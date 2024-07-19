Как участник «марафонов желаний» и украинский физик собирают дроны для российских захватчиков

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Как участник «марафонов желаний» и украинский физик из проекта европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) собирают дроны для российской армии

Как участник «марафонов желаний» и украинский физик из проекта европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) собирают дроны для российской армии

Журналисты издания «Важные истории» смогли идентифицировать членов команды одного из самых странных конструкторских бюро, работающих на российскую армию, — «Стратим». Рассказываем, как бывший менеджер госкорпорации «Ростех» проконсультировался с шаманами и стал создавать новые беспилотники для войны. Для этого он привлек выпускника Сколтеха, русских националистов и киевского физика-ядерщика (на фото в кепке с надписью «Вас заметили»), работающего на проекте европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

От марафонов Блиновской к сборке БПЛА

В декабре 2023 года основатель конструкторского бюро «Стратим» с позывным Оби Ван рассказал в интервью Russia Today, как после разговоров с «военкором» Владленом Татарским решил делать беспилотники для российских военных. Он даже собрал команду из ученых ЦЕРНа (Европейского центра ядерных исследований) и Сколтеха, и теперь работает в атмосфере секретности, потому что «спецслужбы ВСУ» пытаются «выслеживать» его инженеров.

Чтобы лучше изучить тактику применения БПЛА и артиллерийской разведки, Оби Ван в ноябре 2022 года поехал в короткую командировку на фронт вместе с «военкором» Russia Today Андреем Филатовым. Там производитель дронов и пропагандист RT с помощью БПЛА одного из подразделений «ДНР» проводили разведку, признавался сам Оби Ван.

Зачем основатель конструкторского бюро пытался скрывать лицо и работать под позывным, непонятно. С момента основания компании информация о директоре АО «Стратим» была открыта — это Иван Бежанов, несколько лет проработавший в структурах «Ростеха». На выставке HelixRussia-2024 в июне Оби Ван впервые дал интервью на камеру. Сравнив соцсети Бежанова и кадры с выступлением Оби Вана, «Важные истории» убедились — это один и тот же человек.

Иван Бежанов в образе из франшизы «Звездных войн» у стенда оборонной госкорпорации «Ростех»
Иван Бежанов в образе из франшизы «Звездных войн» у стенда оборонной госкорпорации «Ростех»

СОЦСЕТИ

Иван Бежанов
Иван Бежанов

СОЦСЕТИ

Поначалу его «Стратим» занял площадку на территории одного из оборонных НИИ, говорил сам менеджер. Судя по объявлениям на hh.ru и списку телеграм-чатов инженеров «Стратим», речь идет о ростеховском Московском радиотехническом институте рядом с метро «Южная». В советское время там разрабатывали первые ускорители частиц, а в 2015 году МРТИ закончил работу над СВЧ-пушкой для борьбы с беспилотниками.

В команду Бежанов пригласил знакомых инженеров. «Выпускники лучших вузов страны, идейно заряженные на борьбу за Россию», — называл их телеграм-канал «Тыл-22» основателя ультраправого книжного издательства «Черная сотня» Дмитрия Бастракова. Инженеры решили работать назло антивоенным ученым, «партизанить и вести разработку дронов в лабораториях московских университетов», где руководство и студенты высказывались против вторжения в Украину, рассказывал Бастраков.

УБЫТОЧНЫЙ БИЗНЕС

С основателем «Стратим» связаны три юридических лица: АО «Стратим», АО «Стратим-Тех» и ООО «Стратим». В 2023 году Иван Бежанов стал директором АО «Стратим» и АО «Стратим-Тех». Первое юрлицо закончило год с выручкой 964 тыс. рублей и убытком более чем в миллион. Вторая компания не имела выручки в 2023 году. В мае этого года руководителем обеих компаний стал номинальный директор Павел Костюнин.

Он же возглавил созданное в 2024 году ООО «Стратим», в котором владеет 75%. Оставшаяся четверть принадлежит АО «Стратим». В июне на выставке HelixRussia-2024 Костюнина можно было увидеть у стенда «Стратим», но он остался в тени. 

Сам Бежанов хоть и решил зарабатывать на войне, поставляя оружие на фронт, предпочел защититься от мобилизации. В октябре 2022 года он сам признался в открытом чате в «Телеграме», что оформил липовое зачисление в аспирантуру, чтобы «следующие три года жить спокойно». В сообщении он не упоминает университет, но говорит о некой компании, «которая может помочь с этим оперативно». Отсрочку от мобилизации ему «сделали за три дня».

Будущий поставщик беспилотников до войны строил успешную карьеру в управленческом консалтинге, работал в представительствах английской PricewaterhouseCoopers и американской McKinsey, а после ушел на руководящие позиции в структуры госкорпорации «Ростех». Вместе с Василием Бровко, пиарщиком главы «Ростеха» Сергея Чемензова, Бежанов входил в совет директоров подконтрольного корпорации завода «Октава».

