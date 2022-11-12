Как боевые вороны в воображении русских уменьшились до боевых комаров

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16 марта 2022 г.

Совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов

Путин. На Украине действовала сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия.

Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО. Причем с показным и циничным пренебрежением.

Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию.