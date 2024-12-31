ЧФ РФ йде на дно. Які кораблі російського флоту здійснили у 2024 році «отрицательное всплытие»

2024 року українська армія продовжила удари по російському військовому флоту, що дислокувався в Криму. Внаслідок українських атак постраждало багато російських кораблів і катерів, загинули десятки військових моряків, а флот був змушений піти з військових баз окупованого Кримського півострова у портів на Кавказькому узбережжі. Скільки Україна знищила, потопила чи пошкодила російські плавзасоби на Чорному морі – у матеріалі видання Крим.Реалії.

Втративши у квітні 2022 року флагман – гвардійський ракетний крейсер «Москва», Чорноморський флот Росії відтоді втратив майже третину своїх кораблів і змушений був тікати з Криму в далекі гавані за межами анексованого півострова. Сили оборони України продовжували і 2024-го року методично знищувати та виводити з ладу бойові одиниці ЧФ РФ.

Перший квартал – мінус вісім кораблів

Так, українська розвідка заявила про знищення ракетного катера «Ивановец» у ніч із 31 січня на 1 лютого: «Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель отримав пошкодження, несумісні з подальшим рухом». Корабель був на рейді озера Донузлав, по ньому вдарили три морські дрони. Як стверджується, вартість катера, що перебував на рейді озера Донузлав, становить приблизно 60-70 млн доларів.

РФ не підтверджувала інформацію про втрату. Проте російські військові пабліки підтвердили затоплення корабля.

За даними російського воєнкора Юрія Котенка, по кораблю вдарили три морські дрони. Як повідомляє телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ударів завдали між 3 та 4 годинами ранку, а о 4:46 катер затонув. Стверджується, що екіпаж із 32 людей евакуювали, одного з тих, хто перебував на борту, госпіталізували з важким пораненням.

Ще один корабель Чорноморський флот РФ втратив уже в лютому. Вранці 12 лютого в морі в районі Сімеїза пролунав потужний вибух, у повітря здійнявся стовп води та диму.

Пресслужба ГУР МО України повідомила, що великий десантний корабель «Цезарь Куников» Чорноморського флоту РФ атакували за допомогою безпілотника Magura V5. Місію провів спецпідрозділ Group 13. Також відомство стверджувало, що пошуково-рятувальна операція Росії успіху не мала.

А вночі 5 березня атакували патрульний корабель проєкту 22160 «Сергей Котов». Російський Telegram-канал «Военный осведомитель» опублікував відео, на якому, як стверджується, з берега знято момент ураження корабля «Сергей Котов» морськими дронами.

У Міноборони України заявили, що внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 «Сергей Котов» отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

Пізніше корвет затонув неподалік Керченської протоки.

Масованого удару по об’єктах у Криму було завдано вночі 24 березня. У бухтах Севастополя було вражено військові кораблі. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що під час атаки на Севастополь ЗСУ вразили два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Згідно з повідомленням, були вражені ВДК «Ямал» та «Азов».

Пізніше стало відомо, що уражений також розвідувальний корабель «Иван Хурс». За даними джерел ASTRA, у нього влучили одразу дві ракети. Ураження цього корабля також підтвердив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Таким чином, за перший квартал 2024 року Чорноморський флот Росії зазнав суттєвих втрат – вісім кораблів. Після цього виведення боєздатних кораблів на військово-морську базу до Новоросійська прискорилося.

Дії українських військових у Чорному морі показали, що російський план щодо зменшення ризиків проти використання Україною неконвенційних методів ведення війни в морі не працює, заявила розвідка Великої Британії наприкінці лютого.

«На початку війни з Україною в лютому 2022 року військово-морські сили Росії мали свободу маневрування у всьому Чорному морі, особливо на північному заході. Після успіхів України у застосуванні асиметричних альтернатив через нестачу традиційного військово-морського флоту (різноманітні керовані ракети та морські дрони) ВМС Росії неодноразово були змушені переглянути свої апетити через ризик», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому Міноборони Британії 25 лютого.

