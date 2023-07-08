Аналітична інформація щодо насильницьких зникнень в Україні
У період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року нами було зібрано та занесено до бази даних ініціативи Т4Р інформацію про 2858 насильницьких зникнень, вчинених проти 5140 цивільних осіб.
Найбільша кількість насильницьких зникнень відбулася на початку повномасштабного вторгнення на територію України. У БД зафіксовано 759 випадків зникнення у березні 2022 року, що складає 26,7 % від загальної кількості випадків зникнення. Надалі кількість зафіксованих випадків поступово зменшувалася, поки у червні — липні 2022 року не досягла приблизно 120 — 160 осіб на місяць, ця кількість зберігалася аж до середини осені 2022 року. Після деокупації частини території України, а саме Харківської та Херсонської областей, кількість насильницьких зникнень на місяць стала не перевищувати 100 випадків і продовжує триматися на цьому рівні досі.
У частині випадків нам не вдалося встановити точну дату зникнення, а лише можливий період. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де неможливо дізнатися точні обставини, чому людина перестала виходити на зв’язок.
Серед обставин, що ускладнювали документування насильницьких зникнень, була також відсутність мобільного чи іншого зв’язку з тимчасово окупованими територіями, що призводило до неможливості отримувати конкретну та точну інформацію про вчинення злочинів.
Також на тимчасово окупованих територіях не могли діяти правоохоронні органи України та належним чином розслідувати такі злочини проти людяності. Розслідування велося віддалено і було значно обмежене у ресурсах, а тому не могло бути ефективним. Правоохоронні органи просто не мали доступу до місця події, свідків. Навіть після деокупації територій, сліди злочинів вже було майже неможливо відновити у багатьох випадках, а свідки були залякані чи давно покинули територію та проживають за кордоном. Усе це призводило до наявності пробілів у інформації про конкретні випадки насильницьких зникнень.
Серед зниклих було 3204 чоловіки (62 % від загальної кількості зниклих) та 1776 жінок (34 %). Кількість зниклих дітей склала 160 осіб (або 4 %). Із зібраних даних випливає хоч і не явна, але помітна тенденція вчинення насильницьких зникнень проти чоловіків, яких було майже у два рази більше, ніж жінок (62 % чоловіків проти 34 % жінок).
Мотивами вчинення злочинів саме проти чоловічого населення було попередження з їхнього боку агресивного антиросійського опору, якого намагалися не допустити представники російської окупаційної влади. Чоловіки розглядалися як найбільш імовірні ініціатори збройних акцій проти російської влади. Багато хто з них також підозрювався у прямій чи непрямій співпраці з ЗСУ, що загалом набагато рідше інкримінувалося жінкам. Затримані особи були колишніми (у відставці, звільненими) військовослужбовцями, працівниками правоохоронних органів, працівниками органів державної влади, які відмовилися йти на співпрацю з російськими адміністраціями.
Таким чином, через переважання у цих категоріях саме чоловічого населення, надалі це призвело до вчинення незаконних дій саме проти них.
Невелика кількість зниклих дітей вказує на загальну відсутність наміру вчинення саме насильницьких зникнень проти малолітніх чи неповнолітніх. Хоча такі особи могли ставати жертвами злочинів проти людяності, якщо вони підозрювалися також у співпраці з ЗСУ та були віком від 15-16 років. Молодші діти частіше за все зникали разом із батьками.
Жінки, що зникли, нерідко зникали разом із родинами — своїми чоловіками. Також були випадки групового зникнення жінок, зникнення жінок після обстрілу (вивезення поранених у невідомому напрямку і їхнє зникнення). За свідченнями, вивезеним пораненим часто не давали можливості зв’язуватися з родичами місяцями, не дозволяючи увесь час перебування в лікарні повідомляти про себе будь-яку інформацію. Після перебування у лікарні частина затриманих відправлялася до фільтраційних таборів, де також була обмежена у спілкуванні.
За обставинами зникнення ми розділили зниклих на тих, хто зник вдома, у дорозі та за невідомих обставин. Нам вдалося встановити, що вдома зникло 374 особи, а у дорозі — 185 осіб. Зникнення з власної оселі передбачало проведення арешту, якому передував обшук або огляд будинку російськими військовими, які загалом під час такого обшуку або огляду знаходили документи, речі, зброю, яка їм здавалася підозрілою та ставала причиною насильницького зникнення.
З дому також могли зникнути літні люди, яких російські військові забирали у невідомому напрямку, вивозили, а потім ці літні люди не виходили на зв’язок. Подібна доля чекала поранених, у тому числі під час артилерійських обстрілів, вчинених російськими військовими.
Під зникненням у дорозі малося на увазі зникнення на блок-постах під час перевірки документів, а також під час подорожей між тимчасово окупованими населеними пунктами.
В інших випадках обставини зникнення були невідомими чи мало з’ясованими та вимагали додаткової верифікації. Частина людей зникала під час евакуації, намагаючись покинути тимчасово окуповані території. Такі люди могли викликати підозру під час огляду чи обшуку на виїзді з тимчасово окупованої території і потрапити до фільтраційних таборів або бути одразу звинуваченими у вчиненні певних незаконних дій.
Підстави для насильницького зникнення могли бути найрізноманітнішими. Найчастіше такими підставами були доноси. Спершу російські військові мали списки осіб, пов’язаних з органами державної влади, провладними політичними силами, силовими структурами. Таких осіб затримували у першу чергу, і надалі вони зникали. Однак із часом практика зникнень розповсюдилася й на інші категорії осіб.
Відомі випадки затримання та насильницького зникнення осіб, які виражали проукраїнські позиції у розмовах, мали в родині військовослужбовців ЗСУ, зберігали вдома українську державну символіку, розмовляли українською, відмовляючись переходити на російську; відмовлялися співпрацювати, зокрема, проводити навчання дітей, розвозити гуманітарну допомогу, ремонтувати військову техніку тощо; мали підозрілі, на думку російських військових, контакти у телефонах, фотографії, листування, підписки на канали чи групи у соціальних мережах. Усе це могло стати підставою для затримання людини і її зникнення.
Крім того, інколи затримання відбувалися зовсім без причини як елемент політики залякування українського населення.
Особлива увага приділялася татуюванням на тілі осіб. Їх оглядали під час особистого обшуку, і якщо татуювання включали будь-яку національну українську символіку, символіку збройних сил, окремих підрозділів та деякі інші символи, особа могла бути затримана. Також особа могла бути затримана, навіть якщо не мала такої символіки, однак мала татуювання, які російські військові не могли інтерпретувати.
Насильницьким зникненням піддавалися й іноземці, які викликали підозру з боку російських військових. Такими іноземцями могли бути не лише громадяни США чи європейських країн, а й будь-які іноземці, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.
У 1136 випадках вдалося встановити, що до зникнення особи були причетними російські військові, а у 32 випадках — інші пов’язані особи, такі як представники “ЛНР” чи “ДНР”, колаборанти з рядів місцевого населення тощо. Нам не вдалося встановити ймовірних винуватців конкретних насильницьких зникнень в абсолютній більшості випадків, однак ми продовжуємо роботу з їх пошуку.
Фізична сила під час затримання була застосована до 998 зниклих осіб. Застосування фізичної сили включало побиття під час затримання, вимагання зізнатися або передати певні речі, вимагання грошей, коштовностей, вимагання здати інших осіб тощо. Таке фізичне насильство вчинялося на очах у інших мешканців населеного пункту з метою залякування. Потерпілих від зникнень вивозили зв’язаними мотузками та з мішками на голові, так щоб особа не бачила, куди її везуть. Про причини затримання на місці не повідомляли, жодних документів не надавали.
Будинки зниклих у цілому розграбовувалися, з них виносилися найбільші цінності, побутова техніка. В деяких випадках насильницькі зникнення вчинялися саме у поєднанні з корисливим мотивом, коли підприємці відмовлялися співпрацювати та добровільно віддавати техніку, транспорт на потреби російських військових.
Серед потерпілих від насильницьких зникнень було ідентифіковано 180 державних службовців (переважно це були депутати міських чи селищних громад, які відмовилися йти на співпрацю), 90 колишніх військових та колишніх співробітників правоохоронних органів та спецслужб, 13 журналістів, 86 волонтерів, які здійснювали перевезення гуманітарних вантажів чи евакуацію цивільного населення.
