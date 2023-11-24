Еще один представитель путинской власти выдвинул свою кандидатуру для получения ордера на арест от МУС

«Моя биография прозрачна, белых пятен в ней нет», — так говорит о своей жизни 70-летний депутат, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он активно поддерживает войну в Украине, рассказывает о «плюсах СВО» и «жестокости кровавого киевского режима», а его фракция в Госдуме предлагает признать Украину террористическим государством.

Как минимум одно белое пятно в его биографии все же есть. В распоряжении издания «Важные истории» оказались документы о том, что Сергей Миронов и его жена усыновили вывезенного из Украины ребенка. 10-месячная девочка Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации города российской армией. Оттуда ее вывезли в Россию и тайно сменили имя и гражданство: так она стала россиянкой Мариной Мироновой.

Это первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга. По словам опрошенных нами юристов, с точки зрения международного права это может квалифицироваться как военное преступление и считается геноцидом.

Свадьба

В середине июня 2022 года Сергей Миронов приехал в Якутию. Он посетил республиканский национальный праздник «вместе с супругой Инной Геннадьевной», рассказало местное издание. На фото с депутатом позирует Инна Варламова — его новая избранница. Спустя четыре месяца, в октябре 2022-го, Миронов и Варламова официально поженились. Публично о свадьбе они не сообщали. Для него этот брак стал пятым, для нее — четвертым.

Сергей Миронов и Инна Варламова (в центре) в Якутии. ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СЕРГЕЯ МИРОНОВА

55-летняя Инна Варламова родилась в Кировской области. Работает во власти с 2005 года. Больше девяти лет Варламова трудилась в Совете Федерации, а с 2015 года работает в аппарате Госдумы. В VII созыве она была помощницей депутата Николая Рыжака, однопартийца Миронова по «Справедливой России». Варламова и Миронов знакомы как минимум с осени 2019 года — тогда они стали появляться вместе на фотографиях. К тому моменту Миронов уже официально развелся со своей предыдущей, четвертой по счету женой.

Похищение

В конце августа 2022 года Инна Варламова приехала в Херсонскую область вместе с первой заместительницей Миронова в Госдуме Яной Лантратовой. Уехали они не одни. Местные оккупационные власти выдали на них доверенность на вывоз двоих детей — 10-месячной Маргариты Прокопенко и двухлетнего Ильи Ващенко, рассказывало издание Hromadske. До начала полномасштабной войны эти дети жили в Херсонском доме ребенка.

Инна Варламова (в центре), Яна Лантратова (справа от нее) и назначенная после оккупации главой Херсонского дома ребенка Татьяна Завальская (слева) в Херсонской области. ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ЯНЫ ЛАНТРАТОВОЙ

Во время приезда Варламовой и Лантратовой Маргарита лечилась от бронхита в Херсонской областной детской больнице, рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Наталья Лютикова. По её словам, жена Миронова приехала в больницу не одна, а с Татьяной Завальской, которую после оккупации Херсона назначили главой местного дома ребенка. Лютикова рассказала, что Варламову ей представили как «начальницу по делам детей из Москвы». Женщины осмотрели детей и остались довольны их состоянием и условиями содержания. После этого Завальская стала ежедневно звонить и требовать выписать детей, говорит Лютикова.

«Когда я спросила, почему я должна выписывать больных детей, Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты», — рассказала сотрудница больницы. Врачам удалось отложить выписку лишь на неделю.

На следующий день после выписки Маргариту и Илью забрали из дома ребенка. Официально детей вывезли в Москву для «обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации». До освобождения города украинской армией оставалось чуть больше двух месяцев.

Усыновление

Через неделю после вывоза из Украины Маргарита и Илья оказались в Подмосковье. Об этом свидетельствует запрос, который управление №16 Минсоцразвития Московской области направило в Херсонский дом ребенка в начале сентября 2022 года. Ведомство просило прислать документы, которые подтверждают, что Маргарита и Илья остались без попечения родителей. «В настоящее время дети находятся на территории Московской области и признаны нуждающимися в государственной поддержке», — говорится в документе.

Запрос из подмосковного Минсоцразвития в Херсонский дом ребенка. ИСТОЧНИК: TOP HAT/HAYLOFT PRODUCTIONS

Для усыновления ребенка в России нужно обратиться с заявлением в суд. Эти дела рассматривают в особом порядке. В ноябре 2022 года такое дело было рассмотрено в Подольском городском суде Московской области. Заинтересованным лицом по нему проходила Инна Варламова, а заявителем было управление подмосковного Минсоцразвития №16 — то самое, которое запрашивало информацию о Маргарите и Илье из Херсонского дома ребенка.

В распоряжении «Важных историй» есть документы, которые указывают: спустя месяц после решения суда, в декабре 2022 года, Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили вывезенную из Херсона Маргариту Прокопенко. Ей было чуть больше года. По просьбе усыновителей личные данные ребенка можно изменить, что и было сделано: девочка стала Мариной Сергеевной Мироновой. Ей поменяли не только имя и родителей, но и место рождения: вместо украинского Херсона — подмосковный Подольск.

Знакомый с ситуацией Маргариты и Ильи источник сообщил «Важным историям», что биологическая мать Маргариты лишена родительских прав, а отец умер, однако у нее есть другие родственники. Судьба Ильи до конца неизвестна. «Важные истории» установили, что только спустя год после депортации, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении. Из него следует, что Илья находится в Московской области.

Преступление

Усыновление депортированных украинских детей в России — это преступление с точки зрения международного права, объясняет юристка Мария Чащилова. «Это считается геноцидом и нарушает пункт „е“ ст. 2 Конвенции „О предупреждении геноцида“: насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

У этих детей нередко есть родственники или опекуны в Украине, которые потеряли с ними связь, а в случае воспитанников детских домов опекунами выступают должностные лица этих учреждений. По международному праву стороны конфликта должны предоставлять родственникам и опекунам сведения о пропавших и содействовать их розыску». ​​По словам Чащиловой, юридические последствия для усыновителей предсказать сложно, однако не исключено, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) может выписать ордер на их арест. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей в Россию.

Ранее публично о подтвержденных случаях усыновления детей, которых вывезли из оккупированных территорий Украины в Россию, известно не было. Российская сторона признавала лишь вывоз и передачу детей под опеку в российские семьи. «Важные истории» рассказывали, что депортированных детей вносят в общероссийский банк данных о детях-сиротах. По нашим подсчетам, к началу лета 2023 года в этом банке могло находиться почти 2,5 тысячи безнадзорных детей из Украины.

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова неоднократно говорила, что россияне не могут усыновлять детей с оккупированных территорий Украины. «Часто говорят об усыновлении детей, рожденных в ДНР, ЛНР и Украине. Я могу вас заверить, что этой формы замещающей семьи у нас в принципе нет. Все дети размещаются под опеку. <…> Для нас приоритет, чтобы дети сохраняли привязанность к своей земле, чтобы у них была возможность общения с кровными родственниками», — говорила Львова-Белова.

Если депортированного ребенка усыновили, родственникам или опекунам в Украине будет крайне сложно его вернуть. Усыновители получают такие же права, как кровные родители, и могут изменить личные данные ребенка, как и произошло с Маргаритой. Отменить усыновление можно только через суд, при этом основаниями для отмены может быть жестокое обращение с ребенком, алкоголизм и наркомания усыновителей или отсутствие нормальных условий для развития и воспитания ребенка. Розыск Международным уголовным судом за геноцид в этот список не входит.

«У этих детей нет родителей, о них никто не позаботится. И у них украли еще и родину. Никто не имел права этого делать. Это ведь не вещи, это живые люди, это дети!» — говорит врач Херсонской областной детской больницы Наталья Лютикова.

«Важные истории» направили запросы Марии Львовой-Беловой и Сергею Миронову. На момент публикации редакция ответов не получила. Представители Маргариты сообщили «Важным историям», что также направили в аппарат Львовой-Беловой запрос о возвращении ребенка в Украину.

18 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Инны Варламовой.

Если вам что-то известно об усыновлении детей, вывезенных из Украины в Россию, — пишите автору расследования Кате Бонч-Осмоловской на почту [email protected] или в бот обратной связи.

Редакторы: Алеся Мароховская, Роман Анин

АВТОРЫ: КАТЯ БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, ДМИТРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

Источник: ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