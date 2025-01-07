Чому військові проблеми України більше не можна ігнорувати

Військові проблеми України більше не можна ігнорувати, оскільки провали в мобілізації та системні проблеми призводять до зростання територіальних втрат

“Маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію”. Колись ця фраза була повчальною історією, але зараз вона звучить пророчо. Звичайно, називаючи українську армію “маленькою радянською армією”, ми спрощуємо проблему – ні російська, ні українська армії не є справді радянськими в широкому сенсі, але обидві успадкували системні недоліки радянської армії.

Десятиліття занедбаності, недофінансування, брак військового престижу та ускладнення соціально-економічних проблем загострили ці проблеми в Україні. Лише широкомасштабна мобілізація всього суспільства змогла вивести ці проблеми на чисту воду.

У міру того, як війна затягувалася, незначні питання у 2022 році перетворилися на кричущі проблеми у 2025 році. Професійне військове ядро України розмилося, його замінили мобілізовані вчителі, водії, фермери та ІТ-працівники. Стрімка експансія армії призвела до проблем, які спочатку вважалися “проблемами росту”. Три роки по тому ці проблеми свідчать про системну нездатність до адаптації, а не просто про “болі, що наростають”.

Нещодавній викривальний звіт про 155-ту бригаду імені Анни Київської викриває глибокі проблеми в українському війську. Незважаючи на підготовку у Франції, бригада, як стверджується, страждала від високого рівня самовільного залишення частини і неадекватної початкової підготовки. Вона була фрагментована і приєднана до інших фронтових підрозділів – що є симптомом ширших системних проблем – і, зрештою, призвело до серйозного зниження ефективності.

Це вимагає уваги. Звинувачення у відсутності західного озброєння є спрощеним і оманливим – бригада пройшла підготовку у Франції і мала на озброєнні західне озброєння.

Не дивлячись на навчання у Франції та французьку зброю, бригада імені Анни Київської не стала ефективним фронтовим підрозділом через структурні проблеми. Тут бригада показана на тренуванні у Франції. Фото: Theo Provoust

Основні кадрові проблеми України часто сприймаються як просте небажання воювати, припускаючи, що небажання йти на фронт походить від браку волі. Таке спрощення ігнорує критичні структурні проблеми.

Чесна дискусія про ці проблеми є дуже важливою, без применшення чи ігнорування їх існування. Історія показує, що екзистенційні, звичайні та індустріальні війни, як ця, вимагають призовів та мобілізації. Друга світова війна довела, що великі війни не можуть виграти лише мотивовані добровольці: успіх залежить від держави, яка ефективно генерує та розгортає мобілізовані ресурси.

Коли недоукомплектовані бригади втрачають позиції, це не завжди пов’язано з недостатнім набором. Часто причиною є неправильні організаційні рішення, такі як направлення нових призовників у нові підрозділи замість того, щоб посилити виснажені, ветеранські бригади. Вікно можливостей для вирішення цих виявлених проблем швидко закривається – бездіяльність не є варіантом.

Російські та українські здобутки в Україні в 2024 році. Карта від Euromaidan Press

Ключові критичні питання для української армії

Черги у військкоматі 25 лютого 2022 року, наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фото: 0352.ua

1. Провали мобілізації та нестача піхоти

Історія українського військового призову різко змінилася. У 2022 році, коли Росія вперше вторглася в Україну, сотні тисяч українців кинулися добровольцями, прагнучи захистити свою Батьківщину. Але до 2024 року ситуація змінилася: більше людей намагаються уникнути військової служби, ніж добровільно вступають до війська.

Цей зсув не є дивним, якщо поглянути на історію. Під час великих воєн, таких як Перша та Друга світові війни, країни, що боролися за виживання, часто змушені були примушувати громадян вступати до армії. Сьогодні перед Україною стоїть подібний виклик. Однак її уряд витратив занадто багато часу, намагаючись догодити обом сторонам – уникаючи непопулярних рішень щодо військового призову, але водночас намагаючись задовольнити зростаючу потребу армії в солдатах.

Американський плакат на підтримку мобілізації під час Другої світової війни

У 2024 році Україна зіткнулася зі зростаючою нестачею військових. Поки її війська просувалися до Курська та створювали нові військові підрозділи, знайти людей на посади піхотинців ставало дедалі важче. Новобранці намагалися уникати бойових позицій, занепокоєні трьома основними проблемами: командири, які не цінували життя солдатів, мало шансів відпочити від фронту і погане планування.

Багато хто вирішив служити на допоміжних ролях замість цього. Хоча лікарі, водії транспортних засобів, екіпажі вертольотів, команди безпілотників, аналітики, технічні експерти, зв’язківці та військові планувальники є життєво важливими для сучасної війни, один факт залишився незмінним: для контролю території вам потрібні піхотні війська на землі. Навіть найкращі оборонні позиції нічого не варті, якщо там немає солдатів, щоб їх захищати.

Не можна ігнорувати сувору реальність піхотного бою: чим довше солдат служить на передовій, тим менша ймовірність того, що він повернеться додому цілим – або взагалі. Для багатьох українців, які пішли добровольцями у 2022 році, їхня служба розтягнулася на три роки з небагатьма варіантами виходу з бойових ролей. Їхні варіанти похмурі: важке поранення, смерть, дезертирство або переведення на іншу позицію.

Хоча втрати України набагато менші, ніж Росії, особливо якщо порівнювати розміри обох країн, піхотинці все одно стикаються з жахливими шансами. І “втрати” означають більше, ніж просто смерті. Це також каліцтва, що змінюють життя – втрачені кінцівки, сліпота, важкі психічні травми або незворотні ушкодження мозку. Деякі солдати, виснажені нескінченними боями без перерв, вирішують дезертирувати, а не продовжувати боротьбу.