Державні службовці загалом зникали через те, що вони не йшли на співпрацю з російськими військовими або навіть чинили їм активний супротив. Відомі випадки зникнення державних службовців, які виступали на колективних мітингах на початку війни, коли люди намагалися таким чином зупинити російських військових.
Волонтери підозрювалися у вчиненні коригування на користь ЗСУ, а тому до них ставилися з особливою підозрою.
Політика вчинення насильницьких зникнень загалом не передбачала випадків масового одночасного зникнення цивільних осіб, хоча нам все ж відомо про 226 випадків зникнення населення, коли від двох осіб і більше зникло одночасно, жертвами цих злочинів стали 857 осіб. Тобто в середньому під час інциденту зникало не менше чотирьох осіб одночасно. Переважно це були родини, співмешканці або особи, які разом подорожували між населеними пунктами.
Вчинення насильницьких зникнень, таким чином, по всій території України являло собою одноманітну структуру вчинення злочину. Воно передбачало тимчасову окупацію населеного пункту російською владою та встановлення нею тимчасової адміністрації. Така тимчасова адміністрація за підтримки військових проводила рейди містом чи іншим населеним пунктом для встановлення потенційно небезпечних для російської влади осіб. Списки таких осіб найчастіше були відомими заздалегідь, і до них входили політичні та громадські діячі, колишні військовослужбовці ЗСУ (та члени їхніх родин), колишні працівники правоохоронних органів, судді, прокурори, журналісти, волонтери.
Злочинні дії, таким чином, були спрямовані на придушення як збройного, так і інформаційного опору, запобігання формуванню стійкого партизанського чи іншого руху, який би виражав незгоду з російською політикою. Також обмежувалася будь-яка свобода слова, а отже, діяльність журналістів та громадських діячів ставала підставою для вчинення злочинів.
Після першої хвилі затримань, вчинених проти внесених у список осіб, російські агенти продовжували політику вчинення насильницьких зникнень, приводячи до атмосфери терору серед місцевого населення. Всіляко підтримувалися доноси місцевих жителів одне на одного, їх обвинувачення, передача інформації. Таким чином потерпілими часто ставали невинні люди, які насправді мали конфлікти з сусідами чи іншими близькими людьми. Напередодні початку навчального року (у липні — серпні 2022 року) жертвами насильницьких зникнень також ставали вчителі, які відмовилися викладати програму за російськими навчальними посібниками.
Зникненню передував особистий обшук або обшук чи огляд приміщення, який проводився незаконно. Під час такого обшуку розшукувалися документи, які підтверджують зв’язок з українською державною, владою чи силовими структурами, військова форма, зброя, підозрілі фотографії, розмови, контакти, державна символіка України тощо. Однак навіть якщо такі речі знайдені не були, особа все одно могла піддаватися насильницькому зникненню. Частину затриманих одразу після позбавлення свободи били з метою залякування чи покарання. Чи надавалася потім медична допомога постраждалим, невідомо, оскільки невідома й інша інформація щодо їхнього місця перебування. У випадках коли зниклі були віднайдені, вони повідомляли, що медична допомога їм не надавалася.
Після зникнення родичі потерпілого не мали можливості отримати інформацію ані у місцевої окупаційної влади, ані в офіційних державних осіб Російської Федерації.
Підтвердження перебування зниклого під контролем російської влади могло відбутися через місяці (а подекуди — навіть понад рік) з моменту зникнення. Однак навіть таке підтвердження не містило інформації про точне місцеперебування та стан здоров’я. Тому родичі зниклих все одно продовжували перебувати у стані вакууму, не знаючи спочатку, чи живим залишається зниклий, а потім — у якому він стані та чи застосовувалося до нього насильство. У відповідь на запити органи державної влади Росії не надавали конкретних відповідей, а у більшості випадків — взагалі не відповідали.
Зі своєї сторони, українські державні органи не мають інструментів змусити російську сторону надавати своєчасну та правдиву інформацію, оскільки російська сторона не виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання. Такі дії вчиняються умисно, оскільки формальні відповіді від Російської Федерації, які не містять конкретних обставин злочинів, надаються одними й тими самими особами — масовано, у всіх відомих нам випадках. Такі відповіді не відповідають нормам міжнародного та національного права, і це достеменно відомо російському керівництву.
Таким чином, аналіз приводить до думки про широкомасштабність вчинення злочинів проти людяності, враховуючи кількість зафіксованих нами випадків насильницьких зникнень, та систематичність — враховуючи характер планування та ідентичність сценаріїв зникнення.
При цьому виконавці перебували на різних щаблях державної чи військової служби та включали як безпосередніх виконавців, осіб, які контролювали вчинення злочину (військове керівництво), так і посібників. До виконавців також належали особи, які вже після зникнення не надавали правдиву і точну інформацію про долю зниклого, знаючи при цьому, що він перебуває під контролем Російської Федерації.
НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗНИКНЕННЯ: ЯК ДІЯТИ ТА КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ
Що таке насильницькі зникнення
17 червня 2015 року Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень (надалі − Конвенція) і зобов’язана дотримуватися її положень.
Відповідно до статті 2 Конвенції насильницьким зникненням уважається арешт, затримання, викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі представниками держави чи особами або групами осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт позбавлення волі або приховування даних про долю чи місцезнаходження зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено без захисту закону. Жодні виключні обставини, якими б вони не були, чи то стан війни або загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням насильницького зникнення (частина друга статті 1 Конвенції).
Покарання – позбавлення волі на строк до 7 років
Стаття 146-1 Кримінального кодексу України передбачає, що арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави (службова особа, а також особа або група осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави), в тому числі іноземної з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
У свою чергу, видання наказу або розпорядження про вчинення вищезазначених дій, або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення таких дій його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
З’ясування долі та місця перебування осіб
Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» передбачено створення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі – Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України та основним завданням якої є з’ясування долі та місця перебування осіб, зокрема, які зникли:
- під час участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
- під час постійного проживання або тимчасового перебування в районі проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
- під час постійного проживання або тимчасового перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;
- під час збройного конфлікту чи воєнних дій на території України;
- під час масових заворушень всередині держави;
- у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей.
Як діяти у випадках пошуків зниклих людей
Заява про розшук особи, зниклої безвісти за зазначених вище обставин, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України родичем такої особи, представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, об’єднанням громадян або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення, а також Комісією, якщо зазначені особи звернулися до неї з повідомленням про зникнення особи.
У заяві про розшук особи, зниклої безвісти, зазначається інформація, що може сприяти розшуку такої особи.
На підставі інформації, отриманої від Національної поліції України, Комісія надає висновок про місцеперебування особи, зниклої безвісти, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місце поховання чи місцезнаходження останків такої особи та не пізніше ніж у триденний строк з дня затвердження висновку направляє його заявнику.
Куди звертатися родинам осіб, які стали жертвами насильницьких зникнень
У випадку зникнення особи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим або вчинення щодо неї протиправних дій на такій території її родичі можуть звернутися з відповідною заявою до:
- Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя:
м. Київ, вул. Ділова, 24 (центральний офіс)
м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69 (3 поверх)
Електронна поштова: [email protected]
- Головного управління Служби безпеки України в Автономної Республіки Крим:
73000, м. Херсон
вул. Перекопська, 5
Тел. +38 (0552) 49-67-72
Електронна пошта: [email protected]
- Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі:
м. Херсон, проспект Сенявіна Адмірала, будинок 128
Тел. (0552) 337 035
Електронна пошта: [email protected]
Також керуючись статтею 55 Конституції України родичі зниклої безвісти особи можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини − посадова особа, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свободи людини і громадянина в Україні, метою якого, зокрема є: захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України; додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами; запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню; а також сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Електронна пошта: [email protected]
Гаряча лінія:
тел.: 044-253-75-89
тел.: 0800-50-17-20 ( безкоштовно )
Крім того, в Україні функціонує Гаряча телефонна лінія Міжнародного комітету Червоного Хреста, що приймає повідомлення про факти зникнення безвісти осіб: 0 800 300 155.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста – це незалежна, нейтральна та неупереджена гуманітарна організація, яка захищає життя і гідність цивільного населення від наслідків збройних конфліктів та надає йому відповідну допомогу.
Одним з пріоритетних напрямків роботи організації в Україні є підтримка органів влади і родичів осіб, які працюють над пошуком людей, що зникли безвісти в результаті конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Автор: Ганна Овдієнко
Джерело: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи