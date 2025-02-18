99 справ щодо війни за якими варто спостерігати цього тижня: боєць ССО який здав своїх та підполковниця СБУ яка виправдовувала вторгнення рашистів

Київщина

Прокремлівський релігійний блогер. Василь Чепразов — заступник керівника проросійської організації “Єдіноє отєчєство” та учасник релігійно-політичної організації РПЦ “Союз православних братств України”. За даними слідства, він був одним із організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року — підбурював людей до масових заворушень, в інтерв’ю звинувачував Україну у розв’язанні війни, поширював відео з виправданнями РФ. У травні 2023 року його взяли під варту. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 757/32684/23-к. Засідання призначено на 17 лютого об 11:00 у Печерському районному суді.

Ще 19 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: воєнні злочини під час окупації в 2022 році, коригування для обстрілу бронетанкового заводу, справи кримських суддів, провокації в комендантську годину, пошук локацій ЗСУ, здача розташування ППО Одещини, репер, брати Кононовичі з Ленінської комуністичної спілки, здача росіянам ветеранів АТО та створення сайту з виправдовуванням нападу Росії.

Херсонщина

Боєць ССО. Сергій Десятник із Херсонщини раніше проходив військову службу, а у 2022 році за мобілізацією знову став до лав ЗСУ на посаду кулеметника Сил спецпризначення. У червні 2022 року під час виконання завдання на окупованій території він та ще кілька військових потрапили у полон.

Чоловіка утримували в катівні, яку росіяни облаштували у приміщенні головного управління поліції. Як каже слідство, військового завербували і він видав закладені його групою місця схронів зброї, дислокації розміщення українських військових і конспіративні квартири бійців ССО. Крім цього, військовий випитував інформацію в інших полонених, схиляв переходити на бік ворога.

Завдяки даним від Десятника росіяни затримали мешканців Херсона, які допомагали ЗСУ й отримали від Десятника вибухівку. Чоловіка взяли під варту. Його захисник просив суд про м’якший запобіжний захід, адже він потребує реабілітації. Вказував, що в полоні Десятника катували. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 766/1107/23. Засідання призначено на 20 лютого о 12:30 у Херсонському міському суді.

Ще 20 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: допомога росіянам в організації незаконного референдуму в окупації, катування, коригування по українських військах, вивезення українських в’язнів, очільник районної спілки ветеранів війни в Афганістані, фото могил українських військових, працівники колоній в окупації, очільник навчального закладу, працівник Херсонського порту, розстріл цивільного, погрози й обіцянки “навчити любити Росію” і херсонський залізничник.

Одещина

Зрадник чи потерпілий. Ігор Гуряков — колишній начальник Херсонського слідчого ізолятора. Як каже слідство, під час окупації він перейшов на бік росіян. Допомагав їм налагоджувати окупаційний орган, що опікувався виправними закладами. Обвинувачений доводить, що до останнього працював за українським законодавством та питав у керівництва, як діяти далі, адже в СІЗО перебували двісті в’язнів.

Захист Гурякова твердить, що росіяни його затримали й катуванням примусили співпрацювати. Він навіть є потерпілим у справі за обвинуваченням російського військового у катуванні людей у Херсоні. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 521/2017/23. Засідання призначено на 19 лютого о 12:40 у Малиновському районному суді Одеси.

Ще 14 справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: фото HIMARS для росіян, коригування по ППО, підробка висновків МСЕК, розклеювання листівок з пропагандою, прихильник “ДНР”, катування ФСБ у Херсоні, впровадження “рубльової зони” в Херсоні, здача координатів на Таврійському напрямку, допомога у евакуації росіян на лівобережжя Херсонщини, працівник колонії, патрульний і поліцейський з Херсонщини, власниця проросійського Telegram-каналу.

Запоріжжя

Адмін-патріот. В’ячеслав Блажко з Запорізької області адміністрував Telegram-канал “Supernova+”. У ньому поширювали інформацію про переміщення техніки ЗСУ в Запорізькій і Харківській областях. Захист стверджує, що підсудний співпрацює зі слідством і як один із адміністраторів каналу надав паролі, висловлював патріотичну позицію та допомагав війську. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 334/5186/24. Засідання призначено на 17 лютого о 10:00 у Ленінському районному суді Запоріжжя.

Ще дві справи із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: примус рити окопи для росіян і скриншоти з розташуванням ЗСУ.

Миколаївщина

Помічник беркутівця і свідчення сина. Віталій Наконечний — мешканець Миколаєва. Слідство встановило, що колишній командир спецпідрозділу «Беркут», який нині служить в армії РФ, завербував Наконечного через Telegram. За завданням беркутівця, Наконечний декілька разів у лютому 2024 року повідомив, де перебувають мобільні вогневі групи ППО. Надалі цю інформацію оприлюднили російські пабліки.

