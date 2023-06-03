Cин СБУшника мріяв про «Львівську народну республіку»

Суд почав розглядати справу 33-річного львівʼянина Андрія І., який нібито створював в соцмережах групи проросійської спрямованості.

На лаві підсудних син колишнього співробітника Служби безпеки України. Батько, який раніше працював на посаді керівника підрозділу СБУ в Львівській області, приходить на кожне засідання, пише «Судовий репортер».

На хлопцеві футболка з написом «Доброго вечора, ми з України», а на кофтині синьо-жовта стрічка, хоча його звинувачують у злочинах проти України. Про обвинуваченого відомо, що він працює в IT. Суду він розповів, що до 2021 року офіційно працював інтернет-маркетологом в одній з американських компаній, а потім перейшов на фріланс.

Ще в травні 2014-го в соцмережі «Вконтакте» хлопець нібито створив спільноту «Львівська народна республіка» із підписом — «За союз з Новоросією! Зупиніть АТО!», в якій поширював антиукраїнські і пропагандистські матеріали. Зараз група налічує понад 10 тисяч користувачів.

Інша започаткована ним група «ПМОН Беркут — помощь Беркуту и ВВ. Футболки», в якій у 2017-му він писав, що «Украинскому народу грозит погибель», закликаючи до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Навіть після повномасштабного російського вторгнення обвинувачений, за матеріалами справи, продовжував свою діяльність. 11 квітня 2022 року поширив інтерв’ю з назвою «Они там есть, о чем молчит русский украинец», пізніше — публікації «Добейте их ребята, очистить землю от грязи» і «Марк Катон: «Карфаген должен быть разрушен». А как насчет Украины?».

Востаннє хлопець запостив подібне у травні минулого року і тільки тоді, тобто через понад 8 років із початку такої активності, увагу на нього звернула СБУ.

Служба безпеки України звітувала про блокування мережі агітаторів, які працювали на Росію.

«Пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого «управління гуманітарних операцій ЛНР», яке підконтрольне російським спецслужбам. Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії… За даними слідства, бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління «ЛНР».

З’ясовано, що ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка». А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт «ВосходИнфо».Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі», — йшлося у повідомленні.

Тоді затримали тільки одного Андрія, а його спільникам підозри повідомили заочно.

Сайт «ВосходИнфо» сайт повʼязаний із ватажком терористичної організації «ДНР» Денисом Пушиліним, на якого у 2019 році РНБО наклала санкції.

«Не зважаючи на те, що вказаний сайт заблоковано на території України, у зв’язку з нанесенням шкоди інформаційній безпеці держави, перебуваючи у Львові продовжував його подальше обслуговування та адміністрування. При цьому, розміщуючи статті та інші матеріали, які мають інформаційний вплив спрямований на дестабілізацію та загострення суспільно-політичних ситуацій в України. Висвітлення поняття Україна, як синонім абсолютного програшу, зневіри в ЗСУ, та створення панічних настроїв…», — йдеться в обвинувальному акті.

Андрія І. обвинувачують у низці злочинів проти української державності, а саме державній зраді – (ч.1 ст. 111 КК), закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення влади ( ч.2 ст. 109 КК), розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України ( ч.2 ст.110 КК), закликах до агресивної війни або до розв’язання воєнного конфлікту (ст. 436 КК), поширенні матеріалів, які виправдовують збройну агресії РФ проти України ( ч. 2 ст. 436 – 2 КК).

За найтяжчий злочин йому загрожує від 12 до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна

У суді хлопець своєї вини категорично не визнає.

«Я приймав участь у зборі коштів на дрони для ЗСУ. Також я прийняв участь на початковій стадії для розробки проекту щодо збору коштів для України в США. Тому проросійські настрої це так само надумано, це тако, аби написати мені здається», — виправдовується він.

Обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави. Його представляють троє адвокатів.

У квітні взяти хлопця на поруки намагалися шестеро осіб, серед яких четверо ветеранів СБУ і батько. «Це заяви від ветеранів СБУ які знають сім’ю обвинуваченого, які перебувають біля адмінбудівлі суду і в їх бажанні можна пересвідчитися», — говорив один із адвокатів. Проте суд у цьому відмовив.

1 червня захисники вкотре просили змінити запобіжний захід і дозволити внести заставу, кажучи, що ризики вже зменшилися. Аргументами тримання під вартою є відсутність стабільної роботи та соціальних зв’язків і можлива втеча на непідконтрольну Україні територію, оскільки там і в Росії обвинувачений нібито має знайомих, з якими активно переписувався.

«Враховуючи те, хто є мої батьки — це відомо. То мені якраз «там саме місце», на окупованій території чи в РФ. Там так само, напевне, з мене почнуть робити зрадника, тому це останнє місце на землі де б я хотів бути на даний час, та і взагалі в майбутньому… У мене соціальний зв’язок дуже міцний — це мій батько. Я вважаю, за останні декілька років втратив всіх своїх близьких родичів… Цей зв’язок з татом не просто міцний, він став ще міцніший. В мене є постійне місце проживання…

Мене обурило та особисто образило те, що в клопотанні вказується, що я не маю ніякої іншої роботи окрім створення та адміністрування антиукраїнських сайтів та груп. Для мене це просто смішно та абсурдно звучить. Я насправді прикладав руки до більше ніж 100 сайтів, більше ніж 50 проєктів… Напевно собі прокурор так уявляє, що я от лежу в СІЗО, сиджу чи ходжу і думаю як от мені вийти і почати створювати щось антиукраїнське, наповнювати, розповсюджувати», — пояснює хлопець у суді.

У липні суд Франківський районний суд Львова планує досліджувати письмові докази.

Автор: Катерина Трохимчук

Джерело: «Судовий репортер»

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