У сучасній війні, де на полі бою домінує артилерія та удари безпілотників, піхотинці часто стикаються з жорстоким завданням: відволікати вогонь противника та приймати на себе атаки безпілотників, намагаючись вижити від бою до бою. Це руйнівна роль, яка ламає і тіло і дух.

Піхотинці стикаються з жорстоким завданням: відволікати вогонь противника та приймати на себе атаки дронів. Це руйнівна роль, яка ламає і тіло, і дух.

Російські піхотинці стикаються з подібними небезпеками, але з дещо більшою кількістю шляхів втечі. Якщо вони приєдналися до добровольчих підрозділів, вони можуть піти, коли закінчуються їхні контракти. Цього не можна сказати про їхніх регулярних солдатів – мобілізаційні закони тримають їх замкненими на невизначений термін. Тим часом, українська піхота має ще менше можливостей – один рік бойової служби розтягується на два, потім на три, і кінця-краю цьому не видно.

Криза глибша, ніж просто нестача піхоти. Коли батальйонам відчайдушно потрібні піхотинці, вони починають виводити людей з важливих допоміжних підрозділів – мінометні розрахунки, медичні бригади та операторів безпілотників перекидають на лінію фронту. Це створює смертельний ефект доміно: підрозділи підтримки виснажуються, а ненавчені солдати потрапляють під ворожий вогонь. Ці передислоковані війська, які не мають базових піхотних навичок і бойового досвіду, стикаються з жорстокою – часто смертельною – кривою навчання.

Така практика також саботує рекрутингові зусилля. Коли армія оголошує вакансії операторів ПТРК або БМП, потенційні рекрути ставляться до них скептично. Вони бачили, як багато спеціалістів ставали простими стрільцями невдовзі після завершення технічної підготовки.

Євгеній, боєць підрозділу боротьби з безпілотниками “Ясні очі”, пілотує безпілотник під час бойової операції на сході України. Пілоти БПЛА можуть бути перенаправлені на позиції піхоти, коли мобілізаційні зусилля виявляються недостатніми для поповнення потреб піхоти. Фото: David Kirichenko.

Деякі спостерігачі – особливо ті, що посилюють російську пропаганду – роблять різкі висновки: Боротьба українців з вербуванням означає, що їм бракує волі захищати свою батьківщину, а отже, вони заслуговують на поразку. Це упускає важливу історичну істину: Жодна нація не може перемогти у виснажливій традиційній війні на виснаження, спираючись лише на добровольців.

Історія доводить це. І Радянському Союзу, і Сполученим Штатам довелося мобілізувати значну частину свого населення під час Другої світової війни. Сьогоднішній конфлікт нічим не відрізняється – масштаби звичайної війни вимагають масової мобілізації, а не лише добровольців.

В Україні військовий призов став глибоко несправедливим. У той час як заможні люди з хорошими зв’язками часто знаходять способи уникнути служби, система націлена на найбільш вразливі верстви населення: бідних і тих, хто має проблеми зі здоров’ям, включаючи багатьох, хто бореться з алкоголізмом.

Це породжує небезпечну ілюзію. У документах підрозділу може бути вказано 50 новобранців, але реальність показує іншу картину. Багато з цих призовників мають серйозні проблеми зі здоров’ям, психічні розлади або залежність від психоактивних речовин. Замість того, щоб зміцнювати українську армію, ці призовники часто виснажують ресурси, створюючи хибну картину військової готовності. Підрозділи виглядають повністю укомплектованими на папері, але не мають реальної боєздатності.

Ця зламана система не просто марнує ресурси – вона розриває тканину суспільства. Тягар війни найтяжче лягає на плечі тих, хто і так має найменше, в той час як привілейовані верстви населення залишаються безпечно віддаленими від бойових дій. Ця очевидна нерівність руйнує суспільну підтримку військових зусиль.

Порушена система рекрутингу в Україні відображає як поточну неефективність управління, так і глибші проблеми, що існували десятиліттями. Хоча сьогоднішній уряд поділяє провину за уникнення жорстких рішень щодо комплектування армії, коріння цієї кризи набагато глибше.

Хоча український уряд поділяє провину за проблеми з мобілізацією, коріння цієї кризи сягає 30 років тому

За тридцять років після здобуття незалежності українське керівництво так і не спромоглося побудувати систему, яка могла б забезпечити мобілізацію у військовий час. Частково це сталося через поширену думку про те, що широкомасштабні війни – це пережитки історії, щось для підручників, а не сучасна реальність. Тим часом російські агенти працювали над тим, щоб послабити Україну зсередини, використовуючи ці прогалини у військовій готовності.

Українські прикордонники затримують чоловіків, які намагаються втекти через річку Тиса до Угорщини. Фото: Прикордонна служба, 9 листопада 2024 року

Контраст з Росією є показовим. Авторитарна система Росії виробляє більш надійні цифри вербування за допомогою жорстоких репресій. Будь-який громадський опір швидко придушується, залишаючи лише короткі скарги в соціальних мережах, які незабаром замовкають. Україна, будучи демократичною державою, намагається працювати в правовому полі, але її закони не пристосовані для воєнного часу і не виконуються належним чином.

Ці проблеми не є неможливими для вирішення. Але після десятиліть занедбаності рішення даються нелегко. Найбільше шкоди завдає брак нагальності у здійсненні реальних змін. Це змусило багатьох українців замислитися над тим, чи справді їхні лідери прагнуть перемоги, чи просто намагаються впоратися з поточною кризою. В результаті суспільна довіра до політичного і військового керівництва впала.

Математика проста: додавання 80 000 піхотинців може змінити ситуацію на українському фронті, або зупинивши просування російських військ, або різко збільшивши їхні витрати, зробивши кожен метр захопленої території нестійким. Ці сили – еквівалентні 130 новим батальйонам або 200 існуючим – могли б або зупинити наступ росіян, або зробити їхні територіальні здобутки надто дорогими для утримання.

Західні спостерігачі часто насміхаються над проблемами України з набором кадрів. Вони бачать країну з мільйонами чоловіків у віці 24-55 років і запитують: як може бути так важко знайти 80 000 солдатів? Ця критика виставляє український уряд як такий, що просто не бажає робити жорсткі кроки до перемоги.

Відповідь України на цю критику має підстави: їй бракує зброї та обладнання, щоб належним чином озброїти таку кількість людей. Відправка погано екіпірованих солдатів на передову може мати зворотні наслідки, що призведе до великих втрат без суттєвих здобутків.

Але це створює небезпечне коло. Україна не може контролювати, яку зброю надає Захід, але чекати на ідеальні умови, перш ніж розширювати свої сили, – ризикована гра.

Якщо Україна затягує мобілізацію в очікуванні західного обладнання, яке може ніколи не надійти, вона ризикує зазнати повної поразки. Наслідки будуть далеко за межами України – але на той час Україна може вже не існувати як незалежна держава.

2. Організаційні та структурні недоліки

Українські сили стикаються з серйозною проблемою командування на рівні вище бригади. Ця слабкість має глибоке історичне коріння. З моменту здобуття незалежності в 1991 році Україна продовжувала скорочувати свою армію, переслідуючи ідею “невеликої, але професійної армії” з метою економії коштів. В рамках цих скорочень були ліквідовані великі військові формування, такі як корпуси і дивізії.

Бригада стала найвищим тактичним армійським підрозділом України. У мирний час це здавалося обґрунтованим, але створило критичну прогалину в управлінському досвіді. Не маючи великих формувань для управління, військові рідко проводили масштабні навчання, необхідні для підготовки офіцерів для координації дій кількох бригад або батальйонів.

Об’ява про набір до 3-ї штурмової бригади на станції метро в Києві. В умовах мобілізаційного дефіциту окремі бригади вирішили проводити власні мобілізаційні кампанії, причому 3-я бригада виявилася найбільш медійно підкованою. Фото: shalmaza / Instagram

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, ці минулі рішення стали переслідувати Україну. Навіть коли досвідчені офіцери були в наявності, їх не змогли ефективно використати – військова структура просто зупинилася на рівні бригади.

Це призвело до того, що Україні було важко координувати широкомасштабні операції, необхідні у великій війні.

Україна намагалася залатати прогалини в командній структурі, використовуючи тимчасові формування: ОТУ (Оперативно-тактична група) та ОСШГ (Оперативно-стратегічна група). Це тимчасові заходи, покликані замінити належні дивізії та корпуси, але вони мають серйозні недоліки.

Офіцери в цих тимчасових командуваннях часто ротуються, створюючи нестабільний ланцюг командування. Ця постійна ротація має реальні наслідки: командири не розвивають глибокого розуміння своїх підрозділів, яке забезпечує постійне керівництво. Що ще важливіше, ці тимчасові лідери не несуть такої ж відповідальності, як постійні командири дивізій чи корпусів – вони знають, що незабаром перейдуть на інші посади.

Така роздроблена система командування створює хаос на полі бою. Замість того, щоб тримати бригади разом як цілісні бойові одиниці, військові часто розбивають їх, відправляючи окремі батальйони в різні райони. Результат нагадує погано зібраний пазл: до складу бригад входять батальйони з різних підрозділів, і всі вони діють під керівництвом тимчасових командирів ОТУ.

Ці тимчасові командири ОТУ потім звітують перед керівниками ОСУВ, які ледве знають підконтрольні їм підрозділи. Вони можуть розуміти, як кожна бригада має виглядати на папері, але їм бракує реальних знань про реальні можливості, внутрішні проблеми та обмеження підрозділів.

Така ситуація робить ефективне військове планування майже неможливим. Як командири можуть приймати правильні рішення, якщо вони не знають своїх сил?

3. Неправдиві звіти та відсутність підзвітності

Ця зламана система командування – лише частина більшої проблеми. Як українські, так і російські військові страждають від токсичної культури нечесної звітності по ланцюгу командування.

Офіцери засвоюють суворий урок: визнання проблем призводить до покарання, тому безпечніше вдавати, що все гаразд – навіть коли підрозділи розвалюються.

Розглянемо, як це відбувається: коли в підрозділі не вистачає солдатів, за статутом, у цьому винен командир бригади. Але ці командири не мають реальної влади над набором – це контролюється зовсім іншими відомствами. Потрапивши в цю пастку, старші офіцери часто схвалюють місії, які, як в

они знають, не можуть бути успішними, замість того, щоб ризикувати бути звинуваченими в кадрових проблемах, які вони не можуть вирішити.

Ті, хто говорить про нестачу військ або проблеми з постачанням, швидко втрачають свої посади, на зміну їм приходять офіцери, які просто кивають і погоджуються з нездійсненними наказами. Ціна цієї зламаної системи оплачується кров’ю: підрозділи відправляються в бої, які вони не можуть виграти, що призводить до безглуздих смертей і провалів місій, яким можна було б запобігти.

Третя штурмова рота 1-ї штурмової бригади третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці намагається прикрити відхід українських військ 20 лютого 2024 року. Українське командування критикували за те, що воно не віддало своєчасного наказу про відхід з районів міста, які згодом зазнали російських атак. Фото з їхнього каналу TG

Така культура неправдивих повідомлень створює смертельні ситуації на полі бою. Наприклад: коли позиція втрачена, старші офіцери часто не повідомляють про це. Вони сподіваються, що зможуть швидко відвоювати позицію самостійно, тому не бачать необхідності визнавати її втрату.

Цей обман ставить інші підрозділи у вкрай небезпечне становище. Не знаючи, що їхні сусіди втратили позиції, підрозділи не усвідомлюють, що їхній фланг вразливий, поки не стає занадто пізно. Російські війська використовують ці прогалини, просуваючись вглиб українських позицій і атакуючи нічого не підозрюючі підрозділи ззаду або з боків. Захоплені зненацька, ці підрозділи часто не можуть організувати ефективну оборону.

Неправдиві повідомлення та відсутність підзвітності підживлюють одне одного, створюючи систему, де ніхто не хоче приймати рішення. Це стає смертельно небезпечним, коли підрозділи стикаються з кризовими ситуаціями – наприклад, опиняються в частковому оточенні з перерізаними шляхами постачання.

Прекрасний приклад: коли підрозділ змушений відступати. Замість того, щоб прийняти швидке тактичне рішення, командний ланцюжок завмирає:

Командир батальйону, боячись брати на себе відповідальність, передає вибір командиру бригади.

Командир бригади робить те ж саме, перекладаючи його на тимчасове керівництво ОТУ.

ОТУ надсилає його до ОСУВ.

Рішення продовжує підніматися вище, врешті-решт досягаючи самого головнокомандувача.

Те, що мало б бути швидким рішенням на полі бою, перетворюється на бюрократичний кошмар, із залученням кожного рівня командування. Коли рішення нарешті приймається, часто буває занадто пізно.

Ця зламана система настільки передбачувана, що підрозділи на передовій вже знають, чого очікувати: навіть у відчайдушних ситуаціях вони, швидше за все, отримають наказ утримувати позиції, поки не стане занадто пізно. Параліч командного ланцюга призводить до безглуздих смертей.

Деякі солдати, бачачи таку картину, вирішують вижити, а не чекати наказів, які можуть ніколи не надійти – вони відступають без дозволу. Це створює нове коло обману: офіцери, намагаючись захистити власні позиції, неправдиво доповідають, що все під контролем. Вони сподіваються або повернути війська на позиції, або приховати ситуацію від начальства.

Фінальний поворот гіркий: ті солдати, які відступили, щоб врятувати своє життя, часто стають цапами-відбувайлами. Їх звинувачують у розвалі всього сектору і таврують як боягузів, які відмовилися від свого обов’язку.

4. Захід і сприйняття зради

Моральному духу зашкодили не тільки внутрішні проблеми. Перші дні війни у 2022 році принесли реальну надію – НАТО і західні країни об’єдналися проти спільної загрози так, як цього не бачили десятиліттями. Вторгнення Путіна виглядало величезною помилкою, оскільки він не очікував такої сильної, скоординованої реакції Заходу.

Але в 2023 і 2024 роках ця єдність почала давати тріщини. Початковий розрахунок Путіна – що підтримка Заходу врешті-решт дасть тріщину – виявився точнішим, ніж передбачалося спочатку. Просто це зайняло більше часу, ніж він очікував.

До 2023 року тріщини в західній підтримці стало неможливо ігнорувати. Невдалий контрнаступ викрив болючу правду: критично важлива зброя, така як ракети ATACMS, прибула занадто пізно, після того, як операція вже провалилася. Підтримка Заходу почала коливатися саме тоді, коли Україна потребувала її найбільше.

Українці запитують: чому від них очікують постійної вдячності, коли Європа, здається, готова спостерігати, як Україна стікає кров’ю?

Ситуація ще більше погіршилася у 2024 році. Поки українські війська відчайдушно боролися за утримання Авдіївки, американські республіканці заблокували життєво необхідну допомогу в Конгресі. Західні політики та експерти почали відкрито обговорювати, чи повинна Україна прийняти мир за будь-яку ціну – по суті, пропонуючи Україні відмовитися від територій заради припинення війни. Для українців, які боролися за виживання, ці дебати здавалися чимось більшим, ніж зрада.

Історія показує, чому це так важливо. Зарубіжна підтримка часто вирішує долю націй, які борються з більшими ворогами. Американська революція перемогла завдяки французькій допомозі Континентальній армії. Радянський Союз переміг нацистську Німеччину з вирішальною допомогою американської програми ленд-лізу. Боротьба України нічим не відрізняється – вона потребує постійної підтримки Заходу, щоб вижити.

Натомість, затримка допомоги і непевність у підтримці похитнули віру українського суспільства як у перемогу, так і в своїх західних союзників.

Українці змушені переосмислювати свої відносини із Заходом. Докази є тривожними: Не дивлячись на те, що їхня економіка в десять разів більша за російську, західні країни не нарощують військове виробництво для задоволення потреб воєнного часу. Процес прийняття ними рішень залишається повільним, членство в НАТО – недосяжним, а обіцянки – розпливчастими.

Виникає гірке питання: Чи призначена Україна бути лише буферною державою – кривавим кордоном між ЄС та авторитарним режимом Росії? Чи повинні українці терпіти нескінченну війну та економічні труднощі, поки Європа виділяє мінімальні ресурси на власну оборону, ховаючись за американським захистом?

Західні лідери надсилають неоднозначні меседжі. Хоча європейські країни надають певну допомогу, вони не використовують свої величезні економічні, демографічні та фінансові переваги над Росією. Відсутність політичної єдності дає перевагу Москві.

У зв’язку з цим виникає незручне питання для багатьох українців: Чому від них очікують постійної вдячності, коли Європа, схоже, охочіше дивитиметься, як Україна стікає кров’ю, ніж дещо збільшить свої витрати на оборону і надасть більш суттєву підтримку?

Ці сумніви створюють сприятливий ґрунт для теорій змови – деякі з них доморощені, інші підкинуті російськими агентами, які прагнуть скористатися розчаруванням українців.

Ця критика західної підтримки відображає зростаюче розчарування в українському суспільстві. Дедалі більше українців опиняються перед важким вибором: чи варто їм вивозити свої сім’ї в безпечне місце за кордон, а не продовжувати сподіватися на адекватну підтримку Заходу?

Хоча ці почуття породжені відчаєм і глибоким відчуттям несправедливості, вони мають реальний вплив. Вони формують те, як українці бачать своє майбутнє – і чи вірять вони в те, що воно взагалі є.

5. Невдала комунікація та нечіткі цілі

“Правда – перша жертва війни”, – писав Есхіл, грецький трагік і ветеран війни, понад 2 500 років тому. Його спостереження залишається актуальним і сьогодні – пропаганда і обман досі визначають хід боїв, впливаючи на те, що люди думають і відчувають про війну.

Коли Росія вперше вторглася в Україну, використання Україною надихаючих історій і дещо роздутих перемог слугувало життєво важливій меті. У той час, коли більшість експертів прогнозували, що Київ впаде за кілька днів або тижнів, ці наративи давали людям надію продовжувати боротьбу всупереч непереборним труднощам. Вони допомагали боротися з відчаєм як в Україні, так і за її межами.

У цьому світлі використання Україною пропаганди було не просто зрозумілим – воно було необхідним для виживання. Кожна армія і нація робить те ж саме за подібних обставин.

Тим не менш, пропаганда також є небезпечним інструментом, який може обернутися проти її творців. Путін сам потрапив у цю пастку, ставши жертвою власної брехні. Його пропагандистська машина переконала його, що російські війська можуть захопити Київ за кілька днів – омана, яка призвела до однієї з найбільших стратегічних помилок.

Україна зіткнулася зі схожими проблемами з власною пропагандою. Перед контрнаступом 2023 року офіційні повідомлення змальовували російські сили як слабкі та дезорганізовані, нездатні ефективно захищати свої позиції. Минулі перемоги – у Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях – використовувалися для підтримки цієї історії. Але цей оптимістичний наратив незабаром дасть зворотний ефект.

Українські меседжі змальовували російські сили як слабкі і неорганізовані. Але цей оптимістичний наратив незабаром дасть зворотний ефект.

І українські, і західні аналітики відкинули мобілізаційні зусилля Росії як невдачі, які не матимуть реального впливу на ситуацію. Це породило небезпечний оптимізм щодо майбутнього контрнаступу – дехто навіть передбачав, що він завершить війну і витіснить російські війська з Криму.

Реальність виявилася зовсім іншою. Коли ці амбітні цілі виявилися неможливими, наратив довелося змінити. Лідери почали говорити про захоплення Токмака – набагато скромнішу мету.

Коли Токмак також виявився недосяжним, історія знову змінилася. Тепер офіційні особи заявляли про успіх, вказуючи на напади на Чорноморський флот Росії. Але це викликає здивування – ці удари морських безпілотників мало пов’язані з наземним наступом, який щойно провалився.

Цей момент став переломним у підтримці Заходу.

Те, що починалося з надій на швидку перемогу України, тепер виглядало як війна на виснаження – саме до такої боротьби Росія готувалася з моменту своєї “часткової мобілізації” в 2022 році.

Лише тоді багато хто в Україні та на Заході почав розуміти реальну ситуацію: це буде довга, виснажлива війна. Вона перевірить силу волі, економічну міць і політичну єдність – сфери, в яких Росія історично довела свою стійкість.

Проте з Авдіївкою повторилися ті ж самі помилки. Спочатку чиновники зображували її як неприступну фортецю, яка витримає російські атаки. Коли ситуація погіршилася, вони запевняли, що все “під контролем”. Реальність виявилася іншою: Українські війська врешті-решт були змушені відступити під сильним тиском.

Передбачувано, що падіння Авдіївки було применшене. Деякі аналітики і коментатори як в Україні, так і на Заході представили це як тактичну втрату з незначним оперативним впливом. Реальність виявилася іншою: оборонні рубежі за містом були слабкими і недоукомплектованими, що дозволило російським військам продовжувати просуватися вперед – просуватися в напрямку Покровська, захопити Селидове і Курахове, а тепер загрожувати Дніпропетровській області.

Росія продовжує просуватися до Покровська. Наземний контроль 2 січня, скріншот з deepstatemap.com

Ситуація погіршилася після падіння Вугледара. Цей оборонний пункт тримався роками, але його падіння відкрило російським військам нові шляхи для просування вглиб Донецької та Запорізької областей.

Дехто почав бити на сполох задовго до початку кризи. Західні аналітики, українські репортери і самі солдати за кілька місяців до цього піднімали червоні прапори про нестачу живої сили і слабкі фортифікаційні споруди в Україні. Ще в грудні 2023 року журналіст Френсіс Фаррелл з Kyiv Independent прямо запитав президента Зеленського, чому оборонні лінії відстають від графіка. Зеленський публічно наполягав на тому, що укріплення зміцнюються.

Але коли російські війська повернулися в Харківську область у травні 2024 року, оборона розвалилася. Окопи були побудовані неякісно і часто не мали особливого військового сенсу. Раніше від критиків, які звертали увагу на ці проблеми, відмахувалися як від “ворожих пропагандистів”, що намагалися “підірвати бойовий дух”.

Два райони Харківської області залишаються окупованими після вторгнення Росії. Карта від Euromaidan Press

Зрештою, для України все накрилося одночасно: непідготовлена оборона, замала кількість укомплектованих військ і деморалізоване суспільство, яке усвідомило, що їхні лідери не змогли вирішити критично важливі проблеми після років війни і ввели його в оману щодо цього. Україна була змушена боротися з цим ідеальним штормом.

Українські лідери також постійно намагалися змістити акцент з внутрішніх проблем на брак західної допомоги. Вони стверджували, що всі їхні основні втрати на полі бою сталися через те, що союзники робили недостатньо. Ця критика була абсолютно обґрунтованою і мала бути озвучена, але їй надавали надмірного значення, відсуваючи на другий план внутрішні проблеми.

Спочатку поява танків “Леопард” і “Абрамс” розцінювалась як потенційна зміна ситуації. Коли їхній вплив не виправдав сподівань, увага була зосереджена на забезпеченні безпеки ракет ATACMS і літаків F-16. Але навіть після того, як Україна отримала ці системи пізніше і в меншій кількості, ніж хотілося, ситуація на фронті кардинально не змінилася. Дива не сталося.

Безумовно, український уряд мав цілковиту рацію, отримавши цю сучасну зброю і звернувшись до Заходу за підтримкою. Але його фундаментальною помилкою було те, що він зобразив іноземну допомогу як вирішальний ключ до перемоги, мінімізуючи невирішені проблеми всередині країни.

Цей меседж втратив шанс вирішити критичні внутрішні проблеми. Гірше того, воно ще більше підірвало віру в те, що перемога можлива, оскільки розрекламована нова зброя не змогла суттєво змінити хід війни. Українці побачили, що жодна з “чудо-зброї” не виявилася срібною кулею.

В міру того, як війна триває, відсутність чітких, публічних цілей війни сіє плутанину щодо кінцевої мети. Чи воює Україна за відновлення своїх кордонів 1991 року, чи просто за припинення вогню з Росією? Чи означає призов зараз потенційно нескінченну військову службу, яка може затягнутися на десятиліття, перш ніж ці туманні цілі будуть досягнуті?

Хоча вікно для досягнення перемоги може звужуватися, ще є час зосередитися на тому, щоб уникнути поразки

Тим часом, відсутність видимої нагальності з боку Києва свідчить про екзистенційну боротьбу за виживання. Для декого жахлива різанина в Бучі починає здаватися віддаленою подією, яка навряд чи повториться. Зрештою, якщо українські війська тримають оборону далеко від столиці, знищуючи російські сили і техніку, навіщо потрібна тотальна мобілізація?

Група українських цивільних осіб, страчених без суду і слідства російськими військами в Бучі, Київська область, в березні 2022 року. Фото: Dattalion

На кінець 2024 року відчуття відносної нормальності було не лише продуктом урядових меседжів, а й чимось, що сприйняло саме суспільство.

Щоб підтримати бойовий дух, багато журналістів, аналітиків і солдатів з великою кількістю підписників в Інтернеті часто уникали незручної правди. Вони застосовували самоцензуру, сподіваючись, що інші вирішать проблеми. Але проблеми не зникли, і тепер Україна прокинулася, зіткнувшись з горою викликів, які багатьом здаються непосильними.

Колись поширений рефрен “Зараз не час обговорювати проблеми” змінився в багатьох колах на “Настільки жахливо, що: “Ситуація настільки жахлива, що може бути занадто пізно”.

Втім, ще не пізно. Хоча вікно для досягнення перемоги може звужуватися, ще є час зосередитися на тому, щоб уникнути поразки. Ще можна вжити заходів, щоб запобігти подальшому погіршенню ситуації.

Вирішення військових проблем України

а) Реформування військового керівництва

Військове керівництво України лежить в основі багатьох її проблем, особливо брак рішучих, далекоглядних генералів. Значною мірою опір змінам чинять старші офіцери, які отримали військові звання в 1990-х і 2000-х роках, в часи занепаду армії, корупції, скорочення штатів і стагнації кар’єри. Більшість з цих генералів не мають бойового досвіду або мають його дуже мало, оскільки отримали підвищення в мирний час, а не заробили свої погони в бою.

Втім, є й позитивні приклади для наслідування, як, наприклад, генерал Михайло Драпатий.

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал армії України Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Національні лідери України повинні демонструвати справжню відданість виживанню нації при призначенні офіцерів. Це означає заміну радянськи налаштованого головнокомандувача Сирського, перегляд керівництва оперативними групами і рішучу, хоча й поступову, заміну генералів радянських часів, чиї невдачі часто ігнорувалися або навіть винагороджувалися підвищеннями чи новими посадами. Без нового керівництва реформи, як і раніше, зазнають невдачі.

При цьому заміна окремих осіб, навіть високопоставлених, сама по собі недостатня. Україна потребує системи, заснованої на заслугах, а не на зв’язках чи політичній лояльності. Це вимагає створення системи, яка надає пріоритет вимірюваній ефективності, а не суб’єктивному фаворитизму. Впровадження системи грейдів, підкріпленої оцінками на основі даних та ключовими показниками ефективності, допоможе зробити рішення більш об’єктивними та менш схильними до упередженості.

Створити абсолютно об’єктивну систему, яка постійно забезпечує ідеальні результати та щоразу обирає найкращих кандидатів, майже неможливо. Однак добре розроблена система може суттєво обмежити розгул фаворитизму.

Однією з найефективніших метрик для оцінювання співробітників є операційна ефективність – їхня здатність досягати поставлених цілей, мінімізуючи витрати ресурсів. Наприклад, якщо два офіцери діють в однакових умовах, але один систематично виконує місію з мінімальними втратами, а інший досягає успіху ціною цілих взводів, то офіцер, який домігся кращих результатів з меншими витратами, однозначно має бути пріоритетним для просування по службі.

Наразі в армії поширена практика, коли офіцерів, які погано виконують свої обов’язки, або тих, хто винен у порушенні дисципліни, переводять на рівноцінні або навіть вищі посади. Це не тільки несправедливо, але й глибоко шкідливо, оскільки сприяє розвитку системи негативного відбору. Така практика має бути ліквідована якнайшвидше шляхом забезпечення того, щоб офіцери, які не відповідають стандартам ефективності, не допускалися до просування по службі і, як мінімум, були понижені у посаді у воєнний час – або повністю звільнені у мирний час.

Наприклад, якщо на посаду командира батальйону претендують чотири командири рот, просування по службі має здійснюватися лише за умови, що це буде найздібніший з офіцерів. Тих, хто повторно не отримує підвищення після кількох спроб, слід звільняти зі служби, звільняючи місце для кращих кандидатів.