За матеріалами справи, син підсудного засвідчив, що бачив у телефоні батька переписку з проросійськими висловлюваннями. Крім цього вказав, що його батько писав у різноманітні чати про наслідки прильотів у місті. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 488/3419/24. Засідання призначено на 19 лютого о 15:00 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Ще одна справа з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: скриншоти мапи з розташуванням ЗСУ.

Дніпропетровщина

Коригування по Вугледару. Герман Кандрашин — мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці. Обвинувачення стверджує, що перед початком повномасштабного вторгнення він звільнився на пенсію та у грудні 2023 року зв’язався з російським генштабом. Він наводив російські зенітно-ракетні комплекси С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара. Для цього у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 204/4457/24. Засідання призначено на 20 лютого о 13:30 у Красногвардійському районному суді Дніпра.

Ще 14 справ з Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: пограбування в Ізюмі в окупації, дані з заводу в Павлограді, мобілізація в окупованому Луганську, організація катівні в Старобільську, фото з балкону для “МГБ ДНР”, переміщення техніки Донеччиною, вербування ветерана АТО, коригування для коханого з “ДНР”, “парад військовополонених” в окупованому Донецьку, судді “ДНР”, адмін каналу про рух техніки ЗСУ, коригування С-300 по Вугледару, здача розташування техніки біля Карачуна та розташування ЗСУ в Кривому Розі.

Харківщина

Медицина під час окупації. Наталія Крицька з Балаклії, до війни мала аптеку, яку розграбували під час бойових дій. Під час окупації очолила «медичну службу» та виконувала обов’язки керівника місцевої лікарні. Частину ліків із розграбованої аптеки вона перевезла додому і продавала. Крицька стверджує, що знеболювальні були необхідні онкохворим, а діабетики помирали, тому вона домовилася з перевізником про постачання медпрепаратів. Для цього їй потрібна була перепустка для пересування містом, тому вона звернулася до так званого «мера». Після деокупації вона не переховувалася і звернулася до правоохоронців. Її обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 610/28/23. Засідання призначено на 17 лютого о 9:30 у Балаклійському районному суді.

Ще 13 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: вбивство письменника Вакуленка, шпигунство, зйомки військових у Харкові, поліція в окупації, коригування по Харкову, катування правоохоронців, фермерка, згвалтування в окупації, розповідь чоловіку в Росії про розташування ЗСУ, пограбування в окупації, придушення руху опору у Вовчанську та катування.

Сумщина

Голова громади. Олександр Ген — колишній член Партії регіонів, тричі очолював Середино-Будську громаду. У 2022-му був на цій посаді від партії “Наш край”. Коли почалось повномасштабне вторгнення, каже слідство, передавав російським військовим інформацію про ЗСУ, планував здати місто. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 591/3624/22. Засідання призначено на 17 лютого о 14:00 у Зарічному районному суді Сум.

Ще одна справа з Сумщини — у таблиці МІПЛ: каральні загони в окупації 2022-го року.

Рівненщина

Підполковниця СБУ. Анжеліка Кобзєва з 1996 року працює в управлінні СБУ Рівненської області головною спеціалісткою з оперативних питань, має звання підполковниці. За даними слідства, у серпні 2022 року в спілкуванні вона виправдовувала російське вторгнення, представляла війну як внутрішній громадянський конфлікт.

У декларації слідчого СБУ з Рівненської області за 2015 рік Анжеліка Кобзєва вказана як мачуха, а батьком зазначений Сергій Кобзєв, котрий також обвинувачується у глорифікації дій РФ. Анжеліка Кобзєва перебуває під домашнім арештом. Її обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 569/6500/23. Засідання призначено на 17 лютого о 15:00 у Рівненському міському суді.

Волинь

Письменник-пропагандист. Сергій Бортніков — письменник з Луцька, автор детективів. Він співзасновник громадської організації “Російський культурний центр”, яка згодом змінила назву на “Центр міжкультурних комунікацій”. Як встановило слідство, у своїх дописах та переписках він виправдовував збройну агресію Росії проти України. Серед іншого заперечував тимчасову окупацію частини території України. Повторював російську пропаганду, що Україна “8 років бомбила Донбас”, що наша держава “ісконно російська земля”. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 161/13531/24. Засідання призначено на 18 лютого о 16:00 у Луцькому міськрайонному суді.

Донеччина

Самогубство при затриманні. Віктор Рибников — мешканець Слов’янська, працював патологоанатомом. За даним слідства, у 2022 році він через соцмережі повідомляв представникам РФ місця базування ЗСУ, вказував місця на карті, просив “накрити” ці координати “Градами” чи “Ураганами”. Під час затримання намагався вбити себе ножем, але його врятували. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 243/3077/22. Засідання призначено на 19 лютого о 10:00 у Слов’янському міськрайонному суді.

Ще одна справа з Донеччини — у таблиці МІПЛ: фітнес-тренер у Вінниці з “ДНР”.