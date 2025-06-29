“Айфон” – знахідка для шпигуна: як телефон колишнього заступника Шойгу поставив під загрозу секрети Міноборони РФ

Визнаючи, що тривога могла бути і помилковою, Apple закликала поставитися до попередження з усією серйозністю і вжити необхідних заходів: змінити паролі, оновити пристрої до останньої версії програмного забезпечення, увімкнути режим блокування і, можливо, звернутися до професіоналів з міжнародної організації Digital Security Helpline, яка допомагає в таких випадках незалежним журналістам і активістам некомерційних організацій;

У повідомленні нагадувалося, що зловмисники, які, імовірно, націлилися на айфон заступника міністра, “наполегливі”, і якщо “пристрій було скомпрометовано зловмисниками, які мають державну підтримку”, вони можуть також отримати доступ до інших чутливих даних, як-от паролі до сайтів, що відвідували з використанням апарата.

Лист датовано 22 червня 2023 року. Україна продовжує спроби контрнаступу на бахмутському та запорізькому напрямках. Російські війська ведуть наступальні бої в районі Куп’янська. Євген Пригожин відмовляється переводити свою ПВК “Вагнер” на контракти з Міноборони, чомусь лає нецензурними словами міністра і начальника Генштабу. Наступного дня, 23 червня, Пригожин піднімає відкритий бунт, потім виступає на Ростов, захоплює штаб російського угруповання в Україні і починає марш на Москву. З огляду на контекст, не факт, що у Цалікова був час одразу відреагувати на таке важливе повідомлення.

Подібні попередження Apple розсилає з 2019 року, вони можуть означати, що пристрій був атакований системою стеження Pegasus або аналогічним ПЗ, як це було в випадку генерального директора “Медузи” Галини Тимченко. Подібне ПЗ, згідно із заявами виробників, не потрапляє в приватні руки і надається тільки спецслужбам. Винятки, за чутками, бувають, але обходяться замовнику дорого.

Ми не знаємо, чи був зламаний безпосередньо айфон Цалікова, але сам факт неправомірного тривалого доступу до акаунтів першого заступника міністра оборони у нас сумнівів не викликає.

Центр “Досьє” не може вказати джерело своєї інформації з міркувань безпеки, але докази очевидні. Наприклад, саме повідомлення від Apple, оскільки воно було надіслане Цалікову, але опинилося в нашому розпорядженні. Повідомлення має всі необхідні реквізити, що підтверджують його достовірність.

Те, що пошту [email protected] використовував саме Руслан Цаліков, нами встановлено достовірно: це підтвердили кілька джерел, які заслуговують на довіру.