В соцсетях глава «Стратим» публиковал фото со светских мероприятий, впечатления о выступлениях мотивационного спикера Тони Роббинса и хвастался, что живет по соседству с третьим номером в списке Forbes, основным акционером ЛУКОЙЛа (на тот момент) Вагитом Алекперовым, которого охраняют автоматчики. Геолоцировать 250-метровую квартиру Бежанова на Патриарших помогли многочисленные фото, которые он сам выкладывал в фейсбуке.

До войны менеджер «Ростеха» пытался добиться успеха с помощью эзотерики и «марафонов желаний»: проходил курсы у создателя «марафонов» Елены Блиновской, ездил на шаманские обряды в Бурятию и лечился от коронавируса с помощью мастера по «психосоматике». После вторжения России в Украину Бежанов решил выяснить у шаманов, «как прийти к делу жизни в профессиональном смысле». И начал собирать боевые БПЛА для российской армии.

Иван Бежанов
Иван Бежанов

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Украинский физик-ядерщик для российской армии

Главным конструктором в «КБ Стратим», как ни странно, стал физик-ядерщик из Украины — выпускник Киевского политеха Александр Махнёв. Сейчас он работает над одним из проектов в ЦЕРН в составе команды из России.

Махнёв родом из Луганска и жил там как минимум до 2014 года. Его отец, Игорь, — ученый в области ядерного приборостроения. Махнёв-младший стал заниматься наукой еще в школе и даже попал в книгу «Изобретатели Украины — элита государства».

После захвата Луганска пророссийскими формированиями семья перебралась в Киев, где Махнёв окончил престижный лицей Киевского политехнического института (КПИ) им. Сикорского. В 2015 году он поступил в сам КПИ на программу «Радиоэлектронные аппараты», но продолжил обучение уже на магистратуре российского МФТИ.

С этого момента Махнёв работал под руководством сотрудника Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН в Троицке Федора Губера. Как указано на сайте института, Губер участвовал в ряде международных экспериментов: на объектах ЦЕРН в Швейцарии и на ускорительном комплексе под Дармштадтом. В апреле 2022 года вышла первая статья, соавтором которой стал Махнёв в составе российской команды на женевском эксперименте ЦЕРН.

В соцсетях Махнев еще в 2015 году делился, что рад получить награду из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы
В соцсетях Махнев еще в 2015 году делился, что рад получить награду из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы

«ВКОНТАКТЕ»

И даже собирался работать в Чернобыле
И даже собирался работать в Чернобыле

«ВКОНТАКТЕ»

Через несколько месяцев молодой ученый присоединился к «КБ Стратим». Судя по сообщениям Махнёва в одном из чатов любителей беспилотников, первые прототипы БПЛА инженеры бюро подготовили уже к ноябрю 2022 года. Но к серийному производству «Стратим» приступил весной 2023 года, когда националистический канал «Тыл-22» объявил сбор двух миллионов рублей на китайские комплектующие для FPV-дронов. Подготовить их должно было «дружественное конструкторское бюро в Москве». Позже «Тыл-22» заявил, что этим займется именно «Стратим», а летом готовые беспилотники отправили в российские подразделения, воюющие в Украине.

В августе 2023 года «Стратим» представил первые образцы собственного производства на выставке «Дронница-2023»: беспилотники «Щегол», «Красава», «Русак» и другие. На одном из видео появляется Александр Махнёв — он приводит в порядок стенд компании.

Сейчас Махнёв руководит инженерной командой бюро. О роли Махнёва Бежанов рассказывал все в том же интервью RT: «Человек, занимающий в “Стратим” должность главного конструктора, до СВО являлся одним из ученых, работавших над проектом Большого адронного коллайдера в ЦЕРН». Человеком, о котором говорит Бежанов, очевидно, и был Махнёв. И работу в экспериментах ЦЕРН он не прекратил до сих пор.

Статьи о результатах экспериментов на объектах ЦЕРН с его именем публиковались вплоть до апреля 2024 года в журнале European Physical Journal C. Сейчас Махнёв занимает должность младшего научного сотрудника отдела экспериментальной физики ИЯИ в Троицке. В июне глава Курчатовского института Михаил Ковальчук направил письмо Путину с просьбой присоединить к институту несколько научных организаций, в числе которых был ИЯИ РАН.

Александр Махнёв (в центре)
Александр Махнёв (в центре)

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Ученый совет ИЯИ выступил против перехода под крыло Курчатовского института и направил обращения в адрес Минобрнауки и РАН. Институт, в частности, объяснил это решение риском подпадания под санкции, которые уже введены в отношении Курчатовского института. Это «практически полностью перекроет доступ к зарубежным технологиям и оборудованию», пишут авторы обращения. В результате под угрозой могут оказаться проект «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» и участие института в международных исследованиях. При этом в обращении ученые прямо говорят, что также «выполняют исследования в интересах обороны и безопасности страны».

