Как боевые вороны в воображении русских уменьшились до боевых комаров

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Как боевые вороны в вображени русских уменьшились до боевых комаров

Хрестоматия по истории 1937 года с предисловием действующих политиков Российской Федерации, собранная Александром Минкиным.

И впился комар как раз
Тётке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.

Использование боевых комаров в Киевской Руси Х века

Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане...»
I

16 марта 2022 г.

Совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов

Путин. На Украине действовала сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия.

Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО. Причем с показным и циничным пренебрежением.

Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию.

II

27 августа 1937 г.

№ 59442
Совершенно секретно
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Посылаю копию телеграммы начальника УНКВД по Дальневосточному краю тов. Люшкова за № 7230/7231 от 25/VIII с.г.

Нарком внутренних дел Союза ССР Ежов

На основе Ваших указаний № 505 я принял меры к выявлению врачей-заговорщиков. В этой связи представляют интерес дела и дополнительные показания бывшего начальника санслужбы ОКДВА Короедова, что являлся участником военно-троцкистской организации.

…Короедов показывает также о большой вредительской работе по срыву санитарной подготовки ОКДВА, в случае войны, проводившейся им по заданию начальника СУ РККА Баранова, называет как участников организации Райнера — заместителя начальника СУ РККА и работников того же СУ РККА Могилевича и Сиверса. Особое внимание заслуживает показание Короедова о бактериально-диверсионной работе организации.

В 1936 году по указанию Баранова и Райнера в армию были посланы вата, зараженная столбнячной палочкой, газовой гангреной, и нестерильный перевязочный материал.

Полищук принял эти материалы, в результате умерли 2 бойца Ольгинского укрепрайона. Испугавшись провала, Полищук объяснил смерть бойцов ложными причинами.

Короедов показывает об участии в организации Шрайбера, зав. крайздравотделом, и Барона, зав. хабаровским облздравотделом. При их участии проводилось вредительство, приведшее к тяжелому состоянию саноборонную готовность края. Производилась диверсионная работа через Дальневосточный санитарно-эпидемический институт при помощи работающего там врача Антонова — участника организации. Институт весной 1937 года выпустил для прививок армии вредительски изготовленную вакцину, давшую большую заболеваемость и даже смерть одного командира.

Прошу санкции на арест Шрайбера, Барона, Полищука, Антонова. Полагаю произвести при аресте тщательный обыск при Эпидемическом институте, с целью обнаружения бактерий для диверсионных целей.

Николай Ежов. Фото из архива

Николай Ежов. Фото из архива

III

16 мая 2022 г.

Саммит ОДКБ

Путин. Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве.

IV

5 января 1937 г.

№ 55107
Совершенно секретно
Секретарю Ц К ВКП (б) тов. Сталину

Направляем Вам проект обвинительного заключения по делу Пятакова, Сокольникова, Радека и других.

Ежов, Вышинский

…Обвиняемый Князев на допросе от 14 октября 1936 г. показал, что по соглашению с Параллельным центром он принял от агента японской разведки г-на X. задание на случай войны: «организовать поджог воинских складов, пунктов питания и пунктов санобработки войск».

Еще более чудовищное задание, направленное против советского народа, обвиняемый Князев принял от того же агента японской разведки г-на X.:

«…особенно резко ставился японской разведкой вопрос о применении бактериологических средств в момент войны с целью заражения остро заразными бактериями подаваемых под войска эшелонов, а также пунктов питания и санобработки войск. Это задание я принял».

V

28 октября 2022 года

Небензя (постоянный представитель РФ при ООН). В составе полученных нами документов содержатся описания проектов UP-4, Flu-Flyway и Р-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов, которые могут рассматриваться в качестве средств доставки. Пространственный охват обоих проектов фактически включал не только приграничные с Россией украинские регионы, но и территорию самой России.

VI

20 июля 1937 г.

Спецсообщение М.П. Фриновского И.В. Сталину
о диверсионной деятельности германских спецслужб
при помощи ворон

31 мая с.г. на Ладожском озере была убита ворона, на которой обнаружено кольцо за № Д-72291 с надписью «Германия».

Одновременно с этим вблизи дер. Русыня Батецкого района Ленинградской области коршуном сбита ворона, на которой имелось кольцо за № Д-70398 также с надписью «Германия».

Надо полагать, что немцы при помощи ворон исследуют направление ветров с целью использования их в чисто диверсионных и бактериологических целях (поджог населенных пунктов, скирд хлеба и т.п.).

(Фриновский — на тот момент первый заместитель наркома внутренних дел СССР, начальник Главного управления Государственной безопасности НКВД СССР. Командарм первого ранга. 6 апреля 1939 года снят со всех постов и арестован по обвинению в «организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД». 4 февраля 1940 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Перед этим казнили его жену и совершеннолетнего сына.)

ПРИМЕЧАНИЕ ПУБЛИКАТОРА

Аккуратность немецкой нации в сочетании с известной тупостью нижних чинов Вермахта приводили к тому, что немецкие вороны-диверсантки неуклонно зачислялись в штат и несли на себе номерные кольца одной серии. В XXI веке изучение секретными структурами РФ опыта коллег привело к тому, что многие «петровы», «бошировы» и др. имели паспорта одной серии.

VII

28 октября 2022 г.

Небензя (постоянный представитель РФ при ООН). В соответствии с описанием такой беспилотник (известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами) транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника». Указывается, что «подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект».

Представитель России в ООН Небензя. Кадр из видео с заседания

Представитель России в ООН Небензя. Кадр из видео с заседания

VIII

28 октября 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
об организации открытого процесса
над вредителями в Гомеле

Утвердить решение ЦК КП(б) Белоруссии о проведении в г. Гомеле 1–2 ноября 1937 г. открытого процесса над вредителями-диверсантами, проводившими массовое заражение детей инфекционными болезнями.

IX

30 октября 1937 г.

Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину
О ликвидации фашистской организации

№ 61512
Совершенно секретно
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. С ТА Л И Н У

Направляю копию записки № 9416 начальника УНКВД Свердловской области тов. Дмитриева.

Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности
Ежов

(В 1939 году Ежов арестован, расстрелян по обвинению в шпионаже, в подготовке антисоветского государственного переворота и в терроризме.)

…Разработанный Василенко и Эйтнером план восстания имел основную стратегическую задачу — захватить Пермь с ее оборонными заводами и разрушить главную железнодорожную магистраль, соединяющую Европейскую и Азиатскую части Союза. План предусматривал разрушение, путем производства диверсий, всех важнейших промышленных предприятий Урала и развертывание бактериологической войны, для чего Уральским повстанческим штабом с помощью германской и японской разведок создавались скрытые запасы взрыввеществ и боепрепаратов и бактериологических культур.

Начальник УНКВД по Свердловской области
комиссар государственной безопасности 3-го ранга
Дмитриев

25 октября 1937 года, № 9416
г. Свердловск

Автор: Александр МИНКИН; Свободное пространство

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