Безсумнівно, знадобляться роки, щоб створити нову культуру і систему, яка послідовно виховує кращих військових лідерів. Однак кроки мають бути зроблені негайно, оскільки майже три роки стагнації лише підбадьорили некомпетентних офіцерів, посиливши уявлення про те, що вони не несуть відповідальності за розгул фаворитизму і не несуть відповідальності за постійні невдачі.

b) Покращення умов служби фронтової піхоти

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7 квітня 2024 року родичі українських військовослужбовців провели мітинг у Києві з вимогою встановити фіксовані терміни служби. Станом на 2 січня 2024 року закон не був прийнятий, оскільки мобілізаційні зусилля недостатні для звільнення тих, хто служить з 2022 року. Головний банер: “1 день на війні не дорівнює 1 дню в мирному житті”. Фото: Суспільне

Служба у фронтових піхотних підрозділах повинна мати значні переваги, яких не отримують інші. Це включає в себе встановлені терміни служби та гарантовану можливість демобілізації після закінчення терміну.

Дехто боїться, що встановлення фіксованої дати закінчення служби може призвести до масового відтоку військовослужбовців, яких ніким буде замінити. Але це вже відбувається, просто по-іншому. Тисячі солдатів дезертирують або відмовляються виконувати накази і йти на фронт.

У деяких підрозділах це може бути понад 5-10% особового складу. Це набагато ризикованіше, ніж дозволити піхоті піти через певний час, наприклад, через рік.

Втім, війна не може покладатися лише на добровольців. Як я вже згадував раніше, вона також потребує обов’язкової служби, особливо в піхоті, де ніколи не буде достатньо добровольців. Нинішня система забезпечення служби в Україні не працює належним чином.

Спроби притягнути людей до відповідальності за дезертирство або самовільне залишення частини займають занадто багато часу і не вирішують проблему нестачі солдатів досить швидко. Не допомагає і те, що система військових судів в Україні фактично мертва, оскільки була фактично ліквідована ще до війни. Фактично, в Україні досі не існує спеціальних військових судів – вони були скасовані ще в 2010 році за часів президента Януковича.

Щоб вирішити ці проблеми, Україна повинна докорінно реформувати свою військову судову систему шляхом створення незалежного наглядового органу за зразком Офісу генерального інспектора армії США. Така інституція могла б стати каталізатором значущих змін, розслідуючи порушення, розглядаючи скарги, здійснюючи контроль за дотриманням законодавства та наглядаючи за впровадженням реформи.

Це допоможе виявити системні проблеми, зібрати важливі дані і надати аналітичну інформацію для вимірювання прогресу і викорінення неефективного керівництва серед офіцерів і сержантів.

У якості багатообіцяючого кроку Україна вже розпочала цей процес. У квітні 2024 року Міністерство оборони створило Інститут військового омбудсмена, а президент Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим омбудсменом. Ця посада захищатиме права військовослужбовців, розслідуватиме порушення та вживатиме заходів для захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Втім, багато чого залежатиме від реальних повноважень цієї ролі, які ще мають бути визначені окремим законом.

І останнє, але не менш важливе: солдати повинні бути впевнені, що держава не залишить їх після поранення. Хоча за нового керівництва у справах ветеранів було зроблено деякі позитивні кроки, шкода, завдана їхніми попередниками за два роки війни, породила глибокий скептицизм. Навіть благі наміри наразі стикаються зі зростаючою недовірою.

Багато ветеранів задаються критичним питанням: Навіщо жертвувати собою заради держави, яка не дбає про своїх? Керівництво держави має покращити комунікацію з громадськістю та продемонструвати, що турбота про ветеранів є справжнім пріоритетом, а не порожньою риторикою.

Переконати населення в тому, що піхотна служба є значущою та почесною, буде неабияким подвигом, особливо після трьох років систематичного безгосподарювання. Глибоко вкорінений образ генералів радянських часів, які бездумно жертвували цілими ротами заради незначних тактичних переваг, аби лише відзвітувати про поверхневі успіхи, продовжує кидати довгу тінь на громадську думку.

Щоб подолати цю стигму, українське керівництво має продемонструвати справжню відданість покращенню умов служби солдатів, забезпеченню їхнього виживання та ефективності. Впроваджуючи раніше згадані реформи, воно має показати, що військова ситуація розвивається в позитивному напрямку, а не погіршується далі.

Одним із запропонованих рішень для зменшення хаосу на фронті є перехід від нинішньої залежності від тимчасових структур вище рівня бригади до постійних структур підрозділів, таких як корпус і дивізія. Чітко визначені ролі, обов’язки і відповідальність командирів і особового складу покращили б безперервність і згуртованість. Командири матимуть більше часу для ознайомлення з підпорядкованими їм підрозділами, що сприятиме кращій координації та прийняттю рішень.

c) Удосконалення структури армії

Крім того, формування кількох окремих штурмових батальйонів у структурі дивізій та корпусів може допомогти вирішити проблему фрагментації бригад, які розбиваються на частини з метою посилення інших ділянок фронту. Ці спеціалізовані батальйони можуть бути розгорнуті як підрозділи швидкого реагування для стабілізації критично важливих районів без шкоди для згуртованості та оперативної цілісності існуючих бригад

Наразі підкріплення часто вилучають з підрозділів бригадного рівня, дислокованих в одному регіоні, наприклад, на півдні України, і перекидають в абсолютно незнайомі райони, такі як Курськ. Така практика не лише ставить війська під командування незнайомих офіцерів, але й залишає їх без інформації про сусідні підрозділи та їхні можливості.

Дивізії можуть формуватися на базі успішних бригад і частин, таких як 3-я десантно-штурмова бригада, яка може стати основою новоствореної дивізії. Такий підхід дозволив би дивізії успадкувати культуру, бойові практики та організаційні методи бригади, масштабуючи їх на більшу кількість сил.

Реклама Третьої штурмової бригади. Текст: “Я люблю третю штурмову бригаду”. Скріншот з їхнього сайту

Сформувавши дивізії на базі перевірених бригад, Україна може створити структуру з оперативною послідовністю. Ця модель також забезпечує структурований шлях для кар’єрного зростання, заохочуючи офіцерів, які продемонстрували виняткову ефективність на посадах командирів рот, батальйонів та допоміжних підрозділів – таких як логістика, розвідка та артилерія. Досвідчені офіцери і сержанти з цих бригад можуть бути просунуті по службі в межах дивізії, що дає їм змогу розширювати свої знання без переведення до незнайомих підрозділів.

Це також означає, що Україна повинна негайно припинити формування нових бригад. Країна не тільки не має достатньої кількості досвідчених командирів для ефективного керівництва такою кількістю нових бригад, але й стикається з нестачею західних країн, готових надати необхідну зброю.

Не має сенсу продовжувати створювати бригади, які залишаються недоукомплектованими, недоозброєними або і тими, і іншими, коли більшість існуючих бригад вже стикаються з цими проблемами.

d) Трансформація системи підготовки

Українська система військової підготовки залишається непослідовною, незважаючи на деякі покращення. Вона варіюється від виняткової базової підготовки з першокласними інструкторами до погано керованих центрів з невмілим персоналом, який надає мало змістовних інструктажів.

Один з військових навчальних центрів в Україні, в якому проходять підготовку мобілізовані військовослужбовці. Серпень 2024 року. Фото: Мар’ян Мавлик, RFE/RL

Проблеми з якістю підготовки не є універсальними, але досить поширені. Багато звітів описують солдатів, які проводять тижні базової підготовки простоюючи або виконуючи небойові завдання. В інших випадках підготовка занадто коротка, занадто багато тем втискується в недостатній час для вивчення.

Розгортання неадекватно підготовленого особового складу, особливо тих, хто щойно закінчив скорочену підготовку, не лише послаблює бойові підрозділи, а й підриває суспільний дух. Це підживлює уявлення про те, що всі солдати погано підготовлені і приречені на швидку загибель на фронті.

Швидке, ретельне розслідування цих питань має вирішальне значення. Ефективно функціонуюча інституція, така як запропонований Офіс Генерального інспектора, повинна мати повноваження оперативно розпочинати внутрішні розслідування.

Їхня мета: визначити, чи є причиною невдач недбалість, брак ресурсів, некомпетентність чи навіть злочинна поведінка.

Покращити військову ефективність України може краща співпраця з військовими фондами та організаціями, такими як ComeBackAlive. Ці організації вже підтримують такі важливі ініціативи, як збір даних та аналіз навчальних програм. Наразі українським військовим бракує впорядкованої системи збору даних, натомість вони покладаються на надмірну бюрократичну паперову тяганину.

Вкрай необхідна модернізована електронна система збору та оцінки даних, яку можна було б швидко оновлювати за допомогою зворотного зв’язку з фронтових бригад у режимі реального часу.

Україна вже має перспективні приклади цифрової трансформації. Додаток Армія+ спростив процес переведення особового складу між підрозділами, скоротивши паперову тяганину, яка раніше займала місяці, до процесу, який тепер виконується за лічені дні. Тепер військовослужбовці можуть подавати запити на переведення через додаток майже миттєво, що значно скоротило бюрократичні затримки і отримало широкі позитивні відгуки від військовослужбовців.

Багато бригад самостійно розробили навчальні курси з урахуванням того, що більшість солдатів, які прибувають на службу, не готові до бойових дій. Ці ефективні, перевірені на практиці методи підготовки повинні систематично оцінюватися, а потім поширюватися по всій армії. Існує потенціал для створення уніфікованих навчальних програм на рівні дивізії або корпусу, які могли б доповнити існуючі навчальні центри і забезпечити більш стандартизовану підготовку солдатів.

Підсумок

Це далеко не вичерпний перелік, який ілюструє, що системні проблеми України не можна виправити простими рішеннями. Найважливішим першим кроком є відкрите визнання існування цих глибоких недоліків. Щоб перемогти Росію і забезпечити тривалий мир, Україна повинна вирішити проблеми, які підривають її національну оборону.

Дискусії мають бути зосереджені на практичних реформах, а національні лідери повинні сприймати конструктивну критику як нагальний заклик до дій, а не як спробу дискредитації уряду. Водночас критики повинні залишатися професійними, прагнучи поліпшити управління, а не опортуністично послабити керівництво у воєнний час.

Подолання десятиліть неефективного управління в умовах екстремального тиску війни є складним завданням. Але альтернатива – поразка, крах, нестабільність, дезінтеграція – набагато складніша. Поразка – це не варіант.

Завоювання Росії дісталися їй величезною ціною у вигляді людських життів, техніки і довгострокової шкоди для її економіки і демографії. Проте Москва все ще наполегливо переслідує свої цілі, і тому до цієї загрози слід ставитися серйозно. Нинішні витрати на війну недостатні для того, щоб змусити Росію відступити. Саме тому постійний економічний тиск на Кремль і продовження поставок зброї в Україну є життєво важливими для того, щоб зробити ціну агресії нестерпно високою.

Внутрішні проблеми України не повинні відмовити Захід від подальшої підтримки. Однак українське керівництво має також продемонструвати рішучими діями, що це боротьба за існування.

У тих районах, де українські сили мають кращу підготовку, координацію, планування і вогневу міць, надану Заходом, російські атаки зазнають поразки. Важливо, щоб такі успіхи стали нормою, а не поодинокими випадками.

Сильне лідерство, ефективна підготовка, належний процес мобілізації, структурні вдосконалення і постійне постачання зброї – це ключ до перемоги. Без цього Росія продовжить захоплювати українські землі.

Автор: Татарігамі – військовий спостерігач, OSINT та GEOINT аналітик, засновник Frontelligence Insight.

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Джерело: EUROMAIDANPRESS