Проекты в ЦЕРН — один из примеров международного взаимодействия, лишиться которого опасаются в ИЯИ. Ученые из российских институтов продолжают работать с организацией даже после решения ЦЕРН о прекращении сотрудничества с Россией и Беларусью. Дело в том, что действие соглашения закончится лишь в ноябре этого года.

Однако решение ЦЕРН не коснется другой организации, Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Формально этот институт имеет статус межправительственной организации, как и ЦЕРН. В июне 2024 года ЦЕРН продлил соглашение о сотрудничестве с ОИЯИ, несмотря на возражения представителя Украины в научной организации Бориса Гринёва.

«Это очень плохое решение. Будучи под санкциями, Россия ищет технологии для модернизации армии. Ученые из ОИЯИ могут передавать информацию о материалах, детекторах и коннекторах, например, для производства дронов», — заявил он в интервью Geneva Solutions.

Один из российских ученых, работающих в ЦЕРН, на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что после начала полномасштабной войны многие ученые из России поменяли аффилиацию на европейские или американские институты, но чаще отказываются от командировок из-за дороговизны билетов и сложности маршрута с пересадками.

«Решение ЦЕРН продолжить работу с ОИЯИ было воспринято позитивно, это дает шанс продолжить многим российским ученым работать в ЦЕРН, — говорит он. — Мне трудно представить, что какая-либо информация, полученная в ЦЕРН, может существенно повлиять на производство дронов. ЦЕРН повсеместно использует решения, предоставляемые индустрией, и для доступа к этой информации доступ в ЦЕРН не нужен».

По его словам, российские ученые «при наличии контактов» могут устроиться на 1/10 ставки в ОИЯИ, чтобы продолжить работу в европейской организации по ядерным исследованиям. При этом сотрудникам институтов РАН и МГУ это сделать проще, чем ученым из организаций, входящих в состав Курчатовского института.

Сам Махнёв не ответил на просьбу рассказать о производстве дронов и работе в ЦЕРН. Он сказал, что это «публично увяжет несколько сторон жизни», которые он «старается разносить».

В ЦЕРН деятельность Махнёва тоже не прокомментировали, заявив, что «деятельность ЦЕРН направлена на мирные фундаментальные исследования» и в ней «нет военного аспекта». «После начала войны в Украине Совет ЦЕРН принял ряд мер, приостановив статус наблюдателя для России в марте 2022 года и прекратив действие Соглашения о международном сотрудничестве с Россией и Беларусью в июне 2022 года и в декабре 2023 года», — добавили в научной организации.

Реплики американских БПЛА

В августе 2023-го на выставке «Дронница» от команды бюро «Стратим» появляется еще один «секретный» сотрудник. Это руководитель мультироторного направления бюро, который, как выразился Бежанов, «работал по теме робототехники» в Сколтехе. С помощью сервисов распознавания лиц и анализа соцсетей мы идентифицировали этого человека как Кузьму Федоровича.

Руководитель мультироторного направления «Стратим» Федорович учился в магистратуре Сколтеха с 2021 года. Этот вуз долгое время считался одним из ведущих исследовательских институтов России и даже сотрудничал с Массачусетским технологическим институтом (MIT), а в 2019 году вошел в рейтинг лучших молодых вузов мира. Однако с началом войны Сколтех подпал под санкции США за сотрудничество с российским оборонным сектором.

Другого инженера конструкторского бюро «Важные истории» обнаружили на hh.ru — опыт работы в «Стратим» он указал в своем резюме. Это ведущий инженер-конструктор бюро, который присоединился к нему в декабре 2023 года.

«Ласточка» от «Стратим» — реплика американского БПЛА ALTIUS
«Ласточка» от «Стратим» — реплика американского БПЛА ALTIUS

СКРИНШОТ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ «СТРАТИМ»

В резюме он заявляет, что скопировал беспилотник ALTIUS-600, которые США предоставили Украине. Эти дроны могут использоваться как в разведывательных целях, так и нести боевую часть, пролетая более 400 км. На сайте «Стратим» можно встретить беспилотник «Ласточка», внешне напоминающий ALTIUS-600. Однако по своим характеристикам он проигрывает американскому конкуренту.

«Важные истории» установили, кто разместил это резюме. Под указанные в нем данные о предыдущих местах работы, образовании и дате рождения подходит только один человек — это Дмитрий Круглов, выпускник Казанского технического НИУ им. Туполева и МАИ.

В команде «Стратим» работают не только топовые инженеры. Дизайн презентации с модельным рядом бюро сделала бывший дизайнер McKinsey Алина Барсегова, следует из метаданных файла. В соцсетях она называет свою текущую должность — директор по дизайну, но не указывает компанию.

Автор: ЕГОР ФЕОКТИСТОВ

Источник: ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ

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