Успішні українські атаки, серед яких – затоплення російського ракетного катера «Ивановец» та великого десантного корабля «Цезарь Куников», призвели до звільнення з посади другого командувача Чорноморського флоту РФ з початку війни, зазначили у британській розвідці.

Другий квартал – планомірна робота

21 квітня у Севастополі після українського ракетного удару спалахнуло рятувальне судно «Коммуна» Чорноморського флоту РФ. Судну було понад 110 років, і воно досі виконувало бойові завдання. Було опубліковано відео з кораблем, що горів у Севастопольській бухті.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував: «Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це, в принципі, у них така тактика, майже нова». Слова речника можуть свідчити про те, що рятувальне судно «Коммуна» не було ціллю для української ракети.

Військова розвідка України повідомила, що в ніч на 6 травня в районі бухти Вузької на північному заході Криму в результаті операції підрозділу Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських сил проєкту 12150 «Мангуст». Міноборони Росії підтвердило атаку морських безпілотників на Крим у ніч проти 6 травня, заявивши, що «силами Чорноморського флоту в районі північно-західного узбережжя Кримського півострова знищено п’ять безекіпажних катерів ЗСУ».

19 травня Міноборони РФ заявило про атаку на Крим. Як стверджує відомство, російська ППО нібито збила дев’ять ракет ATACMS та один безпілотник над територією півострова. Телеграм-канал «Крымский ветер» оприлюднив відео, на якому видно яскраві спалахи, чути потужні вибухи та стрілянину в Севастопольській бухті.

Низка російських пабліків повідомила, що під удар у Севастополі потрапив малий ракетний корабель «Циклон». Зокрема, про це повідомив телеграм-канал «Досье шпиона».

«Інформація від джерела. Потребує додаткового підтвердження. Повідомляється, що сьогодні вночі, 19.05.2024, було завдано ракетного удару по малому ракетному кораблю проєкту 22800 «Циклон» у порту Севастополя. Удару завдано двома балістичними ракетами ATACMS», – йдеться у повідомленні. «Внаслідок удару загинуло 6 військовослужбовців ЧФ РФ, ще 11 отримали поранення. Корабель потоплений», – пише телеграм-канал.

21 травня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 19 травня в Севастополі було уражено МРК «Циклон». 23 травня розслідувальна група Conflict Intelligence Team підтвердила втрату ЧФ РФ малого ракетного корабля «Циклон».

У ніч 30 травня на заході Криму були атаковані російські катери. ГУР повідомило, що під час операції в ніч на 30 травня були уражені чотири російські катери «Тунец», у тому числі два з них знищені. «У результаті місії ГУР МО України спецназівці Group 13 знищили в Криму два ворожі катери КС-701 «Тунец» і уразили ще два судна такого ж типу», – йдеться у повідомленні.

6 червня було завдано удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 «Сатурн» або «Протей». «У результаті операції в акваторії озера Панського чергове судно російських загарбників знищено», – повідомили в ГУР. Там додали, що удару було завдано після «успішного прориву лінії оборонних загороджень у чорноморській акваторії».

Головним підсумком другого кварталу та загалом першого півріччя варто вважати остаточне вигнання Чорноморського флоту Росії з кримських баз.

Знищення у травні малого ракетного корабля «Циклон», що забезпечував ППО Севастопольської бухти за допомогою встановленого на борту ЗПРК «Панцир-М», прискорило виведення із Севастополя решти кораблів.

Зараз до Новоросійська виведені всі носії крилатих ракет «Калібр»: фрегати пр. 11356Р типу «Адмирал Григорович», малі ракетні кораблі проєкту 21631 «Буян-М», підводні човни проєкту 636.3 «Варшавянка».

Також залишили Севастополь усі патрульні кораблі проєкту 22160 типу «Василий Быков» та частина великих десантних кораблів. При цьому ВДК, що залишилися в Севастополі, за повідомленням ВМС України, або перебувають у ремонті, або непрацездатні після ударів ЗСУ.

