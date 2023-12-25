Дослідники кажуть, що Захід досягає прогресу перекриваючи російсько-іранському виробнику дронів доступ до компонентів

Американські та українські дослідники кажуть, що західні країни успішно обмежують незаконні передачі західних електронних компонентів на російський завод, який підозрюється у виготовленні ударних безпілотників іранської розробки, але потрібно робити більше.

8 червня Білий дім оприлюднив дані розвідки США, в яких стверджується, що Росія отримувала іранські матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва ударних безпілотників у своїй спеціальній економічній зоні “Алабуга”.

Росія заявила, що покладається на власні ресурси у використанні безпілотників для нападу на Україну; Іран визнав, що постачав безпілотники Росії, але лише до вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Ні посольство Росії у Вашингтоні, ні місія Ірану в ООН у Нью-Йорку не відповіли на запитання щодо заводу в Алабузі, надіслані Голосом Америки електронною поштою в четвер.

Дослідники вказали на те, що 6 грудня Міністерство торгівлі США включило 11 російських компаній до списку організацій, які мають отримувати дозвіл на товари, щодо яких діють експортні обмеження.

Представники відомства заявляли, що компанії пов’язані з можливим виробництвом безпілотників в Алабузі. У лютому Міністерство торгівлі США включило напівпровідники та інші компоненти безпілотників, які використовуються російськими та іранськими компані, до переліку товарів, які підпадають під експортні обмеження.

Девід Олбрайт, президент вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки, один із дослідників, опитаних Голосом Америки останніми тижнями, сказав, що він вітає санкції Міністерства торгівлі США проти 11 російських компаній і вважає цей крок ознакою прогресу.

Владислав Власюк, український дослідник санкцій, радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака, також привітав дії США.

“Ми раді, що уряд США вживає заходів, спрямованих на перешкоду певним російським об’єктам, у тому числі “Алабузі”, і таким чином впливає на військову промисловість Росії”, — сказав Власюк у телефонній розмові з Голосом Америки у четвер.

Однак Власюк і Олбрайт заявили, що адміністрація Байдена повинна піти далі. Адміністрація не ввела санкції проти АТ “Алабуга”, власника заводу, хоча кілька його імовірних дочірніх підприємств були внесені до санкційного переліку 6 грудня.

Олбрайт сказав, що Міністерство фінансів і Державний департамент США повинні накласти санкції на АТ “Алабуга” та асоційовані компанії, щоб перешкодити іноземним компаніям співпрацювати з ними, назвавши такі рішення “давно назрілими”.

Власюк сказав, що Україна також хотіла б, щоб Сполучені Штати наклали санкції на АТ “Алабуга” та інші компанії, які, за інформацією Києва, входять до російської індустрії безпілотників.

Відповідаючи на запитання Голосу Америки щодо позиції США щодо санкцій проти АТ “Алабуга”, 28 листопада В Міністерстві торгівлі США відповіли, що “не коментують можливі обговорення щодо дій щодо санкційного переліку”.

У заяві додається, що “продовження відповіді на необґрунтовану війну Росії проти України залишається пріоритетом для міністерства”, і перераховуються заходи вжиті США проти незаконних мереж, які надсилають чипи та інші предмети до Росії.

Державний департамент США передав запитання Голосу Америки щодо Алабуги до Міністерства торгівлі, тоді як Міністерство фінансів не відповіло на електронний лист від 25 листопада щодо “Алабуги”.

Олбрайт також вказав на зацікавленість кількох європейських урядів у використанні досліджень його інституту щодо заводу в Алабузі, щоб спробувати перешкодити його доступу до електронних компонентів, виготовлених компаніями, розташованими на їхніх територіях.

Його дослідження базується на документах, які, очевидно, просочилися з “Алабуги” до The Washington Post, яка вперше повідомила про їхнє існування в серпні.

Олбрайт повідомив, що документи виглядають автентичними та описують закупівлі для поставок “Алабузі”, виробничі можливості та плани з виробництва копій іранського ударного безпілотника Shahed 136 під російським брендом.

У той час як більше половини електроніки зі списку зборки безпілотників Alabuga Shahed 136 виготовлено американськими компаніями, згідно з оглядом документів, який провів Олбрайт, решта надходить від чотирьох європейських компаній, повідомляє його інститут. До них належать швейцарські TE Connectivity і u-blox, нідерландська NXP Semiconductors і STMicroelectronics, головний офіс якої розташований у Швейцарії, а юридичне представництво в Нідерландах.

“Швейцарія та Нідерланди, безумовно, зацікавлені в інформації, яку ми пропонуємо”, — сказав Олбрайт. Власюк також віддав належне європейським країнам за співпрацю з Україною у цьому питанні.

