Ідентифікація ватажків бойовиків «Вагнера»: Уткін, Сєдой, Бродяга, Ратібор та інші

Поки власник ЧВК «Вагнер» занурений у вир медійної активності, бойовими діями приватної армії командують люди значно менш відомі. Центр журналістських розслідувань розкаже про деяких з них.

Приватна військова компанія «Вагнер» грає помітну роль у війні проти України, але про те, хто командує цією квазі-армією, майже нічого не відомо. Безіменні «вагнерівці» мʼясними хвилями накочуються на Бахмут і масово гниють у посадках навколо нього, в той час як власник ПВК, путінський кухар Євген Прігожин заповнює собою медійний простір численних пропагандистських ресурсів, йому підконтрольних і не тільки. Це раніше він був непублічною фігурою, навколо якої крутилося безліч здогадок і чуток. За останній рік все змінилося.

Прігожин їздить російськими виправними колоніями, виступає перед зеками, він відкрито конфліктує з російськими генералами і губернаторами, він бʼє горщики і публічно принижує непідвладних йому «героїв новороссії», він володіє медіаімперією, яка наполегливо піарить його особисто і його бізнес, він коментує події на фронті і в тилу, він робить фантастичні заяви, єдина мета яких – клікбейт. Прігожин не приховує політичних амбіцій, транслюючи масам свій образ «рятівника вітчизни».

Між тим, людина з такою насиченою медіа активністю не може – та й просто не має часу! – здійснювати безпосереднє керівництво військом. Прігожин, як видно з його діяльності, є власником ПВК «Вагнер», водночас її промоутером і топ-вербувальником. А полководцями «Вагнера» є зовсім інші люди. Вони не світять обличчя в інтервʼю й коментарях, приховуючи їх під балаклавами. Їхні імена і позивні не розголошуються, а будь-які дані ретельно приховуються.

Інформація є хіба що про деяких – переважно тих, хто засвітився ще до 2022-го року, завдяки активності ПВК «Вагнер» в Африці чи Сирії.

Перший «Вагнер»

Найвідоміший з «вагнерів» – це, звісно, Дмітрій Уткін. Бо від початку «Вагнер» – це позивний Уткіна. Народився в російському місті Асбест Свердловської області, виріс в українському селищі Смоліне під Кіровоградом.

Брав участь у чеченських війнах, був командиром 700-го окремого загону спеціального призначення 2-ї окремої бригади Головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Звільнений в запас в чині підполковника, після чого подався в найманці. Спочатку працював у Moran Security Group, потім – у ПВК «Славянский корпус», від якого у 2013-му році їздив у відрядження в Сирію.

У 2014-му році РФ, вивчивши досвід «Славянского корпуса», почала формувати непередбачені російським законодавством парамілітарні структури для ведення війни проти України. Фінансування цих НЗФ відбувалося через комерційні структури Євгена Прігожина. Уткін очолив один з загонів, які після підготовки в Краснодарському краї були направлені на український Донбас. Загін назвали «Вагнер» – за позивним командира.

У 2015-му році, коли фронт на Донбасі стабілізувався, підрозділи Уткіна зайнялися роззброєнням непідконтрольних «ЛНР» збройних формувань. За даними СБУ, саме «вагнери» стоять за ліквідацією польових командирів Олександра Бєднова («Бетмена»), Олексія Фомінова («Фоми»), Сергія Косогорова («Косогора») та інших. Тоді ж підроздли ПВК «Вагнер» почали перекидати в Сирію, де вони відповідали за контроль над нафтовими і газовими полями.

Президент Путін високо відзначив заслуги Уткіна – сумарно той отримав чотири ордени Мужності. У 2016-му році Уткін засвітився на прийомі в Кремлі на честь «Дня героїв Отечества» – мережу облетіло фото чотирьох «вагнерівців» з Путіним.

Разом з тим, популярності набрало інше фото, на якому Уткін вихваляється нацистськими татуюваннями.

