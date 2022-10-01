Как блатные понятия форматируют российскую современность

— У меня нет сомнений, что проникшая в общество идеология воровских понятий, АУЕ («арестантский уклад един», признана экстремистской и в России запрещена. — Ред.), псевдоидея «нормального пацана» и прочие околотюремные шаблоны взаимоотношений, зоновская романтика — это уродливая замена в жизни роли настоящего отца, эдакое порождение на том месте, где должна выситься фигура главного родителя. Со средневековья единственной возможностью простого человека в России противостоять бесправию и безвыходности был уход в разбойники. Грабить богатых, обернув свой промысел в обертку благородной борьбы против нищеты и униженности и даже поверив в это (Разин, Болотников). Но подобный протест не делал умнее его предводителей и участников и не приводил к прогрессу общества. Наоборот, восставшие быстро переплевывали в бесчинствах сброшенных царских наместников. Погружаться в анализ не буду, это к тому, что низовой идеей всегда была идея преступления как протеста против власти.

После революции большевики выкосили весь цвет нации, а опорой нового пролетарского государства стали необразованные, недалекие, завистливые, живущие, скорее, инстинктами. А единственной идеей их жизни — от отцов — была уголовная. Десятки миллионов таких людей стали костяком.

Во внутренней их иерархии круче считался тот, кто лучше знал лагерный закон, воровские понятия, а уж если сидел или умел в карты обыгрывать — вовсе к самой верхушке.

Они женились, у них появлялись дети, но чему их могли научить отцы, если сами впитали от своих отцов лишь уголовную идеологию? И так из поколения в поколение передается эта деструктивность, разве немного видоизменяясь, скажем, в ныне запрещенную АУЕ.

У Солженицына есть рассказ «Пасхальный крестный ход», и в нем очень хорошо показаны эти люди, что они и есть наше общество, другого нет. Мальчишки подсознательно следуют установкам отца, стремятся добиться его расположения, значимости перед ним и его любви, всю жизнь стремятся стать теми самыми «нормальными пацанами». Они словно заведенные роботы прут вперед, несмотря на препятствия. Упадут — дергают ногами. Поставишь на ноги — идут вперед, невзирая на препятствия. Отцы не направляют своих мальчишек, не объясняют им границы, не показывают ценности жизни, а прививают им ложную лагерную идеологию.

А если отца нет, то у сверстников перенимают ценности. И сама эта идеология становится уродливой заменой отца.

Отца нет. Того, что большой и как скала, кто дает смыслы жизни, учит верности принципам, правильным поступкам, аккуратному, но уверенному отношению к женщине, ясно понимать свою роль и ответственность в обществе и собственной семье. А главное, вере в себя. Того отца, что научит чистить картошку и ловить рыбу, бесшумно ходить по лесу, разводить костер, безопасно спускаться по склону и еще десяткам других навыков. Того отца, что для каждого из нас — главная опора и наука жизни.

Многие блатные песни — о тоске, что отца нет рядом. «Вязаный жакет», например. Уголовная идеология из протеста государству переформатировалась в такую замену отца, в центре ее — стремление личности под защиту сильного, справедливого и любящего своих чад родителя, потребность в безопасности, быть частью одной общей идеи. А прижилась лагерная идеология, прямо впечаталась в общество, потому что, по сути, она ясная людям идея справедливости и протеста, предложенная за последние четыреста лет.

Мой дед приходил ночью пьяным домой, будил моего маленького отца, ставил перед собой и, положив ружье на колени, рассказывал ему в тысячный раз, как он был авторитетом в уголовном мире, и все положенцы его уважали. А когда маленький отец засыпал стоя, то дед стрелял в потолок.

Отец вырос закрытым от любви близких, абсолютно пустым, не имеющим представления ни о смысле жизни, ни о своей роли в ней. Не умеющий вообще ничего, но впитавший каждой клеткой, что главное — это заполучить авторитет, быть «нормальным пацаном», знать лагерные понятия. Пусть не во всем Красноярске, так хотя бы в своем районе «Родина» (по названию кинотеатра на правобережье города. — А. Т.).

А еще надо курить и пить. Последнее, впрочем, приносило ему некоторое облегчение от ужасов, в том числе пережитых от своего отца. Но он быстро деградировал от пьянок. Вот она, ловушка! Спасаясь от ужасов детства, пить, но неизбежно превращаться в дегенерата. Моя бабушка — участница войны, фронтовик, сотрудник КГБ, а после — Кировского райсуда. И она… боялась деда, покорно терпела все унижения и издевательства над ее детьми.

Случалось, ночевала с ними на улице, на лавке. Хотя ей достаточно было попросить, и моего деда угомонили бы ее сослуживцы. Но она боялась, потому что включалась другая наша национальная беда: а что люди подумают? Уж пусть будет, как у всех… Вот так уголовная идеология и победила, навязав и укрепив свои порядки.