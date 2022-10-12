Как российские и украинские олигархи включились в поддержку вооруженных сил

Как помогают украинские бизнесмены

Буквально накануне вторжения России президент Украины Владимир Зеленский собрал участников украинского списка Forbes на встречу и объявил, что ждет от самых богатых людей страны поддержки. После этого кто-то из олигархов выехал за рубеж, но многие предпочли остаться и помочь родине в трудную минуту.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, часть людей, которых «называют олигархами», «помогает, и очень активно». Данилов отмечает, что «кто-то максимально помогает армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за 20 тысяч евро, что сам его привез».

Вероятно, секретарь СНБО намекает на бывшего президента Петра Порошенко (на начало 2022 года оценка личного состояния — $0,7 млрд). С 24 февраля фонд Порошенко, его компания «Рошен» и волонтеры организации «Дело Громад» собрали для ВСУ помощи на $46 млн. Среди прочего структуры Порошенко закупили 11 итальянских бронеавтомобилей MLS SHIELD, стрелковое оружие, радиостанции, аптечки, собранные по стандартам НАТО, и уникальный санитарный робот-эвакуатор. В планах экс-президента — профинансировать поставки бронетранспортеров Spartan, армейских тягачей Oshkosh M1070 и беспилотников.

Самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов (на сентябрь 2022 года оценка личного состояния — $4,3 млрд) за время войны пожертвовал на военные нужды и гуманитарные проекты более 3 млрд гривен (около $100 млн). В частности, горно-металлургическая группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского передала ВСУ, частям Территориальной обороны, Национальной гвардии и другим силовым структурам 21 тысячу шлемов и касок, более 110 тысяч бронежилетов, 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 266 единиц автомобилей и тяжелой техники, 500 тысяч тонн горючего.

И это при том, что за время войны Ахметов лишился двух главных металлургических активов — превращенного в руины мариупольского завода «Азовсталь» и меткомбината имени Ильича. Агрохолдинг Ахметова HarvEast потерял около 80% своих земель из-за оккупации части Донецкой области и минирования полей в Киевской области.

Партнер Ахметова Вадим Новинский (на сентябрь 2022 года оценка личного состояния — $1,3 млрд), основной владелец инвестгруппы «Смарт-Холдинг», выделил на благотворительность более 200 млн гривен ($5 млн). Основные направления помощи —медицинское оборудование и медикаменты, продукты, организация вывоза беженцев. Любопытно, что до 2011 года Новинский был гражданином России, однако сегодня это не мешает ему поддерживать Украину в войне.

Зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук (на сентябрь 2022 года оценка личного состояния — $2 млрд) через семейные фонды и компанию «Интерпайп» пожертвовал $45 млн. Деньги пошли на бронированную технику, амуницию и снаряжение, средства связи, беспилотники, тактические аптечки, а также на обеспечение потребностей больниц, расположенных в прифронтовых зонах и занятых лечением раненых.

Дмитрий Фирташ (на начало 2022 года оценка личного состояния — $0,4 млрд), основатель группы компаний Group DF (основные инвестиции сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах), несмотря на длительное проживание за границей, тоже не остался в стороне. За первые три месяца войны Group DF перечислила в поддержку ВСУ, частей Теробороны и беженцев 308 млн гривен ($10 млн). Самые большие статьи расходов: фандрайзинговый спецсчет Нацбанка Украины, гуманитарная помощь, закупка медикаментов, обустройство бомбоубежищ.

Геннадий Буткевич (по итогам 2021 года оценка личного состояния — $0,5 млрд), соучредитель крупнейшей в Украине продуктовой сети АТБ, потратил 300 млн гривен ($10 млн), в том числе на бронированные и небронированные автомобили и беспилотники, продуктовые наборы и медикаменты, прямую помощь медицинским учреждениям и благотворительным организациям.

Александр и Галина Гереги (на начало 2022 года оценка личного состояния — $0,5 млрд), основатели самой крупной в стране сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», потратили более 300 млн грн ($10 млн) на потребности ВСУ и Теробороны. Компания управляет сетью из 57 гуманитарных складов и обеспечивает снабжение строевых частей ВСУ одеждой, обувью и теплыми вещами.

Юрий Косюк (по итогам 2021 года оценка личного состояния — $0,8 млрд), основной акционер одного из крупнейших в Европе производителей курятины МХП, оказывает натуральную помощь продукцией своей компании. За полгода войны Косюк поставил военным, беженцам и больницам 12,6 тысячи тонн куриного мяса на сумму 668 млн гривен (примерно $20 млн).

Всего, по подсчетам украинского Forbes на май 2022 года, более 30 богатейших бизнесменов Украины помогали Вооруженных силам и/или жителям, пострадавшим от боевых действий. Общий объем помощи оценивался на уровне $200 млн. Примечательно, что финансовой поддержкой они не ограничиваются. Некоторые украинские предприниматели сами отправляются воевать.

Владелец агропромышленной компании «Агротрейд» Всеволод Кожемяко (по итогам 2021 года оценка оборота подконтрольного бизнеса — $100 млн) в первые дни после вторжения вернулся в родной Харьков из Австрии, создал там батальон «Хартия» и возглавил его. «Хартия» — это добровольное формирование территориальной общины, содержание и оснащение личного состава взял на себя Кожемяко с несколькими друзьями-бизнесменами.

Известный украинский банкир Андрей Онистрат недавно тоже принял решение уйти на фронт. С начала войны он служил в территориальной обороне, но в сентябре перешел в действующий состав ВСУ и планирует вернуться к делам только тогда, когда закончатся бои.

Бизнесмен и киберспортсмен Александр Кохановский, не так давно купивший вместе с партнерами отель «Днепр» в центре Киева за 1,1 млрд гривен (почти $30 млн), после нападения России записался в добровольческое соединение, а после перешел в ВСУ и, по собственным словам, едва не погиб весной 2022 года под Изюмом.

Как (не) помогают российские бизнесмены