Прігожин з якихось своїх екстравагантних міркувань використав раптову медійну популярність імені свого полководця: в листопаді 2017-го року він призначив Уткіна гендиректором своєї керуючої компанії ТОВ «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Щоправда, не підполковника Уткіна-Вагнера (ИНН 262404751144), а бізнесмена Алексея Карнаухова (ИНН 470314967570), який спеціально для цього на три місяці змінив імʼя, ставши повним тезкою Уткіна Дмітрія Валерійовича.

Діяльність ПВК «Вагнер» ставала дедалі помітнішою, її присутність розповсюдилася на Африку – Лівію, Центральну Африканську республіку, Судан, Мадагаскар. Невдовзі Уткін потрапив під міжнародні санкції, а потім і під українські – про це стало відомо у грудні 2021 року. Як повідомила в серпні 2022 року LIGA.net із посиланням на власне джерело в українській розвідці, Уткін під час повномасштабного вторгнення РФ регулярно відвідував тимчасово окуповані території України «для перевірки ефективності застосування ПВК та якості виконання ними завдань». Отже, можна припустити, що Уткін продовжує відігравати одну з керівних ролей в ПВК «Вагнер».

Сєдой, Бродяга, Ратібор

На згаданому прийомі в Кремлі президент позував не тільки з Уткіним, а й з його бойовими бізнес-партнерами – на фото присутні один з керівників ПВК «Вагнер» Андрєй Трошев, а також командири штурмових рот «Вагнера» Андрєй Богатов і Александр Кузнєцов.

Андрєй Трошев,позивний «Сєдой» – полковник-артилерист, брав участь у радянському вторгненні до Афганістану і в другій чеченській війні. Служив в підрозділах ОМОН і СОБР МВС РФ, звільнений звідти нібито через алкоголізм. Потім вигулькнув начальником служби тилу ПВК «Вагнер» в Сирії, очолював службу безпеки на базі підготовки ПВК «Вагнер» в хуторі Молькіно під Краснодаром. У 2016-му Путін нагородив Трошева зіркою «героя Росії». Є в нього й зірки героя «ДНР» і «ЛНР», що підтверджує причетність Трошева до російської агресії в Україні.

«Офіційний журнал Європейського союзу» в повідомленні про запровадження санкцій називає Трошева начальником штабу і членом-засновником «Групи Вагнер».

Наразі Трошев очолює міжрегіональну громадську організацію «Ліга захисту інтересів ветеранів локальних війн і військових конфліктів», яка входить до сфери впливу Євгена Прігожина. Зокрема, саме на бланках «Ліги захисту…» оформлюються звільнення завербованих ПВК «Вагнер» російських зеків.

Імʼя «Сєдого» нещодавно спливло через конфлікт між власником ПВК «Вагнер» Прігожиним і російським терористом, колишнім «міністром оборони ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Два бандити в досить агресивній заочній переписці обговорювали можливе залучення Гіркіна до бойових дій в Україні у складі ПВК «Вагнер» і остаточно побили горщики. Причому посередником-вербувальником у цьому батлі виступав саме Андрєй Трошев, якого Гіркін в одному з дописів на своєму телеграмканалі назвав «алкашом і любителем договорних зачисток», маючи на увазі участь «Сєдого» у другій чеченській війні.

До конфлікту між Прігожиним і Гіркіним долучився ще один вангерівець – Андрєй «Бродяга» Богатов. З публікації, в якій він радить «Стрелкову» коментувати дії ПВК «Вагнер» з передової, а не з московської квартири, ми дізнаємось, що станом на серпень 2022 року він перебував на Донбасі.

За плечима в Богатова – участь у радянському вторгненні до Афганістану і війна в Югославії. В Сирії «Бродяга» очолював загін в 350 найманців, навесні 2016-го року в бою під Пальмірою втратив ліву руку, після чого його перевели на посаду командира роти охорони сирійського заводу «Газова компанія «Хайян».

У вересні того ж року «Бродяга» отримав з рук Путіна медаль героя Росії. Богатов намагався зробити політичну карʼєру – його включили до федерального списку партії «Родіна» на виборах до Держдуми РФ. Депутатом не став, а ось попит на його військовий досвід в рідній ПВК й досі є.

Ще один вагнерівець на фото з Путіним – Александр Кузнєцов (позивний «Ратібор»). Він – професійний військовий, командував ротою спецпризначення в Солнєчногорську. Але у найманці він потрапив не з військової служби, а після виправної колонії. У 2008-му році Кузнєцов був заарештований, а в 2010-му – засуджений за викрадення людини і пограбування. Щоправда, у 2013-му звільнився і вже наступного року приєднався до ПВК «Вагнер».

В Лівії, де ПВК воює на боці проросійського генерала Хафтара, «Ратібор» командував першим штурмовим загоном і отримав важке поранення. З рук президента РФ отримав звання героя Росії. За даними CNN, останні роки Кузнєцов курував вивезення золота з африканського Судану.

У грудні 2022 року російський пропагандист Владімір Соловйов зробив інтервʼю з «Ратібором» десь під Соледаром. А місяць по тому, 11 січня 2023 року, за повідомленням прігожинського РІА “ФАН”, , «легендарному командиру» ПВК «Вагнер», герою Росії під Соледаром відірвало кисть руки і стопу». В евакуації на лікування до Москви військовим літаком його супроводжував особисто Прігожин.

За даними розслідувачів з evocation.info, єдиний, хто підходить під цей опис, є Александр «Ратібор» Кузнєцов.

Новенькі

Африканський континент переживає зараз неоколоніальну експансію Росії. Що характерно, Путін прикриває її антиколоніальною риторикою. І здійснюється ця експансія кривавими руками ПВК «Вагнер». У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat и Der Spiegel виявили і оприлюднили імʼя куратора африканського проєкту Прігожина.

Це полковник Константин Пікалов (позивний «Мазай»). В Росії він очолює Військово-охоронну компанію «Конвой» і однойменне козацьке товариство.

Розслідувачі стверджують, що у 2014 і 2017 роках Пікалов літав в напрямку українського кордону, причому іноді разом із вагнеровськими бойовиками. А також посилаються на слова учасників африканського проєкту Прігожина про те, що «Мазай» має досвід бойових дій в Україні і Сирії. Втім, даних про те, що зараз Пікалов бере безпосередню участь у російсько-українській війні, немає.

Варто зазначити, що Уткін, Трошев, Кузнєцов і Богатов засвітилися у медіа і в санкційних списках ще задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ. З раніше невідомих командирів української кампанії ПВК «Вагнер» можна назвати хіба що Антона Єлізарова, (позивний «Лотос», який, за даними Z-пропагандистів, командував захопленням (і фактично знищенням) Соледару.

Раніше воював в Сирії – під Пальмірою та Дейр-ез-Зором, був поранений під час штурму на східному березі Євфрату. Як і Трошев, має зірки героя РФ, «ДНР» і «ЛНР». Його чомусь дозволили «світити». Вперше «Лотос» засвітився разом із Прігожиним на пафосному похороні Олексія Нагіна – вагнерівського офіцера, якого було вбито в Україні 20 вересня.

Тепер «Лотос» дає коментарі прігожинським пропагандистам, іноді навіть не ховаючи обличчя під балаклавою, пояснюючи оперативну обстановку під Соледаром. Саме він відзначився фантастичною заявою про те, що втрати українських військ, які обороняли Соледар, в шість разів перевищують втрати «вагнерів».

Цікаво склалася доля ще одного вагнерівського найманця – майора Сергія Кононова (позивний «Рус») . Він воював у складі ПВК «Вагнер» на Донбасі, в Сирії і в Лівії. Після 24 лютого 2022 року встиг побувати під Києвом і під Харковом.

Але згодом перейшов з ПВК назад до ЗС РФ. В липні 2022 року його тільки но відновили у майорському званні і доручили командувати батальйоном, сформованим на базі роти ССО. Помер він чи то від саморозриву міномета, чи то від прильоту дрона-камікадзе – версії різняться. Враховуючи напружені відносини між ПВК і Міноборони РФ, не можна бути на сто відсотків впевненими, чий це був дрон.

Є сподівання, що українська розвідка володіє більшим обсягом інформації про командирів ПВК «Вагнер», і що всі вони або будуть знайдені і притягнуті до відповідальності, або поляжуть в українські грунти.

Автор: ЄВГЕНІЙ ЛЕШАН

Джерело: Центр Журналістських Розслідувань