“Ми постійно спілкуємося з урядом Нідерландів щодо санкцій, і вони були дуже корисними та проактивними, – сказав Власюк. – Щодо швейцарців, тут трохи складніше, але ми в контакті і вони в основному впроваджують санкції ЄС, що добре”.

У відповідь на запитання Голосу Америки про дослідження “Алабуги” Олбрайт, Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що “пріоритетом” є запобігання обходу санкцій, покликаних якомога ускладнити Росії продовження війни проти України.

“З цією метою ми здійснюємо багато дій з міжнародними партнерами, як публічно, так і непублічно. Міністерство не може коментувати контакти з окремими компаніями чи організаціями”, – йдеться в повідомленні.

Уряд Швейцарії не надав коментарів на електронний лист, який минулого місяця Голос Америки надіслав посольству у Вашингтоні.

Олбрайт і Власюк сказали, що західні виробники електроніки також повинні зробити більше, щоб їхні деталі не потрапляли в дрони “Алабуги”.

“В електронній промисловості компанії відправляють мільйони компонентів дистриб’юторам, які не дбають про кінцевого споживача, — каже Олбрайт. — Тому виробникам електроніки необхідно співпрацювати з дистриб’юторами щодо правил обачності. Виробники повинні сказати, що ми просто не збираємося продавати ці критично важливі товари, якщо ми дійсно не знаємо, хто є кінцевим споживачем”.

Власюк зазначив, що Україну засмучує, що в штурмових безпілотниках, запущених Росією, знайшли західні компоненти, а також тим, як виробники пояснюють цей феномен.

“Вони кажуть: “Ми нічого офіційно не постачаємо в Росію”. Звичайно, не постачають. Тож я вважаю, що вони могли б посилити свої процедури комплаєнсу та “знай свого клієнта”, — сказав Власюк.

У суботній заяві, надісланій Голосу Америки, представник швейцарської компанії u-blox заявив, що використання її продукції в системах озброєнь країн, на які накладено ембарго, є “явним порушенням” умов продажу для клієнтів і дистриб’юторів.

“Ми дуже ретельно розслідуємо будь-які порушення цієї політики та вживатимемо судових заходів у разі порушення”, — сказав речник.

Відповідаючи на запитання про “Алабугу”, компанія u-blox відповіла, що підтримує регулярні контакти з урядовцями та кількома представниками неурядових організацій.

Стосовно того, як деталі u-blox були знайдені в безпілотниках, використовуваних Росією, речник сказав, що є кілька ймовірних пояснень, у тому числі те, що компоненти були придбані до введення санкцій, що вони були частиною надлишкових запасів, проданих клієнтами брокерам у країнах, де немає санкції проти Росії, а потім відправлені в Росію, що вони були контрабандою ввезені в Росію, або що їх було видалено з таких продуктів, як електроскутери, електровелосипеди, автомобілі та будівельна техніка, і поміщено в російські дрони.

Голландська компанія NXP Semiconductors також надіслала Голосу Америки заяву в п’ятницю, вказавши, що вона “зобов’язана” дотримуватись закону та “старанно працює над тим, щоб її продукція не перенаправлялася неналежним чином до країн, на які накладено ембарго, включаючи Росію, Іран та Білорусь, для використання у зброї та інших продуктах. системи, для яких вони не були розроблені або призначені”.

“Наша команда підтримує постійні контакти з регуляторними органами в усьому світі з цього питання, працюючи в рамках загальногалузевих зусиль, щоб запобігти незаконному використанню чипів”, — додала компанія, посилаючись на ініціативу Асоціації напівпровідникової промисловості, членом якої вона є.

STMicroelectronics відповіла Голосу Америки в понеділок, що з лютого 2022 року вона діяла відповідно до санкцій і заходів експортних обмежень Європейського Союзу, Сполучених Штатів і їхніх країн-партнерів, спрямованих проти Росії та Білорусі.

“Ці дії включають посилення вимог відповідності для всіх наших каналів продажів, включаючи пильність щодо ухилення від санкцій і перенаправлення доставки, впровадження додаткових заходів перевірки кінцевих користувачів, розгортання автоматизованих рішень для клієнтів і перевірок продуктів, а також покращення нашого інформування цільових зацікавлених сторін”, — йдеться в повідомленні.

Компанія TE Connectivity не відповіла на запит Голосу Америки з проханням прокоментувати.

Примітка редактора: Цю статтю оновлено, щоб уточнити, що компанія STMicroeletronics має юридичний офіс у Нідерландах, а не виробничі підприємства, як було зазначено в попередній версії цього звіту.

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Джерело: Голос Америки