Крім цього, в Новоросійську тепер обидва сторожові кораблі проєекту 1135 «Буревестник», половина малих протичовнових кораблів проєкту 1124, два з двох ракетних катерів на повітряній подушці проєкту 1239 «Сивуч» і приблизно половина тральщиків різних типів.

Друге півріччя 2024 – добивати вже майже нічого

Липень 2024-го минув для Чорноморського флоту без втрат кораблів та катерів, а місяць серпень розпочався з вибухів в анексованому Севастополі, що пролунали в ніч із 1 на 2 число. Російський глава міста Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО відбиває українську атаку. Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомив, що був «приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті» і звідти здіймався дим.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, в 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ у Севастополі уражений підводний човен «Ростов-на-Дону». Внаслідок влучання човен затонув на місці, зазначив Генштаб ЗСУ.

Раніше, 13 вересня 2023 року, по човну, що перебував у сухому доці Севастопольського морського заводу, було завдано удару британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Підводний човен був сильно пошкоджений і його відновлювали на Севморзаводі, після чого навесні 2024-го перевели в 13-й СРЗ, де субмарину ЗСУ уразили вдруге.

Розвідка Великої Британії, оцінюючи атаку по підводному човну, повідомила, що удар Збройних сил України по підводному човну «Ростов-на-Дону» підкреслює зростання ризиків для російських сил у Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани передислокації морських сил на півострів.

«Всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після атаки на Крим у вересні 2023 року. Нинішня остання атака майже напевно є останнім розділом для підводного човна, оскільки економічно вигідніше побудувати новий підводний човен, ніж відновити і відремонтувати його», – зазначено в повідомленні.

Потужні вибухи поблизу селища Чорноморського пролунали близько другої години ночі 9 серпня. Телеграм-канал «Крымский ветер» опублікував відео потужного вибуху в морській акваторії біля селища. Проросійські телеграм-канали з Криму повідомляли про атаку українських морських дронів.

10 серпня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про знищення російського катера. Повідомлялося, що в ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу Чорноморського спецпідрозділ ГУР за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив швидкісний катер «Тунец». На підтвердження повідомлення відомство опублікувало відео.

Також у результаті цієї операції пошкодження отримали ще три російські плавзасоби. Їх тип встановлюється. У ГУР зазначили, що росіяни в Криму використовували катери типу «Тунец» для патрулювання акваторії та логістики.

В осінні місяці та на початку зими ЗСУ бойові одиниці ЧФ РФ не вражали. У Севастополі добивати вже майже нічого, а база в Новоросійську розташована далеко. Але, незважаючи на це, навіть звідти ЧФ рідко виводить кораблі в море. Переважно це носії крилатих ракет «Калібр». Відстрілявшись, кораблі одразу ж заходять у гавань.

Оцінюючи нинішнє становище Чорноморського флоту Росії, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що військово-морська логістика, в принципі, мертва в Азово-Чорноморському регіоні для росіян. За його словами, фінальною точкою для нинішнього стану стало знищення великого десантного корабля «Цезарь Куников».

«Після цього їх (кораблі ВМФ Росії – КР) поставили на прикол. Вони перебувають у пункті базування. Ті кораблі, які мали проблеми з бойовою готовністю, – залишилися в Криму, де ми періодично «допомагаємо» проводити невеликий «тюнінг», після якого вони знову залишаються в ремонті. Ті кораблі, які були на ходу, вивели до Новоросійська. Морська логістика для них залишається закритою», – пояснив Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Ситуацію в гаванях анексованого Криму зараз можна описати так: залишилися лише «хворі та старі», маючи на увазі під «хворими» пошкоджені внаслідок українських ударів або кораблі, що вимагають ремонту, а під «старими» – морально застарілі бойові одиниці ЧФ РФ. При цьому в портах Феодосії та Керчі кораблів немає, залишилися лише патрульні катери, аналогічна ситуація і в бухтах західного Криму – Донузлаві та Вузькій.

Останнім притулком Чорноморського флоту у Криму залишається Севастополь. При цьому, як мінімум, з середини літа жоден корабель не виходив у море, переміщаючись лише в межах севастопольських бухт.

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Джерело: Крим.Реалії