находившиеся на борту 27 человек, в том числе семь членов экипажа, погибли. Причинами крушения самолета стали неисправность оборудования и ошибки экипажа.

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27 сентября 2012 года самолет Dornier авиакомпании Sita Air, на борту которого находились 12 пассажиров и семь членов экипажа, упал и загорелся недалеко от аэропорта столицы Непала Катманду. Все 19 человек, находившихся на борту самолета Sita Air, погибли. Среди них 12 иностранных туристов — семь китайцев и пять британцев. Самолет направлялся в город Лукла, перевалочный пункт туристов и альпинистов, следующих в окрестности горы Эверест.

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11 сентября 2012 года рейсовый самолет Ан 28, принадлежащий ФГУП «Камчатское авиапредприятие», пропал со связи в районе поселка Палан. На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск Камчатский — Палана, находились 13 человек. Самолет был обнаружен лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в десяти километрах от Паланы. При крушении самолета погибли десять человек.

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3 июня 2012 года лайнер MD 83 нигерийской авиакомпании Dana Air, совершавший рейс из столицы страны Абуджи в Лагос, упал на густонаселенный жилой квартал севернее аэропорта Лагоса, развалился на части и загорелся. При падении самолет протаранил двухэтажное жилое здание, в котором проживали не менее 40 человек. На борту лайнера находились 153 человека, в том числе шесть членов экипажа.

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9 мая 2012 года в Индонезии потерпел крушение самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100). В ходе демонстрационного полета SSJ 100 врезался в склон горы Салак на высоте 1,6 километра в труднодоступной местности. На борту самолета, которым управлял российский экипаж, находились 45 человек, в том числе восемь россиян. Все они погибли. В ходе продолжительной поисково спасательной операции удалось сначала обнаружить, а затем эвакуировать и идентифицировать останки всех жертв катастрофы.

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14 мая 2012 года на северо-западе Непала самолет марки Dornier авиакомпании Agni Air, выполнявший рейс из города Покхара, разбился при заходе на посадку в аэропорту города Джомсом. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 18 пассажиров. В результате авиакатастрофы погибли 17 человек.

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20 апреля 2012 года в Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Bhoja Airline, совершавший рейс из пакистанского города Карачи. Самолет упал близ военной авиабазы Чаклала, расположенной недалеко от столицы Пакистана Исламабада. Все 127 человек, находившиеся на борту, погибли.

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2 апреля 2012 года самолет ATR 72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень Сургут, упал при взлете из аэропорта Тюмени. На борту находились 43 человека 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 33 человека.

Авиакатастрофы 2011 года

13 октября 2011 года на северном побережье Папуа Новой Гвинеи разбился самолет Dash 8 авиакомпании Airlines PNG. Жертвами крушения стали 28 человек, четверо выжили. Среди выживших два пилота граждане Австралии и Новой Зеландии.

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29 сентября 2011 года самолет индонезийской авиакомпании PT Nusantara Buana Air потерпел крушение на острове Суматра. Пассажирский самолет CASA C 212, совершавший рейс из столицы провинции Северная Суматра города Медан в соседнюю провинцию Ачех, подал сигнал бедствия, который был принят небольшим самолетом авиакомпании Susi Air. Через несколько минут самолет пропал с радаров. О крушении пассажирского самолета властям сообщили жители одной из индонезийских деревень. Жертвами катастрофы стали 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших четверо детей.

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7 сентября 2011 года самолет Як 42 авиакомпании «Як Сервис» разбился при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. На борту самолета находилась хоккейная команда «Локомотив» (Ярославль), которая летела на матч в Минск. Всего в самолете было 45 человек 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили только двое хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов скончался в институте хирургии им. Вишневского в Москве.

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26 июля 2011 года военно транспортный самолет Lockheed C 130 Hercules врезался в гору Имститан при посадке недалеко от города Гулимин, находящегося в 700 километрах к югу от столицы Марокко города Рабат. Самолет принадлежал Королевским ВВС Марокко и направлялся на военный аэродром в Гулимине. В результате крушения погибли 78 человек, в том числе 12 гражданских лиц. Трое получили тяжелые ранения.

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8 июля 2011 года самолет Boeing 727 авиакомпании Hewa Bora потерпел крушение в международном аэропорту города Кисангани в Демократической республике Конго. На борту находились 178 человек, из них 127 погибли. Лайнер потерпел крушение при посадке в плохих погодных условиях, пилот пытался посадить самолет, но не попал на взлетно-посадочную полосу.

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21 июня 2011 года летевший из Москвы в Петрозаводск (Карелия) самолет Ту 134 авиакомпании «РусЭйр» в сложных метеоусловиях совершил жесткую посадку на автотрассу в одном километре от аэропорта Петрозаводска. При посадке развалился фюзеляж самолета, произошел пожар. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека погибли. Восемь пострадавших, были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них ребенок и девушка позже скончались в больницах.

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4 апреля 2011 года самолет CRJ 100 миссии ООН, принадлежавший грузинской авиакомпании Аirzena, разбился в аэропорту Киншасы (Демократическая Республика Конго). Во время посадки при плохих метеоусловиях самолет ударился о взлетно посадочную полосу, раскололся на две части и загорелся. Из 33 человек, находившихся на борту самолета, 32 погибли, один выжил.

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9 января 2011 года самолет Boeing 727 компании IranAir разбился на северо западе Ирана в районе города Урмия (Urumiyeh) в провинции Западный Азербайджан в 700 км от Тегерана. Во время инцидента на борту самолета находились 105 человек, включая 94 пассажира и 11 членов экипажа. Погибли 78 человек, 27 человек получили ранения и были госпитализированы.

Авиакатастрофы 2010 года

4 ноября 2010 года самолет ATR 72 212 кубинской авиакомпании Aerocaribbean, выполнявший рейс Сантьяго де Куба Гавана, разбился близ города Санкти Спиритус в центре Кубы. На борту находились 61 пассажир и семь членов экипажа, в том числе 40 кубинцев и 28 иностранных граждан. Выживших в авиакатастрофе нет.

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24 августа 2010 года в городе Ичунь в провинции Хэйлунцзян на северо востоке Китая во время посадки разбился пассажирский самолет авиакомпании Henan Airlines. На борту находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Погибли 42 человека.

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28 июля 2010 года самолет А321 частной авиакомпании Airblue, следовавший из Карачи в столицу Пакистана Исламабад, упал в холмистой местности севернее пункта назначения. После получения разрешения на посадку, «Аэробус» в условиях низкой облачности и дождя врезался в холмистую гряду Маргалла севернее Исламабада. На его борту находились 152 человека, в том числе 6 членов экипажа. Погибли все.

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22 мая 2010 года самолет Боинг 737 800 индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дубая (ОАЭ) в Мангалор (индийский штат Карнатака), разбился на юге Индии при заходе на посадку. Лайнер приземлился, но не смог остановиться и на большой скорости выкатился за пределы взлетно посадочной полосы. Пробив ограждение, самолет разломился на две части, покатился по поросшему лесом склону и загорелся. На борту находились 166 человек, в том числе шестеро членов экипажа. По данным индийского министерства гражданской авиации, погибли 158 человек, восемь пассажиров спаслись.

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17 мая 2010 года пассажирский самолет Ан 24 афганской авиакомпании «Памир Эйруэйз» с 38 пассажирами на борту и пятью членами экипажа разбился над перевалом Саланг в горах Гиндукуша к северу от Кабула. Самолет совершал полет из северной афганской провинции Кундуз в Кабул. В состав экипажа входили таджикские летчики.

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12 мая 2010 года в аэропорту ливийской столицы Триполи разбился самолет А 330, принадлежавший ливийской авиакомпании Al Afriqiyah. Самолет прибыл из южноафриканского города Йоханнесбург и разбился при заходе на посадку. Всего на борту разбившегося самолета, по данным авиакомпании, находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. Единственным выжившим в катастрофе пассажиром оказался восьмилетний мальчик.

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10 апреля 2010 года президентский борт лидера Польши Ту 154, летевший из Варшавы в Смоленск, упал при посадке в 300-400 метрах от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Северный в Смоленской области. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Погибли все, кто находился в самолете.

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25 января 2010 года пассажирский самолет Боинг 737 800 эфиопской государственной авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Бейрута (Ливан) и летевший в Аддис Абебу (Эфиопия), потерпел крушение над Средиземным морем. На борту лайнера находились 90 человек вместе с экипажем. Погодные условия не благоприятствовали полету: была гроза, шел сильный дождь.

Авиакатастрофы 2009 года

15 июля 2009 годав Иране потерпел катастрофу самолет Ту 154, совершавший рейс из Тегерана в Ереван. Авиалайнер принадлежал авиакомпании Caspian Airlines. На борту самолета были 153 человека плюс члены экипажа, среди пассажиров были в основном граждане Армении, а также Ирана и Грузии. Все 168 человек погибли.

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30 июня 2009 года у Коморских островов потерпел катастрофу лайнер А310 авиакомпании Yemenia. Самолет совершал рейс из Парижа с промежуточными остановками в пяти городах, последним из которых стала столица Йемена Сана. На борту разбившегося самолета находились 142 пассажира и 11 членов экипажа. Единственным выжившим пассажиром оказалась 12 — летняя девочка (по другим данным ей 13 или 14 лет), у нее многочисленные ушибы, обожжены колени и сломана ключица. В катастрофе у нее погибла мать. Девочка была спасена из океана спустя 12 часов после авиакатастрофы.

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1 июня 2009 года произошла авиакатастрофа пассажирского аэробуса A330 компании Air France над Атлантическим океаном. Самолет вылетел из международного аэропорта Рио де Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер шел над Атлантикой. На борту находились 228 человек, выжил один ребенок.

За 4 минуты до исчезновения самолета с него поступили 24 автоматических сообщения о неисправностях. Обломки самолета были обнаружены в 900 километрах от архипелага Фернанду ди Норонья и в 69,5 километра от того места, где аэробус послал последний электронный сигнал о неисправности на борту.

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20 мая 2009 года близ города Мадиун в индонезийской провинции Восточная Ява потерпел катастрофу транспортный самолет ВВС Индонезии С 130 «Геркулес», направлявшийся из Джакарты в восточную часть острова. Самолет рухнул на несколько домов. На борту самолета находились 110 человек 11 членов экипажа и 99 пассажиров. Из пассажиров выжили 15 человек — они получили ранения разной степени тяжести. В катастрофе погибли 97 человек, включая жителей деревни, на которую упал самолет.