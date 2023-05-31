Готував ракетний удар по Кропивницькому, надіявся, що українці не зіб’ють російську ракету

Жителя Кропивницького за державну зраду засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Прокурор каже, це перший в області вирок за держзраду, скоєну в умовах повномасштабної війни. Видання «Судовий репортер» вело репортаж з зали суду.

Мав встановити GРS-трекер поряд із електричною підстанцією

Обвинувачений — громадянин України 1981 року народження, з вищою освітою, неодружений, дітей не має, на обліку у диспансерах не перебуває, раніше не судимий. Народився в Одесі, а мешкає у Кропивницькому. На момент злочину працював електромеханіком на залізниці. Згідно з характеристикою, участі в житті колективу не брав.

Як встановили слідчі, 25 листопада 2022-го року Фоменко отримав у Телеграмі повідомлення від абонента, який підписався як «Артур». Правоохоронці ідентифікували його як співробітника ФСБ РФ. Агент домовився із чоловіком про передачу ввечері щовівторка та п’ятниці інформації про місцезнаходження будівель СБУ, поліції, військкоматів, стратегічно важливих мостів та військової частини, в якій базується 3-й полк спецпризначення.

У подальшому Фоменко почав надсилати російському абоненту координати. І додатково щодня інформував, що відбувається у регіоні.

Наприклад, 6 січня 2023-го року Фоменко надіслав співробітнику ФСБ документ «План розвитку системи розподілу (зі змінами) ПрАТ «Кіровоградобленерго». Також у січні він отримав завдання сфотографувати та вивчити місцевість поряд із електричною підстанцією в обласному центрі. За домовленістю з агентом, Фоменко мав купити автомобільний GРS-трекер і встановити його поряд із електричною підстанцією. Прилад був потрібний, щоб збройні сили РФ нанесли точний ракетний удар. За висновком експерта, трекер працює на основі існуючої мережі та супутників, з його допомогою можна віддалено знаходити та контролювати будь-які цілі за допомогою SMS, мобільного додатка та програмного забезпечення для веб-відстеження.

В інтернет-магазині Фоменко купив GРS-трекер за 2240 гривень і отримав його у відділенні пошти. Вставив туди сім-картку та налаштував прилад.

Слідчі таємно знімали, як Фоменко іде на місце злочину

Пообіді 21 січня він встановив автомобільний GРS-трекер. На місце біля паркану як «визначене генштабом» йому вказав російський абонент. За 50 метрів Фоменка затримали правоохоронці. Як з’ясувалося, росіяни планували ввести координати для наведення ракети вже за годину, а через три-чотири години — нанести удари.

Фоменка звинуватили у допомозі представникам держави-агресора у підривній діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічно з конфіскацію майна.

Робив те, що попросили

Справу передали до Ленінського райсуду Кропивницького ще наприкінці березня. Її слухала колегія із трьох суддів під головуванням Світлани Льон.

Розгляд по суті відбувся 29 травня. За одне засідання дослідили письмові докази, допитали обвинуваченого і провели дебати.

Фоменко до початку судового засідання попросив, «аби його судили швидко». А ще поцікавився у прокурора, чи можна, щоб журналісти вийшли з залу.

Під час допиту чоловік не заперечував, «що дії, озвучені прокурором, він вчиняв, більше не робив нічого». Сказав, що особисто з абонентом, з яким спілкувався, не знайомий і не може точно говорити, кому передавав інформацію.

Також він обурювався: «Якщо я такий страшний, чому мене не ліквідували?».

Коли суддя запитала Фоменка про мотив злочину, просто відповів, що надавав допомогу.

Своє ставлення до скоєного пояснив так: «Все нормально, я робив те, що попросив верховний головнокомандувач. Він попросив у РФ посприяти і надати допомогу в 2014-му. І ніхто не відміняв його ці дії. Потім прийшли, влаштували революцію, а по-моєму, — державний переворот, та знищили державу, якій давали присягу. В 2014-му році України не стало. В мене все».

Фоменко у відділенні пошти забирає трекер

Також у суді переглянули відео, як Микола Фоменко забирає посилку із GРS-трекером у відділенні пошти. Потім прокурор зачитав переписку обвинуваченого та російського абонента.

У листуванні Фоменко повідомляв про наявність чи відсутність черг біля військкоматів, ситуацію з водою та світлом у місті, про польоти авіації, кількість повітряних тривог протягом доби і навіть звітував про погоду в Кропивницькому. До прикладу: «Погода в місті була сонячна, місцями з невеликим вітром».

«Щодо Дніпра — багато хто не вірить у версію про збиту ракету. Вірять, що її спеціально запустили по цивільному будинку. Робота ЗМІ — треба буде зняти «шори» в людей», — писав Фоменко своєму кураторові про ставлення місцевих до трегедії в Дніпрі. За офіційними даними, 14 січня 2023 від удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 45 людей.

Та водночас Фоменко висловлює сподівання, що українці не зіб’ють російську ракету, яку випустять росіяни, і вона не потрапить в житловий будинок («Надеюсь, ее не не собьют и она не упадет на жилой дом»).

Агент переконує його, що ракету тому й наводять через трекер і більш точного наведення не існує.

У суді показали відео, як обвинувачений був затриманий на місці злочину.

Заскочений зненацька Фоменко спершу заперечує, що коїть щось незаконне, звинувачує правоохоронців, що це вони все підлаштували. Але потім таки показує місце, де встановив трекер, прикрутив чотирма шурупами і замаскував рослинністю. І водночас Фоменко говорить, що не хоче співпрацювати із правоохоронцями та забороняє знімати себе на камеру, оскільки він «не політик та не публічна особистість». Відмовляється називати паролі до двох мобільних, які у нього вилучили.

Поліція перевіряє вміст пакету Фоменка

Окрім телефонів, у Фоменка при собі був пакет, як він сам пояснив: «із пєчєньками». Всередині були пачка з крекерами та два пакетики з меленим перцем. Як у переписці з представником ФСБ повідомив сам обвинувачений, з допомогою перцю він сподівався заплутати слід для службових собак. А саме: посипати перцем трекер.

Шматок паперу, який вилучили на місці злочину і у який був замотаний GРS-трекер, а також уривок паперу, вилучений у Фоменка в момент затримання, раніше складали одне ціле.

Прокурор Володимир Лещенко вимагав для обвинуваченого 15 років вʼязниці з конфіскацією всього майна — однокімнатної квартири та вилученої техніки. Обставинами, які пом’якшують покарання, прокурор вважає каяття обвинуваченого і допомогу в розкритті злочину.

Захисниця обвинуваченого Ангеліна Дуднік просила мінімальне покарання та не конфісковувати квартиру Фоменка. Говорила, що жодних тяжких наслідків через його дії не настало.

Доказів ніякої матеріальної винагороди за співпрацю з ворогом немає.

Суд визнав Миколу Фоменка винним у державній зраді та призначив покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок ще може бути подана апеляція.

Чи оскаржуватиме рішення сторона захисту, невідомо — захисниця Фоменка покинула суд ще до оголошення вироку, побажавши підзахисному удачі.

Прокурор сказав, що Фоменко подав клопотання, щоб його обміняли в Росію на українського полоненого. Сам обвинувачений від коментарів після засідання відмовився.

Автор: Лілія Кочерга

Джерело: «Судовий репортер»

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