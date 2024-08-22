Агенты Лукашенко, задержанные в Европе и Украине за шпионаж и диверсии

«Шпионили в пользу России»

В декабре 2023 года Люблинский окружной суд вынес приговор 14 обвиняемым, которые «готовили диверсии и шпионили» в пользу России. В группе из 16 человек были трое беларусов.

По версии следствия, группой руководил «Андрей», который платил по $5 за расклейку листовок и стикеров «антиукраинского и антинатовского характера» в общественных местах, $400 — за размещение веб-камеры или GPS-передатчика в «стратегически важных местах».

Если бы участникам группы удалось сорвать движения поезда с военной или гуманитарной помощью, то они бы получили $10 000. Агенты посещали аэропорты и вокзалы, устанавливали камеры на железнодорожных путях, с помощью которых можно было наблюдать за транспортом.

Беларуса Михаила А. приговорили к 2 годам тюрьмы, 20-летнюю Марию Медведеву — к 13 месяцам. Медведеву освободили из-под стражи, но в июне 20204 года арестовали на 3 месяца. Суд над ее парнем Владиславом Посмитюхой вывели в отдельное производство, так как он не признал вину. Результат суда неизвестен.

Беларуские пропагандисты сообщали о задержании Николая Москаленко в рамках этого дела, однако в списке осужденных его нет. «Киберпартизаны» заметили, что в похищенной базе данных пограничников у него имеется отметка «МЕД. КГБ» — это означает, что он обслуживался в поликлинике для сотрудников комитета. Такая же отметка есть и у его отца, гражданина России.

«Проводили разведку польских военных и гражданских объектов»

Суд в Познани приговорил к 3 годам тюрьмы бывшего военного Андрея Рачкевича по обвинению в шпионаже в пользу Беларуси. Два года Рачкевич провел в СИЗО. Из слива обращений в КГБ стало известно, что его жена писала в комитет с просьбой о том, чтобы «военно-дипломатический корпус» принял меры и помог её семье.

Снимал на фото военные объекты в Латвии

Имя беларуса, приговоренного в Латвии к 8 годам за шпионаж в пользу беларуской разведки, в открытых источниках не называется. По мнению следствия, осужденного завербовали и обучили на территории Беларуси.

В Латвии он снимал на фото объекты оборонной системы, гражданской инфраструктуры и электроснабжения — всего 17 локаций. По оценке Службы государственной безопасности, такая информация могла быть полезна Беларуси и России в случае возможного конфликта с НАТО.

Корректировал воздушные атаки России по энергосистеме Украины

В Украине на 15 лет осужден беларус Иван Яровой из ЧВК «Вагнера», который готовил диверсии в Ровенской области. Ярового обвинили в том, что российская военная разведка забросила его в Украину для корректировки воздушных атак по энергетической системе. Его судили по статьям о диверсии и об участии в террористической группе.

Беларуса задержали, когда он крепил GPS-трекеры на опоры линий электропередач. СБУ писало, что Яровой с 2014 года участвовал в боях против сил АТО, после полномасштабного вторжения вступил в ЧВК «Вагнер», вернулся в Беларусь, где и получил задание по подготовке диверсий.