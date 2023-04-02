Что возят по Каспию корабли из Ирана в Россию

8 марта британский телеканал SkyNews опубликовал статью, в которой со ссылкой на неназванный источник в “службах безопасности” утверждалось: в начале января Иран тайно поставил России 100 миллионов патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов. Журналисты Радио Свобода нашли в соцсетях фотографии, сделанные на борту одного из кораблей во время рейса, который якобы вез этот груз.

Журналисты получили от источника информацию о двух кораблях, которые вышли из иранского порта Амирабад 10 и 12 января и после остановки в Туркменистане прибыли в Астрахань 27 января. Речь шла о грузовых судах “Муса Джалиль” и “Бегей”, которые ходят по Каспию под российским флагом и приписаны к астраханскому морскому порту. Даты и маршрут этих рейсов из Ирана в Россию подтверждаются открытыми источниками, в том числе спутниковыми снимками и данными сайта MarineTraffic, отслеживающего местоположение кораблей в режиме онлайн.

Оставался один вопрос: что везли “Муса Джалиль” и “Бегей”? Достоверность информации SkyNews о перевозке боеприпасов вызвала сомнения у экспертов.

Как отмечает пользователь твиттера и исследователь оружия @CalibreObscura, большинство указанных в статье SkyNews калибров патронов и боеприпасов не используются в России (например, патроны калибра 5.56 мм), а некоторые и не производятся в Иране (например, боеприпасы калибра 115 мм).

Кроме того, как писали 8 марта эксперты аналитической группы Conflict Intelligence Team (CIT), следящие за войной в Украине по открытым источникам, за прошедший месяц новых иностранных боеприпасов на фронте не появлялось. В то же время в CIT допускают перевозку вооружений между Ираном и Россией по Каспийскому морю (например, беспилотников Shahed). В CIT тоже обратили внимание на указанные в статье калибры и типы снарядов, заметив, что некоторых из них просто не существует: например, противотанковых ракет калибра 107 мм или ракет для реактивных систем залпового огня калибра 152 мм.

Радио Свобода удалось найти в социальной сети “ВКонтакте” аккаунт россиянина, который работает на судне “Муса Джалиль”. 26 января, то есть во время одного из “оружейных” рейсов, о которых идет речь в статье SkyNews, он опубликовал фотографию, сделанную на палубе корабля. На ней он позирует рядом с американским автомобилем Ford Bronco. Рядом видны другие машины.

Тот факт, что этот человек работает на “Мусе Джалиле”, подтверждается другим опубликованным им снимком, сделанным в Астрахани в ноябре 2022 года перед очередным рейсом в Иран с грузом российских автомобилей “КамАЗ”. На одном из “КамАЗов” видна надпись “Муса”, а детали судна на других снимках в найденном нами профиле совпадают с общедоступными фотографиями корабля.

В аккаунте этого пользователя “ВКонтакте” есть и другие фотографии с машинами, сделанные в Иране и Астрахани. Например, в ноябре 2022 года он опубликовал этот снимок с готовым к отправке в Россию “Мерседесом” в порту Амирабада:

Большинство машин, с которыми фотографировался на “Мусе Джалиле” этот человек, произведены в США. По логотипу на рамках номерных знаков мы нашли компанию, в которой они были куплены: это сеть автосалонов Automax в Объединенных Арабских Эмиратах, у сайта которой есть версия на русском языке.

В компании Automax подтвердили Радио Свобода, что продают новые автомобили из Европы и США россиянам и организовывают их доставку в Россию транзитом через Иран, а затем кораблями по Каспию. По желанию клиента машина может быть доставлена в другие страны каспийского региона, например в Азербайджан (фотографии оттуда также есть в найденном нами профиле во “ВКонтакте”).

Мы получили VIN-номер одного из автомобилей в продаже, пикапа Ford F-150. Из этого номера следует, что он был произведен в США в 2022 году. Цена машины в автосалоне в Дубае без учета доставки в Россию и растаможки примерно на четверть больше цены в Америке, оплата возможна наличными, криптовалютой и переводом через Райффайзен банк, один из немногих западных банков, не ушедших из РФ после начала вторжения в Украину (18 февраля 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США начало расследование в отношении этого банка в связи с его деятельностью в России).

Темная лошадка

В марте 2022 года, меньше чем через месяц после начала полномасштабной войны в Украине, США и ЕС запретили поставки практически всех производимых на своей территории машин в Россию. Большинство европейских и американских автомобильных компаний закрыли свои представительства в стране. Российские власти ответили на это легализацией “параллельного импорта” машин и запчастей к ним. “Серый” импорт из США и Европы редких моделей авто, которые не поставлялись в Россию официально, существует давно, но после санкций из-за войны и ухода из России западных автопроизводителей он вырос в разы. Не является новостью и схема поставок машин через Иран, хотя чаще в этом контексте упоминаются такие страны, как Казахстан и Китай.

“Иран оказался темной, но интересной лошадкой, через которую поставляют автомобили с ближневосточного рынка”, – объясняет автомобильный журналист Петр Баканов. По его словам, в условиях санкций действует множество схем доставки импортных автомобилей в Россию.

В основном они работают по географическому принципу: например, автомобили из Японии и Кореи попадают в Россию через Дальний Восток, часть продукции европейского автопрома поставляются через Литву в Беларусь, в Поволжье и южные регионы автомобили различными путями поступают через Турцию, Азербайджан, Иран и Казахстан. Баканов подтверждает, что после начала полномасштабной войны в параллельном автомобильном импорте выросло значение ОАЭ – оттуда в основном едут внедорожники и кроссоверы, а также автомобильные запчасти.

Как правило, для легализации прохождения границ и таможенного оформления используется цепочка частных лиц. Оплата за машину все чаще производится наличными, причем для доставки наличных денег от покупателя продавцу уже сложились трансграничные цепочки посредников. До начала российского вторжения американские автомобили, которые закупались не через официальных дилеров, в основном попадали в Россию через Финляндию и порт Владивостока.

Теперь, когда эти маршруты стали недоступными, российский рынок переориентировался на машины из США с Ближнего Востока, где они всегда пользовались популярностью из-за низких цен на топливо. Доставкой автомобилей из Эмиратов в Россию, рассказывает Баканов, в основном занимаются посредники из стран Центральной Азии, хотя участвуют и россияне. Крупные российские автосалоны обзавелись собственными представителями в разных странах региона, закупая машины и контролируя их доставку. “В чистом виде [автомобильные] санкции не работают. Пригнать можно что угодно – просто теперь это стоит дороже”, – говорит эксперт.

Сам по себе “Персидский коридор” в условиях санкций – не новость. Владимир Путин не раз упоминал о важности развития этого пути для России: например, в послании Федеральному собранию в конце февраля. Вернулся он к этой теме и в день публикации этого материала, 16 марта, призвав российских предпринимателей вкладывать деньги в развитие транспортного коридора Север-Юг из Ирана через Каспийское море. “СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов”, – сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

80 лет назад американские автомобили уже совершали путешествие по похожему маршруту: из США в Персидский залив, через Иран до Каспия и дальше – в Советский Союз. Так выглядел путь, через который шли поставки по ленд-лизу. Этот путь получил название “Персидский коридор”.

Вместо дорогих внедорожников через персидский коридор шли “Студебекеры”, а Вашингтон и Москва были союзниками в войне против Гитлера. Сегодня американский ленд-лиз снова действует, с его помощью США помогают Украине в отражении российской агрессии, а “Персидский коридор” используется для обхода санкций.

Что до иранского оружия, то оно все равно может оказаться в Украине – но не у российских, а у украинских военных: как писали месяц назад американские СМИ, Пентагон рассматривает возможность передачи ВСУ нескольких тысяч единиц стрелкового оружия, более миллиона патронов и других вооружений иранского происхождения, предназначавшихся для йеменских боевиков-хуситов, поддерживаемых Тегераном. Это вооружение было захвачено у контрабандистов во время патрулирования прибрежных вод Йемена американскими и французскими кораблями.

Автор: Марк Крутов

Источник: